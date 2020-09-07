Конный поход к Белухе — это возможность своими глазами увидеть девственно чистую красоту. Два острых пика на фоне горящего солнца, уходящего на горизонт, покрытых ослепляюще белым снегом, луга с сочной зеленой травой, нежная туманная дымка у подножия — увидев волшебные картины природы один раз, уже невозможно забыть их.

Рафтинг по всей Катуни познакомит Вас с самой полноводной рекой Алтая — Катунью. Катунь (с алтайского «Кадын» — хозяйка, госпожа) берет начало из ледников Белухи и входит в десятку лучших сплавных рек мира. Протяженность реки — 688 км.

Программа тура по дням

1 день Автопереезд Новосибирск — Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск — Тюнгур

Сегодня Вам предстоит авто путешествие до села Тюнгур. От города Бийска путь будет пролегать по знаменитому Чуйскому тракту, часть которого проходит по берегу самой крупной реки Горного Алтая – Катуни. Во время пути вы подниметесь на самую высокую точку Чуйского тракта Семинский перевал, после которого дорога уходит вправо от Чуйского тракта. Через некоторое время вы окажетесь на Ябоганском перевале, а спустившись с него в Усть-Канской степи. Далее миновав небольшой перевал Кырлык, Абайскую степь и перевал Громотуха вы вновь увидите красавицу Катунь в Уймонской долине. Прибытие на район с. Тюнгур вечером. Размещение в палатках на территории кемпинга, ужин. Питание включено: ужин. Авто (от Барнаула): 680 км. В дороге 12 часов (без учета пробок и санитарных остановок).

2 день с. Тюнгур — перевал Кузуяк — река Ак-кем — ручей Ороктой

Сегодня начинается активная часть нашего похода. Миновав деревушку Кучерла, которая является последним населенным пунктом в сторону горы Белуха, направляемся к перевалу Кузуяк (1 513 м). На перевале стоят кедры и пихты, обвязанные лентами — ялами. По алтайскому поверью, люди после смерти становятся ээзи — духами той местности, где они умерли. Ленты на деревьях вяжутся в знак уважения к Хозяину перевала — Кузуяк Ээзи. Деревья, с которых свисают ленты, называются кам-агач («дерево шамана» или «священное дерево»). Считается, что на них живут духи. Спускаемся с перевала к реке Аккем. Ак-Кем переводится с тюркского как Белая вода. И действительно, вода в реке имеет молочно-белый оттенок. Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи. По берегам в ее нижнем течении растет много красной смородины; широко представлены красочные луговые виды сибирской флоры. Ночевка в палатках (1100 м). Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность активной части: 5-6 часов.

3 день р. Ороктой — ручей Тухман

Продолжаем конный поход к Белухе. Сегодня мы совершим подъем по густой тайге, которая постепенно сменится альпийскими лугами, перед вами откроются потрясающие панорамы заснеженных вершин Катунского хребта. Ночевка у истоков реки Тухман (2000 м). Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность активной части: 4-7 часов.

4 день р. Тухман — оз. Кюльдуайры

Сегодня нам предстоит, пройдя высокогорное плато, через альпийские луга, спустится к озеру Кюльдуайры. Ночевка на берегу озера Кюльдуайры (2000 м). Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность активной части: 6-7 часов.

5 день оз. Кюльдуайры – перевал Сарыбель – долина Ярлу – оз. Ак-Кем

Сегодня нам предстоит, пройдя высокогорное плато, через альпийские луга, спустится к реке Текелю. Текелю с алтайского – «место, где водятся теке» (горные козлы). Во время похода минуем захватывающий обрыв Скынчак, и увидим причудливой формы скалы. Сегодняшний день довольно труден для лошадей, так как нам нужно подняться на перевал Сарыбель (2 300 м). Миновав данное препятствие мы оказываемся в долине (ущелье Ярлу). Долину реки Ярлу называют Синими горами, потому что обрывы-конгломераты, находящиеся в долине и в высоту достигающие 600 метров, почти целиком состоят из голубой глины, благодаря чему в дневное время склоны долины окрашены в светло-синие цвета. Ущелье Ярлу носит ещё одно название – «Долина эдельвейсов». Здесь огромное количество этих загадочных цветов, с которыми связаны многочисленные легенды и не придуманные истории. Кроме того в долине Ярлу выстроен целый город из камней и именно эту долину называют "местом силы" под Белухой, которое облюбовали туристы со всего мира, которые приезжают сюда специально с целью медитации. Ночевка на озере Ак-Кем в палатках (высота над уровнем моря около 2100 м). В мутновато-белых водах озера в ясную погоду отражается Белуха, а панорама Катунского хребта, открывающаяся с его берегов, захватывает дух. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность активной части: 7-8 часов.

