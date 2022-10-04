2 день

Поселок Шушенское - Сибирский виноградник - ягодная резиденция в Субботино

Завтрак в отеле.

Выезд на программу в пос. Шушенское.

Это старинное сибирское село, уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом. На территории русской деревни представлены многочисленные памятники зодчества: крестьянские усадьбы, здание волостного правления с тюрьмой, сельская лавка, кабак, кузница.

В крестьянских домах, на усадьбах воссозданы условия жизни и быта сибиряков рубежа XIX-XX веков.

Шопинг.

Сувенирная лавка музея богата изделиями местных мастеров: гончаров, бондарей. Есть все: от магнитов и советских значков с Лениным, книг о деревне Шушенское, до подарочных наборов глиняной посуды, русских матрешек и украшений.

Обед.

Посещение местного Сибирского виноградника,более 30 видов местного винограда (с июля по сентябрь).

Посещение ягодной резиденции в Субботино,садовая клубника (с июня по август).

Продолжительность экскурсии 6-7 часов.

Дорога в одну сторону порядка около 70 км (асфальт, комфортно).

Возвращение в отель «Гладенькая».

Ужин.