К подножию Белухи. Треккинг

Экскурсионный тур «К подножию Белухи. Треккинг» на 12 дней

5
3 отзыва
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Приглашаем в легендарный пешеходный маршрут по Горному Алтаю – к подножию Белухи – самой высокой горы Алтая и Сибири. Только на нашем маршруте вы сможете встретить рассвет у самого подножия горы в базовом лагере альпинистов, и прикоснуться к Белухе рукой! Во время путешествия вас ждут благоухающие альпийские луга и хвойные леса, бирюзовая река Кучерла и бурная молочно-белая река Ак-Кем, горные озера, ледники и водопады, многоцветная мистическая долина Ярлу, древние наскальные рисунки и настоящие эдельвейсы, потрясающие панорамы заснеженных вершин Катунского хребта, и, конечно, белоснежная, легендарная, священная гора Белуха!

Преимущества этого путешествия:

  • преодолеем более 1000 км по Чуйскому тракту;
  • пройдем с рюкзаками и в сопровождении лошадей 111 км;
  • прогуляемся в долину Ярлу – 5 км;
  • поднимемся на перевалы Кара-Тюрек (1 А, 3060 м) и Кузуяк (1513 м);
  • будем ночевать в палатках;
  • встретим рассвет у подножия Белухи!

Программа тура по дням

1 день
Начало пути

Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Усть-Кокса.

Отправление из Новосибирска в 20:00

Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, МСК+4).

Протяженность: на авто – 875 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула.
Питание: в дороге за свой счет.

2 день
Усть-Кокса

Прибытие на туркомплекс в с. Усть-Кокса.

Усть-Кокса – живописное село, расположенное в Уймонской долине на берегах реки Коксы. При желании можно посетить место слияния двух рек – Коксы и Катуни.

Обед.

Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения.

Вечер знакомств.

Пиитание: завтрак – в дороге за свой счет, обед и ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.

3 день
Река Кучерла

Завтрак.

Переезд в с. Тюнгур (в переводе с алтайского «Шаманский бубен»). Начало активной части маршрута.

Путь лежит через живописные альпийские луга и хвойные леса вдоль бирюзовой реки Кучерла – одной из самых красивых рек Горного Алтая.

По пути осмотр скального грота Куйлю с древними наскальными рисунками. В конце дня – подъем к красивой стоянке «Куйлю».

Протяженность: пешком + вьючные лошади – 20 км.
Питание: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

4 день
Кучерлинская тропа

Подъем по верхней Кучерлинской тропе. Постепенно тропинка поднимется выше зона леса и выходит на высогорное плато.

Во время пути открываются великолепные виды на долину реки Кучерла, Кучерлинское озеро и заснеженные вершины Катунского хребта!

Ночевка на высокогорной стоянке «Каменная изба».

Протяженность: пешком + вьючные лошади – 10 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

5 день
Перевал Кара-Тюрек

Подъем на перевал Кара-Тюрек (в переводе с алтайского «Черное сердце»). Категория сложности 1 А. Высота 3060 м.

С перевала открывается фантастический вид! Перед нами белоснежная красавица, высшая точка Горного Алтая гора Белуха, молочные воды озера Ак-Кем и многоцветная долина Ярлу! Отличная возможность фотосъемки!

Ночевка на берегу Ак-Кемского озера.

Протяженность: пешком + вьючные лошади – 15 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

6 день
Ак-Кемская стена

Выход к знаменитой Ак-Кемской стене, к подножию Белухи.

Очень насыщенный день!

Сначала путь идет вдоль озера Ак-Кем, проходит через живописные подвесные мостики, затем выходит на ледник.

По дороге осмотр ледового грота, откуда берет свое начало река Ак-Кем. 

Ночевка на Томских стоянках, в базовом лагере альпинистов.

Отсюда открывается потрясающий вид на знаменитую Ак-Кемскую стену и две вершины Белухи Восточную и Западную!

Протяженность: пешком – 12 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

7 день
Белуха

Встреча рассвета у подножия Белухи!

Сегодня вы сможете подойти и прикоснуться к легендарной горе рукой! Возвращение на Ак-Кемское озеро.

Посещение озера Горных духов таинственного озера с прозрачной бирюзовой водой.

Протяженность: пешком – 14 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

8 день
Долина Ярлу

Прогулка в долину Ярлу одно из самых удивительных и мистических мест Алтая, многие считают его местом силы!

Здесь выстроен целый городок из камней, в центре которого находится, так называемый, Камень Силы.

Долина известна своими цветными скалами, горным хребтом под названием Мать Мира и цветущими здесь эдельвейсами!

Протяженность: пешком – 5 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

9 день
Река Ак-Кем

Спуск вдоль реки Ак-Кем.

Ак-Кем бурная молочно-белая горная река, берущая начало с одноименного ледника, название с алтайского переводится как «Белая вода».

