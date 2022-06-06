Этой зимой мы предлагаем Вам очень увлекательную программу. Этот новый тур будет наполнен чудесами и сказочными приключениями! Зимний джиппинг – это путешествие покорит ваше сердце навсегда! Вас ожидают зимние сказочные приключения, величественные старинные крепости и сокрытые от людского взора высокогорные аулы! И конечно же Вас ожидает таинственное великолепие заснеженной природы зимнего Дагестана!

Окунемся в горячие серные источники в древнем селении Ахты

Мы побываем в столице древнего государства – Кумух и попробуем сделать посуду из глины вручную

Путешествие во времени

Отправимся к подземному водопаду и узнаем, почему Карадахскую теснину называют Воротами чудес

Мы проедем по самым красивым и завораживающим местам Дагестана

Программа тура по дням

1 день Встреча,Нарын-Кала, Джума-мечеть, набережная, размещение

По прилету вас забирает наш автомобиль, и вы сразу отправляетесь в Дербент. Дербент – Солнечный город, раскинувшийся между Великим морем Каспийским и Кавказом. Город древний, но одновременно юный и очаровательный. Не зря здесь установлена стела с надписью: «Дербент, как и часы – символ вечности». Прогулявшись по крепости Нарын-Кала и по современной набережной, вы убедитесь в этом! А в Дербенте еще очень много разных интересных памятников, которые вам предстоит увидеть. Размещение: г. Дербент.

2 день Карадахская теснина, Салтинский водопад

Дагестан означает – Страна гор. И это соответствует действительности! Здесь, действительно много гор, гор самых разных а, если есть горы, то в них обязательно будут водопады, узкие ущелья… И сегодня вы отправитесь в два уникальных места – к подземному водопаду (да! Здесь есть и такой) и в Карадахскую теснину, которую еще называют Воротами чудес! А как иначе можно назвать разлом в земле глубиной 150 метров и шириной всего 5-7 метров… Размещение: г. Дербент.

3 день Аулы Хосрех, Кумух, Балхар

Сегодняшний наш день пройдет в путешествии через горы и время! Мы отправимся в столицу древнего государства – Кумух, и ничего, что в настоящее время это всего лишь небольшое селение, его история говорит о многом! А после наш путь приведет нас в село, где по сей день делают посуду из глины вручную, обжигая ее в печах… Может, кому-то из вас захочется сделать что-то своими руками? Попробуйте. Размещение: г. Дербент.

4 день Аулы Ицари, Кубачи, Уркарах

Все мы, так или иначе, слышали о домах с привидениями, но, побывать в селении-призраке, дано не многим. Вам сегодня предоставится такая возможность. Вы побываете в селении Ицари, где практически не осталось жителей, но зато над селом возвышается оборонительная башня XIV века. Проедете через село мастеров серебряных украшений – Кубачи. Не сочтите за труд, прогуляйтесь по улочкам-тропинкам. Здесь практически нет дорог, но есть тропинки – улицы, часто проходящие прямо под вторыми этажами жилых домов. Размещение: г. Дербент.

5 день Чиркейская водохранилище, Сулакский каньон, бархан Сары-Кум

Казалось бы, ну сколько может быть чудес? Ведь они должны когда-то закончиться! Возможно, но только не в Дагестане! Сегодня вам снова придется окунуться в чудеса! Вы побываете на самом крупном, на Северном Кавказе, водохранилище, заглянете в бездну Сулакского каньона и подниметесь на целую гору песка! И все это за один день! Размещение: г. Дербент.

6 день Урочище Филя, Ахты, источники, Ахтынские мосты

Сегодня вам предстоит пройтись по итальянскому мосту, посмотреть русскую крепость, увидеть африканских страусов, окунуться в горячие серные источники… Как можно за один день побывать в столь разных местах, спросите вы. Оказывается в Дагестане возможно и такое. Стоит лишь приехать в древнее селение Ахты, как все это станет вам доступно. Размещение: г. Дербент

7 день Церковь святого Григориса (Нюгди), Эоловый город

Вы когда-нибудь бывали в городе Бога ветров Эола? Нет? Тогда сегодня приглашаем вас в гости! Сначала мы посетим старинный армянский храм. А после отправимся в одно из самых необычных мест – в Эоловый город! рудно удержаться от возгласов восхищения при виде этих необычных каменных столбов, возвышающихся посреди леса! А еще здесь есть множество пещер, которые местные жители раньше использовали для хранения льда! Размещение: г. Дербент.

8 день Отъезд