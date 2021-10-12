Что вас ожидает

Обзор 360° с сопки Мишенная.

Первым делом мы направимся к сопке Мишенной: без сомнения, это самая эффектная смотровая в окрестностях города! С одной точки вы полюбуетесь озером Култучным, океанскими мысами и бухтами, а главное, увидите все домашние вулканы: Козельский, Авачинский, Корякский, Арик, Ааг, а чуть дальше — Вилючинский, Мутновский и Горелый. Я поделюсь интересными фактами о каждом из них.

Покорить Халактырские скалы

Теперь наш путь лежит к Толстому мысу, где я покажу секретные обзорные с видами на вулканы и Тихий океан. Отсюда мы совершим захватывающий спуск на машине, а затем поднимемся на Халактырские скалы за новой порцией пейзажей. В дороге я расскажу об интересующих вас локациях и порекомендую места, где можно оценить камчатскую кухню.

Встретить закат у Тихого океана

И вот мы на краю света — у кромки неистового Тихого океана. Вы сможете прогуляться по черному вулканическому песку Халактырского пляжа, понаблюдать за серфингистами, собрать полные горсти вороники и устроить на берегу пикник. А закат под шум волн станет, без сомнения, одним из ярчайших моментов путешествия.

На обратном пути мы поднимемся на последнюю смотровую на сопке Петровская, откуда вы полюбуетесь ночной панорамой Петропавловска-Камчатского.

Организационные детали