3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Лучшее в окрестностях Лиссабона за 1 день!

Очароваться Синтрой, открыть тайны Кинта да Регалейры и полюбоваться океаном с мыса Рока

Александр
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Александр – представитель гидов
Эта экскурсия — одна из самых впечатляющих, но неутомительных.

Красивые серпантины и дороги вдоль побережья; рев волн на мысе Рока и у Пасти Дьявола; яркая сказочная Синтра; мистические сюжеты и парк дворца Регалейра — вы влюбитесь в Португалию, услышите о ее прошлом и легендах, а еще получите свидетельство о посещении края Земли!
65 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 15 человек
Встреча — площадь Restauradores (метро Restauradores)
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У этой экскурсии3 отзыва
4
Лучшее в окрестностях Лиссабона за 1 день!
Лучшее в окрестностях Лиссабона за 1 день!

Что вас ожидает

Разноцветная Синтра и романтичный Кинта да Регалейра
В спрятавшейся среди гор и ущелий Синтре любили отдыхать португальские монархи и аристократы. Сегодня вы полюбуетесь ее домиками в окружении лесистых склонов, узнаете историю города и поймете, почему он всегда привлекал творческих людей.

В Синтре вас ждет дворец Кинта да Регалейра — место великолепное и таинственное. У дворца разбит живописный парк с прудиками, гротами, колодцами, фонтанами и архитектурными капризами. Чем вдохновлялся его создатель и как имение связано с масонами? На прогулке по дворцу и парку я расскажу о самом интересном из хроник Регалейры.

По желанию вы посетите и дворец Пена — буйство красок на высокой скале. В зависимости от этого мы проведем в Синтре 3,5-4,5 часа.

Мыс Рока и Лиссабонская Ривьера
Из Синтры возьмем курс на край света и мыс судьбы — так называют самую западную точку Европы. Вы увидите, как внезапно заканчивается земля, и сразу почувствуете порывы атлантического ветра. Ощутите мощь океана и представите моряков, которые уплывали открывать новый мир, а я объясню, как мыс связан с греками и римлянами.

Обратно в Лиссабон будем возвращаться по другой дороге — вдоль побережья. Это позволит вам полюбоваться городками-курортами Кашкайш и Эшторил. По пути остановимся у утеса Пасть Дьявола, где океан борется со скалами, — звук этой борьбы не оставляет равнодушным! Мы поговорим о легенде этого грота и названии «Бока де Инферно».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе или легковом автомобиле в зависимости от количества путешественников
  • Дворец Пены вы посещаете самостоятельно в свободное время (2 часа на посещение + обед). Как добраться до дворца и на что обратить внимание, вы прочтете в нашей инструкции.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость не включены входные билеты:
    — в Кинта да Регалейра (8€)
    — во дворец Пена (7,5€ — только парк, 14€ — парк и дворец внутри) + транспорт до дворца и обратно (от 10 до 14€ с человека)
Лучшее в окрестностях Лиссабона за 1 день!
Лучшее в окрестностях Лиссабона за 1 день!
Лучшее в окрестностях Лиссабона за 1 день!
Лучшее в окрестностях Лиссабона за 1 день!
Лучшее в окрестностях Лиссабона за 1 день!
Лучшее в окрестностях Лиссабона за 1 день!
Лучшее в окрестностях Лиссабона за 1 день!
Лучшее в окрестностях Лиссабона за 1 день!
Лучшее в окрестностях Лиссабона за 1 день!
Лучшее в окрестностях Лиссабона за 1 день!
Лучшее в окрестностях Лиссабона за 1 день!

Экскурсия проводится в субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура — площадь Restauradores (метро Restauradores).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александр
Александр
Приветствую вас, уважаемые гости. Меня зовут Александр, я живу в Португалии более 12 лет. Гуманитарий по образованию, историк по призванию и автор публикаций по истории и культуре средневековой и современной Португалии. С удовольствием поделюсь с вами знаниями об этой стране. В легкой и доступной форме расскажу о самобытном прошлом и настоящем. Чтобы предложить вам разнообразные программы, работаю с коллегами, о которых только хорошие отзывы от путешественников.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 ноября 2019
Катерина, отличный гид и прекрасный фотограф. Мы очень интересно прогулялись по городу, я получила массу полезных советов. А еще просто прекрасные фотографии с лучшими видами. Ведь сам не сможешь в новом городе найти где лучше и удачней сделать фото, а тут всё включено. Однозначно рекомендую.
2 ноября 2019
К большому сожалению, организация этой экскурсии оставляет желать лучшего. Сначала час собирали людей из разных мест. Затем оказалось, что в группе будет 19 человек, вместо заявленных максимум 10. В два раза больше людей! Это неудобно и некомфортно. Автобус был не самый удобный, при росте 170 см коленки упирались в спинку сиденья. Водитель и гид при клиентах обсуждали, заезжать в Эшторил или нет(то ли водитель не знал, то ли торопился куда-то). Обратно не развозят всех так, как собирали. Высаживают или по маршруту, по которому развозят, видимо, избранных, там, где удобно, или везут в площадь в центре. Экскурсия в замок Пена оказывается не предусмотрена с гидом, вы можете съездить туда самостоятельно в свободные 2 часа времени.
Португалия невероятно красива, и на похожую экскурсию нужно съездить обязательно! Но именно эту команду рекомендовать не могу.
31 октября 2019
Ездили из Лиссабона на эту экскурсию. Александр прекрасно владеет материалом, экскурсия была очень познавательной и интересной.

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