Встреча гостей.
Завтрак в кафе города.
10:00 Выезд на экскурсионную программу.
Смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС.
Обед в ресторане эко-комплекса «Изербельский ключ» на берегу реки Енисей.
Открытая терраса на берегу реки с Сибирскими блюдами.
Панорамная площадка «Мраморные горы».
Продолжительность экскурсии 7-8 часов.
Дорога в одну сторону порядка около 110 км. (асфальт, комфортно).
Заселение в отель «Гладенькая».
Свободное время.
Ужин.
Завтрак в отеле.
Выезд на программу в пос. Шушенское.
Это старинное сибирское село, уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом. На территории русской деревни представлены многочисленные памятники зодчества: крестьянские усадьбы, здание волостного правления с тюрьмой, сельская лавка, кабак, кузница.
В крестьянских домах, на усадьбах воссозданы условия жизни и быта сибиряков рубежа XIX-XX веков.
Шопинг.
Сувенирная лавка музея богата изделиями местных мастеров: гончаров, бондарей. Есть все: от магнитов и советских значков с Лениным, книг о деревне Шушенское, до подарочных наборов глиняной посуды, русских матрешек и украшений.
Обед.
Посещение местного Сибирского виноградника,более 30 видов местного винограда (с июля по сентябрь).
Посещение ягодной резиденции в Субботино,садовая клубника (с июня по август).
Продолжительность экскурсии 6-7 часов.
Дорога в одну сторону порядка около 70 км (асфальт, комфортно).
Возвращение в отель «Гладенькая».
Ужин.
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию по Енисею.
Красивая 4-х часовая экскурсия по реке Енисей с остановками на берегах реки и чаепитием.
Водная экскурсия по водохранилищу вдоль горных утесов, тайги, мраморных скал.
Тихое, уединенное место для отдыха от городской суеты, созерцания прекрасного Енисея.
Обед.
Продолжительность экскурсии около 5 часов.
Дорога около16 км в одну сторону (часть дороги асфальт, часть полевая).
Возвращение в отель.
Отдых.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на активную программу.
Природный объект показа, ставший местной достопримечательностью – «Висячий камень».
Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью.
Территория парка «Ергаки» составляет 150 тысяч гектаров. На его территории кроме Висячего камня можно увидеть живописные ландшафты, древние 500-летние кедры, озера ледникового периода и несколько гряд горного массива, которые приобрели причудливые формы. Висячий Камень считается чудом природы!
Ланч на природе (ланч-боксы).
Трекинг до Висячего камня 14 км.
Тропа оборудована, частично перилами, есть места для отдыха.
Дорога необычайна живописна: горный серпантин обрамляют скальные утесы и альпийские луга с редкой таежной растительностью.
Остановка «Таежные знахари» на знаменитом таежном рынке Танзыбей.
Таежные целебные сборы и травы, эфирные масла, орехи – все эти народные целебные средства собираются местными лекарями и продаются на этой транзитной остановке.
Продолжительность экскурсии 10-11 часов.
Дорога около 208 км в одну сторону (асфальт, дорога комфортная).
Прибытие в отель «Азия», «Абакан» (г. Абакан).
Заселение.
Ужин в кафе города.
Важно:
При бронировании тура на даты 14.05, 21.05, 28.05, 04.06 экскурсия на «Висячий камень» может быть отменена, в связи с плохим состоянием тропы.
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсионную программу: обзорная экскурсия по городу, посещение национального музея города им. Л. Р. Кызласова, осмотр зала уникальных каменных изваяний.
Экскурсия на участок Оглахты.
Оглахты – музейзаповедник, является достоянием Республики и гордостью заповедника Хакасский.
Оглахтинский горный массив – скопление нескольких сотен курганов и тысяч наскальных рисунков, а также культовых мест.
Экскурсионная тропа длинной 965 ступеней с остановками на смотровых площадках, знакомство с уникальной плитой с наскальными изображениями под названием «Шаман-камень», погружение в мир древних петроглифов и живописные виды на Красноярское водохранилище.
Возвращение в отель г. Абакан.
Программа шоппинг-гид (сувенирные, кондитерские лавки).
Вы сможете выгодно купить: шаманские бубны, обереги, сувениры из ценных пород камней и дерева. Оригинальные куклы и меховые изделия. Все изделия изготовлены с «душой» и как правило в единичном экземпляре. Оригинальный дизайн, ручная работа и приемлемые цены.
