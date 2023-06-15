Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
На территории Кавказа в 18-19 веках вершилась история России. Мы расскажем о Персидском походе, об основании Махачкалы и взятии Дербента. Вы пройдёте теми же дорогами, по которым когда-то ходили Пётр I и Александр II, Айвазовский, Лермонтов и А. Дюма-старший. Полюбуетесь уникальной природой, откроете для себя культуру и этнографию республик.
И дополнят ваши знания и впечатления ароматная национальная кухня, прогулки у моря и невероятные виды рек, озёр и водопадов.
И дополнят ваши знания и впечатления ароматная национальная кухня, прогулки у моря и невероятные виды рек, озёр и водопадов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Грозный, 09:00Завершение: Махачкала, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 557 туристов
В нашей команде гиды, которые с детства интересуются природой и историей родного края и работают с энтузиазмом, искренне желая показать всё самое-самое гостям своей Республики. Делаем экскурсии и туры профессионально и с душой, всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям по программе и маршруту. Проводим экскурсии на русском, английском и немецком языках. До встречи на Северном Кавказе!
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