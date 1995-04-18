Сапсерфинг или встреча с дельфинами

Сапсёрфинг — разновидность серфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге.

Ранним утром дельфины собираются в большие стаи и подходят ближе к берегу, желая полакомиться подросшей рыбкой. Очень радостно увидеть выныривающих дельфинов с берега, но представьте, как здорово погоняться за ними на сапах, оказаться в гуще событий и увидеть этих прекрасных созданий на расстоянии вытянутой руки!

Как же проходит данная морская прогулка?

В 8:00 вам нужно прибыть в Имеретинский Морпорт по адресу: Голубая 1а. Там вас встретит наш администратор и проведёт в раздевалку, где вы сможете переодеться в гидрокостюмы.

Затем рассаживаясь по катерам вместимостью до 5 человек, вас вместе с сабами отвозят на 2-3 км от берега, где вы и будете наслаждаться видами на Черноморское побережье и с большой вероятностью сможете увидеть дельфинов.

Дети

Если вы приехали на отдых с маленьким ребенком до 5 лет, он с легкостью сможет отправиться на прогулку с вами и наслаждаться видами с катера, а вы можете быть уверены, что он в полной безопасности с нашим капитаном, который присмотрит за ним на лодке, когда вы тем временем попробуете себя в управление сапсерфом.

В море вы будете находиться 1, 5 часа. Это время с учетом прогулки на катере которое занимает 30 минут в обе стороны.