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2-часовой тур на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»

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TicketsS – Гид из Шарджи
Дубайские достопримечательности 🏛️ стоит увидеть с разных ракурсов.

С борта яхты перед вами предстанет панорама всего побережья с небоскребами, районом Дубай Марина и Пальмовыми островами.

Кроме того, вас ждет вечерняя музыкальная программа с танцами танура и прекрасный ужин по системе «шведский стол».
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  • 👥Групповая
  • 🎫Онлайн билеты
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать

  • $54.18 за человека

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2-часовой тур на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
2-часовой тур на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»

Что вы увидите

  • Дубай Марина
  • Джумейра Бич Резиденс
  • Дубайское колесо обозрения
  • Атлантис
  • Пальма Джумейра
Проведите весело 🥳 время на борту роскошной яхтыПочувствуйте себя VIP персоной, поднимаясь на борт по красной ковровой дорожке. Вам вручат холодные полотенца для рук и предложат множество соков на выбор. Попробуйте множество канапе и блюда на различных прилавках с демонстрационной кухней на палубе у бассейна. Пройдите на крытую палубу — и вы окажетесь в главной обеденной зоне, где вас будет ждать большой выбор блюд местной и интернациональной кухонь 🥧. Насладитесь захватывающим традиционным танцем танура, исполнитель которого пригласит вас принять участие в выступлении, — веселье гарантировано как детям, так и взрослым. Чудесные панорамные виды главных достопримечательностейВо время 2-часового путешествия вы сможете полюбоваться на красоту района Дубай Марина, микрорайона Джумейра Бич Резиденс, увидеть дубайское колесо обозрения и отель 🏨 Atlantis, возвышающийся перед знаменитым островом Пальма 🌴 Джумейра. Полюбуйтесь беспрепятственным панорамным видом на Дубай с любой точки яхты. Важная информация:• Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности;
  • Запрещено брать на борт еду и напитки;
  • Подходит для людей на инвалидных креслах.
Что входит
  • 2-часовой круиз к острову Пальма Джумейра и обратно
Что не входит
  • Личные расходы
  • Экскурсия
Начало и место завершения
🚩 Dubai Marina
2-часовой тур на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
2-часовой тур на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
2-часовой тур на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
2-часовой тур на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
2-часовой тур на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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