в среду, субботу и воскресенье в 09:00

Что вас ожидает

По следам тамплиеров

Таинственная усадьба вызывает у историков и любителей множество вопросов без ответа: куда ведут туннели от постройки, каким образом хозяин был связан с масонством, откуда в парке символы Ордена Тамплиеров, не посещавших эти земли? Вместе мы попробуем приблизиться к тайне мистической усадьбы и разгадать назначение оккультных символов. Вы «пройдёте обряд посвящения» из простого смертного в члены тайного общества: спуститесь в колодец Инициации, пройдя 9 символических кругов ада, и выйдете новым человеком.

По дворцовой Синтре

Обаятельный португальский городок раскинулся среди густо поросших вековыми соснами холмов Серра да Синтра, под кровом которых притаились причудливые дворцы, пышные особняки и древние руины замков. После загадочной усадьбы вы прогуляетесь по историческому центру города и услышите рассказ о Национальном дворце Синтры — средневековой постройке, в которой жили португальские монахи. Если захотите, зайдем в одну из старейших местных кондитерских — кафе Perreurinha: полакомиться свежими паштел-де-ната и обсудить наше удивительное приключение.

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