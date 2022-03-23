04:00 Выезд в Грозный.
По дороге остановка у Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань).
Экскурсия по Грозному:
Обед (за доп. плату).
Отправление в Дагестан
Посещение природной достопримечательности бархана Сарыкум.
Переезд в Дербент.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак.
Выезд на обзорную экскурсию по Дербенту.
Посещение древней цитадели крепости «Нарын-кала».
Пешая прогулка по старому Дербенту: «Девичьи бани», Джума-мечеть.
Обед (за доп. плату).
Свободное время.
Завтрак.
Освобождение номеров и выезд из гостиницы.
Переезд одна из главных достопримечательностей Дагестана к Сулакскому каньону.
Посещение смотровой площадки.
Посещение смотровой площадки Черкейской ГЭС и водохранилища.
Обед (за доп. плату).
Выезд в Пятигорск (позднее возвращение).
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Дербент.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Даты
|2-х местный номер «Стандарт»
|1-но местный номер «Стандарт»
|
02-04 января, 06-08 января
|16 300
|19 500
|22-24 января, 05-07 февраля, 19-21 февраля, 05-07 марта, 19-21 марта, 02-04 апреля
|13 800
|17 100
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В первый день тура ранний выезд из г. Пятигорска в 4:00 утра, поэтому рекомендуем бронировать доп. сутки за 1 день до начала тура. От аэропорта Минеральные воды до Пятигорска ехать ориентировочно 30-40 минут. От ж/д – 15 мин.
Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 16:00 в эко-туркомплексе «Глав рыба» республики Дагестан. Далее группа выезжает в город Пятигорск, ориентировочное время прибытия 23:00-00.00. Все зависит от транспортной загрузки.
По усмотрению туриста возможны 2 варианта: