В Пицунду – экскурсии в Адлере

Найдено 5 экскурсий в категории «В Пицунду» в Адлере, цены от 1 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Погружение в красоту и историю Абхазии: от Адлера до Пицунды
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история
Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1600014 400 за всё до 6 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500 за человека
Удивительная Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Удивительная Абхазия
Озеро Рица, Новый Афон и Пицунда за один день на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Сбор из отеля в Адлере
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Солнечная Абхазия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
8 отзывов
Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера
Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ
Начало: в Сириусе, Адлере
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
20001 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    30 мая 2024
    Знакомьтесь, Абхазия
    Прекрасная экскурсия. Ездили с 2 детьми, все остались очень довольны поездкой. Экскурсовод Даниэль очень интересно излагал материал, учитывал наши пожелания, не торопил и сделал шикарные фотографии. Даниэль прекрасно водит машину, что не маловажно на местных дорогах. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    15 мая 2024
    Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
    Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш экскурсовод прислушался ко всем нашим пожеланиям и в итоге путешествие было прекрасным. Любовались прекрасной природой Абхазии. Некоторые локации вернули в детство. Однозначно рекомендуем!
  • Л
    Людмила
    7 мая 2024
    Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
    Добрый день. Нам все очень понравилось. Спасибо большое Саиду!!! Рекомендуем!!!
  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    Знакомьтесь, Абхазия
    Идеальный гид! Даниэль невероятно эрудированный и умный рассказчик, экскурсия организована четко и удобно, Абхазия действительно влюбляет в себя путешественника😍 Особенно
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    было интересно останавливаться в горах (каменный мешок) по пути на о. Рица. Фантастические виды! Все очень понравилось! Важный момент: Если отправляетесь с ребенком и детским креслом, учтите, что в машине есть комфортные места только для 4 взрослых человек+ребенок в автокресле, пятому взрослому будет немного некомфортно сидеть, желательно обсудить это с гидом заранее. В целом все прошло идеально, красиво и вкусно! Всем рекомендуем данную экскурсию и особенно гида! Спасибо за внимание и всего самого доброго!

    Идеальный гид! Даниэль невероятно эрудированный и умный рассказчик, экскурсия организована четко и удобно, Абхазия действительно влюбляетИдеальный гид! Даниэль невероятно эрудированный и умный рассказчик, экскурсия организована четко и удобно, Абхазия действительно влюбляетИдеальный гид! Даниэль невероятно эрудированный и умный рассказчик, экскурсия организована четко и удобно, Абхазия действительно влюбляетИдеальный гид! Даниэль невероятно эрудированный и умный рассказчик, экскурсия организована четко и удобно, Абхазия действительно влюбляетИдеальный гид! Даниэль невероятно эрудированный и умный рассказчик, экскурсия организована четко и удобно, Абхазия действительно влюбляет
  • V
    Veronika
    14 апреля 2024
    Знакомьтесь, Абхазия
    Экскурсия была просто супер! Максимально комфортно и интересно!
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Солнечная Абхазия в мини-группе
    Тур понравился. Но это больше гастротур) очень отзывчивые люди, прекрасные локации, природа невероятная! Два момента хотелось бы обозначить. Во-первых, обед. Я
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    бы порекомендовала другое место, с более традиционной кухней. Ресторан мог быть любым, это не типичное абхазское место. И гид. Вначале Денис был очень позитивно настроен, но потом просто уходил от нас везде. Надеюсь, это было разовое отношение к делу. В целом он отличный человек, хороший и аккуратный водитель. Абхазия понравилась очень! Желаю процветания этой прекрасной стране!

  • С
    Стелла
    30 марта 2024
    Солнечная Абхазия в мини-группе
    Спасибо большое Тимуру,все было отлично!!!!
    Спасибо большое Тимуру,все было отлично!!!!
  • Г
    Галина
    26 марта 2024
    Солнечная Абхазия в мини-группе
    Огромная благодарность за экскурсию Алхасу. Самое лучшее, что можно придумать - это узнавать о стране от местных жителей. Получили массу впечатлений, узнали много интересного. Понравилось все: и отношение, и маршрут. Не хотелось уезжать. Рекомендую от всей души.
    Огромная благодарность за экскурсию Алхасу. Самое лучшее, что можно придумать - это узнавать о стране отОгромная благодарность за экскурсию Алхасу. Самое лучшее, что можно придумать - это узнавать о стране отОгромная благодарность за экскурсию Алхасу. Самое лучшее, что можно придумать - это узнавать о стране отОгромная благодарность за экскурсию Алхасу. Самое лучшее, что можно придумать - это узнавать о стране от
  • Ю
    Юлия
    25 марта 2024
    Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
    Залог отличного путешествия в любом городе или стране это: 1. Комфортный транспорт. ✅ 2. Безопасность ✅ 3. Интересные локации ✅ 4. И самое главное
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    - увлеченный, заинтересованный, общительный, знающий всё от истории страны до названия маленького белого цветочка, гид. ✅ Спасибо Саиду за всё четыре пункта, а также за мандариновый сок и поворот на винодельню 😂 Рекомендасьон от души!

    Залог отличного путешествия в любом городе или стране это:Залог отличного путешествия в любом городе или стране это:Залог отличного путешествия в любом городе или стране это:
  • Н
    Нина
    9 марта 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
    Была с 2-мя детьми - все хорошо, единственное Питание- обед было организовано в холодном помещении, все остальное отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «В Пицунду»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
  2. Знакомьтесь, Абхазия
  3. Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
  4. Удивительная Абхазия
  5. Солнечная Абхазия в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "В Пицунду" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 500 до 20 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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