31.01.2021

Программа тура по дням
1 день
09:00 встреча группы с гидом в Горно-Алтайске на пл. Ленина.
09:40 встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск. Отправление на экскурсию
«Знакомство с Республикой Алтай»: Вас ждет дегустация национальных алтайских блюд и *выступление мастера горлового пения «КАЙ». После дегустации наступает время познакомиться с всесезонным комплексом «Манжерок». Это по праву одно из самых развивающихся и современных мест активного отдыха в Горном Алтае. Во время экскурсии будет возможность подняться на гору Малая Синюха с помощью фуникулера (подъемник от 500 руб/чел. ). Наверху со смотровой площадки можно сделать отличные пейзажные фото, посетить Золотую бабу для финансового благополучия на следующий год, угоститься чаем из алтайских трав в уютном кафе.
Время для самостоятельного обеда.
Каждый найдет здесь развлечение по вкусу: катание на горных лыжах, коньки, сноубордах, санках-ледянках, собачьи упряжки и т. д.
Размещение в отеле парк-отель «Ая» 3*.
Ужин. Встречаем Новый год-2022!
*Участие в Новогоднем банкете (за доп. плату)
2 день
Поздний завтрак, поправляем здоровье… Открываем первый день Нового года замечательной романтичной экскурсией в заказник «Лебединый», куда прилетают на зимовку до 1,5 тысяч птиц, большинство из которых прекрасные лебеди-кликуны, также в заказнике обитают: утки, большой крохаль, занесенный в Красную книгу, чирок-трескунок, широконоска, гоголь, шилохвость и другие. Во время отдыха на озере Светлом Вы сможете покормить птиц со специально оборудованных площадок.
Обед по пути следования (доп. плата).
Возвращение в отель.
Ужин.
3 день
Завтрак.
И вот мы отправляемся на одну из самых популярных экскурсий в зимнее время к Голубым Глазам Катуни. Озера переливаются изумительным
бирюзовым цветом, а их температура +5-+7 позволяет даже искупаться.
Это по праву одно из удивительных мест силы на Алтае.
Обед-перекус с горячем чаем на озерах.
Далее, отправляемся в село Чемал — мекку туристической жизни Алтая. Посещение храма на острове Патмос — это каменный остров на реке Катунь, местные жители ещё величают его Макарьевским островом. Вы не только насладитесь красивыми видами острова, но и познакомитесь с
историей основания христианской миссии в Чемале, историей постройки
храма.
На обратном пути экскурсии заедем в музей русской куклы «Десятиручка»,
где нас ждет праздничная программа «Новогодних гаданий». Возвращение
в отель.
Ужин.
4 день
Завтрак.
Продолжаем автопутешествие по Чуйскому тракту до села Камлак. Там посетим сказочную деревню — «Берендеевка», где живут Берендеи, посетим сыроварню «Камлак», отведаем разные сорта сыра, и поучаствуем в мастер-классе по варению в домашних условиях вкусного и полезного сыра.
Обед по пути следования (доп. плата).
Дополнит наше путешествие знакомство на ферме Сибирских хасок.
Возвращение в отель.
Ужин.
5 день
Завтрак. Освобождение номеров.
08:00 Трансфер в аэропорт Горно-Алтайск (прибытие в аэропорт в 08:30),
на автовокзал Горно-Алтайск (прибытие на автовокзал в 08:45).
Проживание:
- Благоустроенные номера (2-3 местное размещение) в парк- отеле «Ая». Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано.
Примечание:
- В программе тура возможны несущественные изменения в зависимости от
- погодных и технических условий.
- Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания на экскурсиях и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией/погодными условиями и т. п.
- Указанные расстояния являются приблизительными.