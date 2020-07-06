17 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Альтернативный Амстердам

Открыть реальность и мифы квартала красных фонарей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • Заказать экскурсию

€13897 за экскурсиюскидка30%

У этой экскурсии17 отзывов
5
Кирилл
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Кирилл – представитель в Амстердаме
Амстердам — это стойкий ряд ассоциаций: наркотики, проституция, велосипеды, каналы.

Или в другом порядке.

Вы, конечно, заглянете в знаменитые музеи, но в этом городе-бунтаре влечет туда, где зажигательная музыка, неоновые огни баров, запах марихуаны и веселье до утра.

Приготовьтесь узнать квартал красных фонарей в этом увлекательном и безопасном путешествии!
Альтернативный Амстердам
Альтернативный Амстердам

Что вас ожидает

Тот самый квартал
Вы отправитесь на прогулку по самым заповедным местам Амстердама со знающим и опытным гидом-проводником. Я познакомлю вас с разнообразной жизнью старейшего, но всегда молодого и противоречивого района. От кофешопов до секс-театров и фетиш-магазинов — вы узнаете о выдумках и реалиях Фонарей и услышите, что по этому поводу думают местные жители. Мы заглянем за кулисы и посетим легендарное «Peep Show», а еще найдем второй, нетуристический квартал красных фонарей.

Те самые законы
Все знают, что в Амстердаме есть либеральные законы, касающиеся употребления наркотиков. На прогулке вы поймете, как они появились, развеете мифы о них и увидите несколько известных «кофеен». Помимо наркотиков, Амстердам — это принцип «живи и дай жить другим»: Нидерланды были первой страной в мире, признавшей равенство в браке, а первая однополая свадьба состоялась в Амстердаме.

Альтернативное жилье и транспорт
Амстердамские плавучие дома располагаются вдоль каналов — не нужно заглядывать слишком далеко, чтобы найти их в городе. Я расскажу об их появлении в результате жилищного кризиса. А также о том, как разрабатывали Белый велосипедный план, чтобы дать каждому доступ к этому удобному транспорту и бороться с загрязнением.

Организационные детали

  • Посещение «Peep Show» включено в стоимость экскурсии
  • Вход в кофешоп в Амстердаме 18+, вам потребуется документ, подтверждающий возраст
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Альтернативный Амстердам
Альтернативный Амстердам
Альтернативный Амстердам
Альтернативный Амстердам
Альтернативный Амстердам
Альтернативный Амстердам
Альтернативный Амстердам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Отдых — наша профессия! В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии. Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к каждому путешественнику. На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.
Напишите мне

17 отзывов оставили туристы

6 июля 2020
Спасибо за экскурсию. Учитывает наши интересы. Нашу скорость в передвижение. Ненавязчив. Хорошо говорит по-русски. Ещё раз спасибо.
13 марта 2020
Доброго времени суток! Амстердам -это чудесный, необыкновенный город, по которому можно бродить сутками не замечая времени, но для того чтобы узнать его еще лучше надо обязательно заказать экскурсию с гидом. Мне повезло, моим гидом был Кирилл, Это приятный молодой человек мастер своего дела, он знает историю города, его жизнь современную, настоящую. Мы гуляли по красивым улицам и каналам города, он рассказывал практически про каждый дом, дверь, вывеску. Я задавала кучу вопросов на которые всегда были интересные ответы. Мы заходили в пабы с древней историей, в которых мне предлагалось попробовать национальные напитки. Я не увидела и не узнала бы и половину того о чем рассказывал Кирилл. В этот город я влюбилась навсегда. Спасибо огромное Кириллу за очень интересную и познавательную экскурсию, город прекрасен и интересен. Я обязательно сюда вернусь!!!!
4 марта 2020
Всё очень понравилось! 🤠👍
2 марта 2020
Пизд@тая экскурсия по тем местам, которые нужно знать. Все четко и по делу, очень душевно, разнообразно. Посетили Классные бары, улицы, музеи, кофешопы, вообщем если Вы хотите понять и прочувствовать Амстердам, Вам к Кириллу.
25 февраля 2020
Кирилл провел увлекательную экскурсию на нетривиальную тему: рассказал о реальной жизни квартала красных фонарей и кофешопов, о которой почти невозможно узнать "обычному туристу". Огромное спасибо!
25 февраля 2020
Посетили данную экскурсию с друзьями, узнали много нового)) Кирилл очень живо и интересно провел нам экскурсию С прекрасной дегустацией и учел все наши пожелания. Всем рекомендую
13 февраля 2020
Кирилл очень хорошо знает своё дело и помогает в других вопросах, помимо экскурсии. Рекомендую.
11 февраля 2020
Очень довольны, что наш выбор пал на Кирилла. Пунктуальный, вежливый и открытый молодой человек сразу расположил к себе и увлек интересным маршрутом по лабиринтам "Альтернативного Амстердама". Чувствовалось, что гид очень любит этот город и прикладывает массу сил, чтобы вы тоже полюбили Амстердам. Кирилл буквально чувствовал наши желания: когда удивить, когда развеселить, когда дать минуту отдыха в уютном баре, когда среди витрин улиц красных фонарей показать интересные места с удивительной историей. Время экскурсии буквально пролетело... Кирилл подробно нам рассказал, где лучше провести остаток вечера, как и куда добраться... Было ощущение что мы встретились не с гидом, а со старым другом.
20 декабря 2019
Скажу просто-нам очень понравилось. Легко и непринужденно, ответы на все наши вопросы, учет пожеланий. Рекомендую для поднятия настроения и погружения в реальную жизнь города.
15 декабря 2019
Очень понравилось!!!Кирилл молодчина!!!!
Ещё 7 отзывов

