Мусандам («Земля фьордов») – это полуостров, который принадлежит султанату Омана и находится на границе с Арабскими Эмиратами.

Мы увидим величественные и суровые горы ⛰️ Аль-Хаджар, прекрасные уединенные пляжи, нетронутую природу, колоритные рыбацкие деревушки.

Здесь еще и настоящий рай для любителей снорклинга – потрясающий подводный ландшафт: с проходными пещерами и невероятными коралловыми садами, с разнообразной фауной и прозрачностью воды почти до 20 метров. Можем встретить дельфинов 🐬, черепах и скатов.

Наш круиз проходит на настоящей и современной двухпалубной арабской лодке ⚓ Доу, которая оборудована: мягкими подушками, шезлонгами, натяжными тентами от солнца, душевыми кабинами.