14 отзывов оставили туристы

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Прогулка по старому Кисловодску

4.6
14 отзывов
Михаил Е.
Михаил Е. – Гид из Кисловодска
Приглашаю вас совершит путешествие в прошлое.

Мы отправимся туда, где проводили время знаменитые писатели и поэты, художники и музыканты, политики и полководцы.

Поговорим об их судьбах и о том, что их связывало с Кисловодском.

Увидим крепость, пройдемся по солдатской слободе и побываем в курортном парке 🌳.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 📜История и культура
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 200 ₽ за экскурсию

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Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
По самым интересным местам Кисловодска
Наша прогулка 👣 по интересным уголкам Кисловодска начнется там откуда и начинался сам город 🏙️. От здания Кисловодской крепости мы пройдем по улицам бывшей солдатской слободы, ненадолго заглянем в знаменитый курортный парк 🌳 и пройдем по району так называемой Ребровой балки, среди многочисленных старинных дач и величественных особняков, которые расскажут о знаменитых писателях и поэтах, художниках и музыкантах, ученых и изобретателях, политиках и военачальниках, гулявших по тихим живописным переулкам.
Важно знать
  • Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь удобно и подбирайте подходящую обувь.
  • Экскурсия пройдет только для вас и ваших друзей.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 проспект Мира, 11
Место завершения
🏁 Каскадная лестница, ул. Дзержинского
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску
Прогулка по старому Кисловодску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Михаил Е.
Михаил Е.
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14 отзывов оставили туристы

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