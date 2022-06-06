По прилету вас забирает наш автомобиль, и вы сразу отправляетесь в Дербент.
Дербент – Солнечный город, раскинувшийся между Великим морем Каспийским и Кавказом.
Город древний, но одновременно юный и очаровательный.
Не зря здесь установлена стела с надписью: «Дербент, как и часы – символ вечности».
Прогулявшись по крепости Нарын-Кала и по современной набережной, вы убедитесь в этом!
А в Дербенте еще очень много разных интересных памятников, которые вам предстоит увидеть.
Размещение: г. Дербент.
Дагестан означает – Страна гор.
И это соответствует действительности!
Здесь, действительно много гор, гор самых разных а, если есть горы, то в них обязательно будут водопады, узкие ущелья…
И сегодня вы отправитесь в два уникальных места – к подземному водопаду (да! Здесь есть и такой) и в Карадахскую теснину, которую еще называют Воротами чудес!
А как иначе можно назвать разлом в земле глубиной 150 метров и шириной всего 5-7 метров…
Размещение: г. Дербент.
Сегодняшний наш день пройдет в путешествии через горы и время!
Мы отправимся в столицу древнего государства – Кумух, и ничего, что в настоящее время это всего лишь небольшое селение, его история говорит о многом!
А после наш путь приведет нас в село, где по сей день делают посуду из глины вручную, обжигая ее в печах…
Может, кому-то из вас захочется сделать что-то своими руками?
Попробуйте.
Размещение: г. Дербент.
Все мы, так или иначе, слышали о домах с привидениями, но, побывать в селении-призраке, дано не многим.
Вам сегодня предоставится такая возможность.
Вы побываете в селении Ицари, где практически не осталось жителей, но зато над селом возвышается оборонительная башня XIV века.
Проедете через село мастеров серебряных украшений – Кубачи.
Не сочтите за труд, прогуляйтесь по улочкам-тропинкам.
Здесь практически нет дорог, но есть тропинки – улицы, часто проходящие прямо под вторыми этажами жилых домов.
Размещение: г. Дербент.
Казалось бы, ну сколько может быть чудес?
Ведь они должны когда-то закончиться!
Возможно, но только не в Дагестане!
Сегодня вам снова придется окунуться в чудеса!
Вы побываете на самом крупном, на Северном Кавказе, водохранилище, заглянете в бездну Сулакского каньона и подниметесь на целую гору песка!
И все это за один день!
Размещение: г. Дербент.
Сегодня вам предстоит пройтись по итальянскому мосту, посмотреть русскую крепость, увидеть африканских страусов, окунуться в горячие серные источники…
Как можно за один день побывать в столь разных местах, спросите вы.
Оказывается в Дагестане возможно и такое.
Стоит лишь приехать в древнее селение Ахты, как все это станет вам доступно.
Размещение: г. Дербент
Вы когда-нибудь бывали в городе Бога ветров Эола?
Нет? Тогда сегодня приглашаем вас в гости!
Сначала мы посетим старинный армянский храм.
А после отправимся в одно из самых необычных мест – в Эоловый город!
рудно удержаться от возгласов восхищения при виде этих необычных каменных столбов, возвышающихся посреди леса!
А еще здесь есть множество пещер, которые местные жители раньше использовали для хранения льда!
Размещение: г. Дербент.
Вот и закончился ваш тур, но не закончились чудеса!
Кавказ – шкатулка до краев наполненная чудесами, красотами, историей.
Вам стоит только пожелать, и мы откроем ее для вас.
Поэтому говорим вам до встречи и ждем вас снова и снова!
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами Подробности узнавайте при бронировании тура.
Доплата за одноместное размещение – 8 400 руб. за весь период тура.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Место и время приезда: рекомендуемое время прибытия г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал,
в 11:00 — на вокзале, в 12:00 — в аэропорту. Встреча с любого рейса!
Место и время отъезда: г. Махачкала, рекомендуемое время вылета — от 14:00 и позже.