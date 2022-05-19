Мы рады приветствовать вас на гостеприимной кавказской земле.
Мы рады вам, как рады любому гостю!
Скорее пойдемте в машину и в путь!
Дорога приведет нас в поселок Архыз, раскинувшийся у подножия Бокового хребта.
Горы, окружающие поселок похожи на горские папахи — такие они кудрявые.
Но нас уже ожидают в гостинице, так что размещаемся и отправляемся на ужин.
Размещение: гостиница 3*, поселок Архыз.
Питание: ужин в гостинице.
Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Минеральные Воды с 9:00 до 19:00, рекомендуемое время прибытия до 15:00.
Подъем.
Завтрак.
Наша цель сегодня – Софийские водопады.
Дорога к водопадам проходит по берегу чистейшей и красивейшей реки София.
Над рекой возвышаются лесистые вершины, а дорога выводит нас к альпийским лугам.
Оставляем машину на лесной поляне и дальше пешочком.
Софийские водопады срываются с ледника горы София и падают в долину огромным каскадом.
Водяная пыль рассыпается в лучах солнца мириадами сверкающих брызг и часто над водой можно увидеть яркую разноцветную радугу…
Насладившись феерией воды и солнечных лучей, возвращаемся в гостиницу, где нас ждет ужин.
Размещение: гостиница 3*, поселок Архыз.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Размещение: пос. Архыз.
Подъем.
Завтрак.
Сегодня мы прощаемся с Архызом и отправляемся в Домбай.
Но по пути нас ожидает путешествие по времени и истории.
Нам предстоит посетить несколько древних храмов, относящихся ко времени расцвета Аланской империи.
Как ни удивительно, но эти храмы сумели выстоять под ударами средневековых завоевателей и мародеров современности.
Они остались несломленными, и стоят по сей день, памятниками величию зодчих, построивших их.
Ознакомившись с храмами, отправляемся в Домбай – удивительную горную жемчужину Карачаево-Черкесии.
Размещаемся в гостинице и отдыхаем.
Размещение: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Подъем.
Завтрак.
Сегодня дадим работу нашим ножкам и совершим поход к Бадукским озерам.
Озера эти достаточно легко доступны но, от этого не менее привлекательны и красивы.
Подъем пойдет через хвойный лес, вдоль берега быстрой, мощной реки Бадук.
Выйдя из леса, мы окажемся посреди россыпи огромных камней.
А за камнями, вдруг, вам откроется небольшое, но очень чистое озеро.
Это – первое озеро давайте пройдем дальше и полюбуемся вторым озером.
Оно больше первого, но тоже очень чистое и поразительно голубое.
Полюбовавшись вторым озером, отправляемся в путь, к третьему оно совсем рядом со вторым.
Третье озеро самое большое.
От него открывается прекрасный вид на перевал, а хребты, возвышающиеся справа и слева, словно держат в ладонях этот очаровательный водоем.
Кстати, в нем можно искупаться, правда не все могут на такое решиться, но…попробуйте.
Вечером возвращаемся с гостиницу, ужинаем и отдыхаем.
Размещение: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Подъем.
Завтрак.
Сегодня нам предстоит подняться с помощью канатной дороги на вершину горы и полюбоваться окружающими нас вершинами.
С высоты видны не только горы, но и реки и водопады, тонкими ниточками падающие с гор.
Не зря многие так любят Домбай, ведь только здесь можно встретить такие вершины, леса, наполненные пеньем птиц, скалы, покрытые разноцветными цветочными коврами…
А воздух!
Какой здесь воздух им просто невозможно надышаться.
Его хочется пить, наполняя им легкие, но…
Нас ожидает Кисловодск, поэтому – в путь!
Дорога полегает через перевал Гум-Баши.
А с перевала открывается, наверное, самый красивый вид на Эльбрус.
Именно здесь, в полную меру понимаешь величие горы!
Она возвышается в цепи других гор и выглядит как великан в стране лилипутов!
Насладившись прекрасными видами, отправляемся дальше в путь – в Кисловодск, где нас уже ожидает уютная гостиница и вкусный ужин.
Размещение: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Ранний подъем!
Сегодня мы отправляемся за чудесными, яркими картинами.
Плато Бермамыт славится своими чудесами, отсюда открываются непревзойденные панорамы – Эльбрус, окрашенный яркими рассветными красками, долины с чудесными, сочными лугами, пасущиеся стада…
Во всем чувствуется гармония.
А мы возвращаемся в гостиницу и отдыхаем.
Завтра нас ожидает еще один насыщенный эмоциями день.
Размещение: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Подъем.
Завтрак.
Мы два дня любовались Эльбрусом издалека, а сегодня поедем к его подножию.
Мы побываем у северного склона горы, именно здесь находится множество интереснейших мест.
Это и долина нарзанов, с лечебными источниками и Немецкий аэродром, и водопад Султан и еще много чего необычного.
Весь сегодняшний день мы проведем рядом с великаном, а вечером вернемся в гостиницу.
Размещение: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Размещение: г. Кисловодск/ г. Пятигорск.
Вот и закончилось ваше путешествие по Кавказу, вы увидели только маленькую его частичку.
Мы можем показать вам гораздо больше!
Приезжайте и вы не пожалеете.
Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды после экскурсии, ориентировочное время прибытия 15:00.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки
Место и время приезда: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Встреча с 9:00 до 19:00
трансфер в пос. Архыз (ориентировочно 3 — 4 часа).
Место и время отъезда: г. Кисловодск, трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.