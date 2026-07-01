Прогулки на теплоходе в Екатеринбурге с живой музыкой

Найдено 5 экскурсий в категории «Музыкальные теплоходы» в Екатеринбурге, цены от 1330 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.