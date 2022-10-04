Саянская мозаика. Комфорт-тур

В этом туре вас ждет увлекательное путешествие в Сибирь

5
3 отзыва
В этом туре вас ждет увлекательное путешествие в Сибирь.

Вы увидите грандиозную Саяно-Шушенскую ГЭС, горные утесы и фермерские хозяйства с натуральными продуктами, экологические тропы, уютные рестораны с блюдами местной кухни. Вы посетите самобытную русскую деревню «Шушенское» с непередаваемой атмосферой гостеприимства.

А еще побываете в известных музеях под открытым небом Республики Хакасия – Оглахты, Хуртуях Тас и Казановка.
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Висячий камень
Висячий камень
Увидим самый знаменитый камень в России
Речная прогулка по Енисею
Речная прогулка по Енисею
Примем участие в водной экскурсии с остановками на берегах реки и чаепитием
Таежный рынок
Таежный рынок
Купим целебные сборы и травы, эфирные масла, орехи
965 ступеней
965 ступеней
Пройдем по тропе и увидим плиту «Шаман-камень»
Сибирские музеи
Сибирские музеи
Посетим самые известные музеи Республики, места силы и поклонения
Гастрономический ужин
Гастрономический ужин
Попробуем блюда из местной баранины, оленины, фермерские сыры из козьего молока, конфеты из талгана

Программа тура по дням

1 день

Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»

Встреча гостей.

Завтрак в кафе города.

10:00 Выезд на экскурсионную программу.

Смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС.

Обед в ресторане эко-комплекса «Изербельский ключ» на берегу реки Енисей.

Открытая терраса на берегу реки с Сибирскими блюдами.

Панорамная площадка «Мраморные горы».

Продолжительность экскурсии 7-8 часов.

Дорога в одну сторону порядка около 110 км. (асфальт, комфортно).

Заселение в отель «Гладенькая».

Свободное время.

Ужин.

Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»Встреча - смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС - «Мраморные горы»
2 день

Поселок Шушенское - Сибирский виноградник - ягодная резиденция в Субботино

Завтрак в отеле.

Выезд на программу в пос. Шушенское.

Это старинное сибирское село, уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом. На территории русской деревни представлены многочисленные памятники зодчества: крестьянские усадьбы, здание волостного правления с тюрьмой, сельская лавка, кабак, кузница.

В крестьянских домах, на усадьбах воссозданы условия жизни и быта сибиряков рубежа XIX-XX веков.

Шопинг.

Сувенирная лавка музея богата изделиями местных мастеров: гончаров, бондарей. Есть все: от магнитов и советских значков с Лениным, книг о деревне Шушенское, до подарочных наборов глиняной посуды, русских матрешек и украшений.

Обед.

Посещение местного Сибирского виноградника,более 30 видов местного винограда (с июля по сентябрь).

Посещение ягодной резиденции в Субботино,садовая клубника (с июня по август).

Продолжительность экскурсии 6-7 часов.

Дорога в одну сторону порядка около 70 км (асфальт, комфортно).

Возвращение в отель «Гладенькая».

Ужин.

Поселок Шушенское - Сибирский виноградник - ягодная резиденция в СубботиноПоселок Шушенское - Сибирский виноградник - ягодная резиденция в СубботиноПоселок Шушенское - Сибирский виноградник - ягодная резиденция в СубботиноПоселок Шушенское - Сибирский виноградник - ягодная резиденция в Субботино
3 день

Водная экскурсия по Енисею

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию по Енисею.

Красивая 4-х часовая экскурсия по реке Енисей с остановками на берегах реки и чаепитием.

Водная экскурсия по водохранилищу вдоль горных утесов, тайги, мраморных скал.

Тихое, уединенное место для отдыха от городской суеты, созерцания прекрасного Енисея.

Обед.

Продолжительность экскурсии около 5 часов.

Дорога около16 км в одну сторону (часть дороги асфальт, часть полевая).

Возвращение в отель.

Отдых.

Водная экскурсия по ЕнисеюВодная экскурсия по ЕнисеюВодная экскурсия по ЕнисеюВодная экскурсия по Енисею
4 день

Парк «Ергаки» - Висячий камень - таежный рынок Танзыбей

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на активную программу.

Природный объект показа, ставший местной достопримечательностью – «Висячий камень».

Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью.

Территория парка «Ергаки» составляет 150 тысяч гектаров. На его территории кроме Висячего камня можно увидеть живописные ландшафты, древние 500-летние кедры, озера ледникового периода и несколько гряд горного массива, которые приобрели причудливые формы. Висячий Камень считается чудом природы!

