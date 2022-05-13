07:00 Встреча группы в г. Новосибирске, ул. Вокзальная магистраль-1 (парковка перед «Маринс парк отель») – напротив ж/д вокзала Новосибирск-Главный.
09:00 Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска.
10:30 Встреча группы в г. Барнауле, ГК «Облепиха», г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13. Трансфер на турбазу 320 км пути.
12:30 Встреча группы в г. Бийске, ул. Коммунарский переулок-15 А.
Трансфер.
Автодорога «Чуйский тракт», по которой будет проходить наш маршрут, очень живописна.
В пути мы будем делать остановки во всех интересных и значимых местах.
15:00 – 19:00 Экскурсия по острову Патмос и на Чемальскую ГЭС.
В этот день вы побываете в невероятно красивом месте – на острове Патмос (это часовня, расположенная на скальном выступе прямо посредине горной реки).
Мы пройдемся по подвесному мосту, полюбуемся на слияние двух горных рек Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен), увидим живописную Чемальскую ГЭС, построенную еще в 30-е гг., и попьем воды из живого и мертвого источника.
19:00 – 21:00 Заселение на турбазу.
Праздничный ужин и вечер знакомств.
Желающие могут заказать баню за дополнительную плату.
Протяженность: на авто – 520 км от Новосибирска, 320 км от Барнаула, 100 км от Горно-Алтайска, пешком – 2 км.
Питание включено: ужин.
09:00 – 10:00 Завтрак.
10:00 – 14:00 Экскурсия в Тавдинские пещеры, где в различные эпохи проживали древние люди.
Мы увидим одну из 30 карстовых пещер – самую большую и эффектную, посетим скальную арку и смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на долину реки Катунь.
После этого вы совершите непродолжительную прогулку к берегу реки Катунь, где находится памятник Н. Рериху.
Затем направитесь на одну из лучших пасек Республики Алтай, где узнаете, как пчелы делают мед.
Дорога туда очень живописна.
14:00 – 15:00 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
15:30 – 17:30 Далее вы совершите головокружительное плавание на моторных лодках по главной реке Алтая – Катуни.
Несмотря на множество эмоций и адреналина, плавание абсолютно безопасно, не предполагает физических нагрузок и навыков управления лодкой.
В пути вы посетите эффектный водопад – Камышлинский, вода которого ярко-бирюзового цвета, а с высоты смотровой площадки можно сделать отличные фотографии.
19:00 – 21:00 Ужин на огне и вечер у большого костра.
Протяженность: на авто – 108 км, пешком – 3,5 км.
Питание включено: завтрак, ужин.
09:00 – 10:00 Завтрак.
10:00 – 13:00 Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы и, своего рода, природным храмом.
В ущелье мы посетим ручей здоровья, писанницу наскальной живописи, каскадный водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.
13:00 – 14:00 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
14:00 – 18:00 Экскурсия по лучшей мараловодческой ферме в Республике Алтай.
Здесь вы сможете увидеть стада маралов, которые пасутся по большой огороженной территории маральника, узнать про пантовое хозяйство, приобрести пантопродукцию.
18:00 – 19:00 Ужин.
20:00 – 23:00 Русская баня.
Протяженность: на авто – 80 км, пешком – 4 км.
Питание включено: завтрак, ужин.
09:30 – 10:30 Завтрак.
10:30 – 13:30 Мы совершим экскурсию по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями.
Там мы сможем познакомиться с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже создадим свою этно-группу.
В одном из домов пройдем звукотерапию тибетскими поющими чашами, в другом – продегустируем алтайские фито-чаи, в третьем – полюбуемся на работы кожевенников и т. д.
В завершении экскурсии мы научимся стрелять из лука и познакомимся со знаменитой семьей художников Головань.
13:00 – 14:00 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
14:00 – 18:00 Конная прогулка в горы (за доп. плату) – вы подниметесь на вершину Еландинского перевала, откуда открывается великолепный вид на сотни километров горных хребтов.
Тем, кто конным прогулкам предпочитает пешие, будут предложены альтернативные мероприятия.
19:00 – 21:30 Прощальный ужин и костер.
Протяженность: на авто – 70 км, на лошадях – 12 км.
Питание включено: завтрак, ужин.
08:00 – 09:00 Завтрак.
Сбор вещей, выезд с турбазы.
09:00 – 14:00 Прогулка по сувенирным рынкам, где вы можете приобрести алтайский мед, травы, национальные музыкальные инструменты, различные украшения и изделия местных ремесленников.
Далее заезд на озеро Манжерок, где желающие могут осуществить подъем на кресельном подъемнике на вершину горы Синюха (за доп. плату).
Оттуда открывается потрясающий вид на долину реки Катунь и само озеро.
Обед (оплачивается самостоятельно).
14:00 – 14:30 Трансфер до г. Горно-Алтайска в аэропорт или на автовокзал.
14:00 – 18:30 Трансфер до г. Барнаула. Прибытие к ГК «Облепиха», г. Новоалтайск.
14:00 – 22:00 Трансфер до г. Новосибирска. Прибытие на ст. м. Речной вокзал, пл. Ленина, ж/д. вокзал.
Протяженность: на авто – 540 км до Новосибирска, 340 км до Барнаула, 140 км до Горно-Алтайска.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает проживание на туристической базе. Двухместное размещение стандарт (душ и туалет в номере). Подробности о размещении уточняйте при бронировании, ближе к дате поездки.
Доплата за одноместное размещение – 11 500 руб.
Турбаза зависит от даты путешествия.
Турбазы имеют минимальный набор услуг для отдыхающих. Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах вы будете проживать в номерах, на некоторых – в отдельных домиках.
На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно. В домиках/номерах есть розетки, но, как правило, их мало (1 или 2). Если у Вас много электронной техники, захватите переноску-удлинитель.
Постельное белье и полотенца предоставляется везде. Гигиенические наборы не предоставляются. На некоторых турбазах отсутствует мобильная связь. Wi-Fi присутствует практически на всех турбазах.
Обувь:
Для передвижений по маршруту:
Для непогоды:
Личные предметы гигиены:
Индивидуальные медикаменты (стандартная аптечка есть у гида).
Рюкзак, не обязательно, но будет удобно, если во время экскурсий ваши руки не будут заняты сумкой с личными вещами.
Другие предметы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Завтраки группы происходят на турбазе. Каша, яйца (вареные) или глазунья, творог, сыр, колбаса, хлеб, сладкое, чай/кофе. Данный список может быть изменен.
Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средний чек 450-550 руб.
Ужины группы происходят на турбазе. Это вторые блюда + салат + чай/кофе + сладкое.
В районе проведения программы расположена государственная больница. Есть аптечные пункты. Медикаменты приобретаются за собственные средства.
Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку «Росгосстрах» за дополнительную плату. Однако, на данном маршруте она бесполезна, т. к. помощь по страховке Вам будут оказывать в той же государственной больнице, где лечение для граждан РФ бесплатное.
Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.
Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.
Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?
Несколько пунктов:
Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:
Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.
Маршрут считается комфортным, но при этом, относится к активному, приключенческому туризму. Это значит, что на тропах не будет указателей и перил. Это значит, что вы будете находиться в естественных природных условиях Алтая. Экскурсионные объекты не подготовлены к шоу и приему гостей.
Протяженность маршрута 1318 км.
Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием.
Во время экскурсии на мараловую ферму мы не можем гарантировать наличие пантовой ванны (этот вопрос обсуждается по факту нахождения на маральнике). Мы не можем гарантировать нахождение маралов в непосредственной близости от Вас.
В конной прогулке могут принять участие люди, не имеющие опыт конных поездок. Конная поездка будет осуществляться в горы, по естественному рельефу. Если вы не хотите участвовать в конной экскурсии, то для Вас будет осуществлена прогулка по экологической тропе к достопримечательности «Сердце дракона».
Маршрут подходит для участия с детьми от 5 лет. В конной прогулке могут принять участие дети от 8 лет.
Любая группа на активных маршрутах – это команда.
В команде принята взаимовыручка, доброжелательное общение со всеми участниками, принятие решений по вопросам, не учтенным в программе по согласованию со всей группой и гидом.
Гид – он же руководитель группы, следит за успешным прохождением программы путешествия, дает информацию об экскурсионных объектах.
Наши группы встречаются и отправляются, как правило, из Новосибирска. Встреча участников группы происходит в день начала тура. Время местное, разница с Москвой +4 часа.
Если Вы прилетаете в Бийск, Барнаул или Горно-Алтайск, то мы можем забрать вас из аэропорта этих городов по пути из Новосибирска.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг (в индивидуальном порядке можно обговорить больший допустимый вес).