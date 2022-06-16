Заезд.
Прибывшим до 11:00 завтрак на туркомплексе "Таежник".
Сбор группы.
Обед в кафе "Таежник".
После обеда выдвигаемся до Всесезонного курорта Манжерок покорять трассы горно-лыжного комплекса расположенного на склонах горы Малая Синюха.
Ужин в кафе на территории туркомплекса "Таежник".
Завтрак на туркомплексе
Выезд до Всесезонного курорта Манжерок.
Катание.
Обед (не включен стоимость тура).
Возвращение на туркомплекс "Таежник".
Ранний завтрак в кафе "Таежник"
Выезд по знаменитому Чуйскому тракту до Семинского перевала.
Перекус, глинтвейн.
Катание на склонах Семинского хребта.
Обед в кафе на УТЦ Семинский (не включен в стоимость тура).
Катание на склонах Семинского хребта.
Возвращение на туркомплекс "Таежник".
Завтрак на туркомплексе "Таежник".
Переезд до с. Артыбаш, заселение в гостиницу "Артыбаш" или аналогичную.
Обед в кафе гостиницы (не включен в стоимость тура).
Катание на горно-лыжном комплексе "Телецкий".
Ночевка в гостинице.
Завтрак в кафе гостиницы "Артыбаш".
До обеда катание на ГЛК "Телецкий".
Обед в кафе (не включен в стоимость).
Переезд до туркомплекса "Таежник".
Ужин в кафе "Таежник"
Завтрак
Выезд.
Время выезда оговаривается дополнительно, при бронировании.
Тур предусматривает проживание в эко-отеле "Таежник" и в гостинице в с. Артыбаш.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска при приобретении данного тура в ПОДАРОК (Вам возможно придется немного подождать туристов, которые прилетят на следующем самолете, разрыв по времени посадки самолета в пределах 1 часа, следовательно ожидание примерно столько же) Если Вы не хотите ждать, а хотите уехать сразу после получения багажа, мы можем предоставить Вам индивидуальный трансфер, стоимостью 1000,00 рублей за машину.
Обратный групповой выезд в аэропорт Горно-Алтайска осуществляется за 2 часа до времени вылета самолета по расписанию (в случае переноса рейса возможен перенос выезда, но только в случае, если все выезжающие согласны). В случае, если разрыв между вылетами рейсов составляет менее 40 минут, все туристы уезжают за 2 часа до вылета первого самолета. Возможен также индивидуальный трансфер, с временем выезда по Вашему желанию, стоимость за машину - 1000,00 рублей.
Трансфер из/в Барнаула организуется либо на микроавтобусах, в которых мы бронируем места, либо на рейсовых автобусах (при отсутствии микроавтобусов)
Стоимость трансфера на микроавтобусах от аэропорта Барнаула от 1300 рублей в одну сторону с человека, от ж/д вокзала Барнаула - 1100 рублей в одну сторону с человека. В случае трансфера на рейсовом автобусе - зависит от стоимости места на рейсе и стоимости багажа.
При бронировании доставки из Барнаула на этот тур обязательно указывайте наличие крупногабаритного багажа (лыжи, сноуборды и т. п.)
Информацию о встречающей машине Вам сообщат вечером накануне дня заезда. В случае опоздания авиарейсов более чем на 1 час возможно ожидание пассажиров в сборные машины. либо замена машин на рейсовые автобусы.
Возможна организация индивидуального трансфера из Барнаула по цене 7000,00 рублей за машину в одну сторону.
Трансфер из Новосибирска осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала. Выезд оптимально осуществлять от автостанции около железнодорожного вокзала города Новосибирск, выезд в 22-45 накануне дня начала тура, время прибытия на т/к Таежник примерно в 07:30 в день начала тура. Билеты туристами приобретаются самостоятельно, возможно приобретение через онлайн-сервисы продажи билетов.
Обратный выезд осуществляется либо на рейсовых автобусах, либо, при наличии микроавтобусов, на микроавтобусах.
Брать ли с собой детей решать именно Вам, поскольку только Вы знаете своего ребенка, на ВК "Манжерок" есть детские спуски и работает трасса для сноутюбинга, на ГЛК "Телецкий" есть трасса для сноутюбинга (ватрушки); на УТЦ "Семинский" дети могут просто покататься на обычных лыжах
Вас ждут трассы Горнолыжного курорта "Манжерок", расположенные на склоне горы Малая Синюхаэ
Общая сводка трасс на курорте открыты:
Трассы УТЦ "Семинский"
Горнолыжного комплекса "Телецкий"
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),