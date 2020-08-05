6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Самое интересное о символе Амстердама

Без долгих вступлений и предисловий мы расскажем всё, что стоит знать о растении, которое не менее популярно в Нидерландах, чем тюльпаны. Вы узнаете, полезны ли «лёгкие наркотики», чем отличается «сатива» от «индики», что такое «гидропоника» и из чего замешивается тесто для «волшебных пирожков». На прогулке мы посмотрим на растущую марихуану, поговорим о том, сколько её кустов можно выращивать дома. А еще мы расскажем, какой сорт конопли получил приз на последних Олимпийских играх каннабиса.

Кофешопы: посетить, узнать, попробовать

В Нидерландах насчитывается больше тысячи кофешопов, и самые прославленные из них расположились в Амстердаме. Вы увидите и посетите единственный в мире полицейский участок, переоборудованный в кофешоп! Кроме того, в программу нашего путешествия войдут (по вашему желанию) ускоренный курс по заворачиванию джойнта и дегустация космических пирожков. Первый джойнт — за наш счёт!

1000 и 1 применение конопли

Вы узнаете, как конопля связана с американской Конституцией, где в Амстердаме знакомились с этим растением Брэд Питт и Джордж Клуни. Сможете пополнить гардероб оригинальными вещицами, сотканными из конопли, попробовать конопляное масло и ткани, а мы будем рады ответить на любые возникающие вопросы! Мы расскажем, какое количество лёгких наркотиков можно носить в кармане и чего стоит опасаться в Амстердаме, а еще заглянем с вами в один из городских смартшопов.

Кому подойдет прогулка

Участвовать в экскурсии можно всем путешественникам, достигшим 18 лет.