Кирилл проводит ещё 9 экскурсий

Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»
6 за человека
1.5 часа
20 отзывов
Проследить путь безумного гения через тернии к «Звездному небу» и понять его шедевры
Винсент Ван Гог — противоречивый художник и еще более противоречивый человек, оставивший после себя больше вопросов, чем ответов. На вебинаре вы получите ключ к пониманию главных работ Ван Гога и его полной драматизма судьбы. Вы разберетесь в трансформации стиля мастера, узнаете неожиданные факты из его биографии и поймете, почему «у каждого свой Ван Гог».
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времениОнлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времениОнлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
6 за человека
1.5 часа
61 отзыв
Проникнуться духом «города свободы» и узнать самое интересное о голландском образе жизни
Такой город, как Амстердам, за 7 веков не мог не обзавестись сотней-другой баек и курьезных историй. О самых любопытных из них мы поговорим на прогулке! В прямом эфире вы увидите площадь Дам, Квартал красных фонарей, спрятанные церкви и «танцующие дома». А заодно разберетесь, как живут коренные голландцы, почему местные обожают велосипеды и в чем секрет скандальных кофешопов.
Амстердам пешком и на кораблике!Амстердам пешком и на кораблике!Амстердам пешком и на кораблике!
скидка15%
€40
34 за человека
4 часа
55 отзывов
Пройти по интереснейшим местам в городе, поплавать по уютным каналам и узнать о жизни амстердамцев
Амстердам — истинная столица свободы и романтики. Здесь вас ждёт единственный в мире плавучий цветочный рынок, легендарные каналы, причудливая архитектура, кривые улочки и потайные дворы. Вы увидите всё, чем славится Амстердам, а мы познакомим вас со столицей Нидерландов просто, понятно и с юмором!
Амстердам: инструкция по применениюАмстердам: инструкция по применениюАмстердам: инструкция по применению
скидка20%
€99
80 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
За пару часов исследовать центр города и разобраться в нравах амстердамцев на обзорной прогулке
Чтобы по-настоящему подружиться с Амстердамом, важно не только обойти его знаковые точки, но и понять, чем дышит город. Всё это мы успеем за пару часов! Вы увидите культовые памятники Амстердама, соберете коллекцию городских историй, окажетесь на секретных обзорных площадках и получите ценные лайфхаки, которые пригодятся во время голландских каникул.
Кофешоп-тур в АмстердамеКофешоп-тур в АмстердамеКофешоп-тур в Амстердаме
скидка30%
€138
97 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Открыть «запретные» грани города и попробовать пирожки с секретом на познавательной прогулке
Знак конопли — неотъемлемый символ Нидерландов наравне с тюльпанами и башмаками-кломпами. Тысячи путешественников приезжают в Амстердам, чтобы навестить местные кофешопы, и мы с удовольствием откроем для вас эту часть городской культуры. Вас ждет весёлое и безопасное путешествие по заповедным местам в компании опытных и знающих проводников.
Любимый квартал амстердамцев: ЙорданЛюбимый квартал амстердамцев: ЙорданЛюбимый квартал амстердамцев: Йордан
скидка20%
€99
80 за экскурсию
2 часа
Проникнуть в скрытые дворики самого романтичного района и узнать о жизни голландцев
Квартал — это не только составляющая города, но и целый мир с бурлящей жизнью, своими порядками, инфраструктурой и историями. Мы познакомим вас с излюбленным уголком амстердамцев. Вы увидите дом, где родился самый знаменитый преступник страны, заглянете в «коричневый бар», мелькавший в полицейском сериале, и узнаете о других скелетах в шкафу этого необычного района.
Музей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизнь
30 за человека
2 часа
4 отзыва
Разобраться в противоречивой личности художника и понять его парадоксальные работы
На экскурсии по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества. Мы проследим связь между биографией Ван Гога и эволюцией его стиля, рассмотрим детали знаменитых шедевров и шаг за шагом погрузимся в мир «Звёздной ночи» и неувядающих «Подсолнухов».
Амстердам глазами РембрандтаАмстердам глазами РембрандтаАмстердам глазами Рембрандта
скидка35%
€145
95 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Стать на толику ближе к жизни великого художника и взглянуть на город через его историю
Жизнь Рембрандта предоставляет уникальную линзу, через которую можно понять голландский золотой век. За 3 часа вы пройдёте через старинные кварталы, где жил художник и его клиенты. Посетите несколько площадей, заглянете в переулки и осмотрите исторические здания, каждое из которых вернёт вас в бурную эру процветания Амстердама. Вперёд — постигать тайны бытия великого мастера через прогулку по его городу.
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в АмстердамеПознакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в АмстердамеПознакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
скидка10%
€138
125 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Крупнейшая экспозиция картин художника и увлекательные факты из его жизни
«Ван Гог никогда не будет понят до конца никем» — сказал однажды французский критик. Вопреки этому мнению на экскурсии в музее Ван Гога вы изучите личность художника и увидите его известнейшие работы. Я расскажу, как жил живописец, кого любил, где работал и с кем дружил. Вы прикоснётесь к непростой судьбе и творчеству гения.

