Горнолыжный тур по Алтаю

Всего за 6 дней гостей Горного Алтая ждет возможность покорить несколько горнолыжных трасс расположенных

5
3 отзыва
Всего за 6 дней гостей Горного Алтая ждет возможность покорить несколько горнолыжных трасс расположенных в Республике Алтай.

Вас ждут трассы горнолыжного курорта "Манжерок", расположенные на склоне горы Малая Синюха, трассы УТЦ "Семинский" и горнолыжного комплекса "Телецкий".
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Горнолыжный тур по Алтаю
Ближайшие даты:
17
янв
31
янв
14
фев
28
фев

Что вас ожидает 🤩

Покорение снежных склонов
Покорение снежных склонов
Для новичков есть учебные трассы и возможность заниматься с тренером по горнолыжному спорту
Веселые покатушки на сноутюбингах
Веселые покатушки на сноутюбингах
Для любителей семейного отдыха есть детские спуски и работает трасса для сноутюбинга
Настоящий рай для ценителей горнолыжного отдыха
Настоящий рай для ценителей горнолыжного отдыха
Целых 3 горнолыжных курорта с хорошо подготовленными трассами в одном туре

Программа тура по дням

1 день
Заезд

Заезд.

Прибывшим до 11:00 завтрак на туркомплексе "Таежник".

Сбор группы.

Обед в кафе "Таежник".

После обеда выдвигаемся до Всесезонного курорта Манжерок покорять трассы горно-лыжного комплекса расположенного на склонах горы Малая Синюха.

Ужин в кафе на территории туркомплекса "Таежник".

ЗаездЗаездЗаездЗаезд
2 день
Катание на ВК Манжерок

Завтрак на туркомплексе

Выезд до Всесезонного курорта Манжерок.

Катание.

Обед (не включен стоимость тура).

Возвращение на туркомплекс "Таежник".

Катание на ВК МанжерокКатание на ВК МанжерокКатание на ВК МанжерокКатание на ВК Манжерок
3 день
Катание на Семинском перевале

Ранний завтрак в кафе "Таежник"

Выезд по знаменитому Чуйскому тракту до Семинского перевала.

Перекус, глинтвейн.

Катание на склонах Семинского хребта.

Обед в кафе на УТЦ Семинский (не включен в стоимость тура).

Катание на склонах Семинского хребта.

Возвращение на туркомплекс "Таежник".

Катание на Семинском перевалеКатание на Семинском перевалеКатание на Семинском перевалеКатание на Семинском перевале
4 день
Катание на горно-лыжном комплексе &quot;Телецкий&quot;

Завтрак на туркомплексе "Таежник".

Переезд до с. Артыбаш, заселение в гостиницу "Артыбаш" или аналогичную.

Обед в кафе гостиницы (не включен в стоимость тура).

Катание на горно-лыжном комплексе "Телецкий".

Ночевка в гостинице.

Катание на горно-лыжном комплексе &quot;Телецкий&quot;Катание на горно-лыжном комплексе &quot;Телецкий&quot;Катание на горно-лыжном комплексе &quot;Телецкий&quot;Катание на горно-лыжном комплексе &quot;Телецкий&quot;
5 день
Катание на горно-лыжном комплексе &quot;Телецкий&quot;

Завтрак в кафе гостиницы "Артыбаш".

До обеда катание на ГЛК "Телецкий".

Обед в кафе (не включен в стоимость).

Переезд до туркомплекса "Таежник".

Ужин в кафе "Таежник"

Катание на горно-лыжном комплексе &quot;Телецкий&quot;Катание на горно-лыжном комплексе &quot;Телецкий&quot;Катание на горно-лыжном комплексе &quot;Телецкий&quot;Катание на горно-лыжном комплексе &quot;Телецкий&quot;Катание на горно-лыжном комплексе &quot;Телецкий&quot;
6 день
Отъезд

Завтрак

Выезд.

Время выезда оговаривается дополнительно, при бронировании.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-отеле "Таежник" и в гостинице в с. Артыбаш.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер от Горно-Алтайска в день заезда
  • Проживание в теплых номерах категории "Стандарт плюс" в эко-отеле "Таежник", в теплых номерах гостиницы "Артыбаш" (либо аналогичной, в с. Артыбаш)
  • Раннее (с 08:00) заселение в номера эко-отеля "Таежник" в день заезда и поздний (до 16:00) выезд в день окончания тура
  • Внутримаршрутные перевозки в теплом микроавтобусе
  • Все завтраки и ужины по программе, начиная со дня заезда, заканчивая днем выезда
  • Обед в первый день маршрута
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая по программе "Спортивная России" ПАО "Росгосстрах"
  • Работа сопровождающего гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Горно-Алтайска, г. Барнаула, г. Новосибирска и обратно
  • Доставка до эко-отеля Таежник и обратно (трансфер из Барнаула, индивидуальная доставка из Горно-Алтайска)
  • Ски-пасы
  • Прокат горнолыжного снаряжения
  • Работа тренера по горнолыжному спорту
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таежник», 468 км Чуйского тракт
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая одежда подходящая для зимних видов спорта (горнолыжные костюмы, термобелье, теплые шапки, балаклавы, несколько пар шерстяных носков);
  • теплая обувь – 2 пары;
  • обычная одежда для отдыха в номере после катания;
  • по желанию – горнолыжный инвентарь;
  • личные вещи;
  • аптечка;
  • документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер в туре?

Групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска при приобретении данного тура в ПОДАРОК (Вам возможно придется немного подождать туристов, которые прилетят на следующем самолете, разрыв по времени посадки самолета в пределах 1 часа, следовательно ожидание примерно столько же) Если Вы не хотите ждать, а хотите уехать сразу после получения багажа, мы можем предоставить Вам индивидуальный трансфер, стоимостью 1000,00 рублей за машину.

Обратный групповой выезд в аэропорт Горно-Алтайска осуществляется за 2 часа до времени вылета самолета по расписанию (в случае переноса рейса возможен перенос выезда, но только в случае, если все выезжающие согласны). В случае, если разрыв между вылетами рейсов составляет менее 40 минут, все туристы уезжают за 2 часа до вылета первого самолета. Возможен также индивидуальный трансфер, с временем выезда по Вашему желанию, стоимость за машину - 1000,00 рублей.

Трансфер из/в Барнаула организуется либо на микроавтобусах, в которых мы бронируем места, либо на рейсовых автобусах (при отсутствии микроавтобусов)

Стоимость трансфера на микроавтобусах от аэропорта Барнаула от 1300 рублей в одну сторону с человека, от ж/д вокзала Барнаула - 1100 рублей в одну сторону с человека. В случае трансфера на рейсовом автобусе - зависит от стоимости места на рейсе и стоимости багажа.
При бронировании доставки из Барнаула на этот тур обязательно указывайте наличие крупногабаритного багажа (лыжи, сноуборды и т. п.)
Информацию о встречающей машине Вам сообщат вечером накануне дня заезда. В случае опоздания авиарейсов более чем на 1 час возможно ожидание пассажиров в сборные машины. либо замена машин на рейсовые автобусы.
Возможна организация индивидуального трансфера из Барнаула по цене 7000,00 рублей за машину в одну сторону.

Трансфер из Новосибирска осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала. Выезд оптимально осуществлять от автостанции около железнодорожного вокзала города Новосибирск, выезд в 22-45 накануне дня начала тура, время прибытия на т/к Таежник примерно в 07:30 в день начала тура. Билеты туристами приобретаются самостоятельно, возможно приобретение через онлайн-сервисы продажи билетов.
Обратный выезд осуществляется либо на рейсовых автобусах, либо, при наличии микроавтобусов, на микроавтобусах.

Можно ли взять с собой детей?

Брать ли с собой детей решать именно Вам, поскольку только Вы знаете своего ребенка, на ВК "Манжерок" есть детские спуски и работает трасса для сноутюбинга, на ГЛК "Телецкий" есть трасса для сноутюбинга (ватрушки); на УТЦ "Семинский" дети могут просто покататься на обычных лыжах

Описание горнолыжных трасс

Вас ждут трассы Горнолыжного курорта "Манжерок", расположенные на склоне горы Малая Синюхаэ

Общая сводка трасс на курорте открыты:

  • учебная трасса протяженностью 280 метров;
  • учебная трасса на 100 метров, обслуживаемая подъемником «беби-лифт»;
  • шесть трасс общей протяженностью более 8 000 метров;
  • трасса для беговых лыж 2500 метров;
  • тюбинговая трасса 180 метров.
  • работает прокат инвентаря

Трассы УТЦ "Семинский"

  • Горнолыжные трассы расположены на высоте свыше 1700 метров,
  • наивысшая точка на высоте 2000 метров.
  • Три горнолыжные трассы протяженностью до 1200 метров, перепад высот до 200 метров. Верхняя часть крутая до 30 градусов.
  • Работает прокат инветнтаря.

Горнолыжного комплекса "Телецкий"

  • Восемь хорошо подготовленных трасс;
  • общая протяженность больше 17 000 метров (трассы длиной от 800 до 5000 метров)
  • уклон некоторых трасс до 30 градусов с перепадом высот 830 метров.
  • работает прокат инвентаря
Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.

Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 июня 2022
В целом, претензий нет, все организовано четко и вовремя. Для удобства перед походом был создан чат с гидом в Вотсапе, чтобы мы могли задать все вопросы по тому, что взять с собой и как подготовиться к походу в целом.
Д
15 июня 2022
Отдельное спасибо гиду Валентине!
Бронировать тур через большую страну было вполне удобно
Л
14 июня 2022
Гиды, проводники настоящие профессионалы своего дела - ответственные, терпеливые, понимающие мастера … Айтемир вообще мастер на все руки… готовит, как в ресторане, играет и поёт, как на сцене… очень разносторонне развитый гид, с ним можно поговорить на любую тему… Виктор ответственный до мозга костей человек, с удивительными историями из жизни… проводниками Славой и Александром я восхищена не меньше… коней прекрасных, послушных, выносливых, каждому подобрали по характеру… в общем все ребята молодцы, спасибо им огромное… а ещё про Андрея на сплаве чуть не забыла… он просто супер… ребята вам всем огромное спасибо, за отдых, за перезагрузку… желаю вам здоровья, удачи, неиссякаемой энергии, оптимизма безграничного и адекватных туристов…

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