85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация

Узнать самое важное о столице и стране на авто-экскурсии по парадному и нетуристическому Лиссабону

Татьяна и Марина
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Татьяна и Марина – ваш гид
На этой авто-прогулке мы покажем не только классический, но и малоизвестный многим путешественникам Лиссабон, чтобы у вас сложилось самое полное и яркое впечатление от этого очень непохожего на другие европейские столицы города.

Вы узнаете об его истории, о цивилизациях и культурах, которые оказали влияние на формирование Лиссабона, об эпохах расцвета и заката империи, о выдающихся личностях, особенностях португальской архитектуры, традициях, праздниках, быте, гастрономических пристрастиях лиссабонцев и обо всем, что вам будет интересно узнать о городе и стране.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии85 отзывов
4.92
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация

Что вас ожидает

  • Монастырь Иеронимитов и Белéньская башня расскажут об удивительной эпохе великих географических открытий.
  • Памятник первооткрывателям напомнит о былой славе королевства.
  • Ни на что не похожая Алфáма проведет вас по своим переулкам и поведает о почти тридцати вековой истории Лиссабона. А смотровые площадки — очарование столицы!
  • Имя Маркиза де Помбáла, восстановившего город из руин после ужасного землетрясения XVIII века, носит одна из центральных площадей Лиссабона.
  • Отсюда по проспекту Свободы мы попадём на Коммерческую площадь и Бáйшу, где площади Россиу и Фигейра состязаются своими лучшими кондитерскими и винными магазинчиками.
  • И, наконец, «над берегом — распятие Христа и мост ажурный через реку Тежу». Парадоксально, но факт, один из символов столицы — статуя Христа — стоит в совершенно другом городе. Но мы отвезём вас и туда, промчавшись по знаменитому близнецу Golden Gate — мосту «25 апреля»! Ведь оттуда виден весь Лиссабон!

В результате вы посетите разные районы и памятники города, узнаете его не только с парадной, но и самой обычной, «живой» стороны, научитесь ориентироваться в достопримечательностях и, конечно, станете лучше понимать историю, культуру и архитектуру Лиссабона и Португалии в целом!

Организационные детали

  • Экскурсию проводит гид на своей машине. Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек (стоимость высылается по запросу).
*Дополнительные расходы: билеты на лифт к статуи Христа — 6€ с человека (посещение по желанию)
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна и Марина
Татьяна и Марина
Мы — профессиональные гиды, для которых работа — любимое дело. Мы живем в одном из самых красивых городов Европы — Лиссабоне, и работаем уже больше 10 лет с самыми интересными людьми — путешественниками. Уже имея высшее образование, в Португалии мы закончили институт по специальности гид-переводчик. Давно уже проводим экскурсии по стране и хотим показать вам Португалию глазами тех, кто здесь ЖИВЁТ, поэтому решили сделать что-то СВОЁ. Любим то, чем занимаемся. Любим страну, в которой живем. И любим людей, с которыми работаем. Пишите, звоните, приезжайте! И, надеемся, до скорой встречи!
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85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 ноября 2019
Татьяна прекрасный гид! Очень приятный и тактичный человек! Прекрасно знает город с самых разных сторон:))) Отличный водитель, особенно в сложных узких улицах старых кварталов:) Удобный формат экскурсии, чтобы получить представление о городе и его исторических районах. Потом конечно только пешком можно более подробно познакомиться с Лиссабоном
13 октября 2019
Отличная экскурсия, интересная и познавательная. Мы увидели разный Лиссабон - и исторический и современный. Татьяна - отличный гид и очень приятный в общении человек, интересный и эрудированный рассказчик. И понравился формат экскурсии: столько много увидеть за одну экскурсию - это было очень увлекательно. Большое спасибо, рекомендую и экскурсию и, конечно, гида.
10 октября 2019
Огромное спасибо за экскурсию по Лиссабону нашему замечательном гиду Татьяне. Все очень понравилось! Наша группа - 6 человек с разными физическими возможностями, и все остались довольны, т. к. были учтены наши пожелания. Водитель прекрасного, очень удобного минивэна просто ас в передвижении по узким старинным улочкам. Будем рекомендовать эту экскурсию нашим друзьям.
6 октября 2019
Большое спасибо за экскурсию! Очень легко, доступно и неперегруженно! Нам провела экскурсию Анаит. Отвечала на все наши вопросы, но никогда не теряла нить основной программы.
3 октября 2019
Все было очень интересно.
9 сентября 2019
Марина - чудесный экскурсовод. Такое впечатление, что у нее есть ответы на любые вопросы о Поптугалии.
8 сентября 2019
Это было наше первое знакомство с Португалией, которым мы остались очень довольны. Большое спасибо за это Татьяне. Это - профессионал своего дела. Мы увидели весь Лиссабон , лучшие панорамные площадки города, сделали там замечательные фото с помощью Татьяны, мы узнали историю Лиссабона, историю страны в целом, увидели улочки и площади города, попробовали национальные лакомства. Остались данной экскурсией очень довольны. Всем рекомендую.
5 августа 2019
Наша семья благодарна гиду Татьяне за сердечность и теплоту во время проведения экскурсии. Нам все очень понравилось . Жаль, что у нас был только один день , и если будем в Лиссабоне еще раз, обязательно воспользуемся вашими услугами. Впечатляют не только профессиональная подготовка и интересный рассказ Татьяны , но и ее водительские способности. Спасибо большое и желаем удачи.
8 июля 2019
Все были отлично !
18 июня 2019
Прилетели в Лиссабон в 7 утра и в 8.00 Татьяна нас встретила и провела замечательную автомобильную экскурсию по городу. Выражаем благодарность за отлично организованную экскурсию и увлекательный рассказ о городе и Португалии.
Рекомендуем Татьяну как отличного гида.
С уважением Жанна, Марк,Алекс (Торонто)
Ещё 75 отзывов

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