6 отзывов оставили туристы

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Кофешоп-тур в Амстердаме

Открыть «запретные» грани города и попробовать пирожки с секретом на познавательной прогулке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 🚩Встреча в Leidseplein
  • Заказать экскурсию

€13897 за экскурсиюскидка30%

У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Кирилл
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Кирилл – представитель в Амстердаме
Знак конопли — неотъемлемый символ Нидерландов наравне с тюльпанами и башмаками-кломпами.

Тысячи путешественников приезжают в Амстердам, чтобы навестить местные кофешопы, и мы с удовольствием откроем для вас эту часть городской культуры.

Вас ждет весёлое и безопасное путешествие по заповедным местам в компании опытных и знающих проводников.
Кофешоп-тур в Амстердаме
Кофешоп-тур в Амстердаме

Что вас ожидает

Самое интересное о символе Амстердама
Без долгих вступлений и предисловий мы расскажем всё, что стоит знать о растении, которое не менее популярно в Нидерландах, чем тюльпаны. Вы узнаете, полезны ли «лёгкие наркотики», чем отличается «сатива» от «индики», что такое «гидропоника» и из чего замешивается тесто для «волшебных пирожков». На прогулке мы посмотрим на растущую марихуану, поговорим о том, сколько её кустов можно выращивать дома. А еще мы расскажем, какой сорт конопли получил приз на последних Олимпийских играх каннабиса.

Кофешопы: посетить, узнать, попробовать
В Нидерландах насчитывается больше тысячи кофешопов, и самые прославленные из них расположились в Амстердаме. Вы увидите и посетите единственный в мире полицейский участок, переоборудованный в кофешоп! Кроме того, в программу нашего путешествия войдут (по вашему желанию) ускоренный курс по заворачиванию джойнта и дегустация космических пирожков. Первый джойнт — за наш счёт!

1000 и 1 применение конопли
Вы узнаете, как конопля связана с американской Конституцией, где в Амстердаме знакомились с этим растением Брэд Питт и Джордж Клуни. Сможете пополнить гардероб оригинальными вещицами, сотканными из конопли, попробовать конопляное масло и ткани, а мы будем рады ответить на любые возникающие вопросы! Мы расскажем, какое количество лёгких наркотиков можно носить в кармане и чего стоит опасаться в Амстердаме, а еще заглянем с вами в один из городских смартшопов.

Кому подойдет прогулка

Участвовать в экскурсии можно всем путешественникам, достигшим 18 лет.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят напитки и личные расходы
  • Участникам прогулки при себе нужно иметь ксерокопию паспорта или любой другой документ, подтверждающий возраст
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Кофешоп-тур в Амстердаме
Кофешоп-тур в Амстердаме
Кофешоп-тур в Амстердаме
Кофешоп-тур в Амстердаме
Кофешоп-тур в Амстердаме
Кофешоп-тур в Амстердаме
Кофешоп-тур в Амстердаме
Кофешоп-тур в Амстердаме
Кофешоп-тур в Амстердаме
Кофешоп-тур в Амстердаме
Кофешоп-тур в Амстердаме
Кофешоп-тур в Амстердаме
Кофешоп-тур в Амстердаме
Кофешоп-тур в Амстердаме
Кофешоп-тур в Амстердаме
Кофешоп-тур в Амстердаме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в Leidseplein.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Отдых — наша профессия! В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии. Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к каждому путешественнику. На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.
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6 отзывов оставили туристы

5 августа 2020
Супер, много чего нового узнал
28 февраля 2020
По моему мнению, основная экскурсия в Амстердаме. Познавательно, интересно. Без гида по кофешопам пробежаться самому с первого раза не реально.
4 января 2020
Все просто супер! Экскурсия прошла на одном дыхании ! Всем советую!
2 января 2020
Кирилл! спасибо за экскурсию все понравилось
31 декабря 2019
Экскурсия превзошла ожидания. Очень интересно и понятно. Кирилл отлично знает тему и подстраивается под группу. Я бы рекомендовал начинать с этой экскурсии.
28 декабря 2019
Спасибо огромное Кириллу, экскурсия прошла в приятной непринуждённой обстановке. Спасибо Кириллу за отзывчивость по вопросам помимо самой экскурсии. Очень рекомендую, мы остались очень довольны!

Кирилл проводит ещё 9 экскурсий

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