Новый год и Рождество. Волшебство Алтая

Встретим Новый год

5
3 отзыва
Встретим Новый год или Рождество в заснеженном Горном Алтае! Тепло уютного деревянного дома, бокал глинтвейна и елка, наряженная прямо в лесу – праздник о котором мы мечтали.

Добавим к этому насыщенную экскурсионную программу и бодрящие прогулки по природным достопримечательностям, активный зимний отдых, баню и купание в проруби и получатся незабываемые каникулы!
Новый год и Рождество. Волшебство Алтая
Новый год и Рождество. Волшебство Алтая
Новый год и Рождество. Волшебство Алтая
Новый год и Рождество. Волшебство Алтая
Новый год и Рождество. Волшебство Алтая
Новый год и Рождество. Волшебство Алтая
Новый год и Рождество. Волшебство Алтая
Новый год и Рождество. Волшебство Алтая
Новый год и Рождество. Волшебство Алтая
Новый год и Рождество. Волшебство Алтая
Новый год и Рождество. Волшебство Алтая
Новый год и Рождество. Волшебство Алтая
Ближайшие даты:
03
янв

Что вас ожидает 🤩

«Глаза Катуни»
«Глаза Катуни»
Прогуляемся по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни»
Ущелье горных духов
Ущелье горных духов
Совершим легкий поход по культовому месту алтайцев, где расположено Сердце Дракона
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
При желании, съездим на ГЛК «Манжерок», где сожем покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах
Собачьи упряжки
Собачьи упряжки
Если захотим, с ветерком прокатимся на собачьих упряжках у почувствуем себя настоящими каюерами
Заказник «Лебединый»
Заказник «Лебединый»
Восхитимся красотой этих необычайных птиц

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещеры

Встреча и трансфер группы до турбазы в Майминский/Чемальский район Алтая.

07:00 Встреча группы в г. Новосибирске, (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»).

10:00 Встреча группы в г. Барнауле, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул.Дорожная-13).

09:00-11.00 Встреча группы в аэропорту  г. Горно-Алтайска.

Авто-дорога (Чуйский тракт) занесена в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с ее малой исторической частью. Посетите Родину В.М. Шукшина, полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин со смотровой площадки, совершите осмотр одной из 30-ти Тавдинских пещер.

Вечером – заселение на турбазу.

Ужин.

Вечер знакомств.

Протяженность маршрута на автомобиле: от Новосибирска – 520 км, от Барнаула – 320 км, от Горно-Алтайска – 90 км. 

Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещерыЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещерыЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещерыЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещеры
2 день
Голубые озера «Глаза Катуни». О. Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний. Празднование Нового года

Завтрак.

Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни».

И вправду,  если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза.

Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.

Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове прямо посередине горной реки.

Далее пройдете по козьей тропе к старейшей в России Гэс 30-ых годов, тропа проходит по кромке горы с великолепным видом на Катунь.

Обряд исполнения желаний.

Далее, те, кто планирует провести Новый год (новогодний заезд) с организованной программой – совершают переезд в банкетный зал (стоимость 5500-7500 руб., в зависимости от типа банкетного зала).

Остальные участники остаются на базе, где будет устроена легкая анимация, обмен подарками и глинтвейн в зимнем лесу.

Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км. 

Голубые озера «Глаза Катуни». О. Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний. Празднование Нового годаГолубые озера «Глаза Катуни». О. Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний. Празднование Нового годаГолубые озера «Глаза Катуни». О. Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний. Празднование Нового годаГолубые озера «Глаза Катуни». О. Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний. Празднование Нового года
3 день
Ущелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров Аскат

Завтрак (поздний завтрак – в новогодний заезд).

Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.

В ущелье мы посетим ручей здоровья, писанницу наскальной живописи, каскадный водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.

Далее мы отправимся в красивое место, где среди гор застрял большой и необычный камень круглой формы, который получил название Сердце дракона.

В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями. Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах, создадим свою этно-группу.

Ужин и вечернее общение на базе.

Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 8 км. 

Ущелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров АскатУщелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров АскатУщелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров АскатУщелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров Аскат
4 день
Катание на собачьих упряжках. Замерзший водопад (Камышлинский)

Завтрак.

Сегодня нас ждет экскурсия по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

Далее, программа на выбор – поездка на ГЛК «Манжерок», где вы можете покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах, или катание на собачьих упряжках – прохождение участка 1 км в роли каюра (оплачивается отдельно).

Ужин.

Творческий мастер-класс для желающих (в новогодний заезд).

Рождественские гадания (в рождественский заезд).

Протяженность маршрута на пешком – 5 км. 

Катание на собачьих упряжках. Замерзший водопад (Камышлинский)Катание на собачьих упряжках. Замерзший водопад (Камышлинский)Катание на собачьих упряжках. Замерзший водопад (Камышлинский)Катание на собачьих упряжках. Замерзший водопад (Камышлинский)
5 день
Озеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансфер

08:00 – 09:00

Завтрак, сбор вещей, выезд с т/б.

Трансфер + экскурсия в заказник «Лебединый».

Место, где остаются на зимовку дикие лебеди и утки.

По пути заезд на сувенирные рынки.

Трансфер до Горно-Алтайска, Барнаула, Новосибирска.

