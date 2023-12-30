Увидеть Голубые озёра, встретить Новый год у Телецкого озера и побывать на острове Патмос
Насладимся различными зимними забавами в горнолыжном комплексе, попаримся в баньке и весело-весело встретим Новый год!
дек
Описание
Организационные детали
Комплект необходимой одежды: тёплый пуховик и брюки, 1-2 тёплых свитера, несколько футболок и термобельё, тёплая шапка, шарф, варежки, комплект одежды для гостиницы.
Также важно иметь тёплую обувь. Оптимальный выбор — валенки. Если в вашем арсенале их нет, советуем взять самые тёплые ботинки/сапоги достаточно удобные и просторные, чтобы нога в шерстяном носке чувствовала себя свободно.
Не забудьте купальник и большое полотенце, если мечтаете о купании в незамерзающих Голубых озёрах.
Питание: предусмотрено 2-хразовое питание. Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просим заранее (при бронировании тура) предупредить о предпочтениях в еде.
Программа тура по дням
Остров Патмос и Голубые озёра
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска, а затем отправимся в гостиницу на заселение. После этого начнём знакомство с алтайскими красотами. Первым делом доберёмся до знаменитого острова Патмос, где расположен действующий храм Иоанна Богослова. Дойти до него можно по подвесному мосту. Увидим Ворота Сартакпая — место слияния Катуни и Чемала.
Далее проследуем к Голубым озёрам или «глазам Катуни». Их становится видно осенью, а зимой даже в сильные холода они не замерзают. Самые отважные смогут искупаться в студёной воде, а потом попариться в деревенской баньке. Если погода нас подведёт, то мы заменим эту экскурсию посещением урочища Че-Чкыш («Долины горных духов»).
Переезд в Артыбаш и встреча Нового года
Сегодня переезжаем в Артыбаш. По прибытии после заселения для вас проведут экскурсию по посёлку: вы узнаете, как русские первопроходцы осваивали Телецкое озеро, познакомитесь с историей основания Артыбаша и Иогача, а ещё услышите древние алтайские легенды.
Вечером собираемся за праздничным ужином в ресторане гостиницы. Только представьте: вокруг сосны и лесная тишина, а на небе зажглись звёзды. Настоящая сказка! Мы приготовили специальную программу, чтобы весело провести время в эту чудесную ночь.
Горнолыжный комплекс «Телецкий»
Начинаем год активно! Сегодняшний день посвятим развлечениям в горнолыжном комплексе «Телецкий». Будем наслаждаться зимними забавами, дышать свежим воздухом и любоваться окружающими пейзажами. За дополнительную плату вы сможете покататься на снегоходах, в собачьих упряжках или на «плюшках».
Заряженные и счастливые вернёмся отдыхать в гостиницу.
Алтайский заповедник
В этот день отправляемся в посёлок Яйлю — центральную усадьбу Алтайского заповедника. По пути полюбуемся заснеженной тайгой. Добравшись до места назначения начнём осмотр достопримечательностей. Вас ждёт экскурсия на Яйлинскую метеостанцию и к родовому кедру, а ещё гид расскажет вам множество интересных историй.
После этого вернёмся в Артыбаш.
Окончание тура
Вот и подошло к концу наше небольшое алтайское путешествие. Мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Горно-Алтайска или Барнаул, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.