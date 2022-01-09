Встреча и трансфер группы до турбазы в Майминский/Чемальский район Алтая.
07:00 Встреча группы в г. Новосибирске, (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»).
10:00 Встреча группы в г. Барнауле, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул.Дорожная-13).
09:00-11.00 Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска.
Авто-дорога (Чуйский тракт) занесена в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с ее малой исторической частью. Посетите Родину В.М. Шукшина, полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин со смотровой площадки, совершите осмотр одной из 30-ти Тавдинских пещер.
Вечером – заселение на турбазу.
Ужин.
Вечер знакомств.
Протяженность маршрута на автомобиле: от Новосибирска – 520 км, от Барнаула – 320 км, от Горно-Алтайска – 90 км.
Завтрак.
Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни».
И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза.
Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.
Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове прямо посередине горной реки.
Далее пройдете по козьей тропе к старейшей в России Гэс 30-ых годов, тропа проходит по кромке горы с великолепным видом на Катунь.
Обряд исполнения желаний.
Далее, те, кто планирует провести Новый год (новогодний заезд) с организованной программой – совершают переезд в банкетный зал (стоимость 5500-7500 руб., в зависимости от типа банкетного зала).
Остальные участники остаются на базе, где будет устроена легкая анимация, обмен подарками и глинтвейн в зимнем лесу.
Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Завтрак (поздний завтрак – в новогодний заезд).
Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.
В ущелье мы посетим ручей здоровья, писанницу наскальной живописи, каскадный водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.
Далее мы отправимся в красивое место, где среди гор застрял большой и необычный камень круглой формы, который получил название Сердце дракона.
В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями. Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах, создадим свою этно-группу.
Ужин и вечернее общение на базе.
Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 8 км.
Завтрак.
Сегодня нас ждет экскурсия по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Далее, программа на выбор – поездка на ГЛК «Манжерок», где вы можете покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах, или катание на собачьих упряжках – прохождение участка 1 км в роли каюра (оплачивается отдельно).
Ужин.
Творческий мастер-класс для желающих (в новогодний заезд).
Рождественские гадания (в рождественский заезд).
Протяженность маршрута на пешком – 5 км.
08:00 – 09:00
Завтрак, сбор вещей, выезд с т/б.
Трансфер + экскурсия в заказник «Лебединый».
Место, где остаются на зимовку дикие лебеди и утки.
По пути заезд на сувенирные рынки.
Трансфер до Горно-Алтайска, Барнаула, Новосибирска.
Прибытие в Горно-Алтайск – 15:00 (рождественский заезд), 16.00 (новогодний заезд). Рекомендуем разместиться в гостинице «Игман».
Прибытие в г. Барнаул (г. Новоалтайск, ГК «Облепиха») – 17.00. Рекомендуем разместиться в гостинице «Барнаул» или «Аэропорт».
Прибытие в г. Новосибирск (ул. Вокзальная магистраль-1) – 21.00. Рекомендуем разместиться в отеле «Маринс парк отель»
Тур предусматривает проживание на турбазе.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранных дат, руб.:
|даты/тип размещения
|двухместное "Стандарт
|доплата за одноместное "Стандарт"
|трехместное "Студия"
|четырехместное "Люкс"
|30.12 – 03.01
|38 500
|11 000
|36 500
|34 500
|03.01 – 07.01
|36 500
|-
|36 500
|-
В заезды на Рождество предлагается проживание на базе отдыха Чемальское заречье, на Новый год – база отдыха Горный источник (или аналогичные).
Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.
Для граждан РФ:
– Действующий внутренний или заграничный паспорт
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
– Полис обязательного медицинского страхования
Для иностранных граждан:
– Оформленную визу (если она требуется)
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 300-350 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.
Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому Вам здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами здесь очень ограничены.
Празднование Нового года и Рождества проходит в банкетном зале и на территории базы. Банкетный ужин и мероприятия в банкетном зале оплачиваются дополнительно. Уточняйте подробности при бронировании тура.
Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.