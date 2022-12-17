Хаски, кедры и банан: по Чуйскому тракту до Семинского перевала с посещением питомника хаски

Хаски, кедры и банан

Хаски, кедры и банан: по Чуйскому тракту до Семинского перевала с посещением питомника хаски
Хаски, кедры и банан: по Чуйскому тракту до Семинского перевала с посещением питомника хаски
Хаски, кедры и банан: по Чуйскому тракту до Семинского перевала с посещением питомника хаски
Хаски, кедры и банан: по Чуйскому тракту до Семинского перевала с посещением питомника хаски
Хаски, кедры и банан: по Чуйскому тракту до Семинского перевала с посещением питомника хаски
Ближайшие даты:
3
янв
11
янв

Что вас ожидает 🤩

  • Чуйский тракт
  • Семинский перевал
  • Скалу Ласточкино гнездо и "Осьминога"
  • Питомник хаски
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие будет проходить по Чуйскому тракту до Семинского перевала (1717 м). По пути заезд на питомник, где разводят собак породы хаски. Здесь вы сможете пообщаться с дружелюбными питомцами, которые прекрасно ладят с детьми, быстро находят с ними общий язык и с удовольствием играют. А также по желанию прокатиться на упряжке, запряженной оленями! *
На перевале помимо основной экскурсии, включающей поездку на банане до удивительного Осьминога и скалы Ласточкино гнездо, вы можете за доп. плату покататься на снегоходах, горных лыжах и сноуборде, а также на бубликах на ГЛК "Семинский перевал".
Входные билеты в питомник и катание на банане включено в стоимость.
Дополнительная плата за катание на хаски, зависит от выбранного маршрута.
Дополнительная плата за катание на хаски, зависит от выбранного маршрута.
*Дополнительная плата за катание на хаски, зависит от выбранного маршрута.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсионное обслуживание
  • Поездка на банане за снегоходом на Семинском перевале
  • Входной билет в питомник хаски
Что не входит
  • Питание
  • Катание на собачьей упряжке/ запряженной оленями
  • Прокат снегохода, горных лыж и сноубордов, а также на бубликов
  • Ски-пасс
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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