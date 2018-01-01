Oleg проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Начнем — с короткой встречи в кафе, где наметим интересы и цели похода, выберем направление и средство перемещения: пешком, на велосипеде 🚲 или на машине. В Амстердаме миллионер отличается от уличного музыканта только содержимым кошелька — демократичный вид и «двухколесный друг» помогут нам больше осмотреть, везде быть принятыми и также позволит торговаться.

Амстердам никогда не стремился кому-то подражать, поэтому собрал оригинальные коллекции одежды из разных стран и времен. Но и свои художники, ювелиры, ремесленники и модельеры здесь работали уже пять веков назад и совершенствуют свой ивидуальный стиль по сей день. Мы посетим винтажные магазины, популярные моллы и салоны аристократической моды, история 📖 каждого из которых приравнивает его к музею, и я вам ее расскажу. Приценимся к классическим часам на старой алмазной фабрике или в галерее новейшего дизайна.

Не только метросексуалам полезен проводник в Амстердаме. Мужское хобби — требует серьезного отношения, а коллекция — пополнения. Определённая мебель, достойная картина, антикварная люстра, редкая книга, экзотический музыкальный инструмент, пиратский мушкет, ценная марка или оснащение для современной яхты — могут быть целью нашего похода.

Буду рад, если вы при заявке уточните ваш круг интересов.

Знаменитый ремесленно-купеческий порт XVII века не утратил своих торговых традиций и навыков. Недаром русское слово «ярмарка» образовано из слияния слов «год» и «базар» на нидерландском языке. Я спланирую наш маршрут так, чтобы посетить парочку презентаций или дегустаций. Кухню 🥧 стоит отметить дополнительно! Буду рад познакомить с коротким, но уникальным перечнем здешних деликатесов. Некоторые из которых даже не экспортируются.

Бережливость голландцев меня убедила, что найти можно все, если хорошо постараться и ещё верить в добрый случай. В процессе экскурсии 🧭 мы прогуляемся по одному из колоритных рынков Амстердама. Возможно, спутницы отнеслись бы к этому скептически, но мы-то знаем, что бывают удивительные находки в неожиданных местах!