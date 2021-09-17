Путешествие к северным склонам Катунского хребта к системе красивейших каскадных высокогорных озер. Помимо живописных пейзажей группу также ожидает встреча с редкими растениями, произрастающими в этих местах. Часть Мультинских озер расположены на территории Катунского биосферного заповедника. Этот маршрут рассчитан на тех, кто любит пешие горные походы и хочет наслаждаться красотой окружающего пейзажа в полной мере, без утомительного груза за спиной. Вы пойдете горными тропами, а тяжесть ваших вещей возьмут на себя кони.
Во время автопутешествия туристы проедут по знаменитому Чуйскому тракту до Семинского перевала, затем по автодороге на Усть-Коксу. По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
Размещение согласно выбранному варианту (палатка/домики).
Инструктаж, подготовка к походу. Баня.
Протяженность: авто – 400 км.
Переезд на автомобиле повышенной проходимости «ГАЗ-66», УАЗ до Нижнего Мультинского озера.
Нижнее из системы Мультинских озеро находится на высоте 1710 м.н.у.м., длина его 2370 м, максимальная ширина 900 м, средняя глубина 21 м.
На берегу озера на живописной поляне среди кедров, кустов жимолости и смородины разбиваем лагерь, в котором ей и предстоит провести несколько ночей.
После обеда гости Алтая отправляются в пешую прогулку на Среднее из озер (1740 м.н.у.м.), длина 1990 м, максимальная ширина 750 м, средняя глубина 8 м.
Нижнее и Среднее Мультинские озера соединяются протокой, называемой «Шумы».
Экскурсия займет 3-4 часа. Протяженность: авто – 25 км, пешком – 5 км.
Ранний подъем.
В этот день туристов ожидает первый длинный переход.
Но чтобы не повторять прогулку по тропе предыдущего дня Нижнее Мультинское озеро группа пересекает на катере.
Далее отправляемся в пешее путешествие вдоль берега Среднего Мультинского озера.
На берегу этого озера расположен кордон Катунского биосферного заповедника, где группа делает небольшую остановку и инструктор предъявляет пропуска на охраняемую территорию.
Далее тропа идет вдоль берега реки и приводит путников к Верхнему Мультинскому озеру.
Это самое дикое и наиболее живописное озеро.
В него небольшими эффектными водопадами обрываются одиннадцать ручьев.
Высота падения одного из них 60 м.
Озеро овальной формы, длина около 1,5 км, ширина 0,5 км, окружено заснеженными вершинами.
В пути 7-8 часов. Протяженность: катер – 9 км, пешком – 16 км.
И снова ранний подъем, ведь сегодня путь группы лежит на Поперечное озеро.
Путь по длине примерно такой же, как и до Верхнего Мультинского, и до кордона заповедника ничем не отличается от тропы предыдущего дня.
И лишь пройдя немного от границы заповедника тропа сворачивает налево и постепенно набирая высоту группа приходит к цели дня – озеру Поперечное.
В бирюзовой глади озера отражаются белоснежные вершины, окружающие его со всех сторон.
Особенно завораживает это зрелище в безветренные дни, под бездонной синью неба по которому бегут белоснежные облака.
Жемчужные ниточки водопадов украшают прибрежные скалы. Озеро вытянуто с севера на юг на 1,7 км.
В пути 7-8 часов. Протяженность: катер – 5 км, пешком – 22 км.
Сегодня туристы познакомятся с основами конного туризма, совершив конную экскурсию к водопаду и озеру с одноименным названием Куйгук.
После завтрака будет проведен инструктаж по технике безопасности и правилам управления лошадьми.
Каждому туристу подберут коня и группа отправится в путь.
Группа передвигается по конной тропе, которая идет сначала вдоль правого берега реки Мульта, затем уходит в долину реки Куйгук.
Оставив лошадей на полянке под сенью хвойного леса, движение продолжаем пешком.
Путь недалек, но крупные камни немного усложняют дорогу. Но вид водопада компенсирует все трудности.
Немного отдохнув и сделав памятные снимки на фоне водопада отправляемся к озеру немного поднявшись в гору.
Куйгукские озера – два высокогорных озера (Верхнее и Нижнее).
Вдоволь насладившись красотой и спокойствием этого места возвращаемся на Нижнее Мультинское озеро.
В пути 6-7 часов. Протяженность: кони – 24 км, пешком – 2 км.
В этот день туристы смогут насладиться видом Нижнего Мультинского озера с высоты птичьего полета.
Для этого путешественники отправляются по тропе до обзорной площадки над озером.
Энергия будет потрачена не зря. Бесконечная синь зеркала озера притягивает взгляды даже самых взыскательных путешественников.
В водной глади озера отражаются склоны гор, окружающих озеро. Можно неспешно наслаждаться великолепием природы Катунского хребта.
В пути 3-4 часа. Протяженность: пешком – 10 км.
Спускаемся вниз по долине реки Мульта в село Маральник на машине повышенной проходимости.
От села Маральник на микроавтобусе переезжаем в село Верхний Уймон.
Посещение музея Н.К.Рериха, в котором представлены репродукции многих его картин.
Музей расположился на территории бывшей усадьбы старовера Вахрамея Семёновича Атаманова, где в августе 1926 года на 13 дней останавливался Николай Константинович Рерих с Еленой Ивановной и сыном Юрием в ходе Центрально-Азиатской экспедиции.
Посещение музея старообрядчества.
Музей находится в обычном крестьянском доме, где воссоздана обстановка типичной старообрядческой семьи.
Здесь представлены предметы быта, посуда, старые книги и другие интересные экспонаты.
Уникален не только музей, но и его создатель – Раиса Павловна Кучуганова, она обладает удивительным даром рассказчицы.
Восхищает, с какой любовью и энтузиазмом отдаёт себя делу сохранения старообрядческой культуры эта женщина.
Переезд до турбазы «Таежник».
Протяженность: авто – 345 км.
Выезд до Барнаула и Новосибирска в 22.30. Прибытие в Барнаул в 4 утра. Прибытие в Новосибирск в 7 утра.
Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется на следующий день после завершения тура, ко времени вылета самолета.
Ночевка в палатке бесплатно. Возможно заранее забронировать место в домике (за доп. плату).
Для пешего тура с конным или авто сопровождением, необходимо иметь:
На маршруте выдается все необходимое снаряжение.
Маршрут не сложный, для участия в нем туристы должны иметь хорошую физическую подготовку (возможность преодолевать в день по 20-30 км пешком , без груза).
До Нижнего Мультинского озера (и обратно) туристы забрасываются на автомобиле высокой проходимости (УАЗ или Газ-66).
На маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха.
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
Маршрут не сложный, для участия в нем туристы должны иметь хорошую физическую подготовку (возможность преодолевать в день по 20-30 км пешком, без груза).
Дети до 12 лет на маршрут не допускаются. Дети с 12 лет только в сопровождении родителей.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т.к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с.Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета( сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г.ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ.
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.
Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб./сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),