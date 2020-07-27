108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

Онлайн-прогулка по Лиссабону: от Байши до Алфамы

В реальном времени оказаться на улицах города и понаблюдать за жизнью португальцев

Саша и Света
Задать вопрос
Саша и Света – представитель гидов
На живой онлайн-прогулке мы пройдем по старейшим районам солнечного Лиссабона.

В прямом эфире вы увидите красочные фасады, покрытые плиткой азулежу, заглянете в место, где готовят лучшие паштел-де-ната, и понаблюдаете за бытом местных жителей.

А еще узнаете о романсе фаду, фестивале сардин и других традициях, без которых не существовало бы самого Лиссабона.

€65 за человекаскидка20%

У этой экскурсии108 отзывов
4.67
Онлайн-прогулка по Лиссабону: от Байши до Алфамы
Онлайн-прогулка по Лиссабону: от Байши до Алфамы

Что вы увидите и узнаете

  • Площадь Коммерции, где мы расскажем, как 9 минут могут изменить судьбу целого города. Вы полюбуетесь рекой Тежу и услышите о восстановлении Лиссабона после землетрясения, цунами и пожара 1755 года.
  • Улицы района Байша. Разберемся, кто придумал плитку азулежу и в чем секрет узорчатых фасадов Португалии. А еще заглянем в паштеларию, где готовят культовые португальские пирожные.
  • Кафедральный собор Се. Расскажем, почему в городе почитают святого Антония, в какой день мечтают жениться все португальские пары и причем здесь жареные сардины.
  • Колоритный район Алфама. Сюда мы отправимся за порцией аутентичного Лиссабона: поговорим о быте коренных жителей, португальском романсе фаду и слове «saudade», которое не переводится на другие языки мира.
  • Смотровая Порташ ду Сол: полюбуемся самой эффектной панорамой Лиссабона и разберемся, как вороны стали символом города.

А еще за 1,5 часа мы поговорим о португальской кухне и зеленом вине, вкусах местных жителей и секретах пробкового дерева: всё это поможет лучше разобраться, чем живет самый западный уголок Европы.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её в реальном времени на улицах Лиссабона. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами :)
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг, фильмов и сериалов

Скидка 15% на любую экскурсию гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 15% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Буду ждать вас в Португалии!

