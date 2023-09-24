Знакомьтесь, Дербент

Погрузиться в многовековую историю города и увидеть его знаковые места на обзорной экскурсии

5
1 отзыв
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В Дербенте время словно застыло — он даёт гостям уникальную возможность перенестись в прошлое.

Я помогу вам сделать это путешествие интересным и познавательным! Расскажу, как развивалась история города и какие важные события происходили на его территории. Проведу вас по старинным узким улицам и поделюсь занимательными сюжетами о местной жизни.
Знакомьтесь, Дербент
Знакомьтесь, Дербент
Знакомьтесь, Дербент
Знакомьтесь, Дербент
Знакомьтесь, Дербент
Знакомьтесь, Дербент
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Цитадель Нарын-кала (1 час). Вы погуляете по легендарной крепости и прикоснётесь к её многовековой истории. Я раскрою, при каких обстоятельствах её построили и какие важные события здесь происходили. Покажу с разных ракурсов могучие оборонительные стены и древнюю Ханскую баню.

Свободное время в крепости (30 минут). Вы сможете сделать фото и посетить бесплатные музеи на территории крепости: исторический и художественный.

Прогулка по Старому городу (1 час). Мы заглянем в тихий дворик Джума-мечети 8 века и пройдём по древним извилистым улицам, наблюдая за местной жизнью. Я расскажу о традициях, быте и религии нашего народа.

Организационные детали

  • Входные билеты в цитадель оплачиваются дополнительно: 200 руб. /взрослые, 100 руб. /школьники, дошкольники — бесплатно.
  • Для посещения мечети женщина понадобятся головные платки (их не выдают на входе). Рекомендуем на экскурсию надевать свободную одежду, прикрывающую плечи и колени.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у цитадели Нарын-кала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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24 сен 2023
Экскурсия очень понравилась, родители были доволен. Спасибо за положительные эмоции.

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