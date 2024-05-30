1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Погружение в красоту и историю Абхазии: от Адлера до Пицунды
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история
Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1600014 400₽ за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Удивительная Абхазия
Озеро Рица, Новый Афон и Пицунда за один день на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Сбор из отеля в Адлере
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера
Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ
Начало: в Сириусе, Адлере
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
20001 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла30 мая 2024Прекрасная экскурсия. Ездили с 2 детьми, все остались очень довольны поездкой. Экскурсовод Даниэль очень интересно излагал материал, учитывал наши пожелания, не торопил и сделал шикарные фотографии. Даниэль прекрасно водит машину, что не маловажно на местных дорогах. Спасибо большое!
- ССветлана15 мая 2024Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш экскурсовод прислушался ко всем нашим пожеланиям и в итоге путешествие было прекрасным. Любовались прекрасной природой Абхазии. Некоторые локации вернули в детство. Однозначно рекомендуем!
- ЛЛюдмила7 мая 2024Добрый день. Нам все очень понравилось. Спасибо большое Саиду!!! Рекомендуем!!!
- ММарина22 апреля 2024Идеальный гид! Даниэль невероятно эрудированный и умный рассказчик, экскурсия организована четко и удобно, Абхазия действительно влюбляет в себя путешественника😍 Особенно
- VVeronika14 апреля 2024Экскурсия была просто супер! Максимально комфортно и интересно!
- ААнна2 апреля 2024Тур понравился. Но это больше гастротур) очень отзывчивые люди, прекрасные локации, природа невероятная! Два момента хотелось бы обозначить. Во-первых, обед. Я
- ССтелла30 марта 2024Спасибо большое Тимуру,все было отлично!!!!
- ГГалина26 марта 2024Огромная благодарность за экскурсию Алхасу. Самое лучшее, что можно придумать - это узнавать о стране от местных жителей. Получили массу впечатлений, узнали много интересного. Понравилось все: и отношение, и маршрут. Не хотелось уезжать. Рекомендую от всей души.
- ЮЮлия25 марта 2024Залог отличного путешествия в любом городе или стране это: 1. Комфортный транспорт. ✅ 2. Безопасность ✅ 3. Интересные локации ✅ 4. И самое главное
- ННина9 марта 2024Была с 2-мя детьми - все хорошо, единственное Питание- обед было организовано в холодном помещении, все остальное отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «В Пицунду»
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