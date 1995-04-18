Встреча с дельфинами на Сапсёрфе

Ранним утром дельфины собираются в большие стаи и подходят ближе к берегу, желая полакомиться...

Ранним утром дельфины собираются в большие стаи и подходят ближе к берегу, желая полакомиться подросшей рыбкой.

Очень радостно увидеть выныривающих дельфинов с берега, но представьте, как здорово погоняться за ними на сапах, оказаться в гуще событий и увидеть этих прекрасных созданий на расстоянии вытянутой руки!
Встреча с дельфинами на Сапсёрфе
Встреча с дельфинами на Сапсёрфе
Встреча с дельфинами на Сапсёрфе
Встреча с дельфинами на Сапсёрфе
Встреча с дельфинами на Сапсёрфе
Встреча с дельфинами на Сапсёрфе

Что вы увидите 🤩

  • Чёрное море
  • Олимпийский парк
Сапсерфинг или встреча с дельфинами
Сапсёрфинг — разновидность серфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге.
Ранним утром дельфины собираются в большие стаи и подходят ближе к берегу, желая полакомиться подросшей рыбкой. Очень радостно увидеть выныривающих дельфинов с берега, но представьте, как здорово погоняться за ними на сапах, оказаться в гуще событий и увидеть этих прекрасных созданий на расстоянии вытянутой руки!
Как же проходит данная морская прогулка?
В 8:00 вам нужно прибыть в Имеретинский Морпорт по адресу: Голубая 1а. Там вас встретит наш администратор и проведёт в раздевалку, где вы сможете переодеться в гидрокостюмы.
Затем рассаживаясь по катерам вместимостью до 5 человек, вас вместе с сабами отвозят на 2-3 км от берега, где вы и будете наслаждаться видами на Черноморское побережье и с большой вероятностью сможете увидеть дельфинов.
Дети
Если вы приехали на отдых с маленьким ребенком до 5 лет, он с легкостью сможет отправиться на прогулку с вами и наслаждаться видами с катера, а вы можете быть уверены, что он в полной безопасности с нашим капитаном, который присмотрит за ним на лодке, когда вы тем временем попробуете себя в управление сапсерфом.
В море вы будете находиться 1, 5 часа. Это время с учетом прогулки на катере которое занимает 30 минут в обе стороны.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Билет
2 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на спортивном катере
  • Сапсёрфы
  • Гидрокостюм
Что не входит
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем
Начало: Будет известен после бронирования
Завершение: Информация будет доступна после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в хорошую погоду
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в хорошую погоду

Никита З.
Никита З.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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