Вас ожидают настоящие приключения через пески и море, старинные крепости и невероятные высокогорные аулы. В этом туре Вы сможете ощутить себя Великим правителем. Предлагаем вам прочувствовать эти времена в незабываемом путешествии по дороге Царей.

Программа тура по дням

1 день Махачкала. Бархан Сары-Кум

Мы встретим вас на ж/д вокзале с 9:00 до 19:00 в г. Махачкала. Первым удивительным объектом в путешествии станет бархан Сары-Кум, остров пустыни в «стране гор и языков». Сары-Кум прославился на весь мир тем, что здесь снимался советский «боевик» «Белое солнце пустыни», который даже летал в космос. Здесь свой микроклимат, свой животный и растительный мир, а золотой песок самой большой дюны Европы, окрашенный яркими закатными лучами, – это феерия красок и эмоций. Вечером – ужин в гостинице и отдых перед яркими приключениями на Северном Кавказе. Протяженность: 30 км. Время проведения: 2-3 часа. Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.

Питание: ужин в гостинице.

2 день Сулакский каньон. Дербент. Нарын-Кала

Можно начать утро встречей солнца на золотом бархане, и день будет великолепным. Сначала – один из самых глубоких каньонов мира – Сулакский. Встаньте на край обзорной площадки и загляните в головокружительную пропасть, – этих мгновений вам не забыть. А потом можно искупаться в огромном живописном Чиркейском водохранилище, зарядиться бодростью на весь день. Древнейший город мира Дербент откроет вам свои тайны. На холме расположилась персидская крепость Нарын-Кала с двумя мощнейшими крепостными стенами от гор до моря. Историю города и крепости вы узнаете в поездке по Дагестану, а пока оставайтесь в радостном предвкушении. Протяженность: 280 км. Время проведения: 7-8 часов. Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

3 день Кужникский мост. Ягдыгская крепость. Ханагский водопад

Сегодня вас, как дорогих гостей, принимает чудесный горный край, где живет народ табасаран. Одно из здешних чудес – Кужникский мост. Самым лучшим дизайнером всегда была природа, и она создала этот мост, эту арку, перекинувшуюся между двумя склонами ущелья. Место это священно для местных жителей, быть может, потому оно и сохранилось так хорошо? По пути вы заглянете в крепость Семи братьев и одной сестры, узнаете ее историю и ее легенды, насладитесь панорамами с высокого отрога. И еще увидите очень эффектный Ханагский водопад на реке Хучни. Гармония природы и творений человека, – вот главный феномен этого дня! Протяженность: 160 км. Время проведения: 5-6 часов. Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

4 день Самурский лес. Село Куруш. Гора Шалбуздаг

Пора посетить дагестанские тропики. Самурский лес, в котором тепло и влажно, растут деревья, перевитые лианами, ароматные травы и цветы. А еще живут громадные, но не страшные жуки. Самое высокогорное и южное в России селение Куруш расположилось на склонах священной для мусульман горы Шалбуздаг высотой 4142 м. У каждого дома стоят пирамиды из овечьих кизяков. Оказывается, это топливо. Выше 2000-2400 метров деревья не растут, так что жителям высокогорных сел издревле пришлось применять поистине народную смекалку. На Шалбуздаг приходят многочисленные паломники, чтоб осуществить свои мечты и чаяния, и вы подниметесь на святую гору, чтоб увидеть роскошные панорамы горного Дагестана! Протяженность: 200 км. Время проведения: 7-8 часов. Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

5 день Гуниб

В джип-туре по Дагестану вас ожидает дорога в древний аул Гуниб, место последней битвы царской армии с героическими горцами имама Шамиля в Кавказской войне. Гунибское плато – это микро-заповедник, а сам аул стоит на горной плоскости, «блюде» с приподнятыми краями. Даже в наше время, когда к крепости Гуниб ведет асфальтовая дорога, подъем нелегок, а XIX в. этот оплот был по-настоящему неприступным. Вы увидите высокогорные селения, познакомитесь с традициями, бытом и уникальными для каждого района ремеслами местных жителей. Гуниб – это страница вековой истории и одна из жемчужин в кладовой вечной красоты Северного Кавказа! Протяженность: 290 км. Время проведения: 7-8 часов. Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

6 день Крепость Гуниб. Чародинский водопад. Гора Маяк

Итак, вам открывается история Кавказской войны: крепость Гуниб, Царская поляна, Шамилевские и Барятинские ворота, беседка Шамиля. Исторические памятники сменяются природными, – вы пройдетесь по дендрарию, увидите реликтовую березу Радде, а затем вас ждет поездка к самому большому по объему водосброса водопаду России в Чародинском районе Дагестана. Его «имя» – Чирхалю или Чвахило – «Гремящая вода». И правда, грохот падающей воды слышен с расстояния до 1,5 километров. Закат вы встретите на самой лучшей обзорной площадке Гуниба – горе Маяк. Этот день джип-тура на Северном Кавказе – праздник для ума, души и сердца! Протяженность: 120 км. Время проведения: 6-7 часов. Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.

Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.

7 день Кахиб. Гоор и Датунская церковь

Путешествие по Дагестану было бы бегом на дистанцию без финиша, если бы вы не посетили страну башен – селения Кахиб и Гоор и не увидели бы Датунскую церковь. Кахиб настолько неприступен, что за 13 веков был захвачен всего один раз. Вы не сразу заметите селение, и только присмотревшись, различите дома и улочки. Настоящая страна башен, Гоор, словно прилепился на краю обрыва, с которого открываются невероятные виды. В горах Дагестана стоит и древняя христианская церковь IX- X вв., которая благословит вас, чтоб путь домой был уже без приключений, ведь все кавказские приключения должны приносить только радость. Протяженность: 160 км. Время проведения: 7-8 часов. Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.

Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.

8 день Махачкала. Отъезд