Экскурсии по Кварталу красных фонарей

Квартал красных фонарей после захода солнцаКвартал красных фонарей после захода солнцаКвартал красных фонарей после захода солнца
20 за человека
2 часа
1 отзыв
Обойти район свободных нравов и расширить своё представление о нём
Да, это самая провокационная часть города. Но не только женщинами лёгкого поведения и марихуаной живёт район. Я покажу вам небанальные памятники, дома и места с историей. Поделюсь любопытным прошлым De Wallen. И, конечно, не обойду стороной главные символы квартала, ведь этого сделать практически невозможно.
Красные фонариКрасные фонари
65 за человека
2 часа
14 отзывов
Всемирно известный квартал и его развлечения на любой вкус
Я покажу вам всемирно известный район красных фонарей, сокращённый на 30%, но живой как прежде! В витринах с красной подсветкой на выбор стоят полуобнаженные девушки на любой вкус.
«Реальная» любовь: прогулка по Кварталу красных фонарей«Реальная» любовь: прогулка по Кварталу красных фонарей«Реальная» любовь: прогулка по Кварталу красных фонарей
120 за экскурсию
2 часа
17 отзывов
Познакомиться с пикантными гранями города и узнать, чем живет легендарный квартал
Амстердам — царство раскрепощённости и греха. Но так ли это на самом деле? Мы раскроем тайны неоднозначного Квартала, в то же время манящего своими неоновыми огнями, и ответим на вопросы о нём. Вы узнаете историю столицы, и поймёте, какой он — настоящий Амстердам без иллюзорного духа вседозволенности.
Красный, зеленый и северный Амстердам!Красный, зеленый и северный Амстердам!Красный, зеленый и северный Амстердам!
45 за человека
2 часа
4 отзыва
Заглянуть в квартал красных фонарей и исследовать район Amsterdam Noord
Во время дружеской прогулки вы побываете в самых необычных местах Амстердама. Избегая лишнего формализма, мы будем наслаждаться городом так, как делают это местные жители. Прогуляемся по нетривиальному району Amsterdam Noord и переулкам квартала Де Валлен, посмотрим местные кофешопы и даже зайдем в институт кино.
Злачный АмстердамЗлачный АмстердамЗлачный Амстердам
150 за экскурсию
2 часа
14 отзывов
Прогулка по самой старой и вечно молодой части города — легендарному кварталу Красных Фонарей
Кто из нас не слышал про улицу Красных Фонарей или, как её еще называют, о Красном квартале Амстердама? Но мало прочитать о нем в серьезном путеводителе или в сомнительной газете. Хватит догадываться, стесняться или заочно пугаться – приглашаю вас на прогулку по самой старой и вечно молодой части города.
Тайны квартала Красных фонарейТайны квартала Красных фонарейТайны квартала Красных фонарей
скидка50%
€125
63 за экскурсию
2 часа
26 отзывов
Неформальная вечерняя экскурсия по самому злачному району города
Вы совершите увлекательную прогулку по району De Wallen, в котором находится известный квартал Красных фонарей с бесконечными лабиринтами кофешопов, смартшопов и залитых ярким светом знаменитых витрин. Я покажу один из важнейших исторических и культурных центров Европы с изнаночной стороны и раскрою цвета его свободы и дерзости.

Выбирайте и другие экскурсии в Амстердаме

История и архитектураНеобычные маршрутыКёкенхофРембрандтЗа городомМузей Ван ГогаФотосессииКвартал красных фонарейНа автомобилеНа велосипедеПлощадь ДамИндивидуальныеОбзорныеРейксмузеумЭдамЗаансе-СхансКофешопыВсеСо скидкойБилеты в музеиПо каналамПешкомВан ГогВолендамМузеи и искусствоНа автобусеНа корабликеГастрономическиеКоролевский дворецГитхорнГрупповыеКвестыВ другой городОнлайнВебинарыОнлайн-прогулки
97 за экскурсию
Заказать экскурсию