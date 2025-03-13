Представьте: горы-великаны в паутине из снега, кругом белым-бело от пушистых сугробов, и вы в окружении этих зимних пейзажей скользите на снегоходе, ловя кайф от скорости… Едем воплощать мечты в реальность!

Вы увидите каскад из семи озёр на склонах хребта Иолго, будете жить на уютной базе на берегу и исследовать места, которые в белых нарядах видели лишь единицы. Мы покорим высокие перевалы, побываем в городе из каменных пирамид, посмотрим на мистический замок и заглянем в двухэтажную пещеру. А в один из вечеров попаримся в настоящей сибирской баньке.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Участвующий в экспедиции должен быть морально готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды.

Дети до 16 лет без родителей на маршрут не допускаются.

Для участия специальной физической подготовки не требуется, но желательна хорошая физическая форма.

Готовя экипировку к туру, подумайте, что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Обувь — самая важная часть экипировки. Она должна быть тёплая и непромокаемая. Если нет своих снегоходных бот, можно взять ботинки от сноуборда — они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и тёплые, но не самые удобные). Верхняя одежда: желательны тёплые костюмы с мембраной, можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Перчатки: лучше взять пару комплектов, так как они быстро промокают, и облегчённые перчатки на периоды стоянок. Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.

Необходимое личное снаряжение:

Рюкзак или мягкая сумка, 80-100 литров. (Если нет, сообщите нам. Мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх);

Обувь должна быть тёплой. Избегайте новой неразношенной обуви;

Удобные тёплые куртка и брюки, не сковывающие движения, из лёгкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре);

Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта;

Термобельё, можно пару комплектов;

Головной убор — обязательно флисовая или шерстяная шапка;

Носки — 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;

Туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе гигиеническая губная помада, расчёска;

Солнцезащитные очки;

Маленький фонарик от пальчиковых батареек, запасные батарейки;

Индивидуальные лекарственные средства (общая аптечка у нас есть). Эластичные наколенники или эластичные бинты;

Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним;

Большие булавки, чтобы удобно сушить вещи в избах в тайге;

Зажигалка или спички;

Складной карманный нож;

Шлёпанцы для нахождения в домиках и бане;

Перчатки (лучше пару комплектов) + облегчённые перчатки;

Термос для чая (желательно, но необязательно).