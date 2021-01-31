31.01.2021

Программа тура по дням

1 день

09:00 встреча группы с гидом в Горно-Алтайске на пл. Ленина.

09:40 встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск. Отправление на экскурсию

«Знакомство с Республикой Алтай»: Вас ждет дегустация национальных алтайских блюд и *выступление мастера горлового пения «КАЙ». После дегустации наступает время познакомиться с всесезонным комплексом «Манжерок». Это по праву одно из самых развивающихся и современных мест активного отдыха в Горном Алтае. Во время экскурсии будет возможность подняться на гору Малая Синюха с помощью фуникулера (подъемник от 500 руб/чел. ). Наверху со смотровой площадки можно сделать отличные пейзажные фото, посетить Золотую бабу для финансового благополучия на следующий год, угоститься чаем из алтайских трав в уютном кафе.

Время для самостоятельного обеда.

Каждый найдет здесь развлечение по вкусу: катание на горных лыжах, коньки, сноубордах, санках-ледянках, собачьи упряжки и т. д.

Размещение в отеле парк-отель «Ая» 3*.

Ужин. Встречаем Новый год-2022!

*Участие в Новогоднем банкете (за доп. плату)

2 день

Поздний завтрак, поправляем здоровье… Открываем первый день Нового года замечательной романтичной экскурсией в заказник «Лебединый», куда прилетают на зимовку до 1,5 тысяч птиц, большинство из которых прекрасные лебеди-кликуны, также в заказнике обитают: утки, большой крохаль, занесенный в Красную книгу, чирок-трескунок, широконоска, гоголь, шилохвость и другие. Во время отдыха на озере Светлом Вы сможете покормить птиц со специально оборудованных площадок.

Обед по пути следования (доп. плата).

Возвращение в отель.

Ужин.

3 день

Завтрак.

И вот мы отправляемся на одну из самых популярных экскурсий в зимнее время к Голубым Глазам Катуни. Озера переливаются изумительным

бирюзовым цветом, а их температура +5-+7 позволяет даже искупаться.

Это по праву одно из удивительных мест силы на Алтае.

Обед-перекус с горячем чаем на озерах.

Далее, отправляемся в село Чемал — мекку туристической жизни Алтая. Посещение храма на острове Патмос — это каменный остров на реке Катунь, местные жители ещё величают его Макарьевским островом. Вы не только насладитесь красивыми видами острова, но и познакомитесь с

историей основания христианской миссии в Чемале, историей постройки

храма.

На обратном пути экскурсии заедем в музей русской куклы «Десятиручка»,

где нас ждет праздничная программа «Новогодних гаданий». Возвращение

в отель.

Ужин.

4 день

Завтрак.

Продолжаем автопутешествие по Чуйскому тракту до села Камлак. Там посетим сказочную деревню — «Берендеевка», где живут Берендеи, посетим сыроварню «Камлак», отведаем разные сорта сыра, и поучаствуем в мастер-классе по варению в домашних условиях вкусного и полезного сыра.

Обед по пути следования (доп. плата).

Дополнит наше путешествие знакомство на ферме Сибирских хасок.

Возвращение в отель.

Ужин.

5 день

Завтрак. Освобождение номеров.

08:00 Трансфер в аэропорт Горно-Алтайск (прибытие в аэропорт в 08:30),

на автовокзал Горно-Алтайск (прибытие на автовокзал в 08:45).

Проживание:

Благоустроенные номера (2-3 местное размещение) в парк- отеле «Ая». Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано.

Примечание: