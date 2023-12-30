Чемодан собирай и лети на Алтай! Новогодняя пора станет ещё более волшебной в этом путешествии. Откладываем все предпраздничные заботы и едем наслаждаться заснеженной тайгой. Вас ждут уникальный остров Патмос, Телецкое озеро, «глаза Катуни» и секреты Алтайского заповедника. Насладимся различными зимними забавами в горнолыжном комплексе, попаримся в баньке и весело-весело встретим Новый год!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Комплект необходимой одежды: тёплый пуховик и брюки, 1-2 тёплых свитера, несколько футболок и термобельё, тёплая шапка, шарф, варежки, комплект одежды для гостиницы.

Также важно иметь тёплую обувь. Оптимальный выбор — валенки. Если в вашем арсенале их нет, советуем взять самые тёплые ботинки/сапоги достаточно удобные и просторные, чтобы нога в шерстяном носке чувствовала себя свободно.

Не забудьте купальник и большое полотенце, если мечтаете о купании в незамерзающих Голубых озёрах.

Питание: предусмотрено 2-хразовое питание. Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просим заранее (при бронировании тура) предупредить о предпочтениях в еде.