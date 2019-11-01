85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы — профессиональные гиды, для которых работа — любимое дело. Мы живем в одном из самых красивых городов Европы — Лиссабоне, и работаем уже больше 10 лет с самыми интересными людьми — путешественниками. Уже имея высшее образование, в Португалии мы закончили институт по специальности гид-переводчик. Давно уже проводим экскурсии по стране и хотим показать вам Португалию глазами тех, кто здесь ЖИВЁТ, поэтому решили сделать что-то СВОЁ. Любим то, чем занимаемся. Любим страну, в которой живем. И любим людей, с которыми работаем.
Пишите, звоните, приезжайте!
И, надеемся, до скорой встречи!Напишите мне