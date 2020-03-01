Обзорные экскурсии в Лиссабоне

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  4. Три часа в Лиссабоне — успеть всё!

Без сухих лекций узнать о городе и Португалии на насыщенной авто-экскурсии

Виктор
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Виктор – ваш гид
Буду рад взять на себя ответственность познакомить вас с колоритным Лиссабоном.

Факты из истории города и страны станут не скучным списком, а увлекательными сюжетами.

На фоне домов с азулежу, соборов и видов на крыши со смотровых, в районе Белен и на мосту 25 апреля — вы откроете характер Португалии и португальцев, а также «приручите» город.
99 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча по договорённости
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Три часа в Лиссабоне — успеть всё!
Три часа в Лиссабоне — успеть всё!

Что вас ожидает

Все бренды Лиссабона
Вы с ветерком изучите солнечную португальскую столицу, а именно:

  • Вдохновитесь красочными улочками Старого города;
  • Полюбуетесь панорамами Лиссабона со смотровых площадок Сеньора ду Монте (это высочайшая точка города) и Санта Лузия с видом на купол Пантеона и порт;
  • Впечатлитесь монументальным Кафедральным собором Се, изящной белоснежной базиликой да Эштрела и городским лифтом Санта Жушта;
  • Познакомитесь с уникальным португальским стилем Мануэлино — стилем первооткрывателей — на примере монастыря Жеронимуш и башни Белен на реке Тежу;
  • Представите отправляющихся в неизвестность моряков у Памятника первооткрывателям, а неподалеку попробуете знаменитую выпечку Паштейш де Белен;
  • Проедете по кружевному мосту 25 апреля, близнецу Золотых ворот в Сан-Франциско, посмотрите на статую Христа с необычного ракурса и на город с другого берега реки;
  • И многое другое!

Главное о Лиссабоне и Португалии
На экскурсии не будет незапоминаемых исторических тонкостей. Я легко и понятно расскажу о первых людях на этой земле, о развитии города, о географии страны, об арабском наследии в культуре и науке. Мы поговорим о Великих географических открытиях, о разрушительном землетрясении и строительстве сейсмоустойчивых домов.

Чем португальцы отличаются от соседей-испанцев? В чем португальское счастье, и какие традиции у местных? Я поделюсь наблюдениями о любимой стране, открою для вас национальную кухню и отвечу на любые вопросы о Португалии.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто впервые в Лиссабоне и не хочет терять время. Идеально для транзитных пассажиров и путешественников с круизных лайнеров.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Экскурсия начинается в вашем отеле, из аэропорта или в порту. После я отвезу вас обратно или в другое удобное вам место.
  • В случае начала экскурсии в аэропорту, дополнительно оплачиваются 8€ (это стоимость стоянки).
  • Возможны небольшие изменения в маршруте по независящим от нас причинам (например, перекрытие дорог).
  • Экскурсию также можно провести для глухонемых путешественников.
Три часа в Лиссабоне — успеть всё!
Три часа в Лиссабоне — успеть всё!
Три часа в Лиссабоне — успеть всё!
Три часа в Лиссабоне — успеть всё!
Три часа в Лиссабоне — успеть всё!
Три часа в Лиссабоне — успеть всё!
Три часа в Лиссабоне — успеть всё!
Три часа в Лиссабоне — успеть всё!
Три часа в Лиссабоне — успеть всё!
Три часа в Лиссабоне — успеть всё!
Три часа в Лиссабоне — успеть всё!
Три часа в Лиссабоне — успеть всё!
Три часа в Лиссабоне — успеть всё!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктор
Виктор
Здравствуйте, меня зовут Виктор, возраст средний, живу в этой стране без малого двадцать лет. По характеру довольно добродушный и в меру общительный. По работе немало ездил по Европе, но по-настоящему мне комфортно только в Португалии! Много знаю об ее истории и о людях, здесь живущих, знаком с традициями и отличиями разных регионов, владею португальским языком. Своим гостям стараюсь передать моё видение, понимание и симпатию к этой части Земли. Пишите, и до скорой встречи! P.S. По вашему желанию сделаю фотосессию во время экскурсии (Бонус) ;)
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Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Такой разный ЛиссабонТакой разный ЛиссабонТакой разный Лиссабон
12 за человека
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289 отзывов
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
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Прогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
160 отзывов
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам
Предупреждаем: прогулка не оставит шансов не влюбиться в Лиссабон! Украшенные плиткой азулежу дома Алфамы и Моурарии, старинные площади Байши и виды Грасы — вы исследуете самые аутентичные кварталы. Полюбуетесь панорамами и удивитесь сочетанию традиционного стиля и современных граффити, ароматов сардин и выпечки. С рассказами о менталитете португальцев и полезными советами эти три часа станут запоминающейся первой встречей с Лиссабоном.
Знакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-туке
84 за экскурсию
2 часа
66 отзывов
Прокатиться по старейшим районам от Алфамы до Шиаду, останавливаясь на главных панорамных площадках
Взбираться на семь крутых холмов Лиссабона трудно даже выносливым — куда лучше неспешно прокатиться по ним на тук-туке! Приготовьтесь погрузиться в культурную среду Португалии среди стройных фасадов Байши и самобытных переулков Моурарии, увидеть волшебные панорамы Алфамы и проникнуться контрастами города.
Ежедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по Лиссабону
20 за человека
2 часа
285 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время прогулки по Лиссабону мы поделимся с вами историческими фактами и расскажем о реалиях города, покажем яркие достопримечательности и нетуристические места. Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите город со смотровых площадок, узнаете, где послушать фаду, в какие необычные бары стоит заглянуть и где попробовать типичные португальские блюда.
Лиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердце
77 за экскурсию
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188 отзывов
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с левой части города — районов Байша, Алфама, Моурария и Граса, по которым я зову вас прогуляться. Именно здесь вы почувствуете особый контраст между прошлыми эпохами города и современным укладом его жизни. Проникнете в историю фаду, услышите местные легенды, узнаете о блошиных рынках и модных кафешках. Лиссабон — это город постоянных открытий, и я буду счастлива влюбить в него вас!
Первые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в Лиссабоне
От 65 за экскурсию
4 часа
7 отзывов
Познакомиться с историей многоликого города на улицах блистательной Байши и старинной Алфамы
На этой прогулке вы погрузитесь в гущу исторических событий Лиссабона, исследуете многолюдные улицы Байши и извилистые переулочки Алфамы. Насладитесь волнующими панорамами города и чашечкой кофе с паштейш-де-ната. А главное, не только узнаете столицу Португалии — но и почувствуете её!

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