Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли

Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли

4.9
7 отзывов
Что приходит на ум, когда вы слышите о Сибири? Мороз, тайга, мамонты? Я открою другую сторону столицы Восточной Сибири.

Старинные домики с деревянным кружевом, дореволюционный пароход, байкальские сказки, традиции тофаларов, эвенков, бурятов — вы увидите главные достопримечательности и узнаете тайны иркутских подземелий, золота Колчака и могилы Чингисхана.
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли

Что вас ожидает

Сердце города

В сквере имени Кирова — центре притяжения иркутян — мы рассмотрим макет исторического центра и полюбуемся фонтаном, собранным в Петербурге. Миновав площадь графа Сперанского, сменившую двенадцать названий, мы выйдем к Спасской церкви, фасад которой украшают изящные росписи, почтим память героев войны у вечного огня и заглянем к Петру и Февронии, чтобы попросить о семейном счастье.

Дочь Байкала

Прогуливаясь по живописной Нижней набережной и наслаждаясь видом Ангары, вы услышите об истории освоения региона и возникновении города. Я расскажу о казацком остроге, католическом костеле и визите цесаревича Николая, а граффити по мотивам местных легенд познакомит вас с мифологией края. Мы дойдем до знаменитой беседки и триумфальной арки — первых «Московских ворот» России, где поговорим о реформаторском дуэте Александра I и Михаила Сперанского.

Наследие старины

Я покажу памятник Александру III, на гранях пьедестала которого находятся бронзовые портреты выдающихся деятелей, и провожу вас к 130-му «модному» кварталу — реконструкции Иркутской Слободы. В квартале с аккуратными мощеными променадами, историческими усадьбами, музеями и уютными ресторанами вы проникнитесь духом столицы Приангарья.

Организационные детали

  • Экскурсия также может проходить на автомобиле с посещением ледокола «Ангара», Иркутской ГЭС, ул. Байкальской и Советской
  • Для больших групп есть возможность арендовать трансфер за дополнительную плату
  • Во время экскурсии я также могу быть вашим фотографом, а после прогулки прислать отснятые кадры
  • В стоимость включен чай из байкальских трав с печеньем

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— сквер им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Mariya
Mariya
Почему вам стоит выбрать меня своим проводником по городу? Я профессиональный гид-экскурсовод (закончила курсы гидов и аккредитована в музее в музее «Тальцы»). Коренная сибирячка, очень хорошо знаю наш край — могу часами рассказывать о Байкале, его коренных жителях и легендах, о культуре и современной Сибири. Для большего комфорта могу провести экскурсию на автомобиле, а также всегда угощу вкусными бурятскими блюдами на обед. Провела немало туров на Байкал, Ольхон, Листвянку. Сибирь — это не медведи и водка, и это не каторга. Сибирь — уникальный и прекрасный уголок России, в котором живут радушные и добрые люди. Скорее хочется увидеть вас и показать это! До встречи в Иркутске!
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7 реальных отзывов от туристов

Саша
11 окт 2021
Вчера был прекрасный день для экскурсии по Иркутску: тепло, солнечно. Мария встретила меня в холле гостиницы, сразу расположила к себе. Экскурсия проходила в основном на автомобиле, Мария прекрасно знает город, аккуратно водит машину, мне первый раз в жизни не было страшно ехать с девушкой за рулем. Маршрут экскурсии так продуман, что я узнал не только о истории города, но и многие другие темы, например, освоение Сибири, происхождение названий, роль Сибири в истории всей России. Мы посмотрели весь центральный Иркутск, вся информация была емкой, интересной, познавательной. Я открыл для себя Иркутск и Сибирь с другой стороны. Спасибо большое гиду. РЕКОМЕНДУЮ ОДНОЗНАЧНО! Еще у Марии есть тематическая экскурсия по следам Колчака, в след раз обязательно пойду. И загорелся поехать с группой в тур на лед Байкала в марте. Мария мне анонсировала программу, это что-то новенькое, не банальное. Я еще под впечатлением от того, как можно случайно встретить профессионала в своем деле, который продумывает все детали и создает идеальный продукт для своих гостей.
Мария
3 мар 2020
Хорошо, с юмором, необременительно погуляли с Марией. Рекомендуем ее как интересного собеседника
М
14 фев 2020
Вчера гуляли с Марией по Иркутску. Все очень понравилось, было интересно и занимательно. Спасибо вам большое за прекрасно проведенное время )))
А
26 ноя 2019
Здравствуйте! Мария супер экскурсовод, всё очень понравилось. До сих пор вспоминаю.
Е
29 авг 2019
Отличная экскурсия. Мария молодец. Спасибо
Ольга
20 июля 2019
Отличная экскурсия, интересная и позновательная.
С
17 июля 2019
Рекомендую!

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