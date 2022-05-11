Встреча в Горно-Алтайске: аэропорт, автовокзал; Барнауле (по согласованию).
Трансфер Горно-Алтайск – Бирюзовая Катунь (45 км).
Размещение в юрточном кемпинге «Алтайское кочевье».
Юрточный кемпинг «Алтайское кочевье» – это сочетание комфорта и аутентичности.
Мы верим, что каждый человек стремится к единству с природой – силой, которая подарила ему жизнь.
Мы познакомим Вас с духом кочевников, поможем исследовать опыт предков, при этом сохраним атмосферу современного, комфортного отдыха в окружении чистого воздуха и алтайских гор.
Приветственное слово с привычным кофе в непривычной алтайской обстановке, а также травяной таежный или облепиховый чай.
Отдых.
Обед.
Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь.
Мы пройдемся по эко-тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: альпийские луга, смешанные леса, луговые участки и гористая местность.
Вы также увидите, уникальные краснокнижные растения, вдохнете целебный воздух гор и соснового бора.
Завершением экскурсии станет посещение Тавдинских пещер – это знаковое место Алтая, где мы погрузимся в изучение Тропы предков, посетим шесть пещер, гротов и арочных сводов (1.5 часа, 2 км).
Продолжим прогулку до смотровой площадки к величественному памятнику Н. К. Рериха, откуда открывается захватывающий вид на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами.
Эти самые волны выточили в скале древний грот Ихтиандра.
Ужин «на огне».
Ритуал «Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем то, что будет ожидать нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормление огня.
Пешком – 3 км, авто – 60 км.
Завтрак.
Трансфер Бирюзовая Катунь – место начала эко-тропы (60 км).
Экскурсия-хайкинг на гору Бабырган – вершине Семинского хребта, первой встречающей всех путешественников по Чуйскому тракту.
Маршрут на Бабырган по северному гребню – самый простой и доступный.
Максимальная высота горы – 1008,6 м, минимальная – 316 м, и это значит, что предстоит подняться почти на 700 метров.
На подъем и спуск в спокойном темпе уйдет примерно 5-7 часов.
Длина тропы – 3,5 км до вершины и столько же обратно.
Восхождение достаточно затяжное, встречаются крутые подъемы.
Покорителям вершины рекомендуют взять удобную обувь, палки для трекинга, питьевую воду – на тропе нет источников воды.
Лучше планировать восхождение в сухую и нежаркую погоду.
С горы открываются потрясающие виды на долину реки Катунь.
На вершине вы увидите плато с останцами, каждый из которых имеет свою высоту.
Ветра наделили их причудливыми формами.
Обед – ланч-бокс.
Трансфер Бабырган – Бирюзовая Катунь (60 км).
По желанию: мастер-класс (за доп.плату) по скалолазанию на Виа Феррата, для тех, кто еще бодр.
Ужин в стиле гастро-тревел-пати.
Вечерняя интерактивная программа, где Вы сможете:
Пешком – 7 км, авто – 120 км.
Завтрак.
Трансфер Бирюзовая Катунь – с.Солоновка (160 км).
Параглайдинг.
Экскурсия-полет (за доп.плату).
Вас взбудоражит идея совершить полет на параплане с так называемого «Фаса Алтая» (термин ввел академик В.А.Обручев) над самой границей Западно-Сибирской равнины и Алтайских гор, увидеть разноцветье лугов и полей, поймать ощущение свободы и бескрайности.
Прыжок в тандеме с инструктором с горы Толстуха в районе села Солоновка, основанного староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения дельта-парапланеристов.
Обед.
Программа для тех, кто не летает: прогулка по терренкурам до «Амбарчиков»/«Огородчиков» или воздушные змеи и кайты – забава для взрослых детей.
Скальные гранитные комплексы – уникальные геологические объекты с отличной панорамой для фотосессий.
Перед вами откроются бесконечные алтайские равнины, а за вашими спинами вырастут Алтайские горы.
И мы прогуляемся посредине между небом и землей, подружимся с алтайским ветром.
А душе подарим ощущение полёта и свободы, как было в беззаботном детстве!
Трансфер с.Солоновка – Бирюзовая Катунь (160 км).
Ужин.
По желанию: прогулка и фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор», а также посещение русской бани (за доп.плату).
Баня на Алтае – особый ритуал, во время которого можно омолодиться в теплом чане с отваром из душицы, эвкалипта, ромашки и другими алтайскими травами на открытом воздухе.
Пешком – 3 км, авто – 320 км
Завтрак.
Трансфер Бирюзовая Катунь – Усть-Сема (30 км).
Всем известно, что один в поле не воин, а мы с вами уже давно настоящая дружная команда.
Попробуем себя на целеустремленность и командный дух, совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада и купанием в его бодрящих водах.
Именно сплав позволит Вам сблизиться с еще одной стихией – водой.
Рафтинг интересен, как любителям экстрима, так и тем, кто хочет увидеть природу и берега Катуни с необычного ракурса.
Камышлинский водопад удивит даже искушенных: два каскада разбивают воду на миллион мелких брызг, ударяющихся о землю с характерным рокотом.
Привлекателен не только сам водоем, но и природа, окружающая его.
Обед – ланч-бокс.
Трансфер до юрточного кемпинга «Алтайское кочевье» (10 км).
По желанию: сбор лекарственных трав вблизи кемпинга или прогулка на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства.
Впечатление дня – восстанавливающий сон на ульях.
Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного.
Медитативный релакс.
Концептуальный ужин «Кухня алтайских нео-кочевников» с дегустацией местных блюд и фольклорной программой.
С помощью мелодий кайчи (уникального горлового пения) Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, сможете ближе познакомиться с национальными легендами, узнаете, как же играют на национальных музыкальных инструментах (комус, топшуур), станете слушателем, а, возможно, и участником импровизированного алтайского оркестра.
Пешком – 7 км, авто – 40 км.
Завтрак.
В 7-00 трансфер в аэропорт (45 км).
Движемся к завершению нашего тура, наполненные новыми впечатлениями, знакомствами, открытиями, новыми взглядами.
Пешком – 2 км, авто – 45 км.
Тур предусматривает 2-х, 3-хместное размещение в юрточном кемпинге "Алтайское Кочевье".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранных дат, руб.:
|12.06, 19.06, 26.06, 28.08, 04.09
|42 100
|3.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 7.08, 14.08, 21.08
|44 400
|11.09, 18.09
|38 650
Доплата за одноместное размещение 12 800 рублей.
Подселение не предусмотрено.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).
Рекомендуемые рейсы в Горно-Алтайск: SU 1525/1524, S72630/2629, DP474/473, DP 6552/6551, ЮВ 566/565.