В первый день тура ранний выезд из г. Пятигорска в 4:00 утра, поэтому рекомендуем бронировать доп. сутки за 1 день до начала тура. От аэропорта Минеральные воды до Пятигорска ехать ориентировочно 30-40 минут. От ж/д – 15 мин.

Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 16:00 в эко-туркомплексе «Глав рыба» республики Дагестан. Далее группа выезжает в город Пятигорск, ориентировочное время прибытия 23:00-00.00. Все зависит от транспортной загрузки.

По усмотрению туриста возможны 2 варианта: