Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

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Невероятная Абхазия

Главные достопримечательности страны и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии

Полина
Полина – представитель из Адлера
Абхазия покорит вас фантастическими пейзажами: морем, горами, водопадами и каньонами.

Вы подниметесь на живописные смотровые площадки, погуляете по городам-курортам Гагра и Пицунда и оцените «визитную карточку» страны — озеро Рица.

А мы поделимся особенностями местных традиций, истории 📖 и культуры и сделаем все, чтобы путешествие прошло душевно и комфортно.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От 8 500 ₽ за экскурсию

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Невероятная Абхазия
Невероятная Абхазия

Что вас ожидает

Гагра и Пицунда
В Гагре вы увидите живописный Приморский парк 🌳, дипломную работу Церетели, Зимний театр, колоннаду и старинный ресторан Гагрипш. В уютной Пицунде посетите Мюссерский заповедник и полюбуетесь величественными реликтовыми соснами. Мы расскажем, как развивалась история 📖 городов-курортов, какие знаменитые люди в них бывали и чем они живут сегодня. А также поделимся особенностями абхазской кухни 🥧 и научим вас правильно есть местные блюда.

Чарующее озеро Рица
Вы полюбуетесь могучими горами и зелено-голубыми водами озера Рица. Посетите древний Юпшарский каньон и водопады с необычными названиями «Мужские слезы» и «Девичьи слезы». А также заедете на Голубое озеро, знаменитое ярко-бирюзовой цветовой гаммой, и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина». Мы раскроем, как образовались эти чудеса природы и как меняются абхазские пейзажи от сезона к сезону.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в Рицинский реликтовый национальный парк не входят в стоимость — 350 рублей с человека
  • По желанию мы можем включить в экскурсию ⛳ дегустацию вин и настоек. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Если вас больше трех человек, доплата за каждого участника составит 1900 рублей
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Невероятная Абхазия
Невероятная Абхазия
Невероятная Абхазия
Невероятная Абхазия
Невероятная Абхазия
Невероятная Абхазия
Невероятная Абхазия
Невероятная Абхазия
Невероятная Абхазия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Полина
Полина
Здравствуйте, меня зовут Полина. Приехав в Абхазию в командировку, я полюбила ее с первого взгляда и поняла, что хочу здесь жить. Четыре года назад моя мечта сбылась. Вместе с командой гидов покажем вам самые живописные места этой удивительной страны и расскажем о ней действительно интересные факты!
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