По дороге увидим памятник природы водопад Текелю.

Ночевка на стоянке «Три березы».

Протяженность: пешком – 20 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

10 день
Перевал Кузуяк

Подъем на несложный перевал Кузуяк 1513 м.

По дороге бесконечные заросли шиповника, малины и красной смородины.

Возвращение в с. Тюнгур.

Трансфер на туркомплекс в с. Усть-Кокса.

Баня. Прощальный вечер на базе.

Протяженность: пешком – 20 км.
Питание: завтрак, обед – походная кухня, ужин в кафе.
Проживание: кемпинг.

11 день
Отъезд

Завтрак.

Сдача снаряжения.

Свободное время: прогулки, покупка сувениров и алтайского меда.

Обед.

Во второй половине дня отъезд в Барнаул/Новосибирск.

Протяженность: на авто – 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед – на базе, ужин – в дороге за свой счет.

12 день
Окончание программы

Прибытие в Барнаул/Новосибирск.

Ориентировочное прибытие в Барнаул в 9:00в Новосибирск в 13:00 (время местное, МСК+4).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Снаряжение на время похода (палатки, спальники, рюкзаки, коврики, костровое оборудование, тент и т. п.)
  • Питание на маршруте и на туркомплексе
  • Размещение на туркомплексе в с. Усть-Кокса до и после похода
  • Услуги инструкторов-проводников
  • Вьючные лошади для перевозки продуктов питания, палаток и общественного снаряжения везде, где возможно
  • Трансфер на маршруте, 130 км (Усть-Кокса – Тюнгур – Кучерла – Тюнгур – Усть-Кокса)
  • Страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае
  • Аптечка
  • Оформление погранпропуска к Белухе
  • Рекреационные расходы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула и обратнопитание во время транспортной доставки из Новосибирска / Барнаула и обратнобаня на туркомплексе в Усть-Коксе и в походе на Ак-Кемском озеретрансфер Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск: 7 400 руб. трансфер Барнаул – Усть-Кокса – Барнаул: 7 200 руб
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документы – паспорт, медицинский полис.
  2. Деньги – на дополнительные расходы (питание в дороге, баню, сувениры и др.).
  3. Одежда:
    • Теплые вещи: куртка или пуховик, теплые брюки (например, на флисовой подкладке), теплый свитер (из шерсти или флиса), теплые носки, перчатки, шапочку.
    • Дождевик или непромокаемая штормовая куртка. Подойдет тканевый дождевик с проклеенными швами или мембранная куртка. Если вы решите взять недорогой, клеёнчатый дождевик, берите сразу несколько штук (с запасом).
    • Влаго/ветрозащитные штаны. Подойдут тканевые штаны с проклеенными швами из комплектов «куртка/штаны», которые продаются в магазинах «охота, рыбалка, туризм», либо мембранные штаны.
    • Основной комплект одежды: легкие спортивные брюки для переходов, несколько футболок, бельё, несколько пар носков, головной убор от солнца.
    • Одежда для сна: комплект термобелья или тонкий трикотажный комплект (майка с рукавами и трико). Отдельная пара теплых носков.
  4. Обувь:
    • Треккинговые ботинки (можно хорошо разношенные «берцы» или другие высокие ботинки с твердой подошвой).
    • Кроссовки или кеды.
    • Сланцы.
  5. Личная аптечка:
    • Лекарства от специфических заболеваний.
    • Эластичный бинт.
    • Лейкопластырь (обычный, белый, шириной 3-4 см).
    • Стерильный бинт.
    • Средства от простуды.
    • Активированный уголь.
  6. Разное:
    • Предметы личной гигиены.
    • Личный комплект посуды (кружку, ложку, миску).
    • Нож.
    • Спички.
    • Фонарик.
    • Темные очки.
    • Солнцезащитный крем.
    • «Сидушку» из каримата.
  7. По желанию:
    • Собственный спальный мешок. (температура комфорта не выше -5).
    • Собственный рюкзак. (объемом не менее 80 л).
    • Собственную палатку.
Как оформить пропуск в погранзону?

Только на нашем маршруте у вас будет уникальная возможность подойти к Белухе вплотную, прикоснуться к ней своей рукой и встретить рассвет у её подножия – на Томских стоянках!

Томские стоянки входят в пятикилометровую приграничную зону, так как по самой горе проходит государственная граница России с Казахстаном. Поэтому для каждого участника мы оформляем погранпропуск! В связи с этим мы принимаем заявки на участие в походе заранее, а именно:

  • Если Вы гражданин России, для участия в походе Вы должны прислать нам заявку и свои данные не менее чем за месяц до начала похода.
  • Если Вы гражданин любого другого государства, Вы должны прислать нам заявку на участие и свои данные не менее чем за два месяца до начала похода.

Пропуска для вас оформляем мы, это абсолютно бесплатно, единственное ограничение – время.

