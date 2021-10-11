Что вас ожидает

Сердце города

В сквере имени Кирова — центре притяжения иркутян — мы рассмотрим макет исторического центра и полюбуемся фонтаном, собранным в Петербурге. Миновав площадь графа Сперанского, сменившую двенадцать названий, мы выйдем к Спасской церкви, фасад которой украшают изящные росписи, почтим память героев войны у вечного огня и заглянем к Петру и Февронии, чтобы попросить о семейном счастье.

Дочь Байкала

Прогуливаясь по живописной Нижней набережной и наслаждаясь видом Ангары, вы услышите об истории освоения региона и возникновении города. Я расскажу о казацком остроге, католическом костеле и визите цесаревича Николая, а граффити по мотивам местных легенд познакомит вас с мифологией края. Мы дойдем до знаменитой беседки и триумфальной арки — первых «Московских ворот» России, где поговорим о реформаторском дуэте Александра I и Михаила Сперанского.

Наследие старины

Я покажу памятник Александру III, на гранях пьедестала которого находятся бронзовые портреты выдающихся деятелей, и провожу вас к 130-му «модному» кварталу — реконструкции Иркутской Слободы. В квартале с аккуратными мощеными променадами, историческими усадьбами, музеями и уютными ресторанами вы проникнитесь духом столицы Приангарья.

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