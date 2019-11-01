85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Белень: два расцвета Лиссабона

От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет

На три часа вы перенесётесь в два периода расцвета Португалии: эпоху Великих географических открытий и XVIII век экспорта алмазов и золота. Вы увидите белоснежную Беленьскую башню и побываете в монастыре Жеронимуш. Познакомитесь со стилем мануэлино, существующем только в Португалии, а также услышите о периоде диктатуры Салазара. Во второй части экскурсии — музей карет, известный обширной коллекцией парадных экипажей.