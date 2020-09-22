Путешествие по Чуйскому тракту. Каракольская долина

07:30 Встреча в г. Новосибирске, ул. Вокзальная магистраль-1 (парковка перед «Маринс-парк отель).
10:30 Встреча в аэропорту г. Барнаул, адрес: г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13, ГК «Облепиха».
09:00, 09:40 и 14:30 Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск, место встречи – парковка перед аэропортом.
Сегодня мы пересечем Новосибирскую область, Алтайский край, после чего попадем в Республику Алтай, где и начнется наше путешествие.
Мы познакомимся со знаменитым Чуйским трактом (входит в десятку самых красивых дорог мира).
В пути мы увидим 4-е кардинальных смены пейзажей и ландшафтов.
За этот день вы сможете насладиться красотой бирюзовых рек, мощью гор и древней культурой народов Алтая.
Во второй половине дня вы приедете главному культовому месту Алтайского народа – Каракольской долине – месту силы, где совершите обзорную экскурсию и познакомитесь с алтайским национальным аилом.
Размещение на турбазе.
Протяженность: на авто – 620 км от Новосибирска, 420 км от Барнаула, 190 км от Горно-Алтайска.
Питание включено: ужин – дегустация национальной кухни.
Завтрак, сбор вещей, выезд из номеров.
Утром мы отправимся к святыне Алтая – Башадарскому полумесяцу.
Этот загадочный археологический комплекс до сих пор не раскрыл свои тайны человечеству.
Считается местом силы, обладающим сильнейшей энергетикой.
У каждого будет время, чтобы самостоятельно исследовать этот объект и ощутить его силу.
В пути нас ожидает осмотр перевала Чике-Таман, картиной галереи древних – комплекса Калбак-Таш, где находятся более 5000 наскальных рисунков различных эпох.
Также, мы посетим невероятно красивое место – Чуй Оозы (слияние рек – Чуи и Катуни), отыщем древнюю дорогу, которая по некоторым данным является кусочком великого мунгальского тракта (кусочек шелкового пути).
Остановимся около знаменитого гейзерного озера, дно которого покрыто голубой глиной.
Полюбуемся панорамой Северо-Чуйского хребта и проедем в самую дальнюю часть поселка Курай, откуда утром будет старт похода.
Вечер у костра.
Протяженность: на авто – 210 км.
Питание включено: завтрак и ужин.
После завтрака нас уже будут ждать проходимые машины Зил-131 или Уаз.
Они сделают заброску группы до стоянки Перевалка.
Именно от этого места начнется наш поход в альплагерь Актру. Длительность перехода – 4 часа.
После обеда и небольшого отдыха желающие могут совершить акклиматизационный выход на перевал Учитель, высота 3100 м.
Подъем и спуск занимают примерно 4 часа.
С вершины открываются потрясающие виды на Курайскую долину и долину реки Актру.
Это будет первая проверка на прочность участников.
Для тех, кто не хочет сильных физических нагрузок, после обеда ознакомительная прогулка по альплагерю.
Вечером – баня, отдых.
Протяженность: на авто – 30 км, пешком – 15 км.
Питание включено: завтрак, обед (сухой паек), ужин.
Сегодня нас ждет несложный треккинг к голубому озеру.
Отсюда хорошо просматривается главная вершина Северо-Чуйского хребта – Актру Баши (4044 м).
Вы сможете увидеть знаменитое голубое озеро, прогуляться по древнему леднику, пообщаться с альпинистами, планирующими восхождение на вершину.
Время в пути: трекинг – 5-6 часов.
Питание включено: завтрак, обед (сухой паек), ужин.
До обеда – неспешные прогулки среди потрясающих видов, прогулка к ледниковому водопаду по каменистой тропе, прогулка в кедровую рощу, где растут старейшие деревья Алтая (возраст некоторых из них более 300 лет).
Во второй половине дня обратный спуск в пос. Курай.
Ночлег в домиках.
Баня.
Протяженность: пешком – 16 км, на авто – 35 км.
Питание включено: завтрак, обед (сухой паек), ужин в кафе.
Сегодня вы попробуете изумительные местные сыры, которые до сих пор производятся по старинным рецептам из полностью натуральных продуктов.
Вы узнает о секретах производства и сможете посетить магазин при производстве.
Далее будет прогулка на живописную смотровую площадку, чтобы еще раз запечатлеть великолепные виды алтайских гор.
Вечером Вас ожидает прогулка на мараловодческую ферму, где вы сможете полюбоваться грациозными животными на фоне природы, узнать о пантовом хозяйстве Алтая, попробовать сухой пант и пантокрин на вкус.
Желающие смогут принять пантовую ванну (за доп. плату, предложение действительно в зависимости от сезонности).
Вечер у костра, прощальный ужин и горячий глинтвейн.
Протяженность: на авто – 280 км, пешком – 5 км.
Питание включено: завтрак и ужин.
Завтрак, сбор вещей.
Свободное время.
Заезд на сувенирные рынки.
Обратный трансфер.
Прибытие в Горно-Алтайск в 15:00 (по местному времени, +4 Мск).
Если у Вас ранний вылет из г. Горно-Алтайска, то мы доставим Вас в аэропорт к 07:00-07:30 (в этом случае заезд на сувенирные рынки с группой будет невозможен).
Прибытие в г. Барнаул (ГК «Облепиха), в 19:30 (по местному времени, +4 Мск).
Прибытие в г. Новосибирск в 23:30 (по местному времени, +4 Мск).
Протяженность: на авто – 470 км до Новосибирска, 250 км до Барнаула, 50 км до Горно-Алтайска.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования:
Расположен на территории природного парка «Уч-Энмек» – особо охраняемой зоне Онгудайского района, в 620 км от Новосибирска, рядом с селом Каракол. В парке расположено множество культурно-исторических памятников и священных для народов Алтая мест.
Гостям предлагаются следующие варианты проживания: кемпинг, национальные жилища, а также отапливаемые номера в гостинице со всеми удобствами. Общее количество мест летом 66, зимой 46.
На кемпинговой поляне можно разместиться в собственной палатке или арендоваться стационарнцю палатку со спальником. За минимальную плату вы получаете доступ к питьевой воде, оборудованным костровищам, туалетам, умывальникам. Душ с горячей водой на территории (за доп. плату).
Два 5-тиместных деревянных аила и пять 4-местных войлочных юрт с возможным двух-, трёх-, четырёхместного размещения – для тех, кто предпочитает путешествовать налегке, любит спать в тепле на комфортных кроватях. Односпальные кровати, тумбочки, стол, вешалки для одежды, очаг. Умывальник и туалет на улице. Душ с горячей водой на территории (за доп. плату).
В одноэтажной гостинице имеются номера даблы (одна большая двухспальная кровать), твины (две односпальные кровати) и триплы (одна двухспальная и одно односпальная кровати). В номерах, оформленных в этническом стиле: две односпальные либо одна двухспальная кровать, прикроватный столик, шкаф для одежды, коврики, зеркало. Удобства общие на этаже: 2 душевые с горячей водой, 3 туалета (1 с двумя кабинами), небольшая столовая и кухня. Гостиница отапливаемая и работает круглый год.
Гости могут питаться самостоятельно, готовя еду на костре, или воспользоваться услугами столовой, которая предлагает комплексные обеды, ужины и завтраки как национальной алтайской кухни, так и русско-европейской. Так же возможны варианты веганского и лакто-вегетерианского питания.
Находится в долине одноименной реки Алтайского края, вдали от крупных населенных пунктов и суеты. Центр представляет собой современный комплекс активного отдыха, рассчитанный на тех, кто предпочитает проводить время насыщенно и экстремально.
Хорошо развита инфраструктура: отапливаемые домики, коттеджи, столовая, душ, баня, энергообеспечение (220 в), радиосвязь и сотовая связь «Би Лайн», Мегафон и МТС, Wi-Fi, оборудованы места для занятий: учебные скалы, тренажеры, лекционный зал для теоретических занятий, библиотека.
К размещению предлагаются 2-местные и 3-местные номера, расположенных в деревянных гостевых домиках. В номерах: одноместные кровати, прикроватные тумбочки, вешалка для одежды. Удобства на территории.
На территории комплекса работает кают-компания «Аккем», где организуется комплексное трёхразовое питание. По предварительной договорённости возможен учёт индивидуальных гастрономических потребностей.
На территории располагаются 2 бани, баня фуро - горячая купель на открытом воздухе, душевой корпус с душевыми кабинами, озеро.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на https://bolshayastrana.com/avia или обратиться за помощью к нам.
В туре могут принимать участие дети с 8 лет, с 8 до 18 лет – только в сопровождении взрослых.
Мы можем забрать Вас от одного из трех городов на выбор: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск.
Для полета до г. Новосибирска рекомендуем Вам рассматривать рейсы с прилетом не позднее 05:30-06:00 в день выезда. Идеально – прилететь накануне, чтобы выспаться перед путешествием и трансфером, а также, быть застрахованными от задержек рейсов (т. к. Ваш трансфер до Респ. Алтай будет выполняться по четкому расписанию). После покупки билетов – сообщите Ваш номер рейса и время прилета координатору.
Для полета до г. Барнаула рекомендуем Вам рассматривать рейсы с прилетом в 08:00-09:00 в день выезда. Идеально – прилететь накануне, чтобы выспаться перед трансфером и путешествием. После покупки билетов – сообщите Ваш номер рейса и время прилета координатору.
Полет до Горно-Алтайска могут совершить жители Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Казани, мы встретим Вас в аэропорту в день старта путешествия в любое время. Если вы прилетаете накануне дня старта путешествия, то возможно согласовать с координатором дополнительный день размещения, встречу в аэропорту, дополнительную программу (если требуется).
Встреча участников группы (время местное, +4 МСК):
Для туристов из г. Барнаула и г. Горно-Алтайска машина подается ко времени прибытия самолета. Если время Вашего рейса будет отличаться от указанного в программе, пожалуйста, сообщите нам заранее, и мы организуем трансфер ко времени прилета.
Завершение программы (время местное, +4 МСК):
Турбазы имеют минимальный набор услуг для отдыхающих, находятся в живописных местах на берегах рек. Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах вы будете проживать в номерах, на некоторых – в отдельных домиках.
На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно. В домиках/номерах есть розетки, но, как правило, их мало (1 или 2). Если у Вас много электронной техники, захватите переноску-удлинитель.
Постельное белье и полотенца предоставляется везде. Гигиенические наборы не предоставляются. На некоторых турбазах отсутствует мобильная связь. Wi-Fi присутствует практически на всех турбазах.
Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.
Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.
Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?
Несколько пунктов:
Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:
Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.