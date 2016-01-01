Поездка к Индийскому океану: из Шарджы в Фуджейру

Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ

Путешествие к Индийскому океану — обязательный пункт знакомства с Арабскими Эмиратами! Вы увидите подводный мир, искупаетесь и позагораете на золотом песке.

Узнаете о жизни Фуджейры, самого молодого эмирата страны, побываете на его колоритных рынках и ещё больше проникнетесь духом пленительного Востока!
Поездка к Индийскому океану: из Шарджы в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Шарджы в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Шарджы в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Шарджы в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Шарджы в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Шарджы в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Шарджы в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Шарджы в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Шарджы в Фуджейру

Что вас ожидает

Увлекательные детали о Фуджейре

Уже в пути я начну рассказ об истории самого молодого эмирата страны. Вы узнаете, как он образовался и какие захватнические войны видела эта земля. Мы остановимся в Хаджарских горах, где вы поймёте, почему художники прозвали их разноцветными, и насладитесь пейзажами. Мы обсудим особенности быта в горных селениях и заедем на местные рынки. Здесь вы сможете купить разные товары — от экзотических мангустинов и адамовых яблок до ковров ручной работы и роскошных цветов.

Пляжный отдых у Индийского океана

В Фуджейре мы остановимся в отеле, где нас уже будет ждать обед. После него вы расслабитесь на пляже с потрясающим видом на Индийский океан. Примете воздушные ванны, искупаетесь, а при желании изучите подводный мир: в отеле вы сможете арендовать маску и ласты. Пляжный отдых продлиться до вечера, а это значит, что в нашем распоряжении целый день у океана.

Знакомство со средневековыми постройками

На обратном пути я покажу вам старинные сооружения Фуджейры. Вы увидите мечеть Аль-Бидия и разберётесь, в чём её уникальность. Рассмотрите португальские крепости и откроете, как появились эти постройки и чем они живут сейчас. Если нам повезёт, мы встретим здесь птицу с синими крыльями. Я объясню, где появился этот вид и почему жители Фуджейры считают, что птица исполняет желания.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы по желанию: аренда маски и ласт в отеле — 17$.
  • Обед в отеле не входит в стоимость экскурсии — 20$.
  • Возможен трансфер из эмиратов Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Аджман — без доплаты; из Дубая — 10$ с человека; из Абу-Даби — 20 $ с человека.
  • Дорога из эмиратов Шарджа, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Аджман займёт 1 час, из Дубая — 1 час 50 минут, из Абу-Даби — 3 часа 50 минут.
  • После экскурсии я привезу вас обратно в отель.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид с высшим образованием, влюбленный в Эмираты. Живу в стране 22 года, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями, опытом и эмоциями. Также сотрудничаю с РИА Новости по статьям об Эмиратах. До скорой встречи в Дубае!
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