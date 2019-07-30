Мы с женой путешествовали по Алтаю с 16.07.19 по 27.06.19. Только вернулись домой, и началась депрессия по этому краю. Сейчас, пока воспоминания все в голове, хотел бы написать отзыв… Скажу сразу что это не будет отзыв типа аля всё хорошо. Попробую рассказать про все подводные камни по туру «Треккинг к озерам Маашей и Каракабак. Рафтинг по Чуе и Катуни».



Итак. Дорога до Места назначения т/б Кочевник неблизкая. Нас из Новосибирска забрали в 3 ночи, увезли в Бийск (5-6 часов пути на газельке), в Бийске мы приводили в порядок снарягу, знакомились с инструктором и с группой. В Бийске, к слову, находится база организации, которая предоставляет тур. С Бийска мы выехали уже в горы, тут нужно снова было собраться с силами, ведь нас ждал снова не близкий путь на авто, при том что тут водила, кажись, на полставки в формуле вместо Квята гоняет…. В кочевнике мы были в 20.30 по местному времени.



На треккинге есть парочка переходов не самых простых, с рюкзаком 15-20 кг для мужчин, но если у вас есть даже минимальная физподготовка и хорошая треккинговая обувь вы с этим справитесь. Хотя лично я убежден что лучше побегать чуть-чуть, чтоб смотреть по сторонам, на горы или в поиске лемурангов и другой живности, чем умирать глядя в пятки впереди идущего. Вообще треккинг классный, не сложный и места бомбезные… Но есть два пункта за которые я поставлю не жирный, но минус.



1) Ледник маашей, нужно убрать его с описания тура… Перед нами выходила парочка, которая путешествует там без инструкторов, они опытные и хорошо ходят. Они к леднику вышли в 7.30 вернулись в 21.40. Это 2 человека… Конечно, инструктор имея группу в 10 рыл, и если кто-то из этой десятки хоть чуть-чуть подтормаживает не пойдет на ледник… Грустно.



2) Озера Каракабах. Почему в туре не прописано чтоб инструктор должен сводить на все озера? Их там 6! В легкой досягаемости 4 из них. Коля нам показал только 2. На 3 мы сходили сами, под свою ответственность. И не знали, что четвертое очень красивое озеро находится за небольшим курумником… Посетить 4 озера даже не для самой сильной группы проще простого. На балл за это снижаю оценку туру…



После прогулки баня в кочевнике… тут есть такой нюанс, не знаю кто делал эту баню, но сопло от куда выходит пар, направленно прямо на сидящих в парилке людей!!! БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!! Меня так ошпарило, я чуть домой перед сплавом не уехал!!!! Слава богу, у Коли было чудо средство, синяки на руке и правой булке все еще не сошли…



В целом мы остались довольным, вкусная и полезная пища, потрясающие виды и свежий воздух.

На сплав нас забрали другие инструктора. Мы уже ходили много раз в водные походы, (в том числе категорийные), но на Алтае были впервые.



Основная масса людей сплавляется на рафтах. Но через звонки напрямую к организаторам тура можно и выбить Катамаран 4.(за это нужно будет доплатить)… У ката 4 есть свои плюсы, во-первых, это веселее, во-вторых, на сложных реках, а Чуя – сложная река, катамаран перевернуть сложнее, и люди в кате сидят крепче… а значит - он безопаснее. Но в кат 4 должны работать все… Если вы ленивый человек - значит вам в рафт

Уровень воды во время нашего сплава был чуть выше среднего, Чуя в эту воду очень веселая река, Катунь наоборот(например, порог Кадринская труба в среднюю и высокую виду имеет всего 1 шиверу, а в низкую воду это 6 км экстрима)… Упрекнуть в каких то минусах организацию во время сплава не поворачивается язык… Ребята все профи, в стрессовых ситуациях держатся молодцами, не разу не один инструктор не перешел на мат! Скажу, что не один порог в нашей группе не был обнесен. Мы прошли все. На рафтах были промывы и перевороты, страховка работала всегда… Старший инструктор Миша постоянно прикалывался над туристами. Разбавляя парой нервную обстановку. А наш инструктор Тёма божил на порогах своими точными действиями и координацией… Надеюсь этих ребят организация отблагодарит… + балл к туру.

Хотелось бы еще сказать что на обратном пути на обещанный рынок, но мы не заехали. Ехали очень поздно и торопились. Это очень грустно, ведь на Алтае такая хорошая медовуха!

Позже будет видос про это путешествие.