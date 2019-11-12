История исходит из романтических проспектов, старых мавританских кварталов, римских оснований и готических памятников Лиссабона.

Этот hop-on hop-off тур по Белену в Лиссабоне предлагает вам возможность осмотреть район, где находится большинство памятников Лиссабона. Окруженный самыми смелыми современными зданиями местных и зарубежных архитекторов, этот космополитический центр понравится вашим чувствам и гурманским инстинктам. Палитра цветов, в которой солнце светит почти круглый год.

Belém Lisbon доставит вас к одним из самых красивых видов города на борту двухэтажного автобуса с открытым верхом. Почувствуйте ветерок с Тежу, разносящий ваши волосы, пока вы путешествуете по зеленым проспектам из центра старого города в исторический Белен. В качестве бонуса при бронировании этого тура вы получите бесплатный доступ к трамваям Carris Public Transport, а также скидки в некоторых музеях и памятниках.

Не пропустите прекрасные музеи, такие как Фонд Галуста Гюльбенкяна, Музей плитки и Музей античного искусства. Вы можете посетить некоторые из чудесных торговых центров Лиссабона или послушать музыку в модном баре Bairro Alto. Испытайте Лиссабон с воды, выбрав вариант речного круиза.