Путешествие будет проходить по Чуйскому тракту до Семинского перевала (1717 м). По пути заезд на питомник, где разводят собак породы хаски. Здесь вы сможете пообщаться с дружелюбными питомцами, которые прекрасно ладят с детьми, быстро находят с ними общий язык и с удовольствием играют. А также по желанию прокатиться на упряжке, запряженной оленями! *

На перевале помимо основной экскурсии, включающей поездку на банане до удивительного Осьминога и скалы Ласточкино гнездо, вы можете за доп. плату покататься на снегоходах, горных лыжах и сноуборде, а также на бубликах на ГЛК "Семинский перевал".

Входные билеты в питомник и катание на банане включено в стоимость.

Дополнительная плата за катание на хаски, зависит от выбранного маршрута.

Дополнительная плата за катание на хаски, зависит от выбранного маршрута.

*Дополнительная плата за катание на хаски, зависит от выбранного маршрута.