Oleg проводит ещё 3 экскурсии

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Амстердам по обе стороны витрин

Познакомиться с культурой города через винтажные магазины и галереи современного дизайна

Oleg
Oleg – Гид из Амстердама
Сразу оговорюсь, что моя прогулка 👣 подходитне не только тому, кто следит за модой в одежде и аксессуарах, но и тем, кто понимает весь широкий спектр интересов мужчины 21 века.

Для этого в Амстердаме стоит отвести отдельный день, ведь здесь можно заблудиться из-за многообразия выбора и масштаба торгового пространства города.
Задать вопросОбычно отвечает за 26 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €150 за экскурсию

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Амстердам по обе стороны витрин
Амстердам по обе стороны витрин

Что вас ожидает

Начнем — с короткой встречи в кафе, где наметим интересы и цели похода, выберем направление и средство перемещения: пешком, на велосипеде 🚲 или на машине. В Амстердаме миллионер отличается от уличного музыканта только содержимым кошелька — демократичный вид и «двухколесный друг» помогут нам больше осмотреть, везде быть принятыми и также позволит торговаться.

Амстердам никогда не стремился кому-то подражать, поэтому собрал оригинальные коллекции одежды из разных стран и времен. Но и свои художники, ювелиры, ремесленники и модельеры здесь работали уже пять веков назад и совершенствуют свой ивидуальный стиль по сей день. Мы посетим винтажные магазины, популярные моллы и салоны аристократической моды, история 📖 каждого из которых приравнивает его к музею, и я вам ее расскажу. Приценимся к классическим часам на старой алмазной фабрике или в галерее новейшего дизайна.

Не только метросексуалам полезен проводник в Амстердаме. Мужское хобби — требует серьезного отношения, а коллекция — пополнения. Определённая мебель, достойная картина, антикварная люстра, редкая книга, экзотический музыкальный инструмент, пиратский мушкет, ценная марка или оснащение для современной яхты — могут быть целью нашего похода.

Буду рад, если вы при заявке уточните ваш круг интересов.

Знаменитый ремесленно-купеческий порт XVII века не утратил своих торговых традиций и навыков. Недаром русское слово «ярмарка» образовано из слияния слов «год» и «базар» на нидерландском языке. Я спланирую наш маршрут так, чтобы посетить парочку презентаций или дегустаций. Кухню 🥧 стоит отметить дополнительно! Буду рад познакомить с коротким, но уникальным перечнем здешних деликатесов. Некоторые из которых даже не экспортируются.

Бережливость голландцев меня убедила, что найти можно все, если хорошо постараться и ещё верить в добрый случай. В процессе экскурсии 🧭 мы прогуляемся по одному из колоритных рынков Амстердама. Возможно, спутницы отнеслись бы к этому скептически, но мы-то знаем, что бывают удивительные находки в неожиданных местах!

Начало и место завершения
🚩 центральный район Амстердама
Амстердам по обе стороны витрин
Амстердам по обе стороны витрин
Амстердам по обе стороны витрин
Амстердам по обе стороны витрин
Амстердам по обе стороны витрин
Амстердам по обе стороны витрин
Амстердам по обе стороны витрин
Амстердам по обе стороны витрин
Амстердам по обе стороны витрин
Амстердам по обе стороны витрин
Амстердам по обе стороны витрин
Амстердам по обе стороны витрин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Oleg
Oleg
Я родился в Ленинграде, там же закончил Театральный Институт. Отправился посмотреть Мир и в разных странах занимался разным: кино, радио и телевидением, галерейным бизнесом и проведением фестивалей. Иногда прыгал с парашютом, бегал с автоматом, жил с велосипедом, ходил под парусами — так и добрался до Голландии, где нашел свой дом. Прожив в Амстердаме дольше, чем где бы то ни было, я решил делиться опытом и знаниями с теми, кто хочет увидеть мой город со всех ракурсов или детально, но — на равных и индивидуально. Я собрал хорошую группу надежных гидов, переводчиков, консультантов и знатоков Амстердама. Предлагаю авторские экскурсии, которые пока никто не проводил, как я, по убеждениям моих коллег. Предоставляю вам возможность самим определить — не пустая ли это лесть?!
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Oleg проводит ещё 3 экскурсии

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