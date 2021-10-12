От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского

Побывать на сопке Мишенная, у берега Тихого океана и на секретных смотровых площадках

5
2 отзыва
Вулканы, мысы, бухты, черный пляж и Тихий океан — за один день вы увидите самые характерные пейзажи Камчатки.

Мы посмотрим на город и все его домашние вулканы с 5 смотровых площадок, заберемся на вершину сопки Мишенная, соберем ягоды вороники на склонах Халактырских скал.

И в финале встретим закат на краю континента под медитативный шум океана.
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского

Что вас ожидает

Обзор 360° с сопки Мишенная.

Первым делом мы направимся к сопке Мишенной: без сомнения, это самая эффектная смотровая в окрестностях города! С одной точки вы полюбуетесь озером Култучным, океанскими мысами и бухтами, а главное, увидите все домашние вулканы: Козельский, Авачинский, Корякский, Арик, Ааг, а чуть дальше — Вилючинский, Мутновский и Горелый. Я поделюсь интересными фактами о каждом из них.

Покорить Халактырские скалы

Теперь наш путь лежит к Толстому мысу, где я покажу секретные обзорные с видами на вулканы и Тихий океан. Отсюда мы совершим захватывающий спуск на машине, а затем поднимемся на Халактырские скалы за новой порцией пейзажей. В дороге я расскажу об интересующих вас локациях и порекомендую места, где можно оценить камчатскую кухню.

Встретить закат у Тихого океана

И вот мы на краю света — у кромки неистового Тихого океана. Вы сможете прогуляться по черному вулканическому песку Халактырского пляжа, понаблюдать за серфингистами, собрать полные горсти вороники и устроить на берегу пикник. А закат под шум волн станет, без сомнения, одним из ярчайших моментов путешествия.

На обратном пути мы поднимемся на последнюю смотровую на сопке Петровская, откуда вы полюбуетесь ночной панорамой Петропавловска-Камчатского.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута 60-70 км, в дороге мы проведем примерно 1, 5 часа
  • Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport (есть детские автокресла)
  • С собой можно взять чай и легкий перекус, чтобы устроить пикник на смотровой или на берегу Тихого океана
  • Желательно выбрать для экскурсии кроссовки или ботинки: подъем на Халактырские скалы крутоват

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Владислав
Владислав
Родился и вырос на Камчатке, с детства занимаюсь туризмом, путешествую по нашему красивому краю как на различных транспортных средствах, так и пешком. Покажу вам красивые места, сориентирую, куда стоит сходить и что посетить.
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2 настоящих отзыва от туристов

Л
12 окт 2021
Отличная экскурсия! Влад -коренной житель Камчатки и этим многое сказано! Уникальное место на планете и побывать здесь рекомендую каждому! Экскурсия интересная, впечатляет все! Спасибо за всё то, что мы увидели и услышали, за любовь к родным местам!
Н
27 сен 2021
Замечательный гид с огромным багажом знаний. Отлично водит автомобиль даже по недоступным казалось бы местам. Приятный, воспитанный. Рекомендую. Не пожалеете, вся экскурсия пройдёт на ура!

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