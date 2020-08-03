Приглашаем в легендарный пешеходный маршрут по Горному Алтаю – к подножию Белухи – самой высокой горы Алтая и Сибири. Только на нашем маршруте вы сможете встретить рассвет у самого подножия горы в базовом лагере альпинистов, и прикоснуться к Белухе рукой! Во время путешествия вас ждут благоухающие альпийские луга и хвойные леса, бирюзовая река Кучерла и бурная молочно-белая река Ак-Кем, горные озера, ледники и водопады, многоцветная мистическая долина Ярлу, древние наскальные рисунки и настоящие эдельвейсы, потрясающие панорамы заснеженных вершин Катунского хребта, и, конечно, белоснежная, легендарная, священная гора Белуха!
Преимущества этого путешествия:
Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Усть-Кокса.
Отправление из Новосибирска в 20:00.
Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, МСК+4).
Протяженность: на авто – 875 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула.
Питание: в дороге за свой счет.
Прибытие на туркомплекс в с. Усть-Кокса.
Усть-Кокса – живописное село, расположенное в Уймонской долине на берегах реки Коксы. При желании можно посетить место слияния двух рек – Коксы и Катуни.
Обед.
Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения.
Вечер знакомств.
Пиитание: завтрак – в дороге за свой счет, обед и ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.
Завтрак.
Переезд в с. Тюнгур (в переводе с алтайского «Шаманский бубен»). Начало активной части маршрута.
Путь лежит через живописные альпийские луга и хвойные леса вдоль бирюзовой реки Кучерла – одной из самых красивых рек Горного Алтая.
По пути осмотр скального грота Куйлю с древними наскальными рисунками. В конце дня – подъем к красивой стоянке «Куйлю».
Протяженность: пешком + вьючные лошади – 20 км.
Питание: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Подъем по верхней Кучерлинской тропе. Постепенно тропинка поднимется выше зона леса и выходит на высогорное плато.
Во время пути открываются великолепные виды на долину реки Кучерла, Кучерлинское озеро и заснеженные вершины Катунского хребта!
Ночевка на высокогорной стоянке «Каменная изба».
Протяженность: пешком + вьючные лошади – 10 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Подъем на перевал Кара-Тюрек (в переводе с алтайского «Черное сердце»). Категория сложности 1 А. Высота 3060 м.
С перевала открывается фантастический вид! Перед нами белоснежная красавица, высшая точка Горного Алтая – гора Белуха, молочные воды озера Ак-Кем и многоцветная долина Ярлу! Отличная возможность фотосъемки!
Ночевка на берегу Ак-Кемского озера.
Протяженность: пешком + вьючные лошади – 15 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Выход к знаменитой Ак-Кемской стене, к подножию Белухи.
Очень насыщенный день!
Сначала путь идет вдоль озера Ак-Кем, проходит через живописные подвесные мостики, затем выходит на ледник.
По дороге осмотр ледового грота, откуда берет свое начало река Ак-Кем.
Ночевка на Томских стоянках, в базовом лагере альпинистов.
Отсюда открывается потрясающий вид на знаменитую Ак-Кемскую стену и две вершины Белухи – Восточную и Западную!
Протяженность: пешком – 12 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Встреча рассвета у подножия Белухи!
Сегодня вы сможете подойти и прикоснуться к легендарной горе рукой! Возвращение на Ак-Кемское озеро.
Посещение озера Горных духов – таинственного озера с прозрачной бирюзовой водой.
Протяженность: пешком – 14 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Прогулка в долину Ярлу – одно из самых удивительных и мистических мест Алтая, многие считают его местом силы!
Здесь выстроен целый городок из камней, в центре которого находится, так называемый, Камень Силы.
Долина известна своими цветными скалами, горным хребтом под названием Мать Мира и цветущими здесь эдельвейсами!
Протяженность: пешком – 5 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Спуск вдоль реки Ак-Кем.
Ак-Кем – бурная молочно-белая горная река, берущая начало с одноименного ледника, название с алтайского переводится как «Белая вода».
По дороге увидим памятник природы – водопад Текелю.
Ночевка на стоянке «Три березы».
Протяженность: пешком – 20 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Подъем на несложный перевал Кузуяк 1513 м.
По дороге бесконечные заросли шиповника, малины и красной смородины.
Возвращение в с. Тюнгур.
Трансфер на туркомплекс в с. Усть-Кокса.
Баня. Прощальный вечер на базе.
Протяженность: пешком – 20 км.
Питание: завтрак, обед – походная кухня, ужин в кафе.
Проживание: кемпинг.
Завтрак.
Сдача снаряжения.
Свободное время: прогулки, покупка сувениров и алтайского меда.
Обед.
Во второй половине дня отъезд в Барнаул/Новосибирск.
Протяженность: на авто – 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед – на базе, ужин – в дороге за свой счет.
Прибытие в Барнаул/Новосибирск.
Ориентировочное прибытие в Барнаул в 9:00, в Новосибирск в 13:00 (время местное, МСК+4).
Только на нашем маршруте у вас будет уникальная возможность подойти к Белухе вплотную, прикоснуться к ней своей рукой и встретить рассвет у её подножия – на Томских стоянках!
Томские стоянки входят в пятикилометровую приграничную зону, так как по самой горе проходит государственная граница России с Казахстаном. Поэтому для каждого участника мы оформляем погранпропуск! В связи с этим мы принимаем заявки на участие в походе заранее, а именно:
Пропуска для вас оформляем мы, это абсолютно бесплатно, единственное ограничение – время.
Место встречи в г. Новосибирск: ул. Семьи Шамшиных, офис 213
Место встречи в г. Барнаул: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13, (кафе «Облепиха»). Новоалтайск – город в черте Барнаула.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость тура включена страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Питание очень хорошее и разнообразное.
Завтрак: каши из разных круп, бутерброды,
Обед: плотные перекусы с горячим чаем, включающие сыр, колбасу, паштет, рыбные и овощные консервы, орехи, сухофрукты.
Ужин: такие блюда, как борщ, солянка, плов, гречка с тушенкой и др., салаты из свежих овощей.
Также будет немного свежих фруктов.
К чаю всегда будут разнообразные сладости: сгущенка, конфеты, шоколад, вафли, пряники, печенье, зефир и т. п.
Из напитков: чай, кофе, компот из сухофруктов.