14 отзывов оставили туристы

Михаил Е. – Гид из Кисловодска

Приглашаю вас совершит путешествие в прошлое.



Мы отправимся туда, где проводили время знаменитые писатели и поэты, художники и музыканты, политики и полководцы.



Поговорим об их судьбах и о том, что их связывало с Кисловодском.



Увидим крепость, пройдемся по солдатской слободе и побываем в курортном парке 🌳.