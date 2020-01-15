Один из самых городов мира, самый старый город Западной Европы, Лиссабон хранит в себе множество достопримечательностей. Можно неделями напролет гулять по Лиссабону и наслаждаться его величием. Правда, узнать его самостоятельно вряд ли получиться — слишком много всего интересного в Лиссабоне, поэтому очень легко запутаться.

Мы предлагаем отправиться на уникальную пешеходную экскурсию по Лиссабону, которая всего за два часа поможет узнать все самое интересное об этом городе. Для вашего удобства экскурсия разделена на два маршрута — Красный и Синий, которые чередуются через день. Если вы хотите максимально близко познакомиться с Лиссабоном, заказывайте экскурсию два дня подряд, чтобы увидеть оба маршрута!

Красный маршрут откроет для вас историю старых районов Моурария и Алфама. Вы пройдетесь по узким извилистым улочкам самого старого квартала Европы, полюбуетесь видом на Лиссабон со смотровых площадок холма Каштелу. Гид расскажет вам о романсах фаду, которые внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО, увидите знаменитые желтые трамваи Лиссабона. Мы пройдем мимо кафедрального собора, торговой площади и полюбуемся другими достопримечательностями Лиссабона, узнаем о главных праздниках и традициях города.

Синий маршрут проходит по самым богемным районам Лиссабона — Баиру Алту, Шиаду, Байша. Вы полюбуетесь на знаменитый лифт Санта-Жушта, созданный в 1902 году для того, чтобы соединить высокие и низкие районы Лиссабона, увидите церковь Доминиканца и узнаете, какие последствия для Лиссабона имело великое землетрясение. Гид расскажет вам о ночной жизни Баиру Алта и ее особенностях, покажет старинные магазины, церковь кармелитов и вокзал Россиу.

В конце экскурсии вы сможете задать гиду любые вопросы о Лиссабоне.