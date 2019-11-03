3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Разноцветная Синтра и романтичный Кинта да Регалейра

В спрятавшейся среди гор и ущелий Синтре любили отдыхать португальские монархи и аристократы. Сегодня вы полюбуетесь ее домиками в окружении лесистых склонов, узнаете историю города и поймете, почему он всегда привлекал творческих людей.

В Синтре вас ждет дворец Кинта да Регалейра — место великолепное и таинственное. У дворца разбит живописный парк с прудиками, гротами, колодцами, фонтанами и архитектурными капризами. Чем вдохновлялся его создатель и как имение связано с масонами? На прогулке по дворцу и парку я расскажу о самом интересном из хроник Регалейры.

По желанию вы посетите и дворец Пена — буйство красок на высокой скале. В зависимости от этого мы проведем в Синтре 3,5-4,5 часа.

Мыс Рока и Лиссабонская Ривьера

Из Синтры возьмем курс на край света и мыс судьбы — так называют самую западную точку Европы. Вы увидите, как внезапно заканчивается земля, и сразу почувствуете порывы атлантического ветра. Ощутите мощь океана и представите моряков, которые уплывали открывать новый мир, а я объясню, как мыс связан с греками и римлянами.

Обратно в Лиссабон будем возвращаться по другой дороге — вдоль побережья. Это позволит вам полюбоваться городками-курортами Кашкайш и Эшторил. По пути остановимся у утеса Пасть Дьявола, где океан борется со скалами, — звук этой борьбы не оставляет равнодушным! Мы поговорим о легенде этого грота и названии «Бока де Инферно».