31.01.2021

Незабываемый Новый год в Горном Алтае

Встреча Нового года на Алтае

Встреча Нового года на Алтае? Что может прекраснее? Величественные горы, белоснежный снег, Алтай прекрасен в любое время года! А главное Вас ожидает масса зимних развлечений: горные лыжи, сноутюбинг, снегоходы, катание на хасках.

Проведите Новогодние дни весело, насыщенно и с пользой! Тур для активных любителей путешествовать! Не сложный, подходит для детей и взрослых.
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Программа тура по дням
1 день
09:00 встреча группы с гидом в Горно-Алтайске на пл. Ленина.
09:40 встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск. Отправление на экскурсию
«Знакомство с Республикой Алтай»: Вас ждет дегустация национальных алтайских блюд и *выступление мастера горлового пения «КАЙ». После дегустации наступает время познакомиться с всесезонным комплексом «Манжерок». Это по праву одно из самых развивающихся и современных мест активного отдыха в Горном Алтае. Во время экскурсии будет возможность подняться на гору Малая Синюха с помощью фуникулера (подъемник от 500 руб/чел. ). Наверху со смотровой площадки можно сделать отличные пейзажные фото, посетить Золотую бабу для финансового благополучия на следующий год, угоститься чаем из алтайских трав в уютном кафе.

Время для самостоятельного обеда.

Каждый найдет здесь развлечение по вкусу: катание на горных лыжах, коньки, сноубордах, санках-ледянках, собачьи упряжки и т. д.
Размещение в отеле парк-отель «Ая» 3*.
Ужин. Встречаем Новый год-2022!
*Участие в Новогоднем банкете (за доп. плату)

2 день

Поздний завтрак, поправляем здоровье… Открываем первый день Нового года замечательной романтичной экскурсией в заказник «Лебединый», куда прилетают на зимовку до 1,5 тысяч птиц, большинство из которых прекрасные лебеди-кликуны, также в заказнике обитают: утки, большой крохаль, занесенный в Красную книгу, чирок-трескунок, широконоска, гоголь, шилохвость и другие. Во время отдыха на озере Светлом Вы сможете покормить птиц со специально оборудованных площадок.
Обед по пути следования (доп. плата).
Возвращение в отель.
Ужин.
3 день

Завтрак.

И вот мы отправляемся на одну из самых популярных экскурсий в зимнее время к Голубым Глазам Катуни. Озера переливаются изумительным
бирюзовым цветом, а их температура +5-+7 позволяет даже искупаться.
Это по праву одно из удивительных мест силы на Алтае.

Обед-перекус с горячем чаем на озерах.

Далее, отправляемся в село Чемал — мекку туристической жизни Алтая. Посещение храма на острове Патмос — это каменный остров на реке Катунь, местные жители ещё величают его Макарьевским островом. Вы не только насладитесь красивыми видами острова, но и познакомитесь с
историей основания христианской миссии в Чемале, историей постройки

храма.

На обратном пути экскурсии заедем в музей русской куклы «Десятиручка»,
где нас ждет праздничная программа «Новогодних гаданий». Возвращение
в отель.
Ужин.
4 день

Завтрак.

Продолжаем автопутешествие по Чуйскому тракту до села Камлак. Там посетим сказочную деревню — «Берендеевка», где живут Берендеи, посетим сыроварню «Камлак», отведаем разные сорта сыра, и поучаствуем в мастер-классе по варению в домашних условиях вкусного и полезного сыра.
Обед по пути следования (доп. плата).
Дополнит наше путешествие знакомство на ферме Сибирских хасок.
Возвращение в отель.
Ужин.
5 день

Завтрак. Освобождение номеров.

08:00 Трансфер в аэропорт Горно-Алтайск (прибытие в аэропорт в 08:30),
на автовокзал Горно-Алтайск (прибытие на автовокзал в 08:45).

Проживание:

  • Благоустроенные номера (2-3 местное размещение) в парк- отеле «Ая». Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано.

Примечание:

  • В программе тура возможны несущественные изменения в зависимости от
  • погодных и технических условий.
  • Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания на экскурсиях и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией/погодными условиями и т. п.
  • Указанные расстояния являются приблизительными.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • проживание в парк-отеле «Ая» 3* (номера стандарт)
  • экскурсии по программе
  • питание завтраки-ужины
  • услуги гида-экскурсовода
  • входные билеты
Что не входит?
  • Дополнительно оплачивается:
  • новогодний банкет* - если он предусмотрен объектом размещения
  • одноместное размещение (по запросу)
  • дополнительные экскурсии, не включенные в программу тура
  • самостоятельные переезды
  • стоимость подъемников на горнолыжных комплексах
  • прокат горнолыжного инвентаря, коньков, санок и проч.
  • катание на собачьих упряжках, снегоходах
  • спиртные напитки
  • баня
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, автовокзал или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: 31.01.2021
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

31.01.2021

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