Лечение на термальных источниках Кындыг показано при следующих болезнях и недугах:
заболевания опорно-двигательного аппарата;
заболевания сердечно-сосудистой системы;
заболевания мочеполовой системы у мужчин и женщин;
заболевания органов пищеварения;
заболевания нервной системы;
кожные болезни;
последствия облучения.
Вы увидите Гагру и знаменитый ресторан Гагрипш, смотровую площадку и Колоннаду. Прогуляетесь по Новому Афону и Новоафонскому монастырю, Сухуму и Лебединому озеру. Это ещё и вкусное путешествие — продегустируете «Изабеллу» и «Саперави», сыр, мёд. Едем на комфортных минивэнах.
Важная информация:
Сопровождать вас будет русскоговорящий водитель–гид, который покажет лучшие места Абхазии;
Транспорт: 7-ми местный минивэн или мерседес спринтер;
Только граждане РФ с российским паспортом;
Нет судимостей;
Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем);
На несовершеннолетних детей берём свидетельство о рождении;
Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя;
Если ребёнок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ);
В Адлере обычно забираем с разных точек, у каждой точки своё время. учитывайте, что по утрам бывают большие пробки и небольшие задержки по прибытию транспорта. У крупных отелей забираем от КПП, в остальных случаях — от остановок по главным улицам, накануне вечером вам всё это сообщается.
🚩 Начало: Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
🏁 Место завершения: Адлер, привозим КПП или ближайшей остановке
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Трансфер по Адлеру.
Что не входит
Питание
Входной билет на термальные источники — 200 руб. взрослый
Каньон Черниговка (не всегда заезжаем туда)
Трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны (добираемся самостоятельно до Олимпийского парка в Адлере).
Важная информация
Сопровождать вас будет русскоговорящий водитель–гид, который покажет лучшие места Абхазии
Транспорт: 7-ми местный минивэн или мерседес спринтер
Только граждане РФ с российским паспортом
Нет судимостей
Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
На несовершеннолетних детей берём свидетельство о рождении
Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя
Если ребёнок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ)
В Адлере обычно забираем с разных точек, у каждой точки своё время. учитывайте, что по утрам бывают большие пробки и небольшие задержки по прибытию транспорта. У крупных отелей забираем от КПП, в остальных случаях — от остановок по главным улицам, накануне вечером вам всё это сообщается.
Когда: Ежедневно с 06:00 утра
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дмитрий Б.
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