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Морской круиз в Оман

Badshah T.
Badshah T. – Гид из Шарджи
Полуостров Мусандам расположился на границе султаната Омана с Арабскими Эмиратами.

Мы отправимся туда на двухпалубной арабской лодке ⚓ Доу.

В дороге вы будете отдыхать на шезлонгах и мягких подушках.

А когда мы доберемся до острова, вас ждут пустынные чистые пляжи, рыбацкие деревушки и блюда арабской кухни 🥧.

Любители снорклинга поплавают среди кораллов, дельфинов 🐬 и черепах.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $78 за человека

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Морской круиз в Оман
Морской круиз в Оман

Что вы увидите

  • Мусандам «Земля фьордов»
  • Горы Аль-Хаджар
  • Потрясающий подводный ландшафт
Мусандам («Земля фьордов») – это полуостров, который принадлежит султанату Омана и находится на границе с Арабскими Эмиратами.
Мы увидим величественные и суровые горы ⛰️ Аль-Хаджар, прекрасные уединенные пляжи, нетронутую природу, колоритные рыбацкие деревушки.
Здесь еще и настоящий рай для любителей снорклинга – потрясающий подводный ландшафт: с проходными пещерами и невероятными коралловыми садами, с разнообразной фауной и прозрачностью воды почти до 20 метров. Можем встретить дельфинов 🐬, черепах и скатов.
Наш круиз проходит на настоящей и современной двухпалубной арабской лодке ⚓ Доу, которая оборудована: мягкими подушками, шезлонгами, натяжными тентами от солнца, душевыми кабинами.
Что входит
  • Обед, состоящий из блюд арабской кухни, прохладительные напитки и фрукты без ограничения
  • Возможность понырять с лодки, покататься на банане и попробовать поймать рыбу на дне океана
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
  • Максимальное количество разнообразных впечатлений за одну экскурсию: отдых на шезлонгах, величественные и суровые горы, купание в океане, занятие снорклингом с потрясающим подводным ландшафтом
Что не входит
  • Купальные принадлежности и полотенце
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
  • Личные расходы туристов
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Морской круиз в Оман
Морской круиз в Оман
Морской круиз в Оман
Морской круиз в Оман

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
Badshah T.
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