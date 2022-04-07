Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску в формате лайт

Горно-Алтайск - столица Республики Алтай, расположенная в Горной долине, окруженная горами, холмами и лесами

Групповая
Горно-Алтайск – столица Республики Алтай, расположенная в Горной долине, окруженная горами, холмами и лесами.

Это один из самых зелёных городов России.

Вы увидите все главные достопримечательности города, исторические памятники, парки и современную архитектуру.
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску в формате лайт
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску в формате лайт
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску в формате лайт
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску в формате лайт
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску в формате лайт

Что вас ожидает 🤩

  • Архитектурно-исторические памятники города
  • Парки
  • Современные арт-объекты
  • Национальный музей имени А. В. Анохина
  • Гора Тугая

Об экскурсии

Горно-Алтайск – столица Республики Алтай, расположенная в Горной долине, окруженная горами, холмами и лесами. Это один из самых зелёных городов России. Вы увидите все главные достопримечательности города, исторические памятники, парки и современную архитектуру.
Вы увидите Национальный музей имени А. В. Анохина – самый большой музей за Уралом и первый музей республики, где представлены экспозиции природы Горного Алтая, его археологии и этнографии, истории и изобразительного искусства, содержащие более 50000 экспонатов. В музее хранятся уникальные коллекции по палеонтологии, археологии, минералогии, археологические экспонаты самой древней в Сибири (Улалинской) стоянки первобытного человека, экспонаты из курганов Ак-Алаха с плато Укок, памятники древнетюркской рунической письменности, этнографические предметы коренного алтайского населения и русских старообрядцев, а также основной фонд картин выдающегося алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.
В рамках экскурсии вы посетите самую древнюю стоянку эпохи Палеолита, подниметесь на обзорную точку горы Тугая, откуда открывается замечательный вид на горные массивы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Питание
  • Входной билет в музей (от 50 руб. до 250 руб.)
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

См. календарь

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