Ланч на природе (ланч-боксы).

Трекинг до Висячего камня 14 км.

Тропа оборудована, частично перилами, есть места для отдыха.

Дорога необычайна живописна: горный серпантин обрамляют скальные утесы и альпийские луга с редкой таежной растительностью.

Остановка «Таежные знахари» на знаменитом таежном рынке Танзыбей.

Таежные целебные сборы и травы, эфирные масла, орехи – все эти народные целебные средства собираются местными лекарями и продаются на этой транзитной остановке.

Продолжительность экскурсии 10-11 часов.

Дорога около 208 км в одну сторону (асфальт, дорога комфортная).

Прибытие в отель «Азия», «Абакан» (г. Абакан).

Заселение.

Ужин в кафе города.

Важно:

При бронировании тура на даты 14.05, 21.05, 28.05, 04.06 экскурсия на «Висячий камень» может быть отменена, в связи с плохим состоянием тропы.

Парк «Ергаки» - Висячий камень - таежный рынок ТанзыбейПарк «Ергаки» - Висячий камень - таежный рынок ТанзыбейПарк «Ергаки» - Висячий камень - таежный рынок ТанзыбейПарк «Ергаки» - Висячий камень - таежный рынок ТанзыбейПарк «Ергаки» - Висячий камень - таежный рынок Танзыбей
5 день

Оглахты - шоппинг

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсионную программу: обзорная экскурсия по городу, посещение национального музея города им. Л. Р. Кызласова, осмотр зала уникальных каменных изваяний.

Экскурсия на участок Оглахты.

Оглахты – музейзаповедник, является достоянием Республики и гордостью заповедника Хакасский.

Оглахтинский горный массив – скопление нескольких сотен курганов и тысяч наскальных рисунков, а также культовых мест.

Экскурсионная тропа длинной 965 ступеней с остановками на смотровых площадках, знакомство с уникальной плитой с наскальными изображениями под названием «Шаман-камень», погружение в мир древних петроглифов и живописные виды на Красноярское водохранилище.

Возвращение в отель г. Абакан.

Программа шоппинг-гид (сувенирные, кондитерские лавки).

Вы сможете выгодно купить: шаманские бубны, обереги, сувениры из ценных пород камней и дерева. Оригинальные куклы и меховые изделия. Все изделия изготовлены с «душой» и как правило в единичном экземпляре. Оригинальный дизайн, ручная работа и приемлемые цены.

Городской сельско-хозяйственный рынок с натуральными продуктами: знаменитая хакасская баранина, колбасы, рыба и таежный деликатес. Фиточаи и целебные травяные сборы, мед, настойки. Это самый популярный рынок не только для гостей города, но и самих горожан. Огромный выбор натуральных продуктов для гостинцев из Хакасии.

Кондитерские лавки с натуральным шоколадом и знаменитыми сладостями из Хакасии.

Продолжительность экскурсии 5-6 часов.

Дорога ок. 40 км в одну сторону (часть дороги асфальт, часть полевая по территории заповедника).

Ужин.

Оглахты - шоппингОглахты - шоппингОглахты - шоппингОглахты - шоппинг
6 день

Места силы Хакасии

Завтрак в отеле.

Выезд по местам силы Хакасии.

Экскурсия в музей «Хуртуях Тас».

Гости услышат историю о каменной стеле Улуг Хуртуях Тас, созданной около 4 тыс. лет назад. Это самый почитаемый из древних культовых камней Хакасии.

Считается, что памятник способствует людям в обретении здоровья и детей.

Вторая часть экскурсии – посещение подлинной хакасской юрты XIX в. с традиционным внутренним убранством.

По дороге остановка у священного камня «Волчица» – лечебный камень в Хакасии.

Обед с элементами национальной кухни.

Посещение музейного комплекса «Казановка».

Экскурсия возле священного камня «Ах Тас», посещение выставки «Шаманская юрта».

Продолжительность экскурсии 8-9 часов.

Дорога около 170 км в одну сторону (частично асфальт, частично гравийная).

Возвращение в Абакан.

Ужин в кафе.

Места силы ХакасииМеста силы ХакасииМеста силы ХакасииМеста силы Хакасии
7 день

Свободный день или дополнительные экскурсии - ужин с гастрономическими блюдами

Завтрак.

Свободное время в городе.

По желанию гостей дополнительный выезд на экскурсию (за доп. плату):

  • «Для рожденных в СССР» – от 2 500 рублей.
  • «Сакральная Хакасия» встреча с шаманом – от 3 500 рублей.
  • Бородинская пещера – от 2 000 рублей.
  • Салбыкский курган – от 1 200 рублей.

