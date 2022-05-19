Кавказ это – особая территория. Он очень разнообразен и интересен. Здесь есть все! И высокие горы, и чистейшие реки и озера, и красивейшие водопады, а еще, много памятников древних цивилизаций и государств. В этом туре вам будет предоставлена возможность увидеть и природные красоты и творения рук человеческих.

Побываем на водопадах со сладким названием, которые образовались в результате прорезывания горных пород в ущелье Аликоновки

Увидим красивейшие озера, а самые смелые смогут в них и искупаться

Восхитимся красотой великого вулкана, а также побываем на его северных склонах

Совершим треккинг к завораживающим озерам и водопадам, а также увидим древние храмы

Мы проедем по самым красивым и завораживающим местам Кавказа

Для нас откроется вся роскошная, потрясающая воображение живопись региона

Программа тура по дням

1 день Минеральные Воды, встреча и размещение

Мы рады приветствовать вас на гостеприимной кавказской земле. Мы рады вам, как рады любому гостю! Скорее пойдемте в машину и в путь! Дорога приведет нас в поселок Архыз, раскинувшийся у подножия Бокового хребта. Горы, окружающие поселок похожи на горские папахи — такие они кудрявые. Но нас уже ожидают в гостинице, так что размещаемся и отправляемся на ужин. Размещение: гостиница 3*, поселок Архыз. Питание: ужин в гостинице. Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Минеральные Воды с 9:00 до 19:00, рекомендуемое время прибытия до 15:00.

2 день Софийская долина. Софийские водопады

Подъем. Завтрак. Наша цель сегодня – Софийские водопады. Дорога к водопадам проходит по берегу чистейшей и красивейшей реки София. Над рекой возвышаются лесистые вершины, а дорога выводит нас к альпийским лугам. Оставляем машину на лесной поляне и дальше пешочком. Софийские водопады срываются с ледника горы София и падают в долину огромным каскадом. Водяная пыль рассыпается в лучах солнца мириадами сверкающих брызг и часто над водой можно увидеть яркую разноцветную радугу… Насладившись феерией воды и солнечных лучей, возвращаемся в гостиницу, где нас ждет ужин. Размещение: гостиница 3*, поселок Архыз. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте. Размещение: пос. Архыз.

3 день Нижнеархызское городище, Аланские храмы, Домбай

Подъем. Завтрак. Сегодня мы прощаемся с Архызом и отправляемся в Домбай. Но по пути нас ожидает путешествие по времени и истории. Нам предстоит посетить несколько древних храмов, относящихся ко времени расцвета Аланской империи. Как ни удивительно, но эти храмы сумели выстоять под ударами средневековых завоевателей и мародеров современности. Они остались несломленными, и стоят по сей день, памятниками величию зодчих, построивших их. Ознакомившись с храмами, отправляемся в Домбай – удивительную горную жемчужину Карачаево-Черкесии. Размещаемся в гостинице и отдыхаем. Размещение: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

4 день Домбай. Бадукские озера

Подъем. Завтрак. Сегодня дадим работу нашим ножкам и совершим поход к Бадукским озерам. Озера эти достаточно легко доступны но, от этого не менее привлекательны и красивы. Подъем пойдет через хвойный лес, вдоль берега быстрой, мощной реки Бадук. Выйдя из леса, мы окажемся посреди россыпи огромных камней. А за камнями, вдруг, вам откроется небольшое, но очень чистое озеро. Это – первое озеро давайте пройдем дальше и полюбуемся вторым озером. Оно больше первого, но тоже очень чистое и поразительно голубое. Полюбовавшись вторым озером, отправляемся в путь, к третьему оно совсем рядом со вторым. Третье озеро самое большое. От него открывается прекрасный вид на перевал, а хребты, возвышающиеся справа и слева, словно держат в ладонях этот очаровательный водоем. Кстати, в нем можно искупаться, правда не все могут на такое решиться, но…попробуйте. Вечером возвращаемся с гостиницу, ужинаем и отдыхаем. Размещение: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

5 день Гора Муса-Ачитара. Переезд в Кисловодск через перевал Гум-Баши

Подъем. Завтрак. Сегодня нам предстоит подняться с помощью канатной дороги на вершину горы и полюбоваться окружающими нас вершинами. С высоты видны не только горы, но и реки и водопады, тонкими ниточками падающие с гор. Не зря многие так любят Домбай, ведь только здесь можно встретить такие вершины, леса, наполненные пеньем птиц, скалы, покрытые разноцветными цветочными коврами… А воздух! Какой здесь воздух им просто невозможно надышаться. Его хочется пить, наполняя им легкие, но… Нас ожидает Кисловодск, поэтому – в путь! Дорога полегает через перевал Гум-Баши. А с перевала открывается, наверное, самый красивый вид на Эльбрус. Именно здесь, в полную меру понимаешь величие горы! Она возвышается в цепи других гор и выглядит как великан в стране лилипутов! Насладившись прекрасными видами, отправляемся дальше в путь – в Кисловодск, где нас уже ожидает уютная гостиница и вкусный ужин. Размещение: гостиница 3*, г. Пятигорск. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

6 день Поездка на плато Бермамыт

Ранний подъем! Сегодня мы отправляемся за чудесными, яркими картинами. Плато Бермамыт славится своими чудесами, отсюда открываются непревзойденные панорамы – Эльбрус, окрашенный яркими рассветными красками, долины с чудесными, сочными лугами, пасущиеся стада… Во всем чувствуется гармония. А мы возвращаемся в гостиницу и отдыхаем. Завтра нас ожидает еще один насыщенный эмоциями день. Размещение: гостиница 3*, г. Пятигорск. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

7 день Поездка к Северному склону Эльбруса

Подъем. Завтрак. Мы два дня любовались Эльбрусом издалека, а сегодня поедем к его подножию. Мы побываем у северного склона горы, именно здесь находится множество интереснейших мест. Это и долина нарзанов, с лечебными источниками и Немецкий аэродром, и водопад Султан и еще много чего необычного. Весь сегодняшний день мы проведем рядом с великаном, а вечером вернемся в гостиницу. Размещение: гостиница 3*, г. Пятигорск. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте. Размещение: г. Кисловодск/ г. Пятигорск.

8 день Экскурсия к Медовым водопадам, трансфер в Минеральные Воды, отъезд