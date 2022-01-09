Протяженность маршрута на автомобиле: от Новосибирска – 520 км, от Барнаула – 320 км, от Горно-Алтайска – 90 км.

Авто-дорога ( Чуйский тракт ) занесена в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с ее малой исторической частью. Посетите Родину В.М. Шукшина , полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин со смотровой площадки, совершите осмотр одной из 30-ти Тавдинских пещер.

09:00-11.00 Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска.

10:00 Встреча группы в г. Барнауле, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул.Дорожная-13).

07:00 Встреча группы в г. Новосибирске, (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»).

Встреча и трансфер группы до турбазы в Майминский/Чемальский район Алтая.

Голубые озера «Глаза Катуни». О. Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний. Празднование Нового года

Завтрак.

Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни».

И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза.

Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.

Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове прямо посередине горной реки.

Далее пройдете по козьей тропе к старейшей в России Гэс 30-ых годов, тропа проходит по кромке горы с великолепным видом на Катунь.

Обряд исполнения желаний.

Далее, те, кто планирует провести Новый год (новогодний заезд) с организованной программой – совершают переезд в банкетный зал (стоимость 5500-7500 руб., в зависимости от типа банкетного зала).

Остальные участники остаются на базе, где будет устроена легкая анимация, обмен подарками и глинтвейн в зимнем лесу.

Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.