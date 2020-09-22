1 день

Путешествие по Чуйскому тракту. Каракольская долина

07:30 Встреча в г. Новосибирске, ул. Вокзальная магистраль-1 (парковка перед «Маринс-парк отель).

10:30 Встреча в аэропорту г. Барнаул, адрес: г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13, ГК «Облепиха».

09:00, 09:40 и 14:30 Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск, место встречи – парковка перед аэропортом.

Сегодня мы пересечем Новосибирскую область, Алтайский край, после чего попадем в Республику Алтай, где и начнется наше путешествие.

Мы познакомимся со знаменитым Чуйским трактом (входит в десятку самых красивых дорог мира).

В пути мы увидим 4-е кардинальных смены пейзажей и ландшафтов.

За этот день вы сможете насладиться красотой бирюзовых рек, мощью гор и древней культурой народов Алтая.

Во второй половине дня вы приедете главному культовому месту Алтайского народа – Каракольской долине – месту силы, где совершите обзорную экскурсию и познакомитесь с алтайским национальным аилом.

Размещение на турбазе.

Протяженность: на авто – 620 км от Новосибирска, 420 км от Барнаула, 190 км от Горно-Алтайска.

Питание включено: ужин – дегустация национальной кухни.