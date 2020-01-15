Ежедневная пешеходная экскурсия по Лиссабону

Пешеходная

5
20 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем надевать удобную для прогулки по брусчатке обувь.

Обязательно наличие маски для всех участников экскурсии (маску можно приобрести у гида перед началом).
Ежедневная пешеходная экскурсия по Лиссабону
Ежедневная пешеходная экскурсия по Лиссабону
Ежедневная пешеходная экскурсия по Лиссабону
Ежедневная пешеходная экскурсия по Лиссабону

Что вас ожидает 🤩

  • Холм Каштелу
  • Кафедральный собор
  • Торговая площадь
  • Лифт Санта-Жушта
  • Церковь Доминиканцев
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Один из самых городов мира, самый старый город Западной Европы, Лиссабон хранит в себе множество достопримечательностей. Можно неделями напролет гулять по Лиссабону и наслаждаться его величием. Правда, узнать его самостоятельно вряд ли получиться — слишком много всего интересного в Лиссабоне, поэтому очень легко запутаться.

Мы предлагаем отправиться на уникальную пешеходную экскурсию по Лиссабону, которая всего за два часа поможет узнать все самое интересное об этом городе. Для вашего удобства экскурсия разделена на два маршрута — Красный и Синий, которые чередуются через день. Если вы хотите максимально близко познакомиться с Лиссабоном, заказывайте экскурсию два дня подряд, чтобы увидеть оба маршрута!

Красный маршрут откроет для вас историю старых районов Моурария и Алфама. Вы пройдетесь по узким извилистым улочкам самого старого квартала Европы, полюбуетесь видом на Лиссабон со смотровых площадок холма Каштелу. Гид расскажет вам о романсах фаду, которые внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО, увидите знаменитые желтые трамваи Лиссабона. Мы пройдем мимо кафедрального собора, торговой площади и полюбуемся другими достопримечательностями Лиссабона, узнаем о главных праздниках и традициях города.

Синий маршрут проходит по самым богемным районам Лиссабона — Баиру Алту, Шиаду, Байша. Вы полюбуетесь на знаменитый лифт Санта-Жушта, созданный в 1902 году для того, чтобы соединить высокие и низкие районы Лиссабона, увидите церковь Доминиканца и узнаете, какие последствия для Лиссабона имело великое землетрясение. Гид расскажет вам о ночной жизни Баиру Алта и ее особенностях, покажет старинные магазины, церковь кармелитов и вокзал Россиу.