Городской сельско-хозяйственный рынок с натуральными продуктами: знаменитая хакасская баранина, колбасы, рыба и таежный деликатес. Фиточаи и целебные травяные сборы, мед, настойки. Это самый популярный рынок не только для гостей города, но и самих горожан. Огромный выбор натуральных продуктов для гостинцев из Хакасии.
Кондитерские лавки с натуральным шоколадом и знаменитыми сладостями из Хакасии.
Продолжительность экскурсии 5-6 часов.
Дорога ок. 40 км в одну сторону (часть дороги асфальт, часть полевая по территории заповедника).
Ужин.
Завтрак в отеле.
Выезд по местам силы Хакасии.
Экскурсия в музей «Хуртуях Тас».
Гости услышат историю о каменной стеле Улуг Хуртуях Тас, созданной около 4 тыс. лет назад. Это самый почитаемый из древних культовых камней Хакасии.
Считается, что памятник способствует людям в обретении здоровья и детей.
Вторая часть экскурсии – посещение подлинной хакасской юрты XIX в. с традиционным внутренним убранством.
По дороге остановка у священного камня «Волчица» – лечебный камень в Хакасии.
Обед с элементами национальной кухни.
Посещение музейного комплекса «Казановка».
Экскурсия возле священного камня «Ах Тас», посещение выставки «Шаманская юрта».
Продолжительность экскурсии 8-9 часов.
Дорога около 170 км в одну сторону (частично асфальт, частично гравийная).
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе.
Завтрак.
Свободное время в городе.
По желанию гостей дополнительный выезд на экскурсию (за доп. плату):
Ужин с гастрономическими блюдами.
Гости смогут попробовать мясные блюда из местной баранины, оленины, фермерские сыры из козьего молока, конфеты из талгана и черемуховый кексы, местный мармелад из таежных ягод, полезные напитки и чаи на травах.
Завтрак.
Проводы группы, трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в отеле «Гладенькая» (г. Саяногорск) 5 ночей, а также в отелях г. Абакан на выбор: Абакан 4*/Азия 4* (2 ночи).
Стоимость тура в зависимости от отеля и типа размещения (руб. /чел):
|Отель
|Размещение
|Стоимость
|Абакан 4*
|Одноместное
|68 000
|Двухместное
|60 000
|Азия 4*
|Одноместное
|73 000
|Двухместное
|65 000
Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.
В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.
Каждое утро в общем лаундже сервируется завтрак, который входит в стоимость проживания. На территории отеля работает ресторан, где подают традиционные русские и европейские блюда.
На территории отеля и в окрестностях можно заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом. На территории предусмотрена бесплатная частная парковка. Расстояние до города Саяногорск составляет 28 км.
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер. Кроме того, в отеле обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек.
Парк Победы находится в 10 минутах ходьбы, а детский парк «Орленок» – в 5 минутах ходьбы. Драматический театр находится в нескольких минутах ходьбы, а до городского парка – 20 минут ходьбы.
Поездка до железнодорожного вокзала Абакан занимает 3 минуты, а до международного аэропорта Абакан – 10 минут.
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан.
При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться.
Среди удобств – чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.
Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура включена.
Перечень достопримечательностей и экскурсий по туру Саянская Мозаика:
Хакасия г. Абакан – г. Саяногорск отель Гладенькая (3 ночи), смотровая площадка СШГЭС –музей-заповедник Шушенское – экскурсия по Енисею – пешеходная экскурсия в горы «Висячий камень» – музей «Оглахты» – музей «Хуртуях Тас» – музей «Казановка» – г. Абакан (4 ночи).
Трекинг до Висячего камня – сложный маршрут.
Доступен для лиц с хорошей физической подготовкой. Идти пешком около 15 км, преодолевая курумник, длительные подъемы, спуски.
Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слабой физической подготовкой.
В случае если туристы отказываются от экскурсии, они могут прогуляться по таежным тропам вблизи туристического комплекса, осмотреть озеро Радужное, Горная Оя.
Экскурсионная тропа в Оглахтинском горном массиве.
Лицам со слабой физической подготовкой будет затруднительно подниматься на верхнюю смотровую площадку.
Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.