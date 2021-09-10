Преимущества этого путешествия:
Встреча с другими участниками тура, знакомство с инструктором.
Выезжаем на автобусе к реке Чуя, минуя Семинский перевал (высшую точку Чуйского тракта, высота 1717 метров), перевал Чике-Таман (высота 1460 метров), многочисленные серпантины, подъемы и спуски.
На протяжении всего пути Вы будете видеть из окон потрясающие виды, быстро сменяющие друг друга.
Кедровые леса, подернутые дымкой величественные горы и разноцветные луговые травы, на которых пасутся коровы и лошади, никого не оставят равнодушным.
Эти умиротворенные пейзажи помогут переключиться с городской суеты на отдых.
Вечером Вас ждут ужин и ночевка в палаточном лагере на берегу реки Чуя.
Питание включено: ужин.
Авто (до Барнаула): 620 км. В дороге 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
День начнется с инструктажа по технике управления плавсредством, технике безопасности и правилах поведения на воде.
После этого спускаем рафт на воду, и проходим первый порог – «Сумеречный», 3 категории сложности.
Прохождение этого водного препятствия возможно без предварительного осмотра, однако, несмотря на свою относительную простоту, этот участок позволяет прочувствовать, какой мощной и непредсказуемой может быть горная река.
Второй порог – «Буревестник» (4 к.с.), он состоит из двух ступеней, общая протяженность которых — 300 метров.
С этого места начинается трасса рафтинг-соревнований «Чуя — Ралли».
На первой ступени находятся огромные камни, а второй примечателен большим валом, протекая через который, река будто пульсирует.
Этот порог требует подготовки — его нужно осмотреть, обсудить, как будем проходить его, еще раз проговорить правила поведения на рафте.
Успех прохождения водных препятствий напрямую зависит от слаженной работы участников сплава.
Далее Вас ждет небольшой отдых во время прохождения спокойных участков с небольшими шиверами и перекатами, а также небольшого порога «Ярбалыкский».
Кульминация программы второго дня тура — порог «Бегемот», которому присвоена 5 категория сложности.
Начинается он с моста через Чую.
Препятствие состоит из косого слива, бочки на повороте и коварного острого камня в форме акульего плавника, который делит Чую на две части.
Далее высаживаемся на правом берегу реки, разводим костер и разбиваем палаточный лагерь.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 25 км, 3-4 часа.
Сегодня проходим порог «Классический» (3 к.с.) и более сложный «Слаломный» (4 к.с.).
Это относительно спокойные, но довольно длинные пороги.
Они изобилуют массивными каменными глыбами, между которыми будет маневрировать наше судно.
Затем мы пройдем препятствия «Обманный», «Веер» и «Городовой», каждый из которых имеет собственный характер и свои неповторимые особенности.
Наконец, в конце маршрута третьего дня проходим порог «Иодринский», и устраиваемся на ночлег на берегу реки.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 35 км, 4-5 часов.
Сегодня мы пройдем самые сложные пороги – «Турбинный» (5 к.с.) и «Горизонт» (5 к.с.).
Эти препятствия потребуют от Вас полной включенности и сосредоточенности, и точно оставят сильные впечатления.
«Турбинный» – короткий порог с одним сливом, который разделен надвое громадным камнем.
Но не спешите расслабляться, пройдя его — уже через 300 метров, в узком каньоне с высокими отвесными скалами, находится «Горизонт» с огромными глыбами камней и большой бочкой справа от них.
За ними следуют отбойные валы, которые вместе со скалами образуют еще одну бочку.
Далее река резко поворачивает влево, и течение ударяется в скалистый правый берег.
После этого мы пройдем длинный участок с шиверами 3 категории сложности, и наконец попадем в устье Чуи, где она впадает в Катунь.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 40 км, 5-6 часов.
День отдыха на берегу реки Катунь.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Начало сплава по средней Катуни.
Начинаем день с прохождения порога «Ильгумень», которому присвоена 4 категория сложности.
Затем, сразу после устья реки Кадрин, проходим еще один порог 4 категории сложности – «Кадринскую трубу».
Это не только трудное, но и длинное водное препятствие, его протяженность составляет несколько километров.
Ночуем в палатках на поляне Свадебная.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 35 км, 5-6 часов.
Сегодня вы преодолеете самый опасный порог на Средней Катуни — двухступенчатый «Шабаш» (5 к.с.).
Перед его прохождением группа сойдет на берег для осмотра препятствия.
При желании возможен обход препятствия по берегу.
Далее следуют два эффектных порога – «Каянча 1» и «Каянча 2».
Затем останавливаемся у ручья Кемикапчан на ночлег.
Здесь находятся наскальные рисунки с установленным возрастом 5 тысяч лет, их вы сможете осмотреть на стоянке.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 25 км, 4-5 часов.
Утром проходим большой порог «Айла» с валами и воронкой, а затем останавливаемся у водопада Бельтертуюк, чтобы сделать фото на память.
Завершаем сплав в с. Куюс.
Ночевка в палаточном кемпинге, баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 30 км, 4-5 часов.
После обеда выезжаем на микроавтобусе в Барнаул и Новосибирск.
В пути запланирована остановка на сувенирном рынке.
Питание включено: завтрак, обед.
Авто (до Барнаула): 390 км. В дороге 7 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
На активной части туристы туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом. В первый день ночевка на территории турбазы "Кочевник".
Обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и тд.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в рафтинг тур по рекам Алтая, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура по Алтаю также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
Нет, на маршруте строгое ограничение с 16 до 60 лет.
При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) необходимо предоставление всех данных за 2 месяца до начала тура. С собой обязательно иметь паспорт.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Да, такие ситуации иногда случаются, но на данном маршруте очень редко и являются рабочим моментом. Все наши инструктора готовы к такой ситуации и смогут оперативно организовать спас работы.
Все вещи мы упаковываем в специальные непромокаемые мешки "драйбеки", которые надежно крепим веревками в рафте. Для особо ценных вещей, гаджетов и документов рекомендуем дополнительно взять с собой непромокаемые чехлы и футляры.
Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.
Встреча туристов осуществляется:
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
День заезда считается днем начала тура по Алтаю.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).
Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Вода в Чуе, так и в Катуни холодная, даже в самые теплые дни лета не более +12 - +14 С. Но, для всех участников тура мы выдаем специальные неопреновые гидрокостюмы (полукомбинезоны), которые помогут вам избежать переохлаждение.
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Да, в первый день тура у нас предусмотрена баня.
В горах сотовой связи нет, но в некоторые дни будут места с покрытием МТС. Более менее уверенная сотовая связь будет в 1-й, 2-й и 8-й дни тура.
Зарядить гаджеты можно будет только в Чибите, поэтому если планируете много фотографировать лучше взять запасной аккумулятор.
На маршруте с вами будут работать 2-4 гида-инструктора в зависимости от количества человек в группе.
Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Для прохождения тура требуется хорошая физическая форма, на сплаве целый ряд порогов 4 к. с. (из 6 возможных). Если есть сомнения в физической форме, то возможно следует для начала подобрать более простой тур.