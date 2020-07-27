108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вы увидите и узнаете

Площадь Коммерции , где мы расскажем, как 9 минут могут изменить судьбу целого города. Вы полюбуетесь рекой Тежу и услышите о восстановлении Лиссабона после землетрясения, цунами и пожара 1755 года.

, где мы расскажем, как 9 минут могут изменить судьбу целого города. Вы полюбуетесь рекой Тежу и услышите о восстановлении Лиссабона после землетрясения, цунами и пожара 1755 года. Улицы района Байша . Разберемся, кто придумал плитку азулежу и в чем секрет узорчатых фасадов Португалии. А еще заглянем в паштеларию, где готовят культовые португальские пирожные.

. Разберемся, кто придумал плитку азулежу и в чем секрет узорчатых фасадов Португалии. А еще заглянем в паштеларию, где готовят культовые португальские пирожные. Кафедральный собор Се . Расскажем, почему в городе почитают святого Антония, в какой день мечтают жениться все португальские пары и причем здесь жареные сардины.

. Расскажем, почему в городе почитают святого Антония, в какой день мечтают жениться все португальские пары и причем здесь жареные сардины. Колоритный район Алфама . Сюда мы отправимся за порцией аутентичного Лиссабона: поговорим о быте коренных жителей, португальском романсе фаду и слове «saudade», которое не переводится на другие языки мира.

. Сюда мы отправимся за порцией аутентичного Лиссабона: поговорим о быте коренных жителей, португальском романсе фаду и слове «saudade», которое не переводится на другие языки мира. Смотровая Порташ ду Сол: полюбуемся самой эффектной панорамой Лиссабона и разберемся, как вороны стали символом города.

А еще за 1,5 часа мы поговорим о португальской кухне и зеленом вине, вкусах местных жителей и секретах пробкового дерева: всё это поможет лучше разобраться, чем живет самый западный уголок Европы.

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её в реальном времени на улицах Лиссабона. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами :)

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг, фильмов и сериалов

Скидка 15% на любую экскурсию гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 15% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Буду ждать вас в Португалии!