Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Что вас ожидает

Гагра и Пицунда

В Гагре вы увидите живописный Приморский парк 🌳, дипломную работу Церетели, Зимний театр, колоннаду и старинный ресторан Гагрипш. В уютной Пицунде посетите Мюссерский заповедник и полюбуетесь величественными реликтовыми соснами. Мы расскажем, как развивалась история 📖 городов-курортов, какие знаменитые люди в них бывали и чем они живут сегодня. А также поделимся особенностями абхазской кухни 🥧 и научим вас правильно есть местные блюда.

Чарующее озеро Рица

Вы полюбуетесь могучими горами и зелено-голубыми водами озера Рица. Посетите древний Юпшарский каньон и водопады с необычными названиями «Мужские слезы» и «Девичьи слезы». А также заедете на Голубое озеро, знаменитое ярко-бирюзовой цветовой гаммой, и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина». Мы раскроем, как образовались эти чудеса природы и как меняются абхазские пейзажи от сезона к сезону.

Организационные детали