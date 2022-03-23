Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие

Дагестан - неизведанный край с удивительной природой и древней культурой. Здесь каждый камень - история, а каждый дом

5
3 отзыва
Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культурой. Здесь каждый камень – история, а каждый дом – музей.

Мы узнаем и увидим много нового, а также окунемся в быт и культуру этого интересного региона, побывав на экскурсии в Старом городе. А по дороге в Дагестан мы заглянем в еще две кавказские республики: Ингушетию и Чечню.
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
Дагестан - страна гор. Зимнее путешествие
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Что вас ожидает 🤩

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Поразимся красотой и величием одного из самых глубоких каньонов в мире
Нарын-Кала
Нарын-Кала
Увидим древнюю крепость, которая тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников
Грозный
Грозный
Прогуляемся по столице Чечни, посетив самые значимые места города
Ингушетия
Ингушетия
По дороге в Дагестан остановимся у Мемориала памяти и славы
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Восхитимся количеством песка крупнейшего бархана в Европе

Программа тура по дням

1 день
От Пятигорска до Дербента

04:00 Выезд в Грозный.

По дороге остановка у Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань).

Экскурсия по Грозному:

  • посещение православного храма Михаила Архангела;
  • подъем на смотровую площадку небоскреба «Грозный Сити»;
  • посещение мечети «Сердце Чечни».

Обед (за доп. плату).

Отправление в Дагестан

Посещение природной достопримечательности бархана Сарыкум.

Переезд в Дербент.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

От Пятигорска до ДербентаОт Пятигорска до ДербентаОт Пятигорска до ДербентаОт Пятигорска до Дербента
2 день
Дербент

Завтрак.

Выезд на обзорную экскурсию по Дербенту.

Посещение древней цитадели крепости «Нарын-кала».

Пешая прогулка по старому Дербенту: «Девичьи бани», Джума-мечеть.

Обед (за доп. плату).

Свободное время.

ДербентДербентДербентДербент
3 день
Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС

Завтрак.

Освобождение номеров и выезд из гостиницы.

Переезд одна из главных достопримечательностей Дагестана к Сулакскому каньону.

Посещение смотровой площадки.

Посещение смотровой площадки Черкейской ГЭС и водохранилища.

Обед (за доп. плату).

Выезд в Пятигорск (позднее возвращение).

Сулакский каньон. Чиркейская ГЭССулакский каньон. Чиркейская ГЭССулакский каньон. Чиркейская ГЭССулакский каньон. Чиркейская ГЭС

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Дербент.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Даты 2-х местный номер «Стандарт» 1-но местный номер «Стандарт»

02-04 января, 06-08 января

 16 300 19 500
22-24 января, 05-07 февраля, 19-21 февраля, 05-07 марта, 19-21 марта, 02-04 апреля 13 800 17 100

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице туристического класса г. Дербент
  • Питание, указанное в программе (завтраки)
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Трансфер аэропорт Минеральные Воды –гостиница – аэропорт Минеральные Воды бронируется заранее – 1 500 руб. /машина в одну сторону
  • Подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» – 100 руб. /чел.
  • Посещение Бархана Сарыкум – 150 руб. /чел.
  • Крепость Нарын-Кала входной билет –150 руб. /чел.
  • Девичьи бани входной билет – 150 руб. /чел.
  • Музей Домик Петра I – 150 руб. /чел (при посещении)
  • Катание по Чиркейскому водохранилищу – 700 руб. /чел. (в зимний период по погодным условиям)
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура ранний выезд из г. Пятигорска в 4:00 утра, поэтому рекомендуем бронировать доп. сутки за 1 день до начала тура. От аэропорта Минеральные воды до Пятигорска ехать ориентировочно 30-40 минут. От ж/д – 15 мин.

Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 16:00 в эко-туркомплексе «Глав рыба» республики Дагестан. Далее группа выезжает в город Пятигорск, ориентировочное время прибытия 23:00-00.00. Все зависит от транспортной загрузки.

По усмотрению туриста возможны 2 варианта:

  1. Вылет из аэропорта Махачкала в республике Дагестан. От эко-туркомплекса Главрыба до аэропорта ориентировочное время в пути 1,5 часа. Возможно заказать дополнительно трансфер или добраться до аэропорта самостоятельно.
  2. Возвращение в Пятигорск вместе со всей группой. Рекомендуется бронировать доп. сутки, так как позднее возвращение в Пятигорск - ориентировочное время прибытия 23.00-00.00.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
23 мар 2022
Огромное спасибо организаторам тура! Все было супер! Отдельное спасибо нашему сопровождающему Владимиру за его внимание, интересные рассказы и чуткое отношение к каждому!
В
23 июня 2022
Очень понравилась организация Тура весь Кавказ. Все было организовано на высоком профессиональном уровне. Море впечатлений. Спасибо компании Большая Страна!!!
А
8 июня 2022
Организатор ответственная. Всех во время собрала, все рассказала, был единственный нюанс в гостинице Пятигорск номер 330 не работал кондиционер. Обратились к горничной, она его включила, а через час он отключился и больше не работал, но он и не нужен был, погода была не жаркая.

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