Ужин с гастрономическими блюдами.

Гости смогут попробовать мясные блюда из местной баранины, оленины, фермерские сыры из козьего молока, конфеты из талгана и черемуховый кексы, местный мармелад из таежных ягод, полезные напитки и чаи на травах.

Свободный день или дополнительные экскурсии - ужин с гастрономическими блюдамиСвободный день или дополнительные экскурсии - ужин с гастрономическими блюдамиСвободный день или дополнительные экскурсии - ужин с гастрономическими блюдамиСвободный день или дополнительные экскурсии - ужин с гастрономическими блюдамиСвободный день или дополнительные экскурсии - ужин с гастрономическими блюдами
8 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак.

Проводы группы, трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Гладенькая» (г. Саяногорск) 5 ночей, а также в отелях г. Абакан на выбор: Абакан 4*/Азия 4* (2 ночи).

Стоимость тура в зависимости от отеля и типа размещения (руб. /чел):

ОтельРазмещениеСтоимость
Абакан 4*Одноместное 68 000
Двухместное 60 000
Азия 4*Одноместное 73 000
Двухместное 65 000

Варианты проживания

«Гладенькая» (г. Саяногорск)

5 ночей

Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.

В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в общем лаундже сервируется завтрак, который входит в стоимость проживания. На территории отеля работает ресторан, где подают традиционные русские и европейские блюда.

На территории отеля и в окрестностях можно заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом. На территории предусмотрена бесплатная частная парковка. Расстояние до города Саяногорск составляет 28 км.

«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)«Гладенькая» (г. Саяногорск)

Абакан 4*

2 ночи

Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.

В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер. Кроме того, в отеле обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек.

Парк Победы находится в 10 минутах ходьбы, а детский парк «Орленок» – в 5 минутах ходьбы. Драматический театр находится в нескольких минутах ходьбы, а до городского парка – 20 минут ходьбы.

Поездка до железнодорожного вокзала Абакан занимает 3 минуты, а до международного аэропорта Абакан – 10 минут.

Абакан 4*Абакан 4*Абакан 4*Абакан 4*Абакан 4*Абакан 4*Абакан 4*Абакан 4*Абакан 4*Абакан 4*

Азия 4*

2 ночи

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан.

При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться.

Среди удобств – чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.

Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.

Азия 4*Азия 4*Азия 4*Азия 4*Азия 4*Азия 4*Азия 4*Азия 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Встреча в аэропорту/жд/вокзале
  • Услуги гида
  • Питание (трехразовое)
  • Проживание
  • Входные билеты в музеи
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветровка;
  • дождевик на случай непогоды;
  • непромокаемая облегченная куртка;
  • головной убор от солнца;
  • солнцезащитные крема;
  • форма одежды комфортная для прогулок;
  • форма одежды спортивная;
  • треккинговая обувь (сменная обувь);
  • удобная обувь;
  • наличные деньги на покупку сувениров;
  • средства защиты от насекомых (клещ, комар);
  • небольшой рюкзак;
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура включена.

Маршрут тура

Перечень достопримечательностей и экскурсий по туру Саянская Мозаика:

Хакасия г. Абакан – г. Саяногорск отель Гладенькая (3 ночи), смотровая площадка СШГЭС –музей-заповедник Шушенское – экскурсия по Енисею – пешеходная экскурсия в горы «Висячий камень» – музей «Оглахты» – музей «Хуртуях Тас» – музей «Казановка» – г. Абакан (4 ночи).

Обязательно ли участвовать в трекингах?

Трекинг до Висячего камня – сложный маршрут.

Доступен для лиц с хорошей физической подготовкой. Идти пешком около 15 км, преодолевая курумник, длительные подъемы, спуски.

Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слабой физической подготовкой.

В случае если туристы отказываются от экскурсии, они могут прогуляться по таежным тропам вблизи туристического комплекса, осмотреть озеро Радужное, Горная Оя.

Экскурсионная тропа в Оглахтинском горном массиве.

Лицам со слабой физической подготовкой будет затруднительно подниматься на верхнюю смотровую площадку.

Не рекомендуем лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
4 окт 2022
Организованно всё чётко,качественно,без збоев,продуманно и оооочень комфортно.
Е
3 окт 2022
Все прекрасно организовано!
Д
13 сен 2022
Нареканий к арганизатору нет, всё чётко и интуитивно понятно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Дмитрий!
Спасибо за то, что доверили нам организацию своего отдыха и за такой приятный отзыв. Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России)

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