Егор проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Дорога-приключение

На снегоходах мы промчимся мимо фантастических пейзажей. Увидим камчатские сопки и долину реки Паратунка, исполинский Вилючинский вулкан и одноименный замерзший водопад. Затем спустимся в кальдеру вулкана Горелый и уже по ней будем двигаться в сторону Мутновского. Кроме того, остановимся возле каньона Опасный: здесь планета словно раскололась и вниз срывается еще один водопад.

Добраться до жерла вулкана

Дорога вдоль разлома приведет нас в самое жерло Мутновского вулкана, где всё кипит, дымит, бурлит — где сносит с ног от восторга. Вы увидите, как вулканический газ поднимается по трещинам, ощутите запах серы из недр Земли, отыщете «Черный котел» и узнаете об извержениях действующего Мутновского вулкана.

Организационные детали

Транспортные расходы, чай и небольшой ланч включены в стоимость

Вам понадобятся максимально теплая одежда, бафф на шею и горнолыжные очки

Я не формирую группы — работаю либо с уже готовыми группами, либо индивидуально

Как проходит экскурсия