Описание тура
Организационные детали
Участвующий в экспедиции должен быть морально готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды.
Дети до 16 лет без родителей на маршрут не допускаются.
Для участия специальной физической подготовки не требуется, но желательна хорошая физическая форма.
Готовя экипировку к туру, подумайте, что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Обувь — самая важная часть экипировки. Она должна быть тёплая и непромокаемая. Если нет своих снегоходных бот, можно взять ботинки от сноуборда — они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и тёплые, но не самые удобные). Верхняя одежда: желательны тёплые костюмы с мембраной, можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Перчатки: лучше взять пару комплектов, так как они быстро промокают, и облегчённые перчатки на периоды стоянок. Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.
Необходимое личное снаряжение:
Рюкзак или мягкая сумка, 80-100 литров. (Если нет, сообщите нам. Мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх);
Обувь должна быть тёплой. Избегайте новой неразношенной обуви;
Удобные тёплые куртка и брюки, не сковывающие движения, из лёгкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре);
Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта;
Термобельё, можно пару комплектов;
Головной убор — обязательно флисовая или шерстяная шапка;
Носки — 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
Туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе гигиеническая губная помада, расчёска;
Солнцезащитные очки;
Маленький фонарик от пальчиковых батареек, запасные батарейки;
Индивидуальные лекарственные средства (общая аптечка у нас есть). Эластичные наколенники или эластичные бинты;
Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним;
Большие булавки, чтобы удобно сушить вещи в избах в тайге;
Зажигалка или спички;
Складной карманный нож;
Шлёпанцы для нахождения в домиках и бане;
Перчатки (лучше пару комплектов) + облегчённые перчатки;
Термос для чая (желательно, но необязательно).
Проживание. На тёплой базе на Каракольских озёрах (таёжные домики): туалет на улице, помыться можно в баньке, отопление печное. Размещение, в зависимости от состава группы, от 3 до 6 человек.
Питание. 3-разовое, в день заезда — ужин, в день отъезда — завтрак и обед. Обеды в виде перекуса с горячим чаем.
Программа тура по дням
Перевал Караташ, хребет Иолго, Каракольские озёра
Встречаемся в Горно-Алтайске. После перекуса в кафе облачимся в необходимую экипировку и поедем к месту старта. Вы познакомитесь с инструкторами, пройдёте инструктаж по технике безопасности и вперёд — покорять на снегоходах зимние просторы Алтая.
Сначала домчим до реки Куюм, правого притока Катуни, на берегу которой увидим скальные массивы с гротами и небольшими пещерами. Затем преодолеем перевал Караташ, откуда полюбуемся оголёнными, чуть припорошенными снегом вершинами, возвышающимися над деревьями. Побываем в урочище Ингурек и по реке Большой Курумдой поднимемся на хребет Иолго, с западной стороны которого расположены Каракольские озёра. Будем двигаться на высоте 2000 метров по границе леса. Проедем по плато Огой, снова насладимся видом впечатляющих скал-великанов, кое-где оплетённых снегом, словно паутиной. Спустимся в кедровый лес до озера и уютной базы, где вас будет ждать горячий ужин.
Перевал Багаташ, Замки горных духов, Каракокшинская пещера
Сегодня приготовьтесь к незабываемым видам! Первым делом «взлетим» на перевал Багаташ (2100 метров), откуда полюбуемся панорамой Северо-Чуйского и Катунского хребтов и посмотрим на Долину туров — целый город из пирамид, выстроенный из плоских камней.
Затем отправимся к Замкам горных духов — древним скальным останцам причудливой формы, напоминающим декорации к фильмам жанра фэнтези. Говорят, что рядом с Замками можно услышать, как духи общаются друг с другом. Место мистическое, здесь рекомендуют не шуметь и не уносить отсюда камешки на память.
Покорим перевал Аккая и спустимся в долину одноимённой реки, по которой домчим до перевала в урочище Айрык. Поднимемся на него и окажемся в окружении сказочного кедрового леса и пушистого снега. Наша цель здесь — плато Сарысаз, от которого мы проедем до необычной Каракокшинской пещеры из двух этажей. Исследуем загадочный мир пещерных образований и тем же путём вернёмся обратно на базу.
Полные впечатлений, поужинаем, погреемся в баньке, пообщаемся и поделимся фотографиями. Всего за день мы пройдём около 60 км.
От Каракольских озёр до Горно-Алтайска
В этот день поедем по той же дороге, что исследовали в первый день путешествия. От озёр домчим до плато Огой, откуда ещё раз сможем посмотреть на каменные вершины скал-исполинов вблизи. Далее по извилистому руслу реки Большой Курумдой доедем до перевала Караташ, преодолев который окажемся в селе Урлу-Аспак. Здесь сядем в автобус и отправимся в Горно-Алтайск.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|82 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Горно-Алтайска к месту старта и обратно
- Аренда снегохода (по 2 человека на снегоходе), бензин
- Услуги гидов
- Проживание
- Питание
- Спутниковый телефон для экстренной связи (разговоры путешественников - за доплату)
- Бытовое снаряжение для хозяйственных нужд
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой, при необходимости (шлем, очки, балаклава, спальники, коврики и т. д.)
- Баня - 1 раз на маршруте
Что не входит в цену
- Авиабилеты от вашего города до Горно-Алтайска и обратно
- Если вы хотите ехать на снегоходе один/одна, стоимость тура составит 58 500 руб
- Дети до 16 лет без родителей на маршрут не допускаются