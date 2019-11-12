Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Познакомьтесь с похожим на решетку районом Байша, построенным после землетрясения 1755 года
Пройдитесь по оживленным ресторанам, улицам Авенида да Либердаде и Р. Кастильо, известным своими первоклассными магазинами
Отдохните в умиротворяющих садах и парках, в числе которых парк Эдуарда VII, сад Аморейрас, парк Эштрела и площадь Империи
Посетите одни из самых интересных музеев в Лиссабоне
Поднимитесь на подъемнике Санта-Жушта, билет на который включен в стоимость
История исходит из романтических проспектов, старых мавританских кварталов, римских оснований и готических памятников Лиссабона.
Этот hop-on hop-off тур по Белену в Лиссабоне предлагает вам возможность осмотреть район, где находится большинство памятников Лиссабона. Окруженный самыми смелыми современными зданиями местных и зарубежных архитекторов, этот космополитический центр понравится вашим чувствам и гурманским инстинктам. Палитра цветов, в которой солнце светит почти круглый год.
Belém Lisbon доставит вас к одним из самых красивых видов города на борту двухэтажного автобуса с открытым верхом. Почувствуйте ветерок с Тежу, разносящий ваши волосы, пока вы путешествуете по зеленым проспектам из центра старого города в исторический Белен. В качестве бонуса при бронировании этого тура вы получите бесплатный доступ к трамваям Carris Public Transport, а также скидки в некоторых музеях и памятниках.
Не пропустите прекрасные музеи, такие как Фонд Галуста Гюльбенкяна, Музей плитки и Музей античного искусства. Вы можете посетить некоторые из чудесных торговых центров Лиссабона или послушать музыку в модном баре Bairro Alto. Испытайте Лиссабон с воды, выбрав вариант речного круиза.
Ответы на вопросы
Что входит
Круглосуточная или 48-часовая автобусная экскурсия
Доступен аудиогид
Доступ к общественным трамваям Carris Lisbon
Входная плата в национальные памятники, подъемник Санта-Джуст и фуникулеры Лиссабона
Чтобы воспользоваться услугами, включенными в ваш билет на Yellowbus, сначала обменяйте свой ваучер - вы можете сделать это в наших киосках Yellowbus или на борту наших туров
Речной круиз, если выбран соответствующий вариант
Что не входит
Трансфер от/до места вашего проживания
Плата за вход в музеи и достопримечательности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Ваш билет действителен в течение 24 или 48 часов, в зависимости от выбранного варианта, после первого использования, и вы можете садиться и выходить на любой остановке по маршруту
Языки аудиогида автобусного тура по Белену по Лиссабону: португальский, английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, голландский, японский, русский, бразильский португальский, шведский и китайский
Языки аудиогида Yellow Boat Tour: португальский, английский, испанский и французский
Обратите внимание, что из-за ограничений COVID-19 расписание может измениться. При обмене вашего ваучера, пожалуйста, подтвердите правильное время и частоту движения автобуса
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
А
Аноним
12 ноя 2019
Очень хорошо, хотя они не объявляют об остановках, они четко видны по планам, которые облегчают вам. В моем случае звук на автобусе был не очень объяснительным, но я считаю его приемлемым, и время между автобусами составляло приблизительно 20 минут, за исключением остановки № 1. Плохо то, что на остановке № 1 автобус остановился почти 35 минут потратили впустую это время, так как мы ехали, и он стоял там все это время, и никто ничего не говорил нам об остановке автобуса так долго.
R
Robert
14 сен 2020
Это был действительно хороший тур. Каким должно быть и откуда вам известно из других городов. Тем не менее, приложение было бы действительно полезно, чтобы увидеть, когда вы выходите, когда приближается следующий автобус, чтобы вы могли лучше использовать любое время ожидания.
A
Agnes
24 авг 2020
Тур был очень хорош, когда дело дошло до выбора правильных остановок и информации, представленной в аудиогиде. Единственная проблема заключалась в том, что порт для подключения гарнитуры не работал с большинством сидений, поэтому было действительно сложно найти место, чтобы услышать информацию.
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