Егор проводит ещё 5 экскурсий

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На снегоходе — в кратер Мутновского вулкана!

Захватывающее дух путешествие-приключение туда, где встречаются лёд и пламя

Егор
Егор – Гид из Камчатки
Подальше от цивилизации и словно в сердце самой Земли — вас ждет одна из самых ярких экскурсий на Камчатке.

Вместе мы преодолеем 130 км на снегоходах: по дороге полюбуемся конусом Вилючинского вулкана, водопадами и глубоким каньоном Опасный.

Кульминация — возможность попасть в кратер действующего вулкана, и поверьте, эти виды с ледниками и столбами дыма не описать словами.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👤 Для 1-1 человека

  • 22 000 ₽ за экскурсию

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На снегоходе — в кратер Мутновского вулкана!
На снегоходе — в кратер Мутновского вулкана!

Что вас ожидает

Дорога-приключение
На снегоходах мы промчимся мимо фантастических пейзажей. Увидим камчатские сопки и долину реки Паратунка, исполинский Вилючинский вулкан и одноименный замерзший водопад. Затем спустимся в кальдеру вулкана Горелый и уже по ней будем двигаться в сторону Мутновского. Кроме того, остановимся возле каньона Опасный: здесь планета словно раскололась и вниз срывается еще один водопад.

Добраться до жерла вулкана
Дорога вдоль разлома приведет нас в самое жерло Мутновского вулкана, где всё кипит, дымит, бурлит — где сносит с ног от восторга. Вы увидите, как вулканический газ поднимается по трещинам, ощутите запах серы из недр Земли, отыщете «Черный котел» и узнаете об извержениях действующего Мутновского вулкана.

Организационные детали

  • Транспортные расходы, чай и небольшой ланч включены в стоимость
  • Вам понадобятся максимально теплая одежда, бафф на шею и горнолыжные очки
  • Я не формирую группы — работаю либо с уже готовыми группами, либо индивидуально

Как проходит экскурсия

  • С февраля по июль и только в хорошую погоду
  • Экскурсия начинается в удобном вам месте в Петропавловске-Камчатском, откуда мы выезжаем на автомобиле 🚘, а затем пересаживаемся на снегоход
  • На одном снегоходе едут гид за рулём и путешественник пассажиром
На снегоходе — в кратер Мутновского вулкана!
На снегоходе — в кратер Мутновского вулкана!
На снегоходе — в кратер Мутновского вулкана!
На снегоходе — в кратер Мутновского вулкана!
На снегоходе — в кратер Мутновского вулкана!
На снегоходе — в кратер Мутновского вулкана!
На снегоходе — в кратер Мутновского вулкана!
На снегоходе — в кратер Мутновского вулкана!
На снегоходе — в кратер Мутновского вулкана!
На снегоходе — в кратер Мутновского вулкана!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Егор
Егор
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошел почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в турах по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.
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