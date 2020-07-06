17 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Тот самый квартал

Вы отправитесь на прогулку по самым заповедным местам Амстердама со знающим и опытным гидом-проводником. Я познакомлю вас с разнообразной жизнью старейшего, но всегда молодого и противоречивого района. От кофешопов до секс-театров и фетиш-магазинов — вы узнаете о выдумках и реалиях Фонарей и услышите, что по этому поводу думают местные жители. Мы заглянем за кулисы и посетим легендарное «Peep Show», а еще найдем второй, нетуристический квартал красных фонарей.

Те самые законы

Все знают, что в Амстердаме есть либеральные законы, касающиеся употребления наркотиков. На прогулке вы поймете, как они появились, развеете мифы о них и увидите несколько известных «кофеен». Помимо наркотиков, Амстердам — это принцип «живи и дай жить другим»: Нидерланды были первой страной в мире, признавшей равенство в браке, а первая однополая свадьба состоялась в Амстердаме.

Альтернативное жилье и транспорт

Амстердамские плавучие дома располагаются вдоль каналов — не нужно заглядывать слишком далеко, чтобы найти их в городе. Я расскажу об их появлении в результате жилищного кризиса. А также о том, как разрабатывали Белый велосипедный план, чтобы дать каждому доступ к этому удобному транспорту и бороться с загрязнением.