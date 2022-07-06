1 день

Прибытие в Абакан. Оглахты. Салбыкская долина. Сундуки. Юрты

Ранний прилет в Абакан.

Трансфер до участка заповедника «Хакасский» «Оглахты».

Визит-центр и экскурсионная тропа к горе Сорок Зубьев познакомят посетителей с выдающимися археологическими открытиями, сделанными на территории Оглахтинского горного массива, стилями наскального искусства Хакасии, а также наиболее яркими событиями древней истории хакасской земли.

Посещение Салбыкского кургана, это самый большой из 56 курганов так называемой «Долины Царей».

Сооружение этого грандиозного памятника относится к V-VI вв. до н. э.

Обед в кафе.

Трансфер до памятника природы «Сундуки» – скальных отвесов, которые, по мнению археологов, служили древним жителям этих мест Обсерваторией и астрологическим святилищем.

Осмотр наскальных рисунков, петроглифов, которым более двух тысяч лет.

Панорама хакасской степи, древних курганов.

Трансфер до лагеря в селе Ефремкино.

Ужин, ночлег в хакасских юртах.

Общее время пути 8 часов, 350 км.