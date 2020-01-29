17 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

«Реальная» любовь: прогулка по Кварталу красных фонарей

Познакомиться с пикантными гранями города и узнать, чем живет легендарный квартал

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 🚩Встреча на улице у главного входа в Центральное здание вокзала
  • Заказать экскурсию

120 за экскурсию

У этой экскурсии17 отзывов
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Ирина – представитель в Амстердаме
Амстердам — царство раскрепощённости и греха.

Но так ли это на самом деле? Мы раскроем тайны неоднозначного Квартала, в то же время манящего своими неоновыми огнями, и ответим на вопросы о нём.

Вы узнаете историю 📖 столицы, и поймёте, какой он — настоящий Амстердам без иллюзорного духа вседозволенности.
«Реальная» любовь: прогулка по Кварталу красных фонарей
«Реальная» любовь: прогулка по Кварталу красных фонарей

Что вас ожидает

История и специфика поразительного района
Квартал красных фонарей — важная жизненная артерия города, по которой течёт опьяняющий сок свободы и вседозволенности. За 2 часа пешеходной экскурсии вы узнаете не только историю Квартала с 12 века до наших дней, но и пикантные подробности работы современных гетер, а также все о «легализации» марихуаны. Поговорим, конечно, и об отношении местных жителей к такой неоднозначной достопримечательности, и о правилах, которые существуют в этом, казалось бы, оплоте вседозволенности.

Запрещённые удовольствия и закон
Витающий в воздухе аромат марихуаны — ещё один символ Амстердама. В районе Де Валлен вы выясните, правда ли, что в стране легализованы наркотики, почему это могло произойти и причём здесь менталитет голландцев. Как работают знаменитые кофешопы, в чём их различия и что в них нельзя делать — вы разберётесь в нюансах работы необычных заведений. У аутентичного бара познаете алкогольные традиции страны, а после сможете задать любой вопрос о неповторимом и загадочном Амстердаме.

Организационные детали

  • Прогулка не проводится для путешественников до 18 лет
  • Фото и видеосъёмка в Квартале красных фонарей запрещена
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
«Реальная» любовь: прогулка по Кварталу красных фонарей
«Реальная» любовь: прогулка по Кварталу красных фонарей
«Реальная» любовь: прогулка по Кварталу красных фонарей
«Реальная» любовь: прогулка по Кварталу красных фонарей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на улице у главного входа в Центральное здание вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Проработав 12 лет гидом в Петербурге, я не особо размышляла, чем заниматься, когда несколько лет назад перебралась в горячо (и взаимно!) любимый Амстердам. За это время я сдружилась с другими гидами, которые, также, как и я, любят дарить путешественникам радость от общения с этим потрясающим городом. Каждый из нас — интересный рассказчик со своей историей и видением мира. Но что остается неизменным для всех — это энтузиазм, с которым мы относимся к каждой экскурсии, неординарный подход и профессионализм настоящих гидов.
Напишите мне

17 отзывов оставили туристы

Виктория
29 января 2020
Спасибо Валентине за состоявшуюся экскурсию. Узнали многие нюансы жизни Амстердама, на все вопросы получили ответы, посмотрели, послушали, удивлялись, смущались))) Валентину очень интересно слушать: чистая речь, знание материала, желание делиться информацией. С удовольствием посетим другие экскурсии в будущем.
14 января 2020
Мне повезло, я оказалась на экскурсии одна-и ее мне провели индивидуально. Гид Валентина-очень интересно и познавательно все рассказала и показала. Валентина -очень приятна в общении, с ней было легко и комфортно на экскурсии. Информация была доходчивая и познавательная. Экскурсия очень понравилась, всем советую.
29 декабря 2019
Очень познавательная экскурсия. Валентина - отличный гид, обладает большим багажом знаний о городе, культуре страны :) экскурсия недорогая, несмотря на то, что написано "групповая", группа не больше 4 человек, что выходит как почти индивидуальная.
11 ноября 2019
Великолепная эксурсия с гидом Сергеем, на одном дыхании он показал и рассказал множество интересных и запоминаюшихся секретов. Что немаловажно - в группе всего 4 человека, так что экскурсию можно назвать индивидуальной.
10 ноября 2019
Сергей - прекрасный рассказчик, экскурсия была увлекательной и познавательной! Спасибо огромное, очень рекомендую!
4 ноября 2019
Заказали вечернюю экскурсию, группа всего из 4-х, что очень удобно. Гид Сергей очень интересно рассказал, показал - молодец. Познавательно также было про кофешопы.
11 октября 2019
Экскурсию проводила Ирина. Любопытные факты, живой рассказ, готовность Ирины отвечать на вопросы по теме и не только)). Было интересно, спасибо!
28 сентября 2019
Все очень понравилось
9 сентября 2019
Анна интересный рассказчик, с хорошим чувством юмора :-). Экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на дождь.
7 сентября 2019
Спасибо большое Анне за интереснейший рассказ!!! Даже доладк проливной дождь не смогнас разочаровать)))👌👍Рекомендую всем!👏👏👏
Ещё 7 отзывов

