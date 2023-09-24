В Дербенте время словно застыло — он даёт гостям уникальную возможность перенестись в прошлое. Я помогу вам сделать это путешествие интересным и познавательным! Расскажу, как развивалась история города и какие важные события происходили на его территории. Проведу вас по старинным узким улицам и поделюсь занимательными сюжетами о местной жизни.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Цитадель Нарын-кала (1 час). Вы погуляете по легендарной крепости и прикоснётесь к её многовековой истории. Я раскрою, при каких обстоятельствах её построили и какие важные события здесь происходили. Покажу с разных ракурсов могучие оборонительные стены и древнюю Ханскую баню.

Свободное время в крепости (30 минут). Вы сможете сделать фото и посетить бесплатные музеи на территории крепости: исторический и художественный.

Прогулка по Старому городу (1 час). Мы заглянем в тихий дворик Джума-мечети 8 века и пройдём по древним извилистым улицам, наблюдая за местной жизнью. Я расскажу о традициях, быте и религии нашего народа.

Организационные детали