Снежное чувство к Алтаю: на снегоходах по горам

Промчать по хребту Иолго, пожить у Каракольских озёр и заглянуть к горным духам
Представьте: горы-великаны в паутине из снега, кругом белым-бело от пушистых сугробов, и вы в окружении этих зимних пейзажей скользите на снегоходе, ловя кайф от скорости… Едем воплощать мечты в реальность!
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Вы увидите каскад из семи озёр на склонах хребта Иолго, будете жить на уютной базе на берегу и исследовать места, которые в белых нарядах видели лишь единицы.

Мы покорим высокие перевалы, побываем в городе из каменных пирамид, посмотрим на мистический замок и заглянем в двухэтажную пещеру. А в один из вечеров попаримся в настоящей сибирской баньке.

Снежное чувство к Алтаю: на снегоходах по горам
Снежное чувство к Алтаю: на снегоходах по горам
Снежное чувство к Алтаю: на снегоходах по горам
Ближайшие даты:
13
мар27
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Участвующий в экспедиции должен быть морально готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды.
Дети до 16 лет без родителей на маршрут не допускаются.
Для участия специальной физической подготовки не требуется, но желательна хорошая физическая форма.
Готовя экипировку к туру, подумайте, что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Обувь — самая важная часть экипировки. Она должна быть тёплая и непромокаемая. Если нет своих снегоходных бот, можно взять ботинки от сноуборда — они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и тёплые, но не самые удобные). Верхняя одежда: желательны тёплые костюмы с мембраной, можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Перчатки: лучше взять пару комплектов, так как они быстро промокают, и облегчённые перчатки на периоды стоянок. Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.

Необходимое личное снаряжение:
Рюкзак или мягкая сумка, 80-100 литров. (Если нет, сообщите нам. Мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх);
Обувь должна быть тёплой. Избегайте новой неразношенной обуви;
Удобные тёплые куртка и брюки, не сковывающие движения, из лёгкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре);
Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта;
Термобельё, можно пару комплектов;
Головной убор — обязательно флисовая или шерстяная шапка;
Носки — 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
Туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе гигиеническая губная помада, расчёска;
Солнцезащитные очки;
Маленький фонарик от пальчиковых батареек, запасные батарейки;
Индивидуальные лекарственные средства (общая аптечка у нас есть). Эластичные наколенники или эластичные бинты;
Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним;
Большие булавки, чтобы удобно сушить вещи в избах в тайге;
Зажигалка или спички;
Складной карманный нож;
Шлёпанцы для нахождения в домиках и бане;
Перчатки (лучше пару комплектов) + облегчённые перчатки;
Термос для чая (желательно, но необязательно).

Проживание. На тёплой базе на Каракольских озёрах (таёжные домики): туалет на улице, помыться можно в баньке, отопление печное. Размещение, в зависимости от состава группы, от 3 до 6 человек.

Питание. 3-разовое, в день заезда — ужин, в день отъезда — завтрак и обед. Обеды в виде перекуса с горячим чаем.

Программа тура по дням

1 день

Перевал Караташ, хребет Иолго, Каракольские озёра

Встречаемся в Горно-Алтайске. После перекуса в кафе облачимся в необходимую экипировку и поедем к месту старта. Вы познакомитесь с инструкторами, пройдёте инструктаж по технике безопасности и вперёд — покорять на снегоходах зимние просторы Алтая.

Сначала домчим до реки Куюм, правого притока Катуни, на берегу которой увидим скальные массивы с гротами и небольшими пещерами. Затем преодолеем перевал Караташ, откуда полюбуемся оголёнными, чуть припорошенными снегом вершинами, возвышающимися над деревьями. Побываем в урочище Ингурек и по реке Большой Курумдой поднимемся на хребет Иолго, с западной стороны которого расположены Каракольские озёра. Будем двигаться на высоте 2000 метров по границе леса. Проедем по плато Огой, снова насладимся видом впечатляющих скал-великанов, кое-где оплетённых снегом, словно паутиной. Спустимся в кедровый лес до озера и уютной базы, где вас будет ждать горячий ужин.

Перевал Караташ, хребет Иолго, Каракольские озёраПеревал Караташ, хребет Иолго, Каракольские озёраПеревал Караташ, хребет Иолго, Каракольские озёраПеревал Караташ, хребет Иолго, Каракольские озёра
2 день

Перевал Багаташ, Замки горных духов, Каракокшинская пещера

Сегодня приготовьтесь к незабываемым видам! Первым делом «взлетим» на перевал Багаташ (2100 метров), откуда полюбуемся панорамой Северо-Чуйского и Катунского хребтов и посмотрим на Долину туров — целый город из пирамид, выстроенный из плоских камней.

Затем отправимся к Замкам горных духов — древним скальным останцам причудливой формы, напоминающим декорации к фильмам жанра фэнтези. Говорят, что рядом с Замками можно услышать, как духи общаются друг с другом. Место мистическое, здесь рекомендуют не шуметь и не уносить отсюда камешки на память.

Покорим перевал Аккая и спустимся в долину одноимённой реки, по которой домчим до перевала в урочище Айрык. Поднимемся на него и окажемся в окружении сказочного кедрового леса и пушистого снега. Наша цель здесь — плато Сарысаз, от которого мы проедем до необычной Каракокшинской пещеры из двух этажей. Исследуем загадочный мир пещерных образований и тем же путём вернёмся обратно на базу.

Полные впечатлений, поужинаем, погреемся в баньке, пообщаемся и поделимся фотографиями. Всего за день мы пройдём около 60 км.

Перевал Багаташ, Замки горных духов, Каракокшинская пещераПеревал Багаташ, Замки горных духов, Каракокшинская пещераПеревал Багаташ, Замки горных духов, Каракокшинская пещераПеревал Багаташ, Замки горных духов, Каракокшинская пещера
3 день

От Каракольских озёр до Горно-Алтайска

В этот день поедем по той же дороге, что исследовали в первый день путешествия. От озёр домчим до плато Огой, откуда ещё раз сможем посмотреть на каменные вершины скал-исполинов вблизи. Далее по извилистому руслу реки Большой Курумдой доедем до перевала Караташ, преодолев который окажемся в селе Урлу-Аспак. Здесь сядем в автобус и отправимся в Горно-Алтайск.

От Каракольских озёр до Горно-АлтайскаОт Каракольских озёр до Горно-АлтайскаОт Каракольских озёр до Горно-АлтайскаОт Каракольских озёр до Горно-Алтайска

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет82 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от Горно-Алтайска к месту старта и обратно
  • Аренда снегохода (по 2 человека на снегоходе), бензин
  • Услуги гидов
  • Проживание
  • Питание
  • Спутниковый телефон для экстренной связи (разговоры путешественников - за доплату)
  • Бытовое снаряжение для хозяйственных нужд
  • Прокат снаряжения, предусмотренного программой, при необходимости (шлем, очки, балаклава, спальники, коврики и т. д.)
  • Баня - 1 раз на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиабилеты от вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • Если вы хотите ехать на снегоходе один/одна, стоимость тура составит 58 500 руб
  • Дети до 16 лет без родителей на маршрут не допускаются
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, время - по договорённости
Завершение: Горно-Алтайск, около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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