Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Что вас ожидает

Курортная Гагра. Здесь мы увидим ресторан Гагрипш, который всегда отлично смотрится на снимках — его построили без единого гвоздя! А еще прогуляемся вдоль белоснежной колоннады и вспомним, какие советские фильмы 🎥 здесь снимали.

Рицинский заповедник. Мы обязательно заедем к самой популярной локации в Абхазии — озеру Рица. Здесь у вас будет около часа для прогулок и фотосессий. Кроме того, на территории заповедника вас ждут:

Голубое озеро, которое никогда не меняет своего цвета. ⠀

Юпшарский каньон — огромные скалы нависают с высоты более 200 метров, поэтому это место также зовут «Каменным мешком». ⠀

Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы»: здесь загадаем желание и вспомним абхазские легенды.

Молочный водопад: более шумный, в отличие от предыдущих; в народе его называют «Водопадом всех влюбленных».

Дача Сталина

Дегустация: вина, мед, сыры, мясная продукция — вы познакомитесь с абхазскими специалитетами, а после сможете здесь же пообедать.

Гегский водопад. Вас впечатлят размеры водопада, достаточно полноводного даже в летом. У нас будет время, чтобы прогуляться 👣 здесь, сделать снимки с разных ракурсов, набрать воды для питья, а в теплую погоду — даже заглянуть в грот за водной стеной.

Организационные детали

Для прохождения границы возьмите паспорт. Детям до 14 лет понадобится свидетельство о рождении, а также согласие на выезд (если ребёнок едет без обоих родителей).

Как проходит экскурсия ⛳

Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды

До границы мы добираемся на микроавтобусе 🚌. Далее поездка проходит на комфортабельных джипах с повышенной проходимостью: Jeep Patriot, UAZ Hunter, Toyota FJ Cruiser. Вместимость джипа — 7 человек, гид за рулем.

Что входит в стоимость, а что — нет