Рафтинг по всей Катуни познакомит Вас с самой полноводной рекой Алтая — Катунью. Катунь (с алтайского «Кадын» — хозяйка, госпожа) берет начало из ледников Белухи и входит в десятку лучших сплавных рек мира. Протяженность реки — 688 км.
Преимущества этого путешествия:
Сегодня Вам предстоит авто путешествие до села Тюнгур.
От города Бийска путь будет пролегать по знаменитому Чуйскому тракту, часть которого проходит по берегу самой крупной реки Горного Алтая – Катуни.
Во время пути вы подниметесь на самую высокую точку Чуйского тракта Семинский перевал, после которого дорога уходит вправо от Чуйского тракта.
Через некоторое время вы окажетесь на Ябоганском перевале, а спустившись с него в Усть-Канской степи.
Далее миновав небольшой перевал Кырлык, Абайскую степь и перевал Громотуха вы вновь увидите красавицу Катунь в Уймонской долине.
Прибытие на район с. Тюнгур вечером.
Размещение в палатках на территории кемпинга, ужин.
Питание включено: ужин.
Авто (от Барнаула): 680 км. В дороге 12 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Сегодня начинается активная часть нашего похода.
Миновав деревушку Кучерла, которая является последним населенным пунктом в сторону горы Белуха, направляемся к перевалу Кузуяк (1 513 м).
На перевале стоят кедры и пихты, обвязанные лентами — ялами.
По алтайскому поверью, люди после смерти становятся ээзи — духами той местности, где они умерли.
Ленты на деревьях вяжутся в знак уважения к Хозяину перевала — Кузуяк Ээзи.
Деревья, с которых свисают ленты, называются кам-агач («дерево шамана» или «священное дерево»). Считается, что на них живут духи.
Спускаемся с перевала к реке Аккем.
Ак-Кем переводится с тюркского как Белая вода.
И действительно, вода в реке имеет молочно-белый оттенок.
Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи.
По берегам в ее нижнем течении растет много красной смородины; широко представлены красочные луговые виды сибирской флоры.
Ночевка в палатках (1100 м).
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность активной части: 5-6 часов.
Продолжаем конный поход к Белухе.
Сегодня мы совершим подъем по густой тайге, которая постепенно сменится альпийскими лугами, перед вами откроются потрясающие панорамы заснеженных вершин Катунского хребта.
Ночевка у истоков реки Тухман (2000 м).
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность активной части: 4-7 часов.
Сегодня нам предстоит, пройдя высокогорное плато, через альпийские луга, спустится к озеру Кюльдуайры.
Ночевка на берегу озера Кюльдуайры (2000 м).
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность активной части: 6-7 часов.
Сегодня нам предстоит, пройдя высокогорное плато, через альпийские луга, спустится к реке Текелю.
Текелю с алтайского – «место, где водятся теке» (горные козлы).
Во время похода минуем захватывающий обрыв Скынчак, и увидим причудливой формы скалы.
Сегодняшний день довольно труден для лошадей, так как нам нужно подняться на перевал Сарыбель (2 300 м).
Миновав данное препятствие мы оказываемся в долине (ущелье Ярлу).
Долину реки Ярлу называют Синими горами, потому что обрывы-конгломераты, находящиеся в долине и в высоту достигающие 600 метров, почти целиком состоят из голубой глины, благодаря чему в дневное время склоны долины окрашены в светло-синие цвета.
Ущелье Ярлу носит ещё одно название – «Долина эдельвейсов».
Здесь огромное количество этих загадочных цветов, с которыми связаны многочисленные легенды и не придуманные истории.
Кроме того в долине Ярлу выстроен целый город из камней и именно эту долину называют "местом силы" под Белухой, которое облюбовали туристы со всего мира, которые приезжают сюда специально с целью медитации.
Ночевка на озере Ак-Кем в палатках (высота над уровнем моря около 2100 м).
В мутновато-белых водах озера в ясную погоду отражается Белуха, а панорама Катунского хребта, открывающаяся с его берегов, захватывает дух.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность активной части: 7-8 часов.
Радиальный выход к подножию горы Ак-Оюк (3670м), возвышающейся над "Долиной Семи Озер".
Взору открываются удивительные по красоте озёра, образующие цепочку бирюзовых блюдец, многочисленные водопады, цветущие высокогорные луга, белоснежные вершины.
По пути Вы увидите часовню архангела Михаила, возведенную здесь в память альпинистам, погибшим на Белухе.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность активной части: 7-9 часов.
Сегодня отправляемся в обратный путь к дому, обратно будем возвращаться уже по долине реки Кучерла.
Но в начале нас ждет штурм перевала Каратюрек (3060 м).
Подъём на перевал одно из серьезных испытаний всего нашего похода, как для лошадей, так и для всадников.
Но все трудности с лихвой компенсируются увиденной панорамой: белоснежная красавица Белуха, молочные воды озера Аккем, крошечное малахитовое зеркальце Озера Духов, многоцветная долина ручья Ярлу, царство камня и буйство красок альпийских лугов.
Перевал обозначен культовой каменной пирамидой – обо.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность активной части: 6-7 часов.