В конце экскурсии вы сможете задать гиду любые вопросы о Лиссабоне.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
2
1
Т
15 янв 2020
Все отлично
А
13 янв 2020
Экскурсию проводил гид Антон - очень приятный человек и интересный рассказчик. В группе было всего четыре человека. До экскурсии успели походить по городу самостоятельно, поэтому во многом маршрут оказался знакомым. Тем не менее некоторые детали, например, как быстро пройти к смотровой лифта Санта-Жушта были весьма полезны. Для тех, кто впервые оказался в Лиссабоне без всяких знаний и ориентиров - вариант хороший. Но учтите, что часть достопримечательностей, указанных в описании, вы будете наблюдать по ходу экскурсии только на расстоянии: до Крепости св. Георгия и уж тем более до Моста 25 апреля и Статуи Иисуса Христа расстояния очень приличные. Также следует не вводить людей в заблуждение - отмеченный на карте экскурсии участок от площади Коммерции до Кафедрального собора и по Альфаме! в этой экскурсии НЕ проходится! Для этого требуется гораздо больше времени и сил. Кто бродил по Лиссабонским холмам это прекрасно понимает.
Н
12 окт 2019
Экскурсия по Лиссабону с Антоном очень понравилась. Всем рекомендуем. Антон ответил на все вопросы, показал на карте интересующие места. Совершенно неутомительно и познавательно.
O
28 июля 2019
Антон – настоящий профессионал. Нужно не только знать, но и любить Лиссабон, чтобы экскурсию превратить в удовольствие. Мы заказали тур по Лиссабону с ним в первый день, чтобы адаптироваться и понять, что делать в последующие дни.
Антон дал много полезных советов, как сэкономить время и деньги, когда будем путешествовать по Лиссабону самостоятельно. Например, как попасть в главный трамвай 28 без стояния в огромной очереди в центре. Как без очереди и с какой стороны попасть на смотровую площадку знаменитого лифта Санта-Жушта.
Много чего интересного узнали от Антона в первый день. Искренняя благодарность ему!
Антон – настоящий профессионал. Нужно не только знать, но и любить Лиссабон, чтобы экскурсию превратить вАнтон – настоящий профессионал. Нужно не только знать, но и любить Лиссабон, чтобы экскурсию превратить вАнтон – настоящий профессионал. Нужно не только знать, но и любить Лиссабон, чтобы экскурсию превратить вАнтон – настоящий профессионал. Нужно не только знать, но и любить Лиссабон, чтобы экскурсию превратить вАнтон – настоящий профессионал. Нужно не только знать, но и любить Лиссабон, чтобы экскурсию превратить вАнтон – настоящий профессионал. Нужно не только знать, но и любить Лиссабон, чтобы экскурсию превратить вАнтон – настоящий профессионал. Нужно не только знать, но и любить Лиссабон, чтобы экскурсию превратить в
E
25 мая 2019
Огромное спасибо Антону за увлекательную и познавательную экскурсию.
Очень рекомендую её в первый день посещения Лиссабона,
чтобы потом легче ориентироваться, быть в курсе туристических хитростей и определиться ЧТО ещё,
когда, КАК и в какие сроки лучше посетить.
Экскурсовод ответил на все наши (нелепые) вопросы о ньюансах пребывания в Португалии.
Путеводители, по которым я всегда готовилась к знакомству с городом - это одно…
Но приятный, знающий собеседник в самом городе - это совсем другое!
Спасибо Вам и успехов!
Н
19 мая 2019
Мы не первый раз заказываем экскурсию на данном сайте. Все прошло прекрасно. Антон замечательно познакомил нас с историческим центром. Дал много полезных советов. Спасибо огромное и успехов.
И
12 мая 2019
Все было отлично на высоком уровне!!!
В
13 дек 2018
Екскурсія дуже сподобалась. Екскурсовод Антон розповідав багато і цікаво, йому 5*! Приваблюе також простота вибору і бронювання екскурсії. Дуже дякую!!!
Г
18 окт 2018
Экскурсия по центру Лиссабона. Идеальна в первый день пребывания в Лиссабоне. Полученная от гида Антона информация вполне достаточна для того, чтобы получить первое впечатление о городе и составить план посещения интересных мест.
С
13 сен 2018
Экскурсия очень понравилась. Началась точно в срок. Гид Антон показал все самые интересные места в центре Лиссабона, рассказал, куда в последствии можно сходить и что обязательно посмотреть, показал где находятся бесплатные лифты,на которых можно подняться в замок Святого Георгия (он очень высоко),сводил на лифт Жушта с другой стороны, без очереди и по цене в 3 раза меньшей,рассказал, какие блюда местной кухни нужно обязательно попробовать,где находятся лучшие магазины,каким видом транспорта пользоваться и как,и не грузил историческими датами,которые на такой жаре все равно не усваиваются. Я считатаю, что на такую экскурсию нужно обязательно сходить в первый день, чтобы знать, куда потом пойти и что интересное посмотреть. Большое спасибо.
О
3 июля 2018
Отличная экскурсия, много полезной и интересной информации! Рекомендую для первого знакомства с городом.
Е
6 мар 2018
Мы остались очень довольны тем, как Антон провёл экскурсию. Его рассказ не был перегружен историческими датами и фактами. Узнали много нового об истории Португалии и Лиссабона. Благодаря опыту, глубоким знаниям и профессионализму Антона, экскурсия была интересной и познавательной. Даже дождь не стал помехой.
Спасибо от сердца!
С
4 мар 2018
Экскурсия познавательная, помогает сориентироваться в городе. Немного утомил Александр вводной частью истории, минут 30 стояли у памятника Педро 4 и сыпал датами- в голове все перемешалась и была только одна мысль, когда же мы пойдем…
Но потом было интересно.
H
13 фев 2018
Очень интересная и познавательная экскурсия. Желательно ее пройти в первый день пребывания в Лиссабоне, потом легко ориентироваться и определится что еще посетить. Гид Алексей очень четко и емко осветил часть истории города и отвечал на все вопросы. Я узнала много нового для себя и могла свободно ориентироваться в центре города.
Н
19 янв 2018
Очень понравились и сама экскурсия: удобное место встречи, продуманный маршрут, возможность услышать гида без наушников, и сам гид Александр - очень доброжелательный человек и подготовленный специалист! Познавательно, интересно, нескучно и абсолютно не утомительно, не смотря на подъемы и спуски этого чудесного красивого города!
Ещё 5 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиссабона

