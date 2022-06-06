Зимний джиппинг по Дагестану

Этой зимой мы предлагаем Вам очень увлекательную программу

4.7
3 отзыва
Этой зимой мы предлагаем Вам очень увлекательную программу.

Этот новый тур будет наполнен чудесами и сказочными приключениями! Зимний джиппинг – это путешествие покорит ваше сердце навсегда! Вас ожидают зимние сказочные приключения, величественные старинные крепости и сокрытые от людского взора высокогорные аулы! И конечно же Вас ожидает таинственное великолепие заснеженной природы зимнего Дагестана!
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Ближайшие даты:
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янв
23
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янв
06
фев
13
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даты

Что вас ожидает 🤩

Джиппинг
Джиппинг
Мы проедем по самым красивым и завораживающим местам Дагестана
Ворота чудес
Ворота чудес
Отправимся к подземному водопаду и узнаем, почему Карадахскую теснину называют Воротами чудес
Путешествие во времени
Путешествие во времени
Мы побываем в столице древнего государства – Кумух и попробуем сделать посуду из глины вручную
Горячие источники
Горячие источники
Окунемся в горячие серные источники в древнем селении Ахты
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим самое известное природное чудо Дагестана
Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся разнообразной дагестанской национальной кухней

Программа тура по дням

1 день
Встреча,Нарын-Кала, Джума-мечеть, набережная, размещение

По прилету вас забирает наш автомобиль, и вы сразу отправляетесь в Дербент.

Дербент – Солнечный город, раскинувшийся между Великим морем Каспийским и Кавказом.

Город древний, но одновременно юный и очаровательный.

Не зря здесь установлена стела с надписью: «Дербент, как и часы – символ вечности».

Прогулявшись по крепости Нарын-Кала и по современной набережной, вы убедитесь в этом!

А в Дербенте еще очень много разных интересных памятников, которые вам предстоит увидеть.

Размещение: г. Дербент.

Встреча,Нарын-Кала, Джума-мечеть, набережная, размещениеВстреча,Нарын-Кала, Джума-мечеть, набережная, размещениеВстреча,Нарын-Кала, Джума-мечеть, набережная, размещение
2 день
Карадахская теснина, Салтинский водопад

Дагестан означает – Страна гор.

И это соответствует действительности!

Здесь, действительно много гор, гор самых разных а, если есть горы, то в них обязательно будут водопады, узкие ущелья…

И сегодня вы отправитесь в два уникальных места – к подземному водопаду (да! Здесь есть и такой) и в Карадахскую теснину, которую еще называют Воротами чудес!

А как иначе можно назвать разлом в земле глубиной 150 метров и шириной всего 5-7 метров…

Размещение: г. Дербент.

Карадахская теснина, Салтинский водопадКарадахская теснина, Салтинский водопадКарадахская теснина, Салтинский водопад
3 день
Аулы Хосрех, Кумух, Балхар

Сегодняшний наш день пройдет в путешествии через горы и время!

Мы отправимся в столицу древнего государства – Кумух, и ничего, что в настоящее время это всего лишь небольшое селение, его история говорит о многом!

А после наш путь приведет нас в село, где по сей день делают посуду из глины вручную, обжигая ее в печах…

Может, кому-то из вас захочется сделать что-то своими руками?

Попробуйте.

Размещение: г. Дербент.

Аулы Хосрех, Кумух, БалхарАулы Хосрех, Кумух, БалхарАулы Хосрех, Кумух, Балхар
4 день
Аулы Ицари, Кубачи, Уркарах

Все мы, так или иначе, слышали о домах с привидениями, но, побывать в селении-призраке, дано не многим.

Вам сегодня предоставится такая возможность.

Вы побываете в селении Ицари, где практически не осталось жителей, но зато над селом возвышается оборонительная башня XIV века.

Проедете через село мастеров серебряных украшений – Кубачи.

Не сочтите за труд, прогуляйтесь по улочкам-тропинкам.

Здесь практически нет дорог, но есть тропинки – улицы, часто проходящие прямо под вторыми этажами жилых домов.

Размещение: г. Дербент.

Аулы Ицари, Кубачи, УркарахАулы Ицари, Кубачи, УркарахАулы Ицари, Кубачи, Уркарах
5 день
Чиркейская водохранилище, Сулакский каньон, бархан Сары-Кум

Казалось бы, ну сколько может быть чудес?

Ведь они должны когда-то закончиться!

Возможно, но только не в Дагестане!

Сегодня вам снова придется окунуться в чудеса!

Вы побываете на самом крупном, на Северном Кавказе, водохранилище, заглянете в бездну Сулакского каньона и подниметесь на целую гору песка!

И все это за один день!

Размещение: г. Дербент.

Чиркейская водохранилище, Сулакский каньон, бархан Сары-КумЧиркейская водохранилище, Сулакский каньон, бархан Сары-КумЧиркейская водохранилище, Сулакский каньон, бархан Сары-Кум
6 день
Урочище Филя, Ахты, источники, Ахтынские мосты

Сегодня вам предстоит пройтись по итальянскому мосту, посмотреть русскую крепость, увидеть африканских страусов, окунуться в горячие серные источники…

Как можно за один день побывать в столь разных местах, спросите вы.

Оказывается в Дагестане возможно и такое.

Стоит лишь приехать в древнее селение Ахты, как все это станет вам доступно.

Размещение: г. Дербент

Урочище Филя, Ахты, источники, Ахтынские мостыУрочище Филя, Ахты, источники, Ахтынские мосты
7 день
Церковь святого Григориса (Нюгди), Эоловый город

Вы когда-нибудь бывали в городе Бога ветров Эола?

Нет? Тогда сегодня приглашаем вас в гости!

Сначала мы посетим старинный армянский храм.

А после отправимся в одно из самых необычных мест – в Эоловый город!

рудно удержаться от возгласов восхищения при виде этих необычных каменных столбов, возвышающихся посреди леса!

А еще здесь есть множество пещер, которые местные жители раньше использовали для хранения льда!

Размещение: г. Дербент.

8 день
Отъезд

Вот и закончился ваш тур, но не закончились чудеса!

Кавказ – шкатулка до краев наполненная чудесами, красотами, историей.

Вам стоит только пожелать, и мы откроем ее для вас.

Поэтому говорим вам до встречи и ждем вас снова и снова!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами Подробности узнавайте при бронировании тура.

Доплата за одноместное размещение – 8 400 руб. за весь период тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствамипитание: завтраки + ужины + питание на маршрутах (сухой паек)услуги гида-экскурсоводатранспортное обслуживание на маршрутевходные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тураэкологический сбор
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение – 8 400 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную одежду по сезону;
  • удобную туристическую обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
  • купальник;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости).

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время приезда: рекомендуемое время прибытия г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал,
в 11:00 — на вокзале, в 12:00 — в аэропорту. Встреча с любого рейса!

Место и время отъезда: г. Махачкала, рекомендуемое время вылета — от 14:00 и позже.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
6 июня 2022
Турфирма предоставила интересный, обширный тур по Кавказу, программа отличная, продуманная, гостиницы и организация питания отличная!
Спасибо!
Г
27 мая 2022
Организация тура была превосходная.
О
24 мая 2022
Спасибо большое за хорошую полноценную организацию отдыха!))

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