Ирина проводит ещё 3 экскурсии

Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизниЗаансе-Сханс — пейзаж деревенской жизниЗаансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
190 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Открыть старинные Нидерланды: ветряные гиганты, изящные кломпы, традиционный сыр и какао
Заансе-Сханс — уникальная частичка голландской истории на реке Заан. Забудьте назойливый шум Амстердама: вы попадете в те самые Нидерланды, которые путешественники могли увидеть столетия назад. Увидите домики купцов и ремесленников, посетите мельницы и бакалейную лавку XIX века и узнаете об укладе сельского дома изнутри.
Шедевры музея Ван ГогаШедевры музея Ван ГогаШедевры музея Ван Гога
150 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Путешествие в таинственную вселенную безумного нидерландского гения
Вы уведите крупнейшую в мире коллекцию картин и рисунков Ван Гога. Познакомитесь с грандиозной инсталляцией жизни бесконечно одинокого человека и проследите, как темные и угнетающие тона его полотен сменяются на яркие и живые.
Амстердам — первое свиданиеАмстердам — первое свиданиеАмстердам — первое свидание
160 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Погрузиться в историю города, увидеть все знаковые места и узнать, чем живут голландцы
Амстердам — это город-открытка, где кукольные домики отражаются в неглубоких каналах, а изящные пролеты мостов венчают гроздья велосипедов. Вы услышите увлекательные истории, которые прячутся за этой красивой картинкой, и узнаете о временах, когда Голландия была великой морской державой, а Амстердам — ее сердцем.

Экскурсии по Кварталу красных фонарей

Квартал красных фонарей после захода солнцаКвартал красных фонарей после захода солнцаКвартал красных фонарей после захода солнца
20 за человека
2 часа
1 отзыв
Обойти район свободных нравов и расширить своё представление о нём
Да, это самая провокационная часть города. Но не только женщинами лёгкого поведения и марихуаной живёт район. Я покажу вам небанальные памятники, дома и места с историей. Поделюсь любопытным прошлым De Wallen. И, конечно, не обойду стороной главные символы квартала, ведь этого сделать практически невозможно.
Альтернативный АмстердамАльтернативный АмстердамАльтернативный Амстердам
скидка30%
€138
97 за экскурсию
2 часа
17 отзывов
Открыть реальность и мифы квартала красных фонарей
Амстердам — это стойкий ряд ассоциаций: наркотики, проституция, велосипеды, каналы. Или в другом порядке. Вы, конечно, заглянете в знаменитые музеи, но в этом городе-бунтаре влечет туда, где зажигательная музыка, неоновые огни баров, запах марихуаны и веселье до утра. Приготовьтесь узнать квартал красных фонарей в этом увлекательном и безопасном путешествии!
Красные фонариКрасные фонари
65 за человека
2 часа
14 отзывов
Всемирно известный квартал и его развлечения на любой вкус
Я покажу вам всемирно известный район красных фонарей, сокращённый на 30%, но живой как прежде! В витринах с красной подсветкой на выбор стоят полуобнаженные девушки на любой вкус.
Красный, зеленый и северный Амстердам!Красный, зеленый и северный Амстердам!Красный, зеленый и северный Амстердам!
45 за человека
2 часа
4 отзыва
Заглянуть в квартал красных фонарей и исследовать район Amsterdam Noord
Во время дружеской прогулки вы побываете в самых необычных местах Амстердама. Избегая лишнего формализма, мы будем наслаждаться городом так, как делают это местные жители. Прогуляемся по нетривиальному району Amsterdam Noord и переулкам квартала Де Валлен, посмотрим местные кофешопы и даже зайдем в институт кино.
Злачный АмстердамЗлачный АмстердамЗлачный Амстердам
150 за экскурсию
2 часа
14 отзывов
Прогулка по самой старой и вечно молодой части города — легендарному кварталу Красных Фонарей
Кто из нас не слышал про улицу Красных Фонарей или, как её еще называют, о Красном квартале Амстердама? Но мало прочитать о нем в серьезном путеводителе или в сомнительной газете. Хватит догадываться, стесняться или заочно пугаться – приглашаю вас на прогулку по самой старой и вечно молодой части города.
Тайны квартала Красных фонарейТайны квартала Красных фонарейТайны квартала Красных фонарей
скидка50%
€125
63 за экскурсию
2 часа
26 отзывов
Неформальная вечерняя экскурсия по самому злачному району города
Вы совершите увлекательную прогулку по району De Wallen, в котором находится известный квартал Красных фонарей с бесконечными лабиринтами кофешопов, смартшопов и залитых ярким светом знаменитых витрин. Я покажу один из важнейших исторических и культурных центров Европы с изнаночной стороны и раскрою цвета его свободы и дерзости.

Выбирайте и другие экскурсии в Амстердаме

История и архитектураНеобычные маршрутыКёкенхофРембрандтЗа городомМузей Ван ГогаФотосессииКвартал красных фонарейНа автомобилеНа велосипедеПлощадь ДамИндивидуальныеОбзорныеРейксмузеумЭдамЗаансе-СхансКофешопыВсеСо скидкойБилеты в музеиПо каналамПешкомВан ГогВолендамМузеи и искусствоНа автобусеНа корабликеГастрономическиеКоролевский дворецГитхорнГрупповыеКвестыВ другой городОнлайнВебинарыОнлайн-прогулки
120 за экскурсию
Заказать экскурсию