Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу

Через Гагры, Голубое озеро и Рицу — к самому зрелищному водопаду региона

Анатолий
Анатолий – экскурсионное агентство из Адлера
Абхазия — это про природу: горы ⛰️, реликтовые леса, бурные реки, озера и, конечно, впечатляющие водопады.

Гегский — самый полноводный из них и самый малодоступный, но с нами вы доберетесь до него.

А еще побываете в Рицинском заповеднике и Гаграх, попробуете абхазские специалитеты и услышите об истории 📖 и культуре этого региона.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 20001 800 ₽ за человекаскидка10%

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Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу

Что вас ожидает

Курортная Гагра. Здесь мы увидим ресторан Гагрипш, который всегда отлично смотрится на снимках — его построили без единого гвоздя! А еще прогуляемся вдоль белоснежной колоннады и вспомним, какие советские фильмы 🎥 здесь снимали.
Рицинский заповедник. Мы обязательно заедем к самой популярной локации в Абхазии — озеру Рица. Здесь у вас будет около часа для прогулок и фотосессий. Кроме того, на территории заповедника вас ждут:

  • Голубое озеро, которое никогда не меняет своего цвета. ⠀
  • Юпшарский каньон — огромные скалы нависают с высоты более 200 метров, поэтому это место также зовут «Каменным мешком». ⠀
  • Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы»: здесь загадаем желание и вспомним абхазские легенды.
  • Молочный водопад: более шумный, в отличие от предыдущих; в народе его называют «Водопадом всех влюбленных».
  • Дача Сталина
  • Дегустация: вина, мед, сыры, мясная продукция — вы познакомитесь с абхазскими специалитетами, а после сможете здесь же пообедать.

Гегский водопад. Вас впечатлят размеры водопада, достаточно полноводного даже в летом. У нас будет время, чтобы прогуляться 👣 здесь, сделать снимки с разных ракурсов, набрать воды для питья, а в теплую погоду — даже заглянуть в грот за водной стеной.

Организационные детали

Для прохождения границы возьмите паспорт. Детям до 14 лет понадобится свидетельство о рождении, а также согласие на выезд (если ребёнок едет без обоих родителей).

Как проходит экскурсия ⛳

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
  • До границы мы добираемся на микроавтобусе 🚌. Далее поездка проходит на комфортабельных джипах с повышенной проходимостью: Jeep Patriot, UAZ Hunter, Toyota FJ Cruiser. Вместимость джипа — 7 человек, гид за рулем.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, экосбор Рицинского заповедника, дегустация абхазских специалитетов (вина, мед, сыры, мясо)
  • Отдельно оплачиваются: экосбор у водопада «Молочный» — 100 руб. /чел. ; обед — 300-350 руб. средний чек
Начало и место завершения
🚩 в Адлере
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу

Экскурсия проводится ежедневно в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анатолий
Анатолий
Я представляю экскурсионно-туристическое объединение в Сочи. Три главные цели со дня основания нашей компании: 1) Поддерживать высокий уровень организации и качества экскурсий; 2) Дружить и помогать в любых вопросах; 3) Сделать каждого гостя счастливым. Приезжайте к нам, покажем самые красивые места региона и поможем наполнить отдых яркими впечатлениями!
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