Прибытие в Горно-Алтайск – 15:00 (рождественский заезд), 16.00 (новогодний заезд). Рекомендуем разместиться в гостинице «Игман».

Прибытие в г. Барнаул (г. Новоалтайск, ГК «Облепиха») – 17.00. Рекомендуем разместиться в гостинице «Барнаул» или «Аэропорт».

Прибытие в г. Новосибирск (ул. Вокзальная магистраль-1) – 21.00. Рекомендуем разместиться в отеле «Маринс парк отель»

Озеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансферОзеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансферОзеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансферОзеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансфер

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранных дат, руб.:
даты/тип размещения двухместное "Стандарт доплата за одноместное "Стандарт" трехместное "Студия"  четырехместное "Люкс"
30.12 – 03.01 38 500 11 000 36 500 34 500
03.01 – 07.01 36 500 - 36 500 -
  • «Стандарт» – душ и туалет в номере;
  • семейный номер «Студия» или «Люкс» – душ и туалет в номере.

В заезды на Рождество предлагается проживание на базе отдыха Чемальское заречье, на Новый год – база отдыха Горный источник (или аналогичные).  

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Новосибирск/г. Барнаул/г. Горно-Алтайск – турбаза - г. Горно-Алтайск/г. Барнаул/г. Новосибирск (1240 км)
  • Питание – 4 завтрака в кафе
  • Питание – 3 ужина в кафе и фуршет перед банкетом (кроме банкетного)
  • Проживание на турбазах – 4 ночи
  • Баня – 1 раз
  • Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг, отмеченных «оплачивается дополнительно»
  • Работа гидов и организаторов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск/г. Барнаул/г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание (обеды) – средний чек 350-550 руб.
  • Катание на собачьих упряжках – 2 000 руб.
  • Услуги горнолыжного комплекса (прокат горных лыж или сноуборда на весь день – 500-750 руб. стоимость подъемника – 80-120 руб. /1 раз)
  • Банкетный ужин и банкетные мероприятия – от 2 500 до 7 500 руб. в зависимости от типа банкетного зала
Место начала и завершения?
Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обувь: удобные ботинки/валенки/угги/унты для экскурсий. Теплые тапочки, закрытые (чтобы ходить в них по помещению). Банкетный зал позволяет надеть туфли на торжественное мероприятие (но, это не обязательный элемент одежды);
  • Верхняя одежда: горнолыжный костюм (если его нет, то можно заменить штанами на синтепоне и непродаваемой курткой), шапка теплая, шарф и балаклава (отлично подойдет для конной экскурсии), горнолыжные перчатки, или другие теплые варежки/перчатки;
  • Одежда: жилет на синтепоне, теплый свитер, термобелье (можно заменить теплым спортивным костюмом), шерстяные носки, просто носки;
  • Торжественная одежда: торжественная одежда, или тематический костюм – приветствуются! Банкетный зал позволяет надеть платье, туфли.
  • Предметы личной гигиены, полотенце, индивидуальная аптечка.
  • Подарок для любого случайно выбранного участника события. Подарок выбирается на Ваше усмотрение.
  • Для тех, кто планирует посетить горнолыжный комплекс – горные лыжи, или сноуборд, ботинки, очки, перчатки (если есть в наличии). Также, все это вы можете взять в прокат на горнолыжной турбазе.
  • По поводу алкоголя (для кого актуально) – на банкетном ужине будет только шампанское. Можно взять алкоголь с собой.
Входит ли трансфер до туристической базы в стоимость тура?

Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.

Какие документы мне необходимо взять с собой?

Для граждан РФ:

– Действующий внутренний или заграничный паспорт
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
– Полис обязательного медицинского страхования

Для иностранных граждан:

– Оформленную визу (если она требуется)
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)

Необходимо ли иметь с собой наличные денежные средства?

Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 300-350 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.

Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому Вам здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами здесь очень ограничены.

Включен ли праздничный ужин в стоимость тура и где он будет проходить?

Празднование Нового года и Рождества проходит в банкетном зале и на территории базы. Банкетный ужин и мероприятия в банкетном зале оплачиваются дополнительно. Уточняйте подробности при бронировании тура.

Какая нас ожидает погода в туре?

Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
9 янв 2022
Очень благодарны за великолепные новогодние праздничные дни. В усадьбе хорошие, чистые, комфортные и просторные номера. Уютная мангальная зона. Новогодний банкет прекрасно организован, было весело, танцы и салют.
Экскурсии всё были интесеные, очень красивые виды…
Отдельная благодарность гиду-Ивану!!!! Увлекательно рассказывал, с ним время в пути пролетало незаметно.
Ч
5 янв 2022
Большое спасибо, очень все понравилось, хороший отель, отличная кухня, за 4 дня посетили много экскурсий, увидели красоту Алтайского края, остались очень довольны,ещё раз большое спасибо за организацию. Единственное не пришлось посетить баню, там свои правила, а гид нам сказал разбирайтесь сами.
Е
22 июня 2022
Что касается встречающей стороны, это отдельное спасибо за организацию тура! Наш гид Юлия - один из лучших гидов, которых я встречала! Благодаря ей мы всей группой влюбились в Алтай с первого взгляда! И было чувство, что приехал не просто в туристическую поездку, а к близким людям в гости! Было очень познавательно, интересно и очень душевно! Спасибо огромное!

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