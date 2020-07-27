108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Меня зовут Саша, я живу в Португалии уже почти 5 лет. Работал архитектором в самой крупной архитектурной фирме страны, но спустя пару лет понял, что мое призвание — это общение с людьми, а не с компьютером. Открыл фирму, купил машину, получил лицензию, и стал практиковать туризм. Вожу экскурсии уже более 2 лет и знаю все необычные байки и самые удивительные места, которые известны не каждому местному. Моя подруга Света уже португалка, она живёт в Лиссабоне 9 лет и замужем за португальцем. Света поможет понять страну изнутри. Мы обожаем мелочи, маленькие подарки, неожиданные приятные сувениры, комфорт и радость наших туристов. Присоединяйтесь к нам и почувствуйте, как живут настоящие южные народы, у которых лето 10 месяцев в году!Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме