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Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выборСвердловский рок и всё, что с ним связано - пешком
Пройти по следам советских рок-музыкантов и узнать, где и как они записывали свои первые песни
Начало: Центр, площадь Труда
«Здание Свердловской киностудии, где группа «Агата Кристи» записала свой поворотный альбом «Позорная звезда», а музыканты «Наутилуса» записали альбом «Титаник» и сняли клип на песню про апостола Андрея»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
5700 ₽ за всё до 20 чел.
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
Как на Урале кино снимали: вечерняя экскурсия с видеопроектором
Мотор! Посвятите вечер прогулке по главным кино-местам Екатеринбурга с музыкой, байками и позитивом
Начало: На проспекте Ленина
«Вас ждёт заряжающая позитивом вечерняя прогулка по главным кино-местам Екатеринбурга с музыкой и видеосопровождением»
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:00
5 июл в 19:00
22 июл в 19:30
1330 ₽
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Свердловский рок и всё, что с ним связано
Пройти по следам советских рок-музыкантов и узнать, где и как они записывали свои первые песни
Начало: На перекрёстке ул. Куйбышева и ул. Розы Люксембург
«Места, связанные с режиссёром Алексеем Балабановым — создателем «Брата» и «Брата-2», который в 80-е годы снимал в Свердловске свои первые фильмы о рок-музыкантах»
3 июл в 08:00
6 июл в 08:00
19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Узнайте секреты создания посоха дождя и создайте свой инструмент из природных материалов. Все материалы и инструменты предоставляются
Начало: У метро «Чкаловская»
Расписание: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00
3 июл в 11:00
8 июл в 15:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Алапаевск на изломе истории: хрупкость музыки знаменитого композитора и сила духа Великой княгини
По местам, которые помнят гениальную музыку и трагедию царской семьи (из Екатеринбурга)
«Увидите уникальную коллекцию музыкальных инструментов в миниатюре»
5 июл в 09:00
7 июл в 09:00
32 000 ₽ за всё до 3 чел.
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