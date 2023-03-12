Вылет в аэропорт.
К вашим услугам – современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.
Перелет до острова Шумшу займет около двух часов.
Остров Шумшу.
Японский аэродром в поселке Байково.
Посещение великого острова – именно здесь героический удар Красной армии завершил Вторую Мировую Войну.
Посадка на военном аэродроме рядом с первой исторической достопримечательностью – американским самолетом «Кобра», подбитым японским ПВО.
Купание в Ходуткинских горячих источниках.
Горячая термальная река с целебным свойством воды.
Перелет занимает примерно 1 час 10 минут с посадкой в поселке Озерном для дозаправки.
У подножия вулкана Ходутка течет горячая речка, где вы насладитесь красивыми видами и уединением с природой.
Обед – горячее питание, чай и сок.
Ходуткинские горячие источники находятся на территории природного парка «Южно-Камчатский», входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.
Температура воды в реке достигает 40°.
Источники оборудованы деревянными настилами, раздевалками и беседками со столами.
Продолжительность – 8 часов.
Тур не предусматривает проживание.
Мы предоставляем бесплатный групповой трансфер на вертолетную площадку от основных точек сбора.
Кол-во человек в вертолете от 18-22.
Общая продолжительность экскурсии – 8 часов.
В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.
Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:
Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:
В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.
Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).
Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:
Базы отдыха в Паратунке:
Горячая термальная речка у подножия вулкана Ходутка.
Возле площадки, где останавливаются группы туристов, вода летом держится в пределах 40-44 °С. Источники содержат большое количество кремниевой кислоты и относятся к лечебным. Ходуткинские воды отличаются низкой минерализацией — 0,5 г/л. По химическому составу это слабый раствор хлорида и гидрокарбоната натрия.
Оборонительный рубеж «171 высота».
Основной рубеж обороны острова Шумшу проходил в его северо-восточной части, в районе высот 171 и 165. 18 августа 1945 года в 18 часов части десанта перешли в решительную атаку на господствующую высоту 171 при поддержке огня всех корабельных орудий. Бой принял крайне жестокий характер, но к 20 часам советские части окончательно отбросили японские войска с высоты и плотно закрепились на ней.
Поселок Байково.
Во время Второй мировой войны здесь располагалась японская военно-морская база Катаока и аэродром с двумя взлетно-посадочными полосами. Вы прикоснетесь к истории – Курильской операции 1945 года. Увидите подбитый Американский самолет возле японского Ангара, взлетно-посадочную полосу, а также другую военную атрибутику.
15 октября 1947 года, после присоединения Курильских островов к СССР, село получило современное название.