Сегодня заключительный день нашего похода.
Путь лежит вниз по ущелью реки Кучерла.
Река Кучерла (с алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный молочный цвет воды с бирюзовым отливом.
Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов.
Размещение в палатках на территории кемпинга, баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность активной части: 6-7 часов.
После завтрака гид проведет инструктаж по технике безопасности.
Сегодня Вы пройдете «Аккемский прорыв», которому присвоена 4-5 категория сложности.
Это самое серьезное водное препятствие на Верхней Катуни.
Начинается оно чуть ниже устья реки Ак-Кем, и имеет большую протяженность.
Река здесь превращается в бурный поток, протекая через узкое ущелье с высокими скалами.
«Аккемский прорыв» – это несколько ступеней, которые заканчиваются пологими сливами; валы этого порога достигают 2-3 метров.
Ночуем в палаточном лагере в точке слияния рек Катунь и Аргут.
Здесь находится своеобразный музей — экспонаты из камня, металла и дерева, расположенные под открытым небом.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 35 км, 5-6 часов.
Сегодня вам предстоит сравнительно спокойное путешествие от устья Аргута до устья Чуи.
Во время сплава можно насладиться горными видами, которые открываются по обоим берегам.
В пути легко проходим пороги и перекаты 2 категории сложности, и заканчиваем сплав в точке слияния рек Катунь и Чуя.
Ночуем в палатках на берегу Катуни.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 20 км, 3-4 часа.
Сегодня начинаем движение по Средней Катуни.
Здесь течение становится заметно быстрее и мощнее, даже на шиверах попадаются 2-3-метровые валы, встречается множество водоворотов и бочек.
Первый порог четвертого дня – «Ильгумень» (4 к.с.). Затем, сразу после устья реки Кадрин, проходим сложный участок и выходим на порог «Кадринская труба» (4 к.с.).
На протяжении нескольких километров непредсказуемое течение реки держит в напряжении всех участников тура.
Ночуем в палатках на Свадебной поляне.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 50 км, 7-8 часов.
Сегодня Вы пройдете самый сложный порог Средней Катуни – «Шабаш».
Это двухступенчатое водное препятствие 5 категории сложности, перед прохождением которого необходимо выйти на берег для его осмотра и планирования действий.
Желающие могут обойти опасное место по берегу.
После преодоления «Шабаша» проходим живописные пороги «Каянча 1» и «Каянча 2».
Разбиваем лагерь у ручья Кемикапчан.
Здесь выходим на небольшую экскурсию и осматриваем петроглифы, возраст которых составляет 5 тысяч лет.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 25 км, 4-5 часов.
Утром проходим большой порог «Айла» с валами и воронкой, а затем останавливаемся у водопада Бельтертуюк, чтобы сделать фото на память.
Завершаем сплав в с. Куюс.
Ночевка в палаточном кемпинге, баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 30 км, 4-5 часов.
После обеда выезжаем на микроавтобусе в Барнаул и Новосибирск.
В пути запланирована остановка на сувенирном рынке.
Питание включено: завтрак.
Авто (до Барнаула) 390 км. В дороге 7 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в конно-водный тур на Алтае, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура на Алтай также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
Нет, в данном туре строгое ограничение, можно участвовать с 16 до 60 лет.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Встреча организована в Новосибирске, Барнауле и Бийске. Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).
Встреча туристов осуществляется:
– на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
– в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
– на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
– на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
– в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
В оговоренное время вас будет встречать автобус на автопарковке возле ж/д вокзала, либо аэропорта, в зависимости от места вашего прибытия. Автобус нужно будет найти самостоятельно.
Точные данные по встрече, марку автобуса, регистрационный номер, номер телефона водителя мы вышлем СМС уведомлением на номер вашего сотового телефона за день до встречи.
Посадка производится водителем автобуса по списку. Рюкзаки и габаритное снаряжение загружаются либо в багажники, либо в салон в зависимости от вместимости автотранспорта.
Из гостиниц, где-нибудь по дороге и тд, водитель не забирает, постарайтесь прибыть к месту встречи вовремя.
Если Ваш транспорт (самолет, поезд, автобус или автомобиль) опаздывает с прибытием и возникает угроза опоздания к отправлению автотранспорта, обязательно сообщите туроператору о сложившейся ситуации для принятия решения о координации дальнейших действий.
После сбора группа переезжает в г. Бийск на перевалочную базу туроператора, где осуществляется оформление документов и страховки, знакомство с гидом-проводником, получение снаряжения.
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня.
Ориентировочное время прибытия:
– в Горно-Алтайск 18:00 - 19:00 (время местное);
– в Бийск 20:30 - 21:30 (время местное);
– в Барнаул 23:00 - 00:00 (время местное);
– в Новосибирск 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура, т. е. если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту: Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным, не зависящим от нас причинам, возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Для прохождения тура требуется хорошая физическая форма, так как тур сложный, некоторые дневные конные переходы по 6-8 часов, а на сплаве целый ряд порогов 4 к. с. (из 6 возможных). Если есть сомнения в физической форме, то возможно следует для начала подобрать более простой тур.