Егор проводит ещё 5 экскурсий

Дорога-приключение На снегоходах мы промчимся мимо фантастических пейзажей. Увидим камчатские сопки и долину реки Паратунка, исполинский Вилючинский вулкан и одноименный замерзший водопад. Затем спустимся в кальдеру вулкана Горелый и уже по ней будем двигаться в сторону Мутновского. Кроме того, остановимся возле каньона Опасный: здесь планета словно раскололась и вниз срывается еще один водопад.
Добраться до жерла вулкана Дорога вдоль разлома приведет нас в самое жерло Мутновского вулкана, где всё кипит, дымит, бурлит — где сносит с ног от восторга. Вы увидите, как вулканический газ поднимается по трещинам, ощутите запах серы из недр Земли, отыщете «Черный котел» и узнаете об извержениях действующего Мутновского вулкана.
Организационные детали
Транспортные расходы, чай и небольшой ланч включены в стоимость
Вам понадобятся максимально теплая одежда, бафф на шею и горнолыжные очки
Я не формирую группы — работаю либо с уже готовыми группами, либо индивидуально
Как проходит экскурсия
С февраля по июль и только в хорошую погоду
Экскурсия начинается в удобном вам месте в Петропавловске-Камчатском, откуда мы выезжаем на автомобиле 🚘, а затем пересаживаемся на снегоход
На одном снегоходе едут гид за рулём и путешественник пассажиром
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошел почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в турах по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.