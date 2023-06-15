По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан

Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами

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Ответы на вопросы
На территории Кавказа в 18-19 веках вершилась история России. Мы расскажем о Персидском походе, об основании Махачкалы и взятии Дербента. Вы пройдёте теми же дорогами, по которым когда-то ходили Пётр I и Александр II, Айвазовский, Лермонтов и А. Дюма-старший. Полюбуетесь уникальной природой, откроете для себя культуру и этнографию республик.

И дополнят ваши знания и впечатления ароматная национальная кухня, прогулки у моря и невероятные виды рек, озёр и водопадов.
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Ближайшие даты:
15
июн
22
июн
29
июн
6
июл
13
июл
20
июл
27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, 09:00
Завершение: Махачкала, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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