Где происходит сбор группы?

Место встречи в г. Новосибирск: ул. Семьи Шамшиных, офис 213

Место встречи в г. Барнаул: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13, (кафе «Облепиха»). Новоалтайск – город в черте Барнаула.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какое будет питание в туре?

Питание очень хорошее и разнообразное.

Завтрак: каши из разных круп, бутерброды,

Обед: плотные перекусы с горячим чаем, включающие сыр, колбасу, паштет, рыбные и овощные консервы, орехи, сухофрукты.

Ужин: такие блюда, как борщ, солянка, плов, гречка с тушенкой и др., салаты из свежих овощей.

Также будет немного свежих фруктов.

К чаю всегда будут разнообразные сладости: сгущенка, конфеты, шоколад, вафли, пряники, печенье, зефир и т. п.

Из напитков: чай, кофе, компот из сухофруктов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
3 авг 2020
Здравствуйте, прошло уже две недели, а Алтай и его красоты и воздух не отпускают!!!
И
3 авг 2020
Организация тура, безупречная
Начиная с нашего менеджера Юлии
И заканчивая инструкторами в походе
Александром и Евгением
Им отдельное спасибо, заботились и несли ответственность за каждого
С
1 сен 2019
Как теперь дальше жить?
После похода в Горный Алтай??? это было самое яркое событие в моей жизни за последнее время. Я решился на поход для перезагрузки, а получил намного больше:
-это люди которые были рядом они стали мне очень близки за такой короткий промежуток времени мы стали "семьей".
-эмоции которые сложно описать но носят явно они мне нравятся.
-зарядился энергией гор, Алтай это реально фантастические место и там как будто другая реальность))
-посмотрел на свою жизнь с другого ракурса, пересмотрел ценности и приоритеты
Цели и задачи которые планировал на поход выполнены✅
Спасибо за пережитое и нашим Вожакам Антону и Диме за такими хочется идти вперед.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🧳Экскурсионные туры🥾Треккинг и походы🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Горно-Алтайске

Символы Алтая. Экскурсионный тур
7 дней
Авторский тур
5
3 отзыва
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Экскурсионный тур «Символы Алтая. Экскурсионный тур» на 7 дней
26 июня
3 июля
10 июля
17 июля
от 62 500 за 1 человека
Мультинские озера. Треккинг
12 дней
Авторский тур
до 16 чел.
5
3 отзыва
Мультинские озера. Треккинг
Экскурсионный тур «Мультинские озера. Треккинг» на 12 дней
24 июня
3 июля
8 авг
17 авг
39 900 за 1 человека
Конный тур к Шавлинским озерам
9 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5
3 отзыва
Конный тур к Шавлинским озерам
Экскурсионный тур «Конный тур к Шавлинским озерам» на 9 дней
26 июня
3 июля
10 июля
17 июля
41 000 за 1 человека
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
8 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5
3 отзыва
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Экскурсионный тур «Путешествие на край земли. Конный тур для новичков» на 8 дней
8 июля
1 авг
14 авг
36 000 за 1 человека
Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
8 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 16 чел.
5
3 отзыва
Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
Экскурсионный тур «Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер» на 8 дней
30 июня
10 июля
20 июля
30 июля
38 000 за 1 человека
От Каракольских озер до Телецкого - Всесоюзный 77-й. Конный тур
14 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 15 чел.
5
3 отзыва
От Каракольских озер до Телецкого - Всесоюзный 77-й. Конный тур
Экскурсионный тур «От Каракольских озер до Телецкого - Всесоюзный 77-й. Конный тур» на 14 дней
21 июля
1 авг
63 000 за 1 человека
Урочище Сугойна. Конный тур
4 дня
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5
3 отзыва
Урочище Сугойна. Конный тур
Экскурсионный тур «Урочище Сугойна. Конный тур» на 4 дня
2 янв
5 янв
8 янв
23 фев
30 000 за 1 человека
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
28 авг
63 750 за 1 человека
Эндуро тур на Алтае
3 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Эндуро тур на Алтае
Мы отправимся в увлекательный эндуро тур по Алтаю
1 июля
8 июля
15 июля
30 000 за 1 человека
Чуя - Катунь. Сплав
7 дней
Авторский тур
5
3 отзыва
Чуя - Катунь. Сплав
Экскурсионный тур «Чуя - Катунь. Сплав» на 7 дней
31 июля
35 000 за 1 человека
Конное путешествие на плато Укок
12 дней
Авторский тур
5
3 отзыва
Конное путешествие на плато Укок
Экскурсионный тур «Конное путешествие на плато Укок» на 12 дней
6 июля
59 500 за 1 человека
Алтай - страна чудес. Конный поход
18 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 15 чел.
5
3 отзыва
Алтай - страна чудес. Конный поход
Экскурсионный тур «Алтай - страна чудес. Конный поход» на 18 дней
3 июля
73 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