в среду, субботу и воскресенье в 09:00

Разведать тайны масонской усадьбы, пройти обряд посвящения и изучить центр Синтры

Дворцовый парк Кинта да Регалейра — волшебное место, полное глубокой философии, остающейся за гранью изведанного.

Я проведу вас по райскому саду, хранящему десятки символов, и открою прошлое романтического дворца в стиле неоготики.

Вы спуститесь в Перевёрнутую башню и прикоснётесь к секретам древних религиозных движений.
Загадки Кинта да Регалейры
Загадки Кинта да Регалейры
Загадки Кинта да Регалейры
Загадки Кинта да Регалейры
Загадки Кинта да Регалейры
Загадки Кинта да Регалейры
Загадки Кинта да Регалейры
Загадки Кинта да Регалейры
Загадки Кинта да Регалейры
Загадки Кинта да Регалейры
Загадки Кинта да Регалейры
Загадки Кинта да Регалейры

Что вас ожидает

По следам тамплиеров

Таинственная усадьба вызывает у историков и любителей множество вопросов без ответа: куда ведут туннели от постройки, каким образом хозяин был связан с масонством, откуда в парке символы Ордена Тамплиеров, не посещавших эти земли? Вместе мы попробуем приблизиться к тайне мистической усадьбы и разгадать назначение оккультных символов. Вы «пройдёте обряд посвящения» из простого смертного в члены тайного общества: спуститесь в колодец Инициации, пройдя 9 символических кругов ада, и выйдете новым человеком.

По дворцовой Синтре

Обаятельный португальский городок раскинулся среди густо поросших вековыми соснами холмов Серра да Синтра, под кровом которых притаились причудливые дворцы, пышные особняки и древние руины замков. После загадочной усадьбы вы прогуляетесь по историческому центру города и услышите рассказ о Национальном дворце Синтры — средневековой постройке, в которой жили португальские монахи. Если захотите, зайдем в одну из старейших местных кондитерских — кафе Perreurinha: полакомиться свежими паштел-де-ната и обсудить наше удивительное приключение.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в усадьбу Кинта да Регалейра и проезд на электричке от вокзала Россио
  • Встречаемся на вокзале Россио в 8:30 утра. До Синтры добираемся на электричке, от вокзала в Синтре до Кинты идем пешком (примерно 20 мин). Обратно добираемся таким же способом.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
вокзал Россио
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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в среду, субботу и воскресенье в 09:00

Елена
Елена
Меня зовут Елена, я русскоязычный гид в Португалии. Живу в этой замечательной стране уже 18 лет и все больше и больше влюбляюсь в нее. С вами я буду делиться этой любовью, а также интересными фактами из истории и современной жизни Португалии. Я провожу экскурсии по всем основным направлениям центральной Португалии. Прежде всего, это Лиссабон, Синтра, полуостров Сетубал, а также города Назаре, Обидуш, Фатима, Томар, Баталья и Алкобаса. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Расскажу о характере португальцев, о местной кухне и винах. Помогу организовать фотосессию с русскоязычным фотографом на берегу океана, в любом городе или красивом в замке.
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