6 день Радиальная пешая экскурсия к «Долине Семи Озер»

Радиальный выход к подножию горы Ак-Оюк (3670м), возвышающейся над "Долиной Семи Озер". Взору открываются удивительные по красоте озёра, образующие цепочку бирюзовых блюдец, многочисленные водопады, цветущие высокогорные луга, белоснежные вершины. По пути Вы увидите часовню архангела Михаила, возведенную здесь в память альпинистам, погибшим на Белухе. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность активной части: 7-9 часов.

7 день оз. Ак-кем – перевал Каратюрек – поляна Изекерю.

Сегодня отправляемся в обратный путь к дому, обратно будем возвращаться уже по долине реки Кучерла. Но в начале нас ждет штурм перевала Каратюрек (3060 м). Подъём на перевал одно из серьезных испытаний всего нашего похода, как для лошадей, так и для всадников. Но все трудности с лихвой компенсируются увиденной панорамой: белоснежная красавица Белуха, молочные воды озера Аккем, крошечное малахитовое зеркальце Озера Духов, многоцветная долина ручья Ярлу, царство камня и буйство красок альпийских лугов. Перевал обозначен культовой каменной пирамидой – обо. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность активной части: 6-7 часов.

8 день Поляна Изекерю – река Кучерла – с.Тюнгур

Сегодня заключительный день нашего похода. Путь лежит вниз по ущелью реки Кучерла. Река Кучерла (с алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный молочный цвет воды с бирюзовым отливом. Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов. Размещение в палатках на территории кемпинга, баня. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность активной части: 6-7 часов.

9 день с. Тюнгур – устье Аргута

После завтрака гид проведет инструктаж по технике безопасности. Сегодня Вы пройдете «Аккемский прорыв», которому присвоена 4-5 категория сложности. Это самое серьезное водное препятствие на Верхней Катуни. Начинается оно чуть ниже устья реки Ак-Кем, и имеет большую протяженность. Река здесь превращается в бурный поток, протекая через узкое ущелье с высокими скалами. «Аккемский прорыв» – это несколько ступеней, которые заканчиваются пологими сливами; валы этого порога достигают 2-3 метров. Ночуем в палаточном лагере в точке слияния рек Катунь и Аргут. Здесь находится своеобразный музей — экспонаты из камня, металла и дерева, расположенные под открытым небом. Питание включено: завтрак, обед, ужин. По воде: 35 км, 5-6 часов.

10 день Устье Аргута – устье реки Чуя

Сегодня вам предстоит сравнительно спокойное путешествие от устья Аргута до устья Чуи. Во время сплава можно насладиться горными видами, которые открываются по обоим берегам. В пути легко проходим пороги и перекаты 2 категории сложности, и заканчиваем сплав в точке слияния рек Катунь и Чуя. Ночуем в палатках на берегу Катуни. Питание включено: завтрак, обед, ужин. По воде: 20 км, 3-4 часа.

11 день Устье реки Чуя – «Свадебная поляна»

Сегодня начинаем движение по Средней Катуни. Здесь течение становится заметно быстрее и мощнее, даже на шиверах попадаются 2-3-метровые валы, встречается множество водоворотов и бочек. Первый порог четвертого дня – «Ильгумень» (4 к.с.). Затем, сразу после устья реки Кадрин, проходим сложный участок и выходим на порог «Кадринская труба» (4 к.с.). На протяжении нескольких километров непредсказуемое течение реки держит в напряжении всех участников тура. Ночуем в палатках на Свадебной поляне. Питание включено: завтрак, обед, ужин. По воде: 50 км, 7-8 часов.

12 день «Свадебная поляна» – стоянка «Петроглифы»

Сегодня Вы пройдете самый сложный порог Средней Катуни – «Шабаш». Это двухступенчатое водное препятствие 5 категории сложности, перед прохождением которого необходимо выйти на берег для его осмотра и планирования действий. Желающие могут обойти опасное место по берегу. После преодоления «Шабаша» проходим живописные пороги «Каянча 1» и «Каянча 2». Разбиваем лагерь у ручья Кемикапчан. Здесь выходим на небольшую экскурсию и осматриваем петроглифы, возраст которых составляет 5 тысяч лет. Питание включено: завтрак, обед, ужин. По воде: 25 км, 4-5 часов.

13 день Стоянка "Петроглифы" – с. Куюс

Утром проходим большой порог «Айла» с валами и воронкой, а затем останавливаемся у водопада Бельтертуюк, чтобы сделать фото на память. Завершаем сплав в с. Куюс. Ночевка в палаточном кемпинге, баня. Питание включено: завтрак, обед, ужин. По воде: 30 км, 4-5 часов.

14 день с. Куюс – Горно-Алтайск – Бийск – Барнаул – Новосибирск