Онлайн-прогулка по Лиссабону: от Байши до Алфамы
Онлайн-прогулка по Лиссабону: от Байши до Алфамы
Онлайн-прогулка по Лиссабону: от Байши до Алфамы
Онлайн-прогулка по Лиссабону: от Байши до Алфамы
Онлайн-прогулка по Лиссабону: от Байши до Алфамы
Онлайн-прогулка по Лиссабону: от Байши до Алфамы
Онлайн-прогулка по Лиссабону: от Байши до Алфамы
Онлайн-прогулка по Лиссабону: от Байши до Алфамы
Онлайн-прогулка по Лиссабону: от Байши до Алфамы
Онлайн-прогулка по Лиссабону: от Байши до Алфамы
Онлайн-прогулка по Лиссабону: от Байши до Алфамы
Онлайн-прогулка по Лиссабону: от Байши до Алфамы
Онлайн-прогулка по Лиссабону: от Байши до Алфамы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура у экрана :) в программе Zoom.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Саша и Света
Саша и Света
Меня зовут Саша, я живу в Португалии уже почти 5 лет. Работал архитектором в самой крупной архитектурной фирме страны, но спустя пару лет понял, что мое призвание — это общение с людьми, а не с компьютером. Открыл фирму, купил машину, получил лицензию, и стал практиковать туризм. Вожу экскурсии уже более 2 лет и знаю все необычные байки и самые удивительные места, которые известны не каждому местному. Моя подруга Света уже португалка, она живёт в Лиссабоне 9 лет и замужем за португальцем. Света поможет понять страну изнутри. Мы обожаем мелочи, маленькие подарки, неожиданные приятные сувениры, комфорт и радость наших туристов. Присоединяйтесь к нам и почувствуйте, как живут настоящие южные народы, у которых лето 10 месяцев в году!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ирина
27 июля 2020
Экскурсия подойдет всем тем, кто стремится обогатить себя новыми знаниями, знакомствами и общением. Гид замечательный, солнечный, как Лиссабон! Отвечала на все вопросы участников экскурсии. Впечатления только положительные. После онлайн экскурсии не страшно ехать в эту страну, т. к. ты уже подготовлен гидом!
Татьяна
13 июля 2020
Экскурсия неплохая, гид прошла, кажется, довольно немалый (тем более с учетом ступенек) путь, но хотелось бы услышать более чистую речь и насыщенности информации на мой вкус также не хватило. Отдельно хочу обратить внимание Светланы на то, что на той улице, где она рассказывала про азулежу и портвейн, очень слабая связь: звук был хороший, но посмотреть почти ничего не удалось; возможно, эти вопросы можно осветить где-то в другом районе, где таких проблем нет?
12 июля 2020
Большое спасибо Свете за интересный рассказ о городе. Открыла для себя Лиссабон благодаря вашей экскурсии. Буду планировать поездку, поскорее бы закончился карантин) Спасибо за подаренные эмоции и вдохновение!
Ольга
9 июля 2020
Обычные справочные данные из Википедии, которые быстро говорит девушка со средней дикцией на бегу по городу. Совершенно бессмысленно, ведь можно найти видео в хорошем качестве про город и на ютьюб, не привязываясь ко времени и бесплатно. В онлайн экскурсии смысл в том, что ты в этом месте здесь и сейчас, переносишься, чтобы помечтать, для этого неважно в каком году жил какой правитель, важно, что сейчас происходит, что в лавочках продаёт, как лечат, сколько платят, кто сидит в центральном кафе вместо туристов и пр
7 июля 2020
Легкая, душевная, нескучная и познавательная экскурсия. Иногда тормозило изображение, но очевидно причина в плотной массивной застройке Алфамы, к Светлане претензий не имею))) однозначно рекомендую всем!!!
3 июля 2020
Приятное погружение в меланхоличную атмосферу Лиссабона... Моя жемчужина этой прогулки - " светлая грусть по тому, что все равно не могло сбыться". Умоляю, напишите португальское слово, которое это обозначает )) теперь я знаю, куда нужно убежать и хорошенько и со вкусом прочувствовать это состояние, когда оно вновь меня настигнет ))
28 июня 2020
Благодарю Светлану за интересную экскурсию. Экскурсовод рассказывает спокойно, четко, с юмором; отвечает на вопросы. Немного подвела связь, было очень ветрено в Лиссабоне( поэтому и сняла одну звездочку).
22 июня 2020
Как здорово! Я как будто вернулась в Лиссабон. Этот город, как и вся Португалия, покорил меня раз и навсегда. Интересная, душевная экскурсия, гид Светлана просто замечательная. И даже периодические проблемы со связью не испортили мое впечатление от этой прогулки. Когда еще увидишь Лиссабон таким полупустынным? Браво! Удачи вам и скорейшего возвращения туристов на улицы Лиссабона!
19 июня 2020
Гид замечательная и прогулка была бы очень интересной, если бы не постоянно исчезающие изображение и звук.
19 июня 2020
Очень понравилась экскурсия. Интересно, атмосферно, как будто вновь попала на улицы Лиссабона. Светлана рассказывала живо, "с огоньком" и чувствовалась любовь к городу и людям. Рекомендую данную прогулку с гидом для знакомства с городом. Спасибо гидам и Трипстеру за данную экскурсию.
Ещё 98 отзывов

Онлайн-экскурсии по Лиссабону

Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»Онлайн-экскурсия «Истории старинного Лиссабона»
5 за человека
2 часа
47 отзывов
Погрузиться в атмосферу городских эпох через харизматичные рассказы о фадиштах, варинах и аферистках
Один из семи холмов Лиссабона несет на своих плечах древнейшие районы Европы — Морарию и Алфаму. Здесь родились три португальских феномена: неподражаемое фаду, сообщество местных рыбачек Сонь и крупнейшая финансовая пирамида столетия. В этих историях живет душа Лиссабона. И на экскурсии вы прикоснетесь к его самобытному миру так, как никогда раньше.
Онлайн-прогулка по неизведанному ЛиссабонуОнлайн-прогулка по неизведанному ЛиссабонуОнлайн-прогулка по неизведанному Лиссабону
5 за человека
1.5 часа
9 отзывов
Живые яркие истории о людях, символах и памятниках солнечного города на экскурсии в прямом эфире
В этом мини-путешествии вас ждут малоизвестные завлекательные факты из жизни Лиссабона — при этом гулять мы будем по его сердцу, по историческим районам Шиаду и Байша. Вы услышите шепот руин древнего монастыря, найдете ажурный лифт Санта-Жушта, полюбуетесь панорамой с высоты мирадора. Попутно я расскажу о лиссабонцах прошлого и настоящего, о вкусах и брендах Португалии!

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне