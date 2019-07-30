Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни

Если вы любите активный экстремальный отдых, имеете опыт походов

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3 отзыва
Если вы любите активный экстремальный отдых, имеете опыт походов и сплавов, то тогда тур на Северо-Чуйский хребет Алтая для Вас.

Здесь удивительной красоты горные озера, мощные водопады, огромные каменные насыпи, чистейшие горные реки, ледники и белоснежные вершины. Почувствуйте мощь порогов своенравной Чуи и величие хозяйки Алтая – Катуни.

Посмотрите часть сложнейших Чуйских порогов Мажойского каскада, известных в кругах водников-профессионалов, как одни из самых серьезных водных препятствий высшей категории сложности.
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Ближайшие даты:
26
июн
16
июл
05
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • поднимемся по долине реки Мажой (Маашей) до одноименного ледника;
  • увидим красивейшие горные озера, бурные реки, водопады, белоснежные пики и ледники;
  • по воде пройдем нижнюю часть реки Чуя;
  • пройдем целый ряд интереснейших порогов на Средней Катуни;
  • отдохнем от городской суеты и перезарядимся. 

Программа тура по дням

1 день
Автопереезд до с. Акташ

Встреча группы в зависимости от места прибытия.

После встречи группа рассаживается в автобусе, сегодня вам предстоит авто путешествие до села Чибит.

От города Бийска ваш путь будет пролегать по знаменитому Чуйскому тракту.

Через несколько часов после затяжного подъема вы окажетесь на Семинском перевале, самой высокой точке Чуйского тракта – 1717 м над уровнем моря (9 км подъем и 11 км спуск).

После Семинского перевала массу ощущений у Вас оставит перевал Чике-Таман (1460 м), он хоть и ниже, но серпантинные спуски и подъемы гораздо круче.

Кедровый лес и замечательный вид на величественные горы Алтая, открывающиеся с перевалов не оставят Вас равнодушными.

После слияния Катуни и Чуи дорога устремляется вдоль долины реки Чуя, где Вы станете свидетелями неистовства порогов горной реки.

Ужин, вечер знакомств у костра.

Размещение на территории кемпинга, за селом Акташ в палатках.

Питание включено: ужин.

Авто (от Барнаула): 630 км. В дороге 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок).

2 день
с. Акташ – река Чуя – река Мажой – устье реки Каракабак

Начало активной части нашего похода.

В начале дня нас ждет пеший переход от недостроенной ГЭС до моста через реку Чуя, далее плавный подъем по р. Маашей (Мажой) до устья р. Каракабак.

Постепенно, по мере подъема перед нами откроются главные вершины Северо-Чуйского хребта Карагем-Баши, Маашей-Баши, Куркуре.

Позади еще виднеется долина реки Чуя.

Устанавливаем палаточный лагерь на слияние рек Мажой и Каракабак.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пеший переход: 11 км, в пути 5-6 часов.

3 день
Радиальный выход к Маашейскому озеру (исчезнувшему) или до ледника (по физ. состоянию участников).

Прогулка к исчезнувшему Маашейскому озеру.

В 2012 году после сильных дождей оказалось размытой естественная плотина, из-за чего озеро просто «вылилось» в реку.

Сегодня на месте огромного озера — обширная площадка влажного песка.

Если позволит погода и физическое состояние участников, радиальный выход к одному из крупнейших ледников Алтая - Маашейскому.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пеший переход: до озера 5-6 км (в одну сторону), 4-5 часов, до ледника 12 км (в одну сторону), 8-9 часов.

4 день
Радиальный выход к Каракабакским озерам

Сегодня мы совершим радиальный выход в верховья реки Каракабак, где находятся пять изумительных по красоте горных озер.

Каракабакские озера имеют разный цвет воды и в окружении горных вершин представляют незабываемое по красоте зрелище.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пеший переход: до озер 7 км (в одну сторону), 5-6 часов.

5 день
устье реки Каракабак – река Чуя – кемпинг в с. Акташ

Спуск по уже знакомой тропе в долину реки Чуя. Обратный путь уже значительно легче.

Баня, ужин у костра.

Размещение на территории кемпинга в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Пеший переход: 11 км, 4-5 часов.

6 день
с. Чибит – порог «Буревестник» – порог «Бегемот»

Переезд на поляну ниже с. Чибит, знакомство с инструкторами водниками.

День начнется с инструктажа по технике управления плавсредством, технике безопасности и правилах поведения на воде.

После этого спускаем рафт на воду, и проходим первый порог – «Сумеречный», 3 категории сложности.

Прохождение этого водного препятствия возможно без предварительного осмотра, однако, несмотря на свою относительную простоту, этот порог позволяет прочувствовать, какой мощной и непредсказуемой может быть горная река.

Второй порог – «Буревестник» (4 к.с.), он состоит из двух ступеней, общая протяженность которых — 300 метров.

С этого порога начинается трасса рафтинг-соревнований «Чуя — Ралли».

На первой ступени находятся огромные камни, а второй примечателен большим валом, протекая через который, река будто пульсирует.

Этот порог требует подготовки — его нужно осмотреть, обсудить, как будем проходить его, еще раз проговорить правила поведения на рафте.

Успех прохождения водных препятствий напрямую зависит от слаженной работы участников сплава.

Далее Вас ждет небольшой отдых во время прохождения спокойных участков с небольшими шиверами и перекатами, а также небольшого порога «Ярбалыкский».

Кульминация программы второго дня тура — порог «Бегемот», которому присвоена 5 категория сложности.

Начинается он с моста через Чую.

Препятствие состоит из косого слива, бочки на повороте и коварного острого камня в форме акульего плавника, который делит Чую на две части.

Далее высаживаемся на правом берегу реки, разводим костер и разбиваем палаточный лагерь.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 25 км, в пути 3-4 часа.

7 день
Порог «Классический» – порог «Слаломный» – порог «Иодринский»

Сегодня проходим порог «Классический» (3 к.с.) и более сложный «Слаломный» (4 к.с.).

Это относительно спокойные, но довольно длинные пороги.

Они изобилуют массивными каменными глыбами, между которыми будет маневрировать наше судно.

Затем мы пройдем пороги «Обманный», «Веер» и «Городовой», каждый из которых имеет собственный характер и свои неповторимые особенности.

Наконец, в конце маршрута третьего дня проходим порог «Иодринский» и устраиваемся на ночлег на берегу реки.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 35 км, в пути 4-5 часов.

8 день
Порог «Турбинный» – порог «Горизонт» – устье реки Чуя

Сегодня мы пройдем самые сложные пороги – «Турбинный» (5 к.с.) и «Горизонт» (5 к.с.).

Эти препятствия потребуют от Вас полной включенности и сосредоточенности, и точно оставят сильные впечатления.

«Турбинный» – короткий порог с одним сливом, который разделен надвое громадным камнем.

Но не спешите расслабляться, пройдя его — уже через 300 метров, в узком каньоне с высокими отвесными скалами, находится порог «Горизонт» с огромными глыбами камней и большой бочкой справа от них.

За ними следуют отбойные валы, которые вместе со скалами образуют еще одну бочку.

Далее река резко поворачивает влево, и течение ударяется в скалистый правый берег.

После этого мы пройдем длинный участок с шиверами 3 категории сложности, и наконец попадем в устье Чуи, где она впадает в Катунь.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 20 км, в пути 4-5 часов.

9 день
День отдыха на берегу Катуни

Отдыхаем и набираемся сил для продолжения пути. 

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

10 день
Устье реки Чуя – «Свадебная поляна»

Начало сплава по Средней Катуни.

День начинается с прохождения красивого и эффектного порога 4 к. с. «Ильгумень».

Далее следует довольно сложный участок, начинающийся сразу же за устьем правого притока Катуни реки Кадрин, порог «Кадринская труба» 4 к. с.

Этот участок Катуни будет держать Вас в напряжении в течении нескольких километров, новые эмоции и впечатления гарантированы.

Ночевка на поляне «Свадебная».

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 50 км, в пути 7-8 часов.

11 день
«Свадебная поляна» – стоянка «Петроглифы»

Сегодня преодолеваем самый опасный порог на Средней Катуни — двухступенчатый «Шабаш» (5 к.с.).

Перед его прохождением группа сойдет на берег для осмотра препятствия.

При желании возможен обход порога по берегу.

Далее следуют два эффектных порога – «Каянча 1» и «Каянча 2».

Затем останавливаемся у ручья Кемикапчан на ночлег.

Здесь находятся наскальные рисунки с установленным возрастом 5 тысяч лет, их Вы сможете осмотреть на стоянке.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 25 км, в пути 4-5 часов.

12 день
Стоянка &quot;Петроглифы&quot; – с. Куюс

Утром проходим большой порог «Айла» с валами и воронкой, а затем останавливаемся у водопада Бельтертуюк, чтобы сделать фото на память.

Завершаем сплав в с. Куюс.

Ночевка в палаточном кемпинге, баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 30 км, в пути 4-5 часов.

13 день
с. Куюс – Горно-Алтайск – Бийск – Барнаул – Новосибирск

После обеда выезжаем на микроавтобусе в Барнаул и Новосибирск, в пути запланирована остановка на сувенирном рынке.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Авто (до Барнаула): 390 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 7 часов

Проживание

Туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
  • Внутримаршрутные переезды по программе
  • Услуги гидов-инструкторов
  • Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты
  • Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат). На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка.
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
  • Баня по программе, в пятый и двенадцатый день тура
  • Размещение в палатках на территории кемпинга в первый, пятый и двенадцатый день тура
  • Оплата моста через Чую, в обе стороны, на пешей части тура
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера
  • Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу, в том числе камера хранения, зарядка гаджетов и тд.
  • Дополнительные бани: в первый день в кемпинге, на слиянии Маашей и Каракабак, в одиннадцатый день тура
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак если есть, но не обязательно, все вещи в походе везут лошади в специальных "арчимаках". Из дома вы можете выехать с любой удобной сумкой, чемоданом, в которые вы сложите все ваши вещи;
  • спальник (до -5), желательно иметь свой, так как является предметом индивидуального пользования. При отсутствие выдаем (запрашивать заранее);
  • теплая куртка (жилетка) на температуру до 0, -5;
  • ветрозащитная (брызгозащитная) куртка – дождевик (плащ), желательно штаны. Из прочной ткани выдерживающей сильные осадки;
  • теплый костюм (трико + свитер), для отдыха в лагере;
  • спортивный костюм, для активной части (конных переходов и радиальных выходов);
  • термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
  • пару футболок (рубашек);
  • на сплаве выдается неопреновый гидрокостюм (полукомбинезон) 3 мм. По желанию можете взять с собой неопреновую куртку (в стоимость не входит, в аренду не выдаем). На случай непогоды под неопрен можно взять водолазку, тельняшку, рубашку (не сковывающую движения). Сверху неопрена выдаем брызгозащитные куртки;
  • спортивная шапочка;
  • шорты;
  • нижнее белье;
  • купальный костюм;
  • три - четыре пары простых носков;
  • пара шерстяных носков;
  • две пары обуви у одной пары обуви должна быть жесткая подошва, для езды на лошадях и пеших экскурсии по каменистой местности. Другая пара легкая обувь, для отдыха в лагере. Обязательно! Резиновые сапоги (не ниже середины голени);
  • неопреновая обувь (боты) для сплава; кеды с шерстяными, простыми, а лучше неопреновыми носками. Неопреновую обувь не выдаем;
  • бейсболка, либо бандана (легкий платок на голову);
  • сидушка (хоба) туристическая (кусок тур. коврика с резинкой);
  • солнцезащитные очки;
  • личные - чашка, кружка, ложка, нож - металлическая или пластиковая;
  • умывальные принадлежности в том числе полотенце;
  • предметы личной гигиены;
  • перчатки рабочие 1 пара;
  • по желанию - фото, видео, фонарик с гермоупаковкой;
  • пермоупаковка для документов и денег;
  • личный термос (по желанию) и походная фляжка под воду (либо пластиковая бутылка 0.5-1.5 л);
  • обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на питание в дороге, сувениры, дополнительные бани и тд.

Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:

Группа, выходящая в конно-водный тур на Алтае, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура на Алтай также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:

  • пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
  • рулонный пластырь (1 шт.);
  • бинт среднего размера (1 шт.);
  • обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
  • аспирин (1 уп.);
  • цитрамон (1 уп.);
  • капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
  • глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
  • средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
  • антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
  • средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
  • эластичный бинт (1 шт.);
  • средство от боли в горле (1-2 уп.);
  • быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
  • энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
  • антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
  • поливитамины (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.

В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.

В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.

Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.

Сколько человек будет в группе, возраст, больше мальчиков или девочек?

По составу группы бывают разные, в среднем от 6 до 10 человек, но иногда бывают маленькие 4-5 человек и большие группы до 12-16 человек. Возраст участников различный от 12 до 60 лет, в некоторых больше парней, в некоторых больше девушек.

Если рафт перевернется, то все наши вещи промокнут и уплывут?

Нет, все вещи мы упаковываем в специальные непромокаемые мешки "драйбеки", которые надежно крепим веревками в рафте. Для особо ценных вещей, гаджетов и документов рекомендуем дополнительно взять с собой непромокаемые чехлы и футляры.

Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?

Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.

Встреча туристов осуществляется:

  • на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
  • в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
  • на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
  • на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
  • в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.

В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.

Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.

Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.

Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.

День заезда считается днем начала тура по Алтаю.

После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.

Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.

Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.

Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.

От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.

Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.

ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).

На какой день покупать обратный билет?

Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:

  • в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00 - 19:00 (время местное);
  • в Бийске ориентировочно: 20:30 - 21:30 (время местное);
  • в Барнауле ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное);
  • в Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.

Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.

Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.

Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.

Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.

Часто ли бывают привалы?

Стандартная схема такова: на 45 минут ходьбы – 15 минут отдыха. Но всё меняется с учётом трудностей маршрута, погоды, а также с учётом средней скорости движения группы. Если дорога просёлочная и ровная – можно с песнями прошагать по ней два часа без остановки. Если крутой подъём – привалы-пятиминутки будут требоваться каждые 10-15 минут. Кроме того, ориентируемся мы всегда на самых слабых участников.

Какая температура воды в Чуе и Катуни?

Вода в Чуе, как и в Катуни холодная, даже в самые теплые дни лета не более +12 - +14 С. Но, для всех участников тура мы выдаем специальные неопреновые гидрокостюмы (полукомбинезоны), которые помогут вам избежать переохлаждение.

Какая нас ожидает погода в туре?

Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.

Как происходит размещение в палатках и по сколько человек?

Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.

Будут на маршруте комары, мошки, клещи?

Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.

2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.

3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.

Возможно ли проведение тура в другие даты?

Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.

Какие требования к участнику тура?

Для прохождения тура требуется хорошая физическая форма, т. к. тур сложный, целый ряд порогов и весь маршрут в целом оценивается 4 к. с. (из 6 возможных). Если есть сомнения в физической форме, то возможно следует для начала подобрать более простой тур.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
30 июля 2019
Мы с женой путешествовали по Алтаю с 16.07.19 по 27.06.19. Только вернулись домой, и началась депрессия по этому краю. Сейчас, пока воспоминания все в голове, хотел бы написать отзыв… Скажу сразу что это не будет отзыв типа аля всё хорошо. Попробую рассказать про все подводные камни по туру «Треккинг к озерам Маашей и Каракабак. Рафтинг по Чуе и Катуни».

Итак. Дорога до Места назначения т/б Кочевник неблизкая. Нас из Новосибирска забрали в 3 ночи, увезли в Бийск (5-6 часов пути на газельке), в Бийске мы приводили в порядок снарягу, знакомились с инструктором и с группой. В Бийске, к слову, находится база организации, которая предоставляет тур. С Бийска мы выехали уже в горы, тут нужно снова было собраться с силами, ведь нас ждал снова не близкий путь на авто, при том что тут водила, кажись, на полставки в формуле вместо Квята гоняет…. В кочевнике мы были в 20.30 по местному времени.

На треккинге есть парочка переходов не самых простых, с рюкзаком 15-20 кг для мужчин, но если у вас есть даже минимальная физподготовка и хорошая треккинговая обувь вы с этим справитесь. Хотя лично я убежден что лучше побегать чуть-чуть, чтоб смотреть по сторонам, на горы или в поиске лемурангов и другой живности, чем умирать глядя в пятки впереди идущего. Вообще треккинг классный, не сложный и места бомбезные… Но есть два пункта за которые я поставлю не жирный, но минус.

1) Ледник маашей, нужно убрать его с описания тура… Перед нами выходила парочка, которая путешествует там без инструкторов, они опытные и хорошо ходят. Они к леднику вышли в 7.30 вернулись в 21.40. Это 2 человека… Конечно, инструктор имея группу в 10 рыл, и если кто-то из этой десятки хоть чуть-чуть подтормаживает не пойдет на ледник… Грустно.

2) Озера Каракабах. Почему в туре не прописано чтоб инструктор должен сводить на все озера? Их там 6! В легкой досягаемости 4 из них. Коля нам показал только 2. На 3 мы сходили сами, под свою ответственность. И не знали, что четвертое очень красивое озеро находится за небольшим курумником… Посетить 4 озера даже не для самой сильной группы проще простого. На балл за это снижаю оценку туру…

После прогулки баня в кочевнике… тут есть такой нюанс, не знаю кто делал эту баню, но сопло от куда выходит пар, направленно прямо на сидящих в парилке людей!!! БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!! Меня так ошпарило, я чуть домой перед сплавом не уехал!!!! Слава богу, у Коли было чудо средство, синяки на руке и правой булке все еще не сошли…

В целом мы остались довольным, вкусная и полезная пища, потрясающие виды и свежий воздух.
На сплав нас забрали другие инструктора. Мы уже ходили много раз в водные походы, (в том числе категорийные), но на Алтае были впервые.

Основная масса людей сплавляется на рафтах. Но через звонки напрямую к организаторам тура можно и выбить Катамаран 4.(за это нужно будет доплатить)… У ката 4 есть свои плюсы, во-первых, это веселее, во-вторых, на сложных реках, а Чуя – сложная река, катамаран перевернуть сложнее, и люди в кате сидят крепче… а значит - он безопаснее. Но в кат 4 должны работать все… Если вы ленивый человек - значит вам в рафт
Уровень воды во время нашего сплава был чуть выше среднего, Чуя в эту воду очень веселая река, Катунь наоборот(например, порог Кадринская труба в среднюю и высокую виду имеет всего 1 шиверу, а в низкую воду это 6 км экстрима)… Упрекнуть в каких то минусах организацию во время сплава не поворачивается язык… Ребята все профи, в стрессовых ситуациях держатся молодцами, не разу не один инструктор не перешел на мат! Скажу, что не один порог в нашей группе не был обнесен. Мы прошли все. На рафтах были промывы и перевороты, страховка работала всегда… Старший инструктор Миша постоянно прикалывался над туристами. Разбавляя парой нервную обстановку. А наш инструктор Тёма божил на порогах своими точными действиями и координацией… Надеюсь этих ребят организация отблагодарит… + балл к туру.
Хотелось бы еще сказать что на обратном пути на обещанный рынок, но мы не заехали. Ехали очень поздно и торопились. Это очень грустно, ведь на Алтае такая хорошая медовуха!
Позже будет видос про это путешествие.
А
15 июня 2022
Тур: замечательные места с возможностью сходить в горы в свободное время на первой базе. Домики комфортные, рядом с рекой. Во время тура была страховка и по маршруту сопровождение газелей. Особый респект инструкторам: Артёму и Мише и страховочному катамарану.
С
26 мая 2022
Добрый день.
Организация отличная, с нами постоянно был на связи менеджер проекта, нам отвечали на наши вопросы, мы не были сами по себе. также нам сделали дополнительного скидку, за второе путешествие через Большую Страну, мы остались довольны, думаем о поездке на Камчатку!

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