Заезд.
Размещение.
В зимнний период организовано раннее заселение в номера туркомплекса.
Завтрак в кафе для тех, кто прибыл в "Таежник" до 11:00, для тех, кто прибыл позднее – обед в 13:00.
Обед в кафе эко-отеля "Таежник".
После обеда экскурсия в Горно-Алтайск.
После обеда экскурсия в музей музея А.Н. Анохина, где представлена экспозиция места захоронение принцессы Укок.
Вовзращение на туркомплекс.
Вечером гости Алтая встретятся с алтайским сказителем – кайчи (горловое пение).
В этот день возможна экскурсия на гору Тугая, которая находится в городе, к беседке зайсанов.
Эта экскурсия состоится при условии что согласны будут более половины участников группы и при наличии свободного времени в светлое время суток.
Завтрак в кафе "Таежник"
После завтрака выезд на экскурсию.
Первым объектом посещения станет территория всесезонного курорта "Манжерок".
Посещение Манжерокского озера, которое находится недалеко от села Манжерок, у подножья гор Синюха и Малая Синюха.
Затем на гондольном подъемнике подниметесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.
Переезд до зубрятника, где есть возможность полюбоваться грациозными маралами и величественными, суровыми зубрами.
Обед в кафе на территории туркомплекса “Берендеевка”
Переезд до с.Барангол.
Пешая экскурсия на Камышлинский водопад.
Возвращение в "Таежник". Ужин.
Вечером Мастер-класс по завариванию Алтайского чая и приготовлению алтайских сладостей ток-чок.
Протяженность: на авто – 50 км, пешком – 5 км.
Завтрак в кафе на территории эко-отеля "Таежник".
Выезд на маршрут.
Сегодня мы посетим экскурсионные объекты, расположенные в Алтайском крае.
Озеро Светлое является памятником природы, оно уникальное в своем роде.
Каждый год, поздней осенью на озеро прилетает белоснежная стая лебедей и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое.
Для всех желающих понаблюдать за птицами построена смотровая площадка высотой 10 м, откуда открывается живописная панорама озера.
Можно понаблюдать за процессом подкормки лебедей с закрепленных на водной поверхности плотов-кормушек, позволяющий ближе рассмотреть этих прекрасных птиц.
Переезд до города Бийск.
Обед в кафе города Бийск.
После обеда экскурсия в музей В.М. Шукшина.
Возвращение в эко-отель "Таежник".
Ужин.
Вечером для желающих настольные игры.
Протяженность: на авто – 230 км, пешком – 2 км.
Ранний завтрак в кафе "Таежник"
Выезд на экскурсию.
Экскурсия по Чуйскому тракту.
Сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.
Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.
Группу ожидают остановки на знаменитых горных перевалах Семинский и Чике-Таман, а также в месте слияния двух великих алтайских рек Чуя и Катунь.
Эта экскурсия – прекрасная возможность получить целостное представление об Алтае.
Вид зимних гор настолько прекрасен и величествен, что не оставит равнодушным даже самого заядлого прагматика.
Несмотря на минусовую температуру, участки Катуни и Чуи не замерзают даже в морозы.
Обед предусмотрен в кафе "Катюша" около перевала Чике-Таман (возможна замена по техническим причинам)
Возвращение в эко-отель.
Ужин в кафе "Таежник"
Протяженность: на авто – 602 км.
Завтрак в Таежнике.
Выезд на экскурсию
Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности.
Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: Чемальская ГЭС, «козья тропка», ворота Сартакпая, женский монастырь на о. Патмос, совершат экскурсию к водопаду Чечкыш (высота падения 3,6 м).
Так же гостей ожидает путешествие в Долину горных духов – в Урочище Че-Чкыш.
Обед предусмотрен в кафе Горный источник (возможна замена по техническим причинам).
Возвращение в эко-отель "Таежник".
Ужин.
Вечером совместная лепка и приготовление сибирских пельменей (участие по желанию).
Протяженность: на авто – 287 км.
Завтрак в кафе "Таежник"
Выезд на экскурсию.
Вас ожидает пешая прогулка на легендарные Голубые озера – глаза Катуни, которые открываются гостям Алтая со второй половины сентября по начало весны, где устраиваем небольшой пикник.
Озера находится на левом берегу реки Катунь в 4 км села Аскат.
Зимой в этом месте Катунь не замерзает, так как Голубые озера локализованы и подпитываются родниками.
Чистейшая вода позволяет рассмотреть дно озер и катунских обитателей.
Обед в виде пикника на берегу озера.
После обеда посещение музея "Десятиручка" в с.Чепош.
Во время посещения музея Вы познакомитесь с тайнами древней Руси, которые сохранила кукла, поучаствуете в русских обрядах, Вас научат ремеслу изготовления поделок, а также можно облачиться в русские наряды и сфотографироваться на память.
Вечером возвращение в отель.
Заключительный ужин.
Протяженность: на авто – 80 км, пешком – 10 км.
Выезд.
Завтрак в кафе Таежник.
Программа после завтрака не включена в стоимость тура.
Выезд из отеля за 2 часа до вылета самолета, по расписанию полетов.
В этот день возможно выселение из номеров до 16:00
По желанию возможно этот день провести активно на ВК "Манжерок", либо на снегоходах.
Либо катание на горных лыжах ГЛК "Манжерок". Снаряжение можно взять в в пункте проката ГЛК Манжерок. Ски-пасс - от 1200 рублей день (цена может измениться, уточняйте при бронировании), доставка 500 рублей с человека (туда-обратно).
Тур предусматривает размещение в теплых номерах с удобствами категории «Стандарт+» туркомплекса «Таежник».
Доплата за одноместное размещение – 13 650 руб.
Туристский комплекс «Таежник»
Туркомплекс “Таёжник” расположен не доезжая 2,5 км до села Манжерок.
Размещение в номерах с удобствами, категории «стандарт+»;
Площадь 16 кв. м. Вместимость до 4 мест: 2 основных и 2 дополнительных места. Дети до 4 лет – можно без отдельного спального места. Оснащение номера:
Организация трансфера
Стоимость доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) бесплатная! при приобретении данного тура.
Остальная доставка стоимость тура НЕ входит. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-909-519-53-37, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ!!!!! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ
Для участия в туре не нужна серьезная подготовка и специальное снаряжение.
Возможно участие в туре с детьми от 5 лет.
В маршруте туристов будут сопровождать экскурсовод.
На территории туркомплекса предусмотрено горячее питание в кафе.
В тур необходимо взять теплые вещи, удобную теплую обувь.
В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 150 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.
Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),