Сочетание активных прогулок и расслабляющего отдыха, дикой природы и комфорта, недалеко от цивилизации, в то же время уже достаточно глубоко в природу. Каждый день тура погружает в познание одной из стихий: воды, огня, воздуха и земли. Медитация у реки, прогулка в лесу, звуки природы, дуновение ветра, общение у костра – все это наполняет энергией и помогает обрести внутреннюю гармонию.

Погрузимся в подлинную атмосферу кочевой культуры, сохранив при этом современный стиль жизни

Нас ждет восхождение по северному гребню на Бабырган, где нам откроются потрясающие виды на долину реки Катунь

Совершим умиротворяющую конную прогулку и пообщаемся с алтайскими лошадками

Совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада и купанием в его бодрящих водах

По желанию полетаем на парапланах или запустим воздушного змея

Программа тура по дням

1 день Стихия – Огонь. Ритуал "кормление огня"

Встреча в Горно-Алтайске: аэропорт, автовокзал; Барнауле (по согласованию). Трансфер Горно-Алтайск – Бирюзовая Катунь (45 км). Размещение в юрточном кемпинге «Алтайское кочевье». Юрточный кемпинг «Алтайское кочевье» – это сочетание комфорта и аутентичности. Мы верим, что каждый человек стремится к единству с природой – силой, которая подарила ему жизнь. Мы познакомим Вас с духом кочевников, поможем исследовать опыт предков, при этом сохраним атмосферу современного, комфортного отдыха в окружении чистого воздуха и алтайских гор. Приветственное слово с привычным кофе в непривычной алтайской обстановке, а также травяной таежный или облепиховый чай. Отдых. Обед. Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь. Мы пройдемся по эко-тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: альпийские луга, смешанные леса, луговые участки и гористая местность. Вы также увидите, уникальные краснокнижные растения, вдохнете целебный воздух гор и соснового бора. Завершением экскурсии станет посещение Тавдинских пещер – это знаковое место Алтая, где мы погрузимся в изучение Тропы предков, посетим шесть пещер, гротов и арочных сводов (1.5 часа, 2 км). Продолжим прогулку до смотровой площадки к величественному памятнику Н. К. Рериха, откуда открывается захватывающий вид на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами. Эти самые волны выточили в скале древний грот Ихтиандра. Ужин «на огне». Ритуал «Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем то, что будет ожидать нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормление огня. Пешком – 3 км, авто – 60 км.

2 день Стихия – Земля. По Алтайским тропам

Завтрак. Трансфер Бирюзовая Катунь – место начала эко-тропы (60 км). Экскурсия-хайкинг на гору Бабырган – вершине Семинского хребта, первой встречающей всех путешественников по Чуйскому тракту. Маршрут на Бабырган по северному гребню – самый простой и доступный. Максимальная высота горы – 1008,6 м, минимальная – 316 м, и это значит, что предстоит подняться почти на 700 метров. На подъем и спуск в спокойном темпе уйдет примерно 5-7 часов. Длина тропы – 3,5 км до вершины и столько же обратно. Восхождение достаточно затяжное, встречаются крутые подъемы. Покорителям вершины рекомендуют взять удобную обувь, палки для трекинга, питьевую воду – на тропе нет источников воды. Лучше планировать восхождение в сухую и нежаркую погоду. С горы открываются потрясающие виды на долину реки Катунь. На вершине вы увидите плато с останцами, каждый из которых имеет свою высоту. Ветра наделили их причудливыми формами. Обед – ланч-бокс. Трансфер Бабырган – Бирюзовая Катунь (60 км). По желанию: мастер-класс (за доп.плату) по скалолазанию на Виа Феррата, для тех, кто еще бодр. Ужин в стиле гастро-тревел-пати. Вечерняя интерактивная программа, где Вы сможете: поучаствовать в объединяющем кулинарном мастер-классе в стиле алтайской традиции «чой-чой»

в стиле алтайской традиции «чой-чой» совершить конную прогулку по живописной местности вблизи кемпинга

по живописной местности вблизи кемпинга увидеть, как можно поставить юрту за 30 минут и помочь в этом. Пешком – 7 км, авто – 120 км.

3 день Стихия – Воздух. Летящий Алтай

Завтрак. Трансфер Бирюзовая Катунь – с.Солоновка (160 км). Параглайдинг. Экскурсия-полет (за доп.плату). Вас взбудоражит идея совершить полет на параплане с так называемого «Фаса Алтая» (термин ввел академик В.А.Обручев) над самой границей Западно-Сибирской равнины и Алтайских гор, увидеть разноцветье лугов и полей, поймать ощущение свободы и бескрайности. Прыжок в тандеме с инструктором с горы Толстуха в районе села Солоновка, основанного староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения дельта-парапланеристов. Обед. Программа для тех, кто не летает: прогулка по терренкурам до «Амбарчиков»/«Огородчиков» или воздушные змеи и кайты – забава для взрослых детей. Скальные гранитные комплексы – уникальные геологические объекты с отличной панорамой для фотосессий. Перед вами откроются бесконечные алтайские равнины, а за вашими спинами вырастут Алтайские горы. И мы прогуляемся посредине между небом и землей, подружимся с алтайским ветром. А душе подарим ощущение полёта и свободы, как было в беззаботном детстве! Трансфер с.Солоновка – Бирюзовая Катунь (160 км). Ужин. По желанию: прогулка и фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор», а также посещение русской бани (за доп.плату). Баня на Алтае – особый ритуал, во время которого можно омолодиться в теплом чане с отваром из душицы, эвкалипта, ромашки и другими алтайскими травами на открытом воздухе. Пешком – 3 км, авто – 320 км

4 день Стихия – Вода. Алтайский круговорот

Завтрак. Трансфер Бирюзовая Катунь – Усть-Сема (30 км). Всем известно, что один в поле не воин, а мы с вами уже давно настоящая дружная команда. Попробуем себя на целеустремленность и командный дух, совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада и купанием в его бодрящих водах. Именно сплав позволит Вам сблизиться с еще одной стихией – водой. Рафтинг интересен, как любителям экстрима, так и тем, кто хочет увидеть природу и берега Катуни с необычного ракурса. Камышлинский водопад удивит даже искушенных: два каскада разбивают воду на миллион мелких брызг, ударяющихся о землю с характерным рокотом. Привлекателен не только сам водоем, но и природа, окружающая его. Обед – ланч-бокс. Трансфер до юрточного кемпинга «Алтайское кочевье» (10 км). По желанию: сбор лекарственных трав вблизи кемпинга или прогулка на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Впечатление дня – восстанавливающий сон на ульях. Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного. Медитативный релакс. Концептуальный ужин «Кухня алтайских нео-кочевников» с дегустацией местных блюд и фольклорной программой. С помощью мелодий кайчи (уникального горлового пения) Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, сможете ближе познакомиться с национальными легендами, узнаете, как же играют на национальных музыкальных инструментах (комус, топшуур), станете слушателем, а, возможно, и участником импровизированного алтайского оркестра. Пешком – 7 км, авто – 40 км.

5 день Отъезд