🚗На машине🧒Можно с детьми📜История и культураПешие прогулки-экскурсии

Еще несколько похожих предложений в Лиссабоне

Трансфер Лиссабон - Порту или Порту - Лиссабон с экскурсиями
12 часов
Индивидуальная
Oльга
Нет отзывов
Трансфер Лиссабон - Порту или Порту - Лиссабон с экскурсиями
Эта экскурсия отлично подойдёт для путешественников, которые хотят совершить переезд из Лиссабона
от 500 за 1-4 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
8 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Экскурсия состоит из нескольких частей: пешеходной прогулки по Лиссабону с осмотром главных достопримечательностей
95 за 1-3 чел.
Экскурсия из Лиссабона в Порту
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Oльга
Нет отзывов
Экскурсия из Лиссабона в Порту
Эта экскурсия отлично подойдёт для путешественников, которые уже посмотрели Лиссабон
150 за 1-4 чел.
Автобусная экскурсия по Лиссабону
4.5 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Елена
Нет отзывов
Автобусная экскурсия по Лиссабону
Обзорная автобусная экскурсия по Лиссабону поможет составить первое впечатление о самой западной европейской столице
40 за 1 человека
Душевная экскурсия по Лиссабону
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Katerina
5
18 отзывов
Душевная экскурсия по Лиссабону
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону - крупнейшему городу в Португалии
от 90 за 1-3 чел.
Богемный Шиаду и старинная Алфама - пешеходная экскурсия по Лиссабону
2.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Саша
5
2 отзыва
Богемный Шиаду и старинная Алфама - пешеходная экскурсия по Лиссабону
Лиссабон - яркий и многоликий город, один из самых красивых и необычных городов Европы
15 за 1 человека
Лиссабон древний - Лиссабон новый (с посещением океанариума)
4 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Елена
Нет отзывов
Лиссабон древний - Лиссабон новый (с посещением океанариума)
Большая экскурсия по Лиссабону, на которой вы увидите как историческую часть города, так
70 за 1 человека
Душевная экскурсия по Лиссабону
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Katerina
5
255 отзывов
Душевная экскурсия по Лиссабону
Подружиться с Лиссабоном и влюбиться в его настоящую жизнь на неформальной прогулке по городу
от 92 за 1-3 чел.
Весь Лиссабон за 2 часа
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Лиссабон
4.8
41 отзыв
Очень популярно сейчас
Весь Лиссабон за 2 часа
Пешеходная экскурсия откроет для Вас достопримечательности португальской столицы
20 за 1 человека
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
Елена
4.9
17 отзывов
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Вас ждет увлекательная прогулка по Лиссабону
25 за 1 человека
Шопинг в Лиссабоне или магазины с историей
4 часа
Индивидуальная
Alena
Нет отзывов
Шопинг в Лиссабоне или магазины с историей
Данная экскурсия прекрасная возможность уйти от формальной обзорной экскурсии
75 за 1-5 чел.
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Грачья
5
16 отзывов
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Путешествие из аэропорта в столицу и по всем её окрестностям
255 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лиссабоне
ХОРОШО
🇵🇹
ТАМ