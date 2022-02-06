Сказочный Алтай. Телецкое озеро

Алтай - это горная республика с невероятно живописным ландшафтом, «российский Тибет»

В группе
до 10 чел.
Алтай — это горная республика с невероятно живописным ландшафтом, «российский Тибет» в центре Евразии на стыке нескольких государств, природных зон и культурных миров.

В самом сердце Алтая меж высоких гор таится Телецкое озеро.

Испокон веков оно завлекает к себе мечтателей, художников, философов и обычных людей, которые желают насладиться атмосферой спокойствия и восстановить свои силы.
Сказочный Алтай. Телецкое озеро
Сказочный Алтай. Телецкое озеро
Сказочный Алтай. Телецкое озеро
Сказочный Алтай. Телецкое озеро
Сказочный Алтай. Телецкое озеро
Сказочный Алтай. Телецкое озеро
Сказочный Алтай. Телецкое озеро

Что вы можете увидеть 🤩

  • Телецкое озеро (Алтын-Кель)
  • Водопад Эстюба
  • Залив Карман
  • Водопад Корбу
  • Водопад Киште
  • Каменная обезьяна
  • Мыс Айран
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Алтай — это горная республика с невероятно живописным ландшафтом, «российский Тибет» в центре Евразии на стыке нескольких государств, природных зон и культурных миров. В самом сердце Алтая меж высоких гор таится Телецкое озеро. Испокон веков оно завлекает к себе мечтателей, художников, философов и обычных людей, которые желают насладиться атмосферой спокойствия и восстановить свои силы.

Программа

На катере мы проплывем по самым удивительным уголкам Телецкого озера (или Алтын-Кель), в котором берет начало река Бия. Некоторые природные локации вы увидите с воды, а в самых интересных точках мы сойдем на берег.
Вы увидите водопад Эстюба, спрятанный в ущелье, совершите пешую прогулку к каскадам водопада, понаблюдаете, как вода с грохотом разбивается о камни, образуя мириады брызг, и запечатлеете эту мощь на фото.
В заливе Карман посмотрите на затонувший корабль, прогуляетесь по дикому пляжу и при желании сможете искупаться.
Побываете у водопада Корбу, расположившегося у подножия покрытого лесом хребта всего в 100 метрах от берега, посмотрите, как 12-метровый безудержный поток срывается с горных уступов, ощутите водяную пыль на щеках и выясните, почему водопад получил имя Корбу.
Не пропустим мы и водопад Киште — небольшой, но живописный сосед Корбу, а также Каменную обезьяну — скалу причудливой формы.
А еще вы увидите Айран — таинственный мыс шаманов, очертания которого напоминают зубцы огромных вил. Здесь мы обратим внимание на Поклонную сосну, которая многие десятилетия растёт в горизонтальном положении, кланяясь озеру Алтын-Кель, и исполняет желания.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Экологический сбор и вход на водопады.
Что не входит
  • Трансфер от Горно-Алтайска
  • Обед.
Место начала и завершения?
Телецкая улица, 59, село Артыбаш
Когда и сколько длится
Когда: Экскурсия проходит ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • В скором времени мы с вами свяжемся.
  • Начало экскурсии в Селе Артыбаш.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Экскурсия проходит ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30

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