Зимний Алтай

Зимний Алтай - это сказка, превратившаяся в реальность, позволяющая провести время на свежем, морозном воздухе

5
3 отзыва
Зимний Алтай – это сказка, превратившаяся в реальность, позволяющая провести время на свежем, морозном воздухе, окунуться в ощущения детства во время катания на санках по чистейшему снегу или на коньках по прозрачному льду, а игра в снежки и катание на горных лыжах согреют в любые морозы.
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Зимний Алтай
Ближайшие даты:
10
янв
23
янв
06
фев
20
фев
06
мар
13
мар

Что вас ожидает 🤩

Незабываемые воспоминания
Незабываемые воспоминания
Встретимся с алтайским сказителем – кайчи (горловое пение)
Интересные места&nbsp;
Интересные места 
Остров Патмос, музей «Десятиручка», зубрятник, Лебединый заказник, Голубые озера, Чуйский тракт и другие
Познавательные мастер-классы
Познавательные мастер-классы
Научимся заваривать алтайский чай, готовить алтайские сладости ток-чок и сибирские пельмени

Программа тура по дням

1 день
Музей имени А.Н. Анохина

Заезд.

Размещение.

В зимнний период организовано раннее заселение в номера туркомплекса.

Завтрак в кафе для тех, кто прибыл в "Таежник" до 11:00, для тех, кто прибыл позднее – обед в 13:00.

Обед в кафе эко-отеля "Таежник".

После обеда экскурсия в Горно-Алтайск.

После обеда экскурсия в музей музея А.Н. Анохина, где представлена экспозиция места захоронение принцессы Укок.

Вовзращение на туркомплекс.

Вечером гости Алтая встретятся с алтайским сказителем кайчи (горловое пение).

В этот день возможна экскурсия на гору Тугая, которая находится в городе, к беседке зайсанов.

Эта экскурсия состоится при условии что согласны будут более половины участников группы и при наличии свободного времени в светлое время суток.

Музей имени А.Н. АнохинаМузей имени А.Н. АнохинаМузей имени А.Н. АнохинаМузей имени А.Н. АнохинаМузей имени А.Н. АнохинаМузей имени А.Н. Анохина
2 день
Зубрятник – Камышлинский водопад

Завтрак в кафе "Таежник"

После завтрака выезд на экскурсию.

Первым объектом посещения станет территория всесезонного курорта "Манжерок".

Посещение Манжерокского озера, которое находится недалеко от села Манжерок, у подножья гор Синюха и Малая Синюха.

Затем на гондольном подъемнике подниметесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.

Переезд до зубрятника, где есть возможность полюбоваться грациозными маралами и величественными, суровыми зубрами.

Обед в кафе на территории туркомплекса “Берендеевка”

Переезд до с.Барангол.

Пешая экскурсия на Камышлинский водопад.

Возвращение в "Таежник". Ужин.

Вечером Мастер-класс по завариванию Алтайского чая и приготовлению алтайских сладостей ток-чок.

Протяженность: на авто 50 км, пешком 5 км.

Зубрятник – Камышлинский водопадЗубрятник – Камышлинский водопадЗубрятник – Камышлинский водопадЗубрятник – Камышлинский водопад
3 день
Лебединое озеро и музей В.М. Шукшина

Завтрак в кафе на территории эко-отеля "Таежник".

Выезд на маршрут.

Сегодня мы посетим экскурсионные объекты, расположенные в Алтайском крае.

Озеро Светлое является памятником природы, оно уникальное в своем роде.

Каждый год, поздней осенью на озеро прилетает белоснежная стая лебедей и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое.

Для всех желающих понаблюдать за птицами построена смотровая площадка высотой 10 м, откуда открывается живописная панорама озера.

Можно понаблюдать за процессом подкормки лебедей с закрепленных на водной поверхности плотов-кормушек, позволяющий ближе рассмотреть этих прекрасных птиц.

Переезд до города Бийск.

Обед в кафе города Бийск.

После обеда экскурсия в музей В.М. Шукшина.

Возвращение в эко-отель "Таежник".

Ужин.

Вечером для желающих настольные игры.

Протяженность: на авто  230 км, пешком 2 км.

Лебединое озеро и музей В.М. ШукшинаЛебединое озеро и музей В.М. ШукшинаЛебединое озеро и музей В.М. ШукшинаЛебединое озеро и музей В.М. Шукшина
4 день
Чуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни

Ранний завтрак в кафе "Таежник"

Выезд на экскурсию.

Экскурсия по Чуйскому тракту.

Сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.

Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.

Группу ожидают остановки на знаменитых горных перевалах Семинский и Чике-Таман, а также в месте слияния двух великих алтайских рек Чуя и Катунь.

Эта экскурсия – прекрасная возможность получить целостное представление об Алтае.

Вид зимних гор настолько прекрасен и величествен, что не оставит равнодушным даже самого заядлого прагматика.

Несмотря на минусовую температуру, участки Катуни и Чуи не замерзают даже в морозы.

Обед предусмотрен в кафе "Катюша" около перевала Чике-Таман (возможна замена по техническим причинам)

Возвращение в эко-отель.

Ужин в кафе "Таежник"

Протяженность: на авто  602 км.

Чуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни
5 день
Экскурсия по Чемальским святыням

Завтрак в Таежнике.

Выезд на экскурсию

Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности.

Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: Чемальская ГЭС, «козья тропка», ворота Сартакпая, женский монастырь на о. Патмос, совершат экскурсию к водопаду Чечкыш (высота падения 3,6 м).

Так же гостей ожидает путешествие в Долину горных духов – в Урочище Че-Чкыш.

Обед предусмотрен в кафе Горный источник (возможна замена по техническим причинам).

Возвращение в эко-отель "Таежник".

Ужин.

Вечером совместная лепка и приготовление сибирских пельменей (участие по желанию).

Протяженность: на авто 287 км.

Экскурсия по Чемальским святынямЭкскурсия по Чемальским святынямЭкскурсия по Чемальским святыням
6 день
Пешая прогулка к Голубым озерам

Завтрак в кафе "Таежник"

Выезд на экскурсию.

Вас ожидает пешая прогулка на легендарные Голубые озера – глаза Катуни, которые открываются гостям Алтая со второй половины сентября по начало весны, где устраиваем небольшой пикник.

Озера находится на левом берегу реки Катунь в 4 км села Аскат.

Зимой в этом месте Катунь не замерзает, так как Голубые озера локализованы и подпитываются родниками.

Чистейшая вода позволяет рассмотреть дно озер и катунских обитателей.

Обед в виде пикника на берегу озера.

После обеда посещение музея "Десятиручка" в с.Чепош.

Во время посещения музея Вы познакомитесь с тайнами древней Руси, которые сохранила кукла, поучаствуете в русских обрядах, Вас научат ремеслу изготовления поделок, а также можно облачиться в русские наряды и сфотографироваться на память.

Вечером возвращение в отель.

Заключительный ужин.

Протяженность: на авто – 80 км, пешком 10 км.

Пешая прогулка к Голубым озерам
7 день
Отъезд, позднее выселение

Выезд.

Завтрак в кафе Таежник.

Программа после завтрака не включена в стоимость тура.

Выезд из отеля за 2 часа до вылета самолета, по расписанию полетов.

В этот день возможно выселение из номеров до 16:00

По желанию возможно этот день провести активно на ВК "Манжерок", либо на снегоходах.

Либо катание на горных лыжах ГЛК "Манжерок". Снаряжение можно взять в в пункте проката ГЛК Манжерок. Ски-пасс - от 1200 рублей день (цена может измениться, уточняйте при бронировании), доставка 500 рублей с человека (туда-обратно).

Отъезд, позднее выселениеОтъезд, позднее выселениеОтъезд, позднее выселениеОтъезд, позднее выселениеОтъезд, позднее выселение

Проживание

Тур предусматривает размещение в теплых номерах с удобствами категории «Стандарт+» туркомплекса «Таежник».

Доплата за одноместное размещение – 13 650 руб.

Туристский комплекс «Таежник»

Туркомплекс “Таёжник” расположен не доезжая 2,5 км до села Манжерок.

Размещение в номерах с удобствами, категории «стандарт+»;

Площадь 16 кв. м. Вместимость до 4 мест: 2 основных и 2 дополнительных места. Дети до 4 лет – можно без отдельного спального места. Оснащение номера:

  • Электроника:
  • мини-холодильник
  • фен
  • микроволновая печь
  • Ванная комната:
  • банные полотенца
  • душ
  • раковина
  • унитаз
  • водонагреватель
  • туалетные средства
  • санузел
  • душевая кабина
  • тапочки
  • Внешняя территория и вид из окон
  • вид на горы
  • вид на лес
  • Кровати:
  • двуспальная кровать, раздельные кровати
  • Мебель:
  • стулья
  • раскладной диван
  • вешалки
  • стол
  • Прочее:
  • кухонный уголок
  • питьевая вода
  • чайник
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение теплых номерах туркомплекса “Таёжник”
  • Доставка из аэропорта Горно-Алтайска
  • Трехразовое питание, кроме дня экскурсии к Голубым озерам, где предусмотрен пикник с горячим супом, пирожками и чаем.
  • Перевозки согласно программы тура
  • Все входные билеты (кроме тех которые указаны в программе как доп. плата)
  • Работа экскурсовода
  • Транспорт (комфортные теплые микроавтобусы с удобными сиденьями)
  • Рекреационные сборы
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска и обратно
  • Доставка, кроме доставки из аэропорта Горно-Алтайска
  • Доставка из/до Новосибирска рейсовым автобусом – стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы + провоз багажа
  • Доставка в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону
  • Индивидуального трансфер из Барнаула в любое время, по согласованию, стоимость такого трансфера от 7 000 руб. за машину (заказывается заранее).
  • Экскурсия "На обзорную вершину" на снегоходе: за рулем – от 3 500 руб. /чел. пассажиром – от 1 500 руб. /чел.
  • За рулем – от 3 500 руб. /чел.
  • Пассажиром – от 1 500 руб. /чел.
  • Ски-пасс на ГЛК Манжерок – 1 200 руб. /чел. (цена может измениться, уточняйте при бронировании тура)
Место начала и завершения?
г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт и полис ОМС);
  • нижнее белье (удобное, желательно х/б) и термобелье (теплое, многослойное);
  • носки полушерстяные и синтетические теплые (несколько пар);
  • свитер теплый (полушерстяной, шерстяной или флисовый);
  • штаны утепленные (не стесняющие движений.), подойдут горнолыжные брюки;
  • куртка утепленная с капюшоном (на синтепоне, пуху и проч., не продуваемая). Помните температура может опускаться до -35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть теплая;
  • обувь верховая теплая и свободная (валенки, чуни, унты, дутыши);
  • шапка, шарф и перчатки (тёплые и не продуваемые);
  • обувь для дома и бани (резиновые шлепанцы (сланцы), не вьетнамки);
  • одежда для дома и сна (футболки\тельняшки, трико\леггинсы);
  • солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (да, зимой в Горах Алтая, когда светит солнце, можно обгореть);
  • гигиенические средства (мыло, мочалка, щетка, паста, полотенце и проч.);
  • аптечка индивидуальная (личные лекарственные средства, если имеются показания к приему специфических средств);
  • видео- или фотокамера (с чехлом на прочном ремне и доп. веревке, запасным аккумулятором).
Входит ли доставка в стоимость тура?

Организация трансфера
Стоимость доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) бесплатная! при приобретении данного тура.
Остальная доставка стоимость тура НЕ входит. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула:

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-909-519-53-37, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

ВНИМАНИЕ!!!!! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ

Какие требования к подготовке и возрасту участников тура?

Для участия в туре не нужна серьезная подготовка и специальное снаряжение.

Возможно участие в туре с детьми от 5 лет.

Какие особенности маршрута?

В маршруте туристов будут сопровождать экскурсовод.

На территории туркомплекса предусмотрено горячее питание в кафе.

В тур необходимо взять теплые вещи, удобную теплую обувь.

Страховка

В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 150 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Как оплатить тур?

В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.

Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.

Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.

Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
13 янв 2021
Тур прошел бодро (попали в неделю морозов до -30) и интересно. Увидели основные красоты Республики Алтай в районе Горно-Алтайска. Программа достаточно насыщенная, выезжали в ~10 утра, возвращались в гостиницу к 21. Отдельное спасибо гиду Сергею! Интересно и познавательно рассказал историю мест, которые проезжали. Складывалось ощущение, что у него на все вопросы есть ответы. При этом подавал все не занудно и с юмором. В Зимнем Алтае есть свой шарм - нет больших толп туристов, закрыты базарные лавочки по дороге, - остаетесь почти наедине с природой.
А
16 июня 2022
В целом, претензий нет, все организовано четко и вовремя. Для удобства перед походом был создан чат с гидом в Вотсапе, чтобы мы могли задать все вопросы по тому, что взять с собой и как подготовиться к походу в целом.
Д
15 июня 2022
Отдельное спасибо гиду Валентине!
Бронировать тур через большую страну было вполне удобно

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры7-дневные туры

Похожие туры в Горно-Алтайске

Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
Алтай - это горная республика с невероятно живописным ландшафтом, «российский Тибет»
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
5 600 за 1 человека
Удивительный Чемал
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Удивительный Чемал
Чемал - это свежий воздух, хвойные леса и целебные травы. Туда мы отправимся практически на целый день. С нами вы
Завтра
2 июля
10 июля
13 июля
2 900 за 1 человека
Эндуро тур на Алтае
3 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Эндуро тур на Алтае
Мы отправимся в увлекательный эндуро тур по Алтаю
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
30 000 за 1 человека
Сростки - родина Василия Шукшина на Алтае
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Сростки - родина Василия Шукшина на Алтае
Алтай - не только невероятно красивый край, славящийся богатой природой
26 июня
29 июня
30 июня
1 июля
6 000 за всё до 4 чел.
Телецкое озеро и Артыбаш
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Телецкое озеро и Артыбаш
Путешествие начнется от гостинцы «Горный Алтай»
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
11 000 за всё до 5 чел.
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
3 дня
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
27 июня
9 июля
16 июля
23 июля
29 900 за 1 человека
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
4.7
10 отзывов
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Исследовать красоты региона по индивидуальному сценарию
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
18 000 за всё до 6 чел.
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Горно-Алтайск - единственный город Республики Алтай и её столица. Это молодой, чистый
27 июня
2 100 за 1 человека
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Насладиться спокойствием Телецкого озера и проехать по красивейшей дороге России
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
109 000 за 1 человека
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
3 июля
10 июля
24 июля
31 июля
64 900 за 1 человека
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге на горной реке
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге на горной реке
Слушать бурление рек, вдыхать ароматы трав и встречать утро на террасе с потрясающим видом
29 июня
3 июля
6 июля
10 июля
29 900 за 1 человека
Джип-тур «Фантастический Алтай»
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
4
3 отзыва
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Остров Патмос, гора Чертов палец, урочище Че-Чкыш, реки и водопады за 1 день
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
39 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