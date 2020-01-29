17 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

История и специфика поразительного района

Квартал красных фонарей — важная жизненная артерия города, по которой течёт опьяняющий сок свободы и вседозволенности. За 2 часа пешеходной экскурсии вы узнаете не только историю Квартала с 12 века до наших дней, но и пикантные подробности работы современных гетер, а также все о «легализации» марихуаны. Поговорим, конечно, и об отношении местных жителей к такой неоднозначной достопримечательности, и о правилах, которые существуют в этом, казалось бы, оплоте вседозволенности.

Запрещённые удовольствия и закон

Витающий в воздухе аромат марихуаны — ещё один символ Амстердама. В районе Де Валлен вы выясните, правда ли, что в стране легализованы наркотики, почему это могло произойти и причём здесь менталитет голландцев. Как работают знаменитые кофешопы, в чём их различия и что в них нельзя делать — вы разберётесь в нюансах работы необычных заведений. У аутентичного бара познаете алкогольные традиции страны, а после сможете задать любой вопрос о неповторимом и загадочном Амстердаме.