14 отзывов оставили туристы

Наша прогулка 👣 по интересным уголкам Кисловодска начнется там откуда и начинался сам город 🏙️. От здания Кисловодской крепости мы пройдем по улицам бывшей солдатской слободы, ненадолго заглянем в знаменитый курортный парк 🌳 и пройдем по району так называемой Ребровой балки, среди многочисленных старинных дач и величественных особняков, которые расскажут о знаменитых писателях и поэтах, художниках и музыкантах, ученых и изобретателях, политиках и военачальниках, гулявших по тихим живописным переулкам.
Важно знать
Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь удобно и подбирайте подходящую обувь.
Экскурсия пройдет только для вас и ваших друзей.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 проспект Мира, 11
Место завершения
🏁 Каскадная лестница, ул. Дзержинского
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.