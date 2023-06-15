На территории Кавказа в 18-19 веках вершилась история России. Мы расскажем о Персидском походе, об основании Махачкалы и взятии Дербента. Вы пройдёте теми же дорогами, по которым когда-то ходили Пётр I и Александр II, Айвазовский, Лермонтов и А. Дюма-старший. Полюбуетесь уникальной природой, откроете для себя культуру и этнографию республик.



И дополнят ваши знания и впечатления ароматная национальная кухня, прогулки у моря и невероятные виды рек, озёр и водопадов.