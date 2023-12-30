Новогоднее чудо на Алтае: природные достопримечательности и праздничный ужин

Увидеть Голубые озёра, встретить Новый год у Телецкого озера и побывать на острове Патмос

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Чемодан собирай и лети на Алтай! Новогодняя пора станет ещё более волшебной в этом путешествии. Откладываем все предпраздничные заботы и едем наслаждаться заснеженной тайгой. Вас ждут уникальный остров Патмос, Телецкое озеро, «глаза Катуни» и секреты Алтайского заповедника.

Насладимся различными зимними забавами в горнолыжном комплексе, попаримся в баньке и весело-весело встретим Новый год!
Новогоднее чудо на Алтае: природные достопримечательности и праздничный ужин
Новогоднее чудо на Алтае: природные достопримечательности и праздничный ужин
Новогоднее чудо на Алтае: природные достопримечательности и праздничный ужин
Новогоднее чудо на Алтае: природные достопримечательности и праздничный ужин
Новогоднее чудо на Алтае: природные достопримечательности и праздничный ужин
Новогоднее чудо на Алтае: природные достопримечательности и праздничный ужин
Новогоднее чудо на Алтае: природные достопримечательности и праздничный ужин
Новогоднее чудо на Алтае: природные достопримечательности и праздничный ужин
Новогоднее чудо на Алтае: природные достопримечательности и праздничный ужин
Новогоднее чудо на Алтае: природные достопримечательности и праздничный ужин
Ближайшие даты:
30
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Комплект необходимой одежды: тёплый пуховик и брюки, 1-2 тёплых свитера, несколько футболок и термобельё, тёплая шапка, шарф, варежки, комплект одежды для гостиницы.

Также важно иметь тёплую обувь. Оптимальный выбор — валенки. Если в вашем арсенале их нет, советуем взять самые тёплые ботинки/сапоги достаточно удобные и просторные, чтобы нога в шерстяном носке чувствовала себя свободно.

Не забудьте купальник и большое полотенце, если мечтаете о купании в незамерзающих Голубых озёрах.

Питание: предусмотрено 2-хразовое питание. Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просим заранее (при бронировании тура) предупредить о предпочтениях в еде.

Программа тура по дням

1 день

Остров Патмос и Голубые озёра

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска, а затем отправимся в гостиницу на заселение. После этого начнём знакомство с алтайскими красотами. Первым делом доберёмся до знаменитого острова Патмос, где расположен действующий храм Иоанна Богослова. Дойти до него можно по подвесному мосту. Увидим Ворота Сартакпая — место слияния Катуни и Чемала.

Далее проследуем к Голубым озёрам или «глазам Катуни». Их становится видно осенью, а зимой даже в сильные холода они не замерзают. Самые отважные смогут искупаться в студёной воде, а потом попариться в деревенской баньке. Если погода нас подведёт, то мы заменим эту экскурсию посещением урочища Че-Чкыш («Долины горных духов»).

Остров Патмос и Голубые озёраОстров Патмос и Голубые озёраОстров Патмос и Голубые озёраОстров Патмос и Голубые озёра
2 день

Переезд в Артыбаш и встреча Нового года

Сегодня переезжаем в Артыбаш. По прибытии после заселения для вас проведут экскурсию по посёлку: вы узнаете, как русские первопроходцы осваивали Телецкое озеро, познакомитесь с историей основания Артыбаша и Иогача, а ещё услышите древние алтайские легенды.

Вечером собираемся за праздничным ужином в ресторане гостиницы. Только представьте: вокруг сосны и лесная тишина, а на небе зажглись звёзды. Настоящая сказка! Мы приготовили специальную программу, чтобы весело провести время в эту чудесную ночь.

Переезд в Артыбаш и встреча Нового годаПереезд в Артыбаш и встреча Нового годаПереезд в Артыбаш и встреча Нового годаПереезд в Артыбаш и встреча Нового года
3 день

Горнолыжный комплекс «Телецкий»

Начинаем год активно! Сегодняшний день посвятим развлечениям в горнолыжном комплексе «Телецкий». Будем наслаждаться зимними забавами, дышать свежим воздухом и любоваться окружающими пейзажами. За дополнительную плату вы сможете покататься на снегоходах, в собачьих упряжках или на «плюшках».

Заряженные и счастливые вернёмся отдыхать в гостиницу.

Горнолыжный комплекс «Телецкий»Горнолыжный комплекс «Телецкий»Горнолыжный комплекс «Телецкий»Горнолыжный комплекс «Телецкий»
4 день

Алтайский заповедник

В этот день отправляемся в посёлок Яйлю — центральную усадьбу Алтайского заповедника. По пути полюбуемся заснеженной тайгой. Добравшись до места назначения начнём осмотр достопримечательностей. Вас ждёт экскурсия на Яйлинскую метеостанцию и к родовому кедру, а ещё гид расскажет вам множество интересных историй.

После этого вернёмся в Артыбаш.

Алтайский заповедникАлтайский заповедникАлтайский заповедникАлтайский заповедник
5 день

Окончание тура

Вот и подошло к концу наше небольшое алтайское путешествие. Мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска или Барнаул, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Можно с детьми
Многодневные туры
5-дневные туры
Чемал
Популярные места
Телецкое озеро
Природа и пейзажи
Алтай
Зимние
Новогодние 2024
Новогодние туры 2024
С ужином

Похожие туры из Горно-Алтайска

По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
Насладиться скоростью, покорить перевалы и пожить в уютных деревянных домиках у озера
Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00 / ж. - д. вокзал, д...
7 дек
21 дек
11 янв
25 янв
45 000 за человека
Праздничные выходные на Алтае
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Праздничные выходные на Алтае
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
23 фев
4 мар
от 48 000 за человека
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимнее Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
г. Горно-Алтайск
8 дек
26 янв
9 фев
23 фев
23 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Горно-Алтайске
ХОРОШО
🧭
ТАМ