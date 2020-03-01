Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Что вас ожидает
Все бренды Лиссабона
Вы с ветерком изучите солнечную португальскую столицу, а именно:
- Вдохновитесь красочными улочками Старого города;
- Полюбуетесь панорамами Лиссабона со смотровых площадок Сеньора ду Монте (это высочайшая точка города) и Санта Лузия с видом на купол Пантеона и порт;
- Впечатлитесь монументальным Кафедральным собором Се, изящной белоснежной базиликой да Эштрела и городским лифтом Санта Жушта;
- Познакомитесь с уникальным португальским стилем Мануэлино — стилем первооткрывателей — на примере монастыря Жеронимуш и башни Белен на реке Тежу;
- Представите отправляющихся в неизвестность моряков у Памятника первооткрывателям, а неподалеку попробуете знаменитую выпечку Паштейш де Белен;
- Проедете по кружевному мосту 25 апреля, близнецу Золотых ворот в Сан-Франциско, посмотрите на статую Христа с необычного ракурса и на город с другого берега реки;
- И многое другое!
Главное о Лиссабоне и Португалии
На экскурсии не будет незапоминаемых исторических тонкостей. Я легко и понятно расскажу о первых людях на этой земле, о развитии города, о географии страны, об арабском наследии в культуре и науке. Мы поговорим о Великих географических открытиях, о разрушительном землетрясении и строительстве сейсмоустойчивых домов.
Чем португальцы отличаются от соседей-испанцев? В чем португальское счастье, и какие традиции у местных? Я поделюсь наблюдениями о любимой стране, открою для вас национальную кухню и отвечу на любые вопросы о Португалии.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто впервые в Лиссабоне и не хочет терять время. Идеально для транзитных пассажиров и путешественников с круизных лайнеров.