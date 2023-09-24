Погрузиться в многовековую историю города и увидеть его знаковые места на обзорной экскурсии
В Дербенте время словно застыло — он даёт гостям уникальную возможность перенестись в прошлое.
Я помогу вам сделать это путешествие интересным и познавательным! Расскажу, как развивалась история города и какие важные события происходили на его территории. Проведу вас по старинным узким улицам и поделюсь занимательными сюжетами о местной жизни.
Я помогу вам сделать это путешествие интересным и познавательным! Расскажу, как развивалась история города и какие важные события происходили на его территории. Проведу вас по старинным узким улицам и поделюсь занимательными сюжетами о местной жизни.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Цитадель Нарын-кала (1 час). Вы погуляете по легендарной крепости и прикоснётесь к её многовековой истории. Я раскрою, при каких обстоятельствах её построили и какие важные события здесь происходили. Покажу с разных ракурсов могучие оборонительные стены и древнюю Ханскую баню.
Свободное время в крепости (30 минут). Вы сможете сделать фото и посетить бесплатные музеи на территории крепости: исторический и художественный.
Прогулка по Старому городу (1 час). Мы заглянем в тихий дворик Джума-мечети 8 века и пройдём по древним извилистым улицам, наблюдая за местной жизнью. Я расскажу о традициях, быте и религии нашего народа.
Организационные детали
- Входные билеты в цитадель оплачиваются дополнительно: 200 руб. /взрослые, 100 руб. /школьники, дошкольники — бесплатно.
- Для посещения мечети женщина понадобятся головные платки (их не выдают на входе). Рекомендуем на экскурсию надевать свободную одежду, прикрывающую плечи и колени.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у цитадели Нарын-кала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эсли — ваш гид в Дербенте
Провёл экскурсии для 37 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Эсли, я родилась и выросла в Дербенте. Люблю хорошие книги и кино. Но главное моё хобби — работа. С радостью покажу вам любимый город и поделюсь интересными фактами о нём.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
24 сен 2023
Экскурсия очень понравилась, родители были доволен. Спасибо за положительные эмоции.
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