1 день

Трансфер. Знакомство с Алтаем. Остров Патмос и Чемальская ГЭС

07:00 Встреча группы в г. Новосибирске, ул. Вокзальная магистраль-1 (парковка перед «Маринс парк отель») – напротив ж/д вокзала Новосибирск-Главный.

09:00 Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска.

10:30 Встреча группы в г. Барнауле, ГК «Облепиха», г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13. Трансфер на турбазу 320 км пути.

12:30 Встреча группы в г. Бийске, ул. Коммунарский переулок-15 А.

Трансфер.

Автодорога «Чуйский тракт», по которой будет проходить наш маршрут, очень живописна.

В пути мы будем делать остановки во всех интересных и значимых местах.

15:00 – 19:00 Экскурсия по острову Патмос и на Чемальскую ГЭС.

В этот день вы побываете в невероятно красивом месте – на острове Патмос (это часовня, расположенная на скальном выступе прямо посредине горной реки).

Мы пройдемся по подвесному мосту, полюбуемся на слияние двух горных рек Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен), увидим живописную Чемальскую ГЭС, построенную еще в 30-е гг., и попьем воды из живого и мертвого источника.

19:00 – 21:00 Заселение на турбазу.

Праздничный ужин и вечер знакомств.

Желающие могут заказать баню за дополнительную плату.

Протяженность: на авто – 520 км от Новосибирска, 320 км от Барнаула, 100 км от Горно-Алтайска, пешком – 2 км.

Питание включено: ужин.