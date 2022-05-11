Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня

Сочетание активных прогулок и расслабляющего отдыха, дикой природы

5
3 отзыва
Сочетание активных прогулок и расслабляющего отдыха, дикой природы и комфорта, недалеко от цивилизации, в то же время уже достаточно глубоко в природу. Каждый день тура погружает в познание одной из стихий: воды, огня, воздуха и земли.

Медитация у реки, прогулка в лесу, звуки природы, дуновение ветра, общение у костра – все это наполняет энергией и помогает обрести внутреннюю гармонию.
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
Почувствуй Алтай: 4 стихии за 4 дня
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Что вас ожидает 🤩

Полет в небе Алтая
Полет в небе Алтая
По желанию полетаем на парапланах или запустим воздушного змея
Освежающий сплав
Освежающий сплав
Совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада и купанием в его бодрящих водах
Конная прогулка по живописным местам
Конная прогулка по живописным местам
Совершим умиротворяющую конную прогулку и пообщаемся с алтайскими лошадками
Хайкинг на гору Бабырган
Хайкинг на гору Бабырган
Нас ждет восхождение по северному гребню на Бабырган, где нам откроются потрясающие виды на долину реки Катунь
Проживание в аутентичном кемпинге
Проживание в аутентичном кемпинге
Погрузимся в подлинную атмосферу кочевой культуры, сохранив при этом современный стиль жизни

Программа тура по дням

1 день
Стихия – Огонь. Ритуал &quot;кормление огня&quot;

Встреча в Горно-Алтайске: аэропорт, автовокзал; Барнауле (по согласованию). 

Трансфер Горно-Алтайск – Бирюзовая Катунь (45 км). 

Размещение в юрточном кемпинге «Алтайское кочевье».

Юрточный кемпинг «Алтайское кочевье» – это сочетание комфорта и аутентичности. 

Мы верим, что каждый человек стремится к единству с природой – силой, которая подарила ему жизнь. 

Мы познакомим Вас с духом кочевников, поможем исследовать опыт предков, при этом сохраним атмосферу современного, комфортного отдыха в окружении чистого воздуха и алтайских гор. 

Приветственное слово с привычным кофе в непривычной алтайской обстановке, а также травяной таежный или облепиховый чай. 

Отдых. 

Обед. 

Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь. 

Мы пройдемся по эко-тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: альпийские луга, смешанные леса, луговые участки и гористая местность. 

Вы также увидите, уникальные краснокнижные растения, вдохнете целебный воздух гор и соснового бора. 

Завершением экскурсии станет посещение Тавдинских пещер – это знаковое место Алтая, где мы погрузимся в изучение Тропы предков, посетим шесть пещер, гротов и арочных сводов (1.5 часа, 2 км). 

Продолжим прогулку до смотровой площадки к величественному памятнику Н. К. Рериха, откуда открывается захватывающий вид на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами. 

Эти самые волны выточили в скале древний грот Ихтиандра.

Ужин «на огне». 

Ритуал «Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем то, что будет ожидать нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормление огня. 

Пешком – 3 км, авто – 60 км.

Стихия – Огонь. Ритуал &quot;кормление огня&quot;Стихия – Огонь. Ритуал &quot;кормление огня&quot;Стихия – Огонь. Ритуал &quot;кормление огня&quot;Стихия – Огонь. Ритуал &quot;кормление огня&quot;Стихия – Огонь. Ритуал &quot;кормление огня&quot;
2 день
Стихия – Земля. По Алтайским тропам

Завтрак. 

Трансфер Бирюзовая Катунь – место начала эко-тропы (60 км). 

Экскурсия-хайкинг на гору Бабырган – вершине Семинского хребта, первой встречающей всех путешественников по Чуйскому тракту.

Маршрут на Бабырган по северному гребню – самый простой и доступный. 

Максимальная высота горы – 1008,6 м, минимальная – 316 м, и это значит, что предстоит подняться почти на 700 метров. 

На подъем и спуск в спокойном темпе уйдет примерно 5-7 часов.

Длина тропы – 3,5 км до вершины и столько же обратно.

Восхождение достаточно затяжное, встречаются крутые подъемы. 

Покорителям вершины рекомендуют взять удобную обувь, палки для трекинга, питьевую воду – на тропе нет источников воды.

Лучше планировать восхождение в сухую и нежаркую погоду.

С горы открываются потрясающие виды на долину реки Катунь.

На вершине вы увидите плато с останцами, каждый из которых имеет свою высоту. 

Ветра наделили их причудливыми формами. 

Обед – ланч-бокс. 

Трансфер Бабырган – Бирюзовая Катунь (60 км). 

По желанию: мастер-класс (за доп.плату) по скалолазанию на Виа Феррата, для тех, кто еще бодр.

 Ужин в стиле гастро-тревел-пати. 

Вечерняя интерактивная программа, где Вы сможете:

  • поучаствовать в объединяющем кулинарном мастер-классе в стиле алтайской традиции «чой-чой»
  • совершить конную прогулку по живописной местности вблизи кемпинга
  • увидеть, как можно поставить юрту за 30 минут и помочь в этом. 

Пешком – 7 км, авто – 120 км.

Стихия – Земля. По Алтайским тропамСтихия – Земля. По Алтайским тропамСтихия – Земля. По Алтайским тропамСтихия – Земля. По Алтайским тропам
3 день
Стихия – Воздух. Летящий Алтай

Завтрак. 

Трансфер Бирюзовая Катунь – с.Солоновка (160 км). 

Параглайдинг. 

Экскурсия-полет (за доп.плату). 

Вас взбудоражит идея совершить полет на параплане с так называемого «Фаса Алтая» (термин ввел академик В.А.Обручев) над самой границей Западно-Сибирской равнины и Алтайских гор, увидеть разноцветье лугов и полей, поймать ощущение свободы и бескрайности. 

Прыжок в тандеме с инструктором с горы Толстуха в районе села Солоновка, основанного староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения дельта-парапланеристов. 

Обед. 

Программа для тех, кто не летает: прогулка по терренкурам до «Амбарчиков»/«Огородчиков» или воздушные змеи и кайты – забава для взрослых детей. 

Скальные гранитные комплексы – уникальные геологические объекты с отличной панорамой для фотосессий.

Перед вами откроются бесконечные алтайские равнины, а за вашими спинами вырастут Алтайские горы.

И мы прогуляемся посредине между небом и землей, подружимся с алтайским ветром. 

А душе подарим ощущение полёта и свободы, как было в беззаботном детстве! 

Трансфер с.Солоновка – Бирюзовая Катунь (160 км). 

Ужин. 

По желанию: прогулка и фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор», а также посещение русской бани (за доп.плату). 

Баня на Алтае – особый ритуал, во время которого можно омолодиться в теплом чане с отваром из душицы, эвкалипта, ромашки и другими алтайскими травами на открытом воздухе. 

Пешком – 3 км, авто – 320 км

Стихия – Воздух. Летящий АлтайСтихия – Воздух. Летящий АлтайСтихия – Воздух. Летящий АлтайСтихия – Воздух. Летящий Алтай
4 день
Стихия – Вода. Алтайский круговорот

Завтрак. 

Трансфер Бирюзовая Катунь – Усть-Сема (30 км).

Всем известно, что один в поле не воин, а мы с вами уже давно настоящая дружная команда. 

Попробуем себя на целеустремленность и командный дух, совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада и купанием в его бодрящих водах. 

Именно сплав позволит Вам сблизиться с еще одной стихией – водой. 

Рафтинг интересен, как любителям экстрима, так и тем, кто хочет увидеть природу и берега Катуни с необычного ракурса. 

Камышлинский водопад удивит даже искушенных: два каскада разбивают воду на миллион мелких брызг, ударяющихся о землю с характерным рокотом. 

Привлекателен не только сам водоем, но и природа, окружающая его.

Обед – ланч-бокс. 

Трансфер до юрточного кемпинга «Алтайское кочевье» (10 км). 

По желанию: сбор лекарственных трав вблизи кемпинга или прогулка на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства.

Впечатление дня – восстанавливающий сон на ульях. 

Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного. 

Медитативный релакс. 

Концептуальный ужин «Кухня алтайских нео-кочевников» с дегустацией местных блюд и фольклорной программой. 

С помощью мелодий кайчи (уникального горлового пения) Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, сможете ближе познакомиться с национальными легендами, узнаете, как же играют на национальных музыкальных инструментах (комус, топшуур), станете слушателем, а, возможно, и участником импровизированного алтайского оркестра. 

Пешком – 7 км, авто – 40 км.

Стихия – Вода. Алтайский круговоротСтихия – Вода. Алтайский круговоротСтихия – Вода. Алтайский круговоротСтихия – Вода. Алтайский круговорот
5 день
Отъезд

Завтрак. 

В 7-00 трансфер в аэропорт (45 км). 

Движемся к завершению нашего тура, наполненные новыми впечатлениями, знакомствами, открытиями, новыми взглядами. 

Пешком – 2 км, авто – 45 км.

Проживание

Тур предусматривает 2-х, 3-хместное размещение в юрточном кемпинге "Алтайское Кочевье".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранных дат, руб.:

12.06, 19.06, 26.06, 28.08, 04.0942 100
3.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 7.08, 14.08, 21.0844 400
11.09, 18.0938 650

Доплата за одноместное размещение 12 800 рублей.

Подселение не предусмотрено.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд от Горно-Алтайска на комфортабельном автобусе2-3-хместное размещение в кемпинге: стандартные номера с удобствами (душ, WC) питание – завтрак (шведский стол)
  • Обед (ланч-бокс) и ужин (шведский стол)авторские этно-кулинарные событиясплавконная прогулкаэкскурсии и активности согласно программе фольклорная программа с горловым пениемстрахование услуги гида
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратнопараглайдинг 1 полет (10-15 минут) - от 4000 руб. /челподъем по канатной дороге (500-550 руб. /чел.) баня (от 1500 руб. /час)дополнительные экскурсии (от 500 руб. /чел.) личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • комплект удобной одежды для отдыха;
  • непродуваемую и непромокаемую куртку;
  • теплый свитер;
  • две пары удобной обуви;
  • лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц;
  • защиту от солнца (крем, очки, головной убор);
  • репелленты;
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли на маршруте клещи?

Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).

Рекомендованные рейсы

Рекомендуемые рейсы в Горно-Алтайск: SU 1525/1524, S72630/2629, DP474/473, DP 6552/6551, ЮВ 566/565.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 мая 2022
Ксения очень заботливый менеджер. Оперативно доводила всю информацию, решала возникшие вопросы. Молодец, впечатления только хорошие. Обязательно буду рекомендовать знакомым.
В
29 апр 2022
Организация отличная, продумана каждая мелочь. Огромная благодарность нашему гиду Катерине и водителю Юрию.
П
12 авг 2021
Организация тура на высоте. Размещение более чем хорошее, автобус очень чистый и комфортабельный. Замечательный гид Марина, очень отзывчивая и с широким кругозором.

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