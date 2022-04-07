Об экскурсии

Горно-Алтайск – столица Республики Алтай, расположенная в Горной долине, окруженная горами, холмами и лесами. Это один из самых зелёных городов России. Вы увидите все главные достопримечательности города, исторические памятники, парки и современную архитектуру.

Вы увидите Национальный музей имени А. В. Анохина – самый большой музей за Уралом и первый музей республики, где представлены экспозиции природы Горного Алтая, его археологии и этнографии, истории и изобразительного искусства, содержащие более 50000 экспонатов. В музее хранятся уникальные коллекции по палеонтологии, археологии, минералогии, археологические экспонаты самой древней в Сибири (Улалинской) стоянки первобытного человека, экспонаты из курганов Ак-Алаха с плато Укок, памятники древнетюркской рунической письменности, этнографические предметы коренного алтайского населения и русских старообрядцев, а также основной фонд картин выдающегося алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.

В рамках экскурсии вы посетите самую древнюю стоянку эпохи Палеолита, подниметесь на обзорную точку горы Тугая, откуда открывается замечательный вид на горные массивы.