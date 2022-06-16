Групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска при приобретении данного тура в ПОДАРОК (Вам возможно придется немного подождать туристов, которые прилетят на следующем самолете, разрыв по времени посадки самолета в пределах 1 часа, следовательно ожидание примерно столько же) Если Вы не хотите ждать, а хотите уехать сразу после получения багажа, мы можем предоставить Вам индивидуальный трансфер, стоимостью 1000,00 рублей за машину.

Обратный групповой выезд в аэропорт Горно-Алтайска осуществляется за 2 часа до времени вылета самолета по расписанию (в случае переноса рейса возможен перенос выезда, но только в случае, если все выезжающие согласны). В случае, если разрыв между вылетами рейсов составляет менее 40 минут, все туристы уезжают за 2 часа до вылета первого самолета. Возможен также индивидуальный трансфер, с временем выезда по Вашему желанию, стоимость за машину - 1000,00 рублей.



Трансфер из/в Барнаула организуется либо на микроавтобусах, в которых мы бронируем места, либо на рейсовых автобусах (при отсутствии микроавтобусов)

Стоимость трансфера на микроавтобусах от аэропорта Барнаула от 1300 рублей в одну сторону с человека, от ж/д вокзала Барнаула - 1100 рублей в одну сторону с человека. В случае трансфера на рейсовом автобусе - зависит от стоимости места на рейсе и стоимости багажа.

При бронировании доставки из Барнаула на этот тур обязательно указывайте наличие крупногабаритного багажа (лыжи, сноуборды и т. п.)

Информацию о встречающей машине Вам сообщат вечером накануне дня заезда. В случае опоздания авиарейсов более чем на 1 час возможно ожидание пассажиров в сборные машины. либо замена машин на рейсовые автобусы.

Возможна организация индивидуального трансфера из Барнаула по цене 7000,00 рублей за машину в одну сторону.

Трансфер из Новосибирска осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала. Выезд оптимально осуществлять от автостанции около железнодорожного вокзала города Новосибирск, выезд в 22-45 накануне дня начала тура, время прибытия на т/к Таежник примерно в 07:30 в день начала тура. Билеты туристами приобретаются самостоятельно, возможно приобретение через онлайн-сервисы продажи билетов.

Обратный выезд осуществляется либо на рейсовых автобусах, либо, при наличии микроавтобусов